Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані: Влада має встановити винних і домогтися справедливості
Експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи літака МАУ, що сталася рік тому в небі над Тегераном.
На своїй сторінці в Facebook Порошенко написав, що українська влада повинна довести розслідування до логічного завершення, встановити винуватців трагедії і добитися справедливої компенсації для сімей загиблих українців.
"Рік тому в авіакатастрофі літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України під Тегераном загинули 176 осіб. Серед них були і наші співгромадяни - дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів", - пише Порошенко.
"Сьогодні вже зрозуміло, що літак був збитий іранською військовою системою ППО. Злочинний постріл, який коштував життя стількох невинних. Жахлива трагедія, біль від якої відчуваємо і донині", - відзначає п'ятий президент.
"Справа честі для української влади довести визнану відповідальність Ірану до логічного завершення, встановити всіх винних і причетних до злочину, викрити всі обставини цієї трагедії і добитися гідних компенсацій сім'ям загиблих", - переконаний Порошенко.
"Вічна пам'ять жертвам рейсу PS752 і Божої підтримки їхнім рідним і близьким. Ми пам'ятаємо", - написав Порошенко.
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