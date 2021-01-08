На Різдво в Україні сталося 105 пожеж, у яких загинуло 5 осіб. Від початку року вогонь забрав життя 39 осіб, - ДСНС

Протягом доби 7 січня сталося 105 пожеж, у яких загинуло 5 осіб, ще 5 зазнали травм та опіків різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом доби підрозділами ДСНС здійснено 856 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 4 особи, 51 будівлю та 6 одиниць автотракторної техніки.

Традиційно, на свята зростає кількість пожеж у житловому секторі. Найчастіше ці пожежі є наслідками порушення громадянами правил пожежної безпеки та необережного поводженням із вогнем. Свято Різдва не стало винятком.

Так, Різдвяної ночі у с. Хроли Харківської області, ймовірно через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, зайнявся дерев’яний будинок. У результаті дії токсичних продуктів горіння постраждав мешканець охопленої вогнем оселі, 1975 року народження.

Ранком 7 січня у с. Добрин, Хмельницької області рятувальниками під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку виявлено тіла 49-річного чоловіка та 48-річної жінки. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Цього ж дня ще один трагічний випадок стався у приватному житловому будинку в с. Буковець, що на Закарпатті. Під час гасіння пожежі будинку в одній з кімнат було виявлено тіло 40-річного власника.

Як зазначили в ДСНС, пожежі траплялися не лише в житлі. 7 січня рятувальникам довелося гасити церкву. Пожежа у культовій споруді сталася о 09:22 у с. Копанки, що на Кіровоградщині. Загасити вогонь пожежникам вдалося на площі 160 м2. Причина пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

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А в Івано-Франківській області у с. Паляниця пожежники оперативно приборкали пожежу, що виникла приблизно о шостій вечора у готелі на площі 10 кв. м. Рятувальники зупинили поширення полум’я дерев'яними конструкціями, а адміністрація закладу вивела на свіже повітря 54 людини з них 5 дітей, що проживали в будівлі. Ніхто не постраждав.

Загалом минулої доби в Україні виникло 105 пожеж, на яких загинули 5 людей, ще 5 зазнали травм та опіків різного ступеня важкості. Всього за 7 днів січня у пожежах загинули 39 українців, ще 32 оcоби постраждали.

"Тож, з огляду на вкрай невтішну і трагічну статистику, рятувальники закликають не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки!" - йдеться в повідомленні.