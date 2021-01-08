Проєкт "Без цензури": Як кремлядь лякає Америкою. Свіжий огляд лютого ватного трешу. ВIДЕО

Феєрверків, напалму і пекельця вам у стрічку! Богдан Буткевич вкотре прогулюється ватними помийками й робить для вас смачну й іронічну добірку трешу з порталу медведчуківсько-мураєвського телевізійного пекла.

Річ, на яку можна (але не треба) дивитися вічно - як ватна пропаганда смакувала захоплення Капітолію фанатами Дональда Трампа.

Тепер всіляки путіни, орбани й лукашенки розповідають про подвійні стандарти, смерть ліберальної демократії і далі по тексту.

Як філії рос-ЗМІ в Україні казилися на Різдво? Що розповідали "слуги народу" й слуги Кремля в ефірах медведчуківської пропаганди?

Що б не сталося в світі, можна не сумніватися що російська пропаганда та її представники це використають, аби вкотре кинути брудом в Революції Гідності.

І це ще раз доводить, наскільки правильним й незворотним був наш Майдан, який через роки продовжує пекти нечисть до нестями.

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