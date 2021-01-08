Кіборг Ігор Гофман продовжує боротьбу з раком, бракує коштів, потрібна допомога
Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман (псевдо Упир), як і раніше потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Гофмана в фейсбуці.
Кіборг пише, що йому вдалося пережити безліч операцій і дивом вижити. На цей момент сума чеків перевищує 400 тис. Нижче наводимо повідомлення Гофмана, написане ним самим.
Картки для допомоги Ігорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приват Банк).
5168 7574 1771 1167 - для переказів з-за кордону. Обидві картки - на його ім'я.
Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.
Топ коментарі
+27 Чайка Київ
показати весь коментар08.01.2021 18:11 Відповісти Посилання
+22 Amber
показати весь коментар08.01.2021 18:16 Відповісти Посилання
+17 Злий Грицько
показати весь коментар08.01.2021 18:25 Відповісти Посилання
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Ти мусиш жити і насолоджуватися життям 🙂
Мені справді шкода.
У моей жены был рак груди 9 лет назад, и выкарабкались, пусть долго и мучительно , так я к чему это ...
Когда варишься в этом, вокруг тебя нарастают знакомые и не только с подобными проблемами, Вы не поверите какие бывают случаи, от которых сами врачи скажем культурно обалдевают .
Бывает пациент, который легко без проблем проходит химию, лучи, все хорошо и по протоколу, а потом БАЦ, и умер ....
А другой год по реанимациям, по тому что химию организм не выдерживает, вытаскивают его каждый месяц , и он выживает и живет долго и счастливо .
Нужно надеяться и бороться до конца
Я твой тезка... Воевал в Афгане. У меня также была онкология в 2013... 4-я стадия но другого типа... В институте рака сказали - ВСЕ! 2.00х1.500.. Я ласты свесил. Чумной ходил. НО, я верил, что смогу выжить! Я долго и очень тяжело лечился(капали в Киеве по протоколу, а все остальное - в Израиле). Кости и у меня торчали как у тебя. Болело ВСЕ!... ВСЕ! Вены на руках и ногах были черные и твердые как трубки пластмассовые. Ночами не спал вообще. Спал когда мог по 2-3 часа. Когда я не мог поднимать руки я крестился глазами и просил Бога продлить мне жизнь для того, что бы успеть доделать то, ЧТО НЕ УСПЕЛ... Я чудом выжил и живу... многое я доделал после того, чем очень доволен. Я готов предстать перед Богом и ответь за ВСЕ! Главное ты держись... держись зубами и когтями... сжимай кулаки, даже когда ты это не можешь уже сделать физически! Жми и не подпускай к себе смерть...Верь в то, что ты выживешь и в то, что ТЕБЕ ЭТО НАДО и ОН тебе поможет! Знай, я, как и многие в Украине - РЯДОМ С ТОБОЙ ВСЕГДА! Постарайся солдат выжить... поломай эту суку..., как ломал страх.... С такими как, я считал бы за честь и был бы счастлив пойти в свой последний бой.... Я бы с тобой пошел. Держу тебя за руку Брат. Держись.
Я твой тезка... Воевал в Афгане. У меня также была онкология в 2013... 4-я стадия но другого типа... В институте рака сказали - ВСЕ! 2.00х1.500.. Я ласты свесил. Чумной ходил. НО, я верил, что смогу выжить! Я долго и очень тяжело лечился(капали в Киеве по протоколу, а все остальное - в Израиле). Кости и у меня торчали как у тебя. Болело ВСЕ!... ВСЕ! Вены на руках и ногах были черные и твердые как трубки пластмассовые. Ночами не спал вообще. Спал когда мог по 2-3 часа. Когда я не мог поднимать руки я крестился глазами и просил Бога продлить мне жизнь для того, что бы успеть доделать то, ЧТО НЕ УСПЕЛ... Я чудом выжил и живу... многое я доделал после того, чем очень доволен. Я готов предстать перед Богом и ответь за ВСЕ! Главное ты держись... держись зубами и когтями... сжимай кулаки, даже когда ты это не можешь уже сделать физически! Жми и не подпускай к себе смерть...Верь в то, что ты выживешь и в то, что ТЕБЕ ЭТО НАДО и ОН тебе поможет! Знай, я, как и многие в Украине - РЯДОМ С ТОБОЙ ВСЕГДА! Постарайся солдат выжить... поломай эту суку..., как ломал страх.... С такими как ты, я считал бы за честь и был бы счастлив пойти в свой последний бой.... Я бы с тобой пошел. Держу тебя за руку Брат. Держись.