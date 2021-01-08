Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані: Влада має встановити винних і домогтися справедливості

Експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи літака МАУ, що сталася рік тому в небі над Тегераном.

На своїй сторінці в Facebook Порошенко написав, що українська влада повинна довести розслідування до логічного завершення, встановити винуватців трагедії і добитися справедливої ​​компенсації для сімей загиблих українців.

"Рік тому в авіакатастрофі літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України під Тегераном загинули 176 осіб. Серед них були і наші співгромадяни - дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів", - пише Порошенко.

"Сьогодні вже зрозуміло, що літак був збитий іранською військовою системою ППО. Злочинний постріл, який коштував життя стількох невинних. Жахлива трагедія, біль від якої відчуваємо і донині", - відзначає п'ятий президент.

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"Справа честі для української влади довести визнану відповідальність Ірану до логічного завершення, встановити всіх винних і причетних до злочину, викрити всі обставини цієї трагедії і добитися гідних компенсацій сім'ям загиблих", - переконаний Порошенко.

"Вічна пам'ять жертвам рейсу PS752 і Божої підтримки їхнім рідним і близьким. Ми пам'ятаємо", - написав Порошенко.