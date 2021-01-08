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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані: Влада має встановити винних і домогтися справедливості

Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані: Влада має встановити винних і домогтися справедливості

Експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи літака МАУ, що сталася рік тому в небі над Тегераном.

На своїй сторінці в Facebook Порошенко написав, що українська влада повинна довести розслідування до логічного завершення, встановити винуватців трагедії і добитися справедливої ​​компенсації для сімей загиблих українців.

"Рік тому в авіакатастрофі літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України під Тегераном загинули 176 осіб. Серед них були і наші співгромадяни - дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів", - пише Порошенко.

"Сьогодні вже зрозуміло, що літак був збитий іранською військовою системою ППО. Злочинний постріл, який коштував життя стількох невинних. Жахлива трагедія, біль від якої відчуваємо і донині", - відзначає п'ятий президент.

Дивіться: Пам'ять загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві. ФОТОрепортаж

"Справа честі для української влади довести визнану відповідальність Ірану до логічного завершення, встановити всіх винних і причетних до злочину, викрити всі обставини цієї трагедії і добитися гідних компенсацій сім'ям загиблих", - переконаний Порошенко.

"Вічна пам'ять жертвам рейсу PS752 і Божої підтримки їхнім рідним і близьким. Ми пам'ятаємо", - написав Порошенко.

Автор: 

пам’ять (1190) Порошенко Петро (15193)


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Топ коментарі
+30
Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы в Иране: Власть должна установить виновных и добиться справедливости - Цензор.НЕТ 6370
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08.01.2021 16:39 Відповісти
+30
Зараз зеботи злетяться - гавкати почнуть...
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08.01.2021 16:41 Відповісти
+25
Почтил? На пляже?
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08.01.2021 16:38 Відповісти
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рабов "батрачит"??? Ты ничего не путаешь, убогий? В "Рошене" отличные зарплаты БЕЛЫЕ, полный соцпакет и отличные условия труда, не то что у тебя в лугандонии)))
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09.01.2021 02:03 Відповісти
Ти зебіл краще покажи пару фоточек де твоє зелене падло серед людей як і Порошенко. Він ж "народний" , чи не так?
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09.01.2021 11:41 Відповісти
На жаль наступає час правління пів живого президента і його кліки ЛГВТ,та мудрий український нарід радіє за це та всіляко підтримує в своїх коментах,а також піарщика потроха якого раніш звав баригою а зараз все забули і волають-,,тільки потрох Вальман наша надія!,,
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08.01.2021 20:16 Відповісти
Розшифруй своє блювотиння, чудо забухане..
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08.01.2021 20:18 Відповісти
Порох досі грається в "президента".
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08.01.2021 23:55 Відповісти
Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані: Влада має встановити винних і домогтися справедливості - Цензор.НЕТ 7
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09.01.2021 00:47 Відповісти
Слова хорошие. Красивые. Правильные. Только фото тут "немного" не то.
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09.01.2021 02:26 Відповісти
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