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Кіборг Ігор Гофман продовжує боротьбу з раком, бракує коштів, потрібна допомога

Кіборг Ігор Гофман продовжує боротьбу з раком, бракує коштів, потрібна допомога

Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман (псевдо Упир), як і раніше потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Гофмана в фейсбуці.

Кіборг пише, що йому вдалося пережити безліч операцій і дивом вижити. На цей момент сума чеків перевищує 400 тис. Нижче наводимо повідомлення Гофмана, написане ним самим.

Кіборг Ігор Гофман продовжує боротьбу з раком, бракує коштів, потрібна допомога 01

Картки для допомоги Ігорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приват Банк).

5168 7574 1771 1167 - для переказів з-за кордону. Обидві картки - на його ім'я.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.

Автор: 

ветерани (1089) допомога (8449) рак (82) онкологія (136) 93 окрема механізована бригада (300)


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Топ коментарі
+27
+ Одужуй, Герою.
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08.01.2021 18:11 Відповісти
+22
Тримайся , Герою!
Ти мусиш жити і насолоджуватися життям 🙂
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08.01.2021 18:16 Відповісти
+17
Думаю, держава за яку він воював та був готовий віддати своє життя, повинна забезпечити свого захисника всим необхідним.
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08.01.2021 18:25 Відповісти
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08.01.2021 18:08 Відповісти
+ Одужуй, Герою.
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08.01.2021 18:11 Відповісти
Тримайся , Герою!
Ти мусиш жити і насолоджуватися життям 🙂
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08.01.2021 18:16 Відповісти
+
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08.01.2021 18:17 Відповісти
+ не здавайся, воїне
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08.01.2021 18:21 Відповісти
Думаю, держава за яку він воював та був готовий віддати своє життя, повинна забезпечити свого захисника всим необхідним.
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08.01.2021 18:25 Відповісти
Знаешь в чем разница между Гофманом и тобой? Он воевал за Державу Украина,а ты здесь воюешь за олигарха Порошенко-ну так кто тут мудак?
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08.01.2021 19:16 Відповісти
Говорят в Феофании хорошо лечат, и бесплатно.
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08.01.2021 18:31 Відповісти
только не киборгов..
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08.01.2021 19:47 Відповісти
Бажаю одужання !
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08.01.2021 18:38 Відповісти
Мені шкода це казати. Але шансів у нього нема.
Мені справді шкода.
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08.01.2021 19:03 Відповісти
Зря Вы так говорите .
У моей жены был рак груди 9 лет назад, и выкарабкались, пусть долго и мучительно , так я к чему это ...
Когда варишься в этом, вокруг тебя нарастают знакомые и не только с подобными проблемами, Вы не поверите какие бывают случаи, от которых сами врачи скажем культурно обалдевают .
Бывает пациент, который легко без проблем проходит химию, лучи, все хорошо и по протоколу, а потом БАЦ, и умер ....
А другой год по реанимациям, по тому что химию организм не выдерживает, вытаскивают его каждый месяц , и он выживает и живет долго и счастливо .
Нужно надеяться и бороться до конца
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09.01.2021 15:17 Відповісти
+Выздоравливайте!!!
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08.01.2021 19:07 Відповісти
Хай той жирний поц з 95ого кварталу продасть нову машину своєї баби і допоможе Воїну
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08.01.2021 19:21 Відповісти
Не продасть. І не допоможе
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08.01.2021 19:38 Відповісти
скорее он еще один купит
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09.01.2021 08:13 Відповісти
Клоун потратил миллионы бюджетных гривен на лечение своего несуществующего ковида в Феофании.... В люксовых аппартаментах ,с десятками человек прислуги и охраны....Деньги выброшены на ветер... В бюджете воюющей страны должны найтись средства на лечение своих героев....Почему молчат ветеранские организации? Почему под кабмином не собираются побратимы погибающего героя? Может Зеленский искупит вину за убийство Ярослава Журавля и поможет герою, оплатив лечение и выделив самолёт для доставки его в лучшую из известных клиник ? Или он будет перевозить заотдыхавшихся туристов из Эмиратов и Куршавеля за государственный счёт?
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08.01.2021 19:42 Відповісти
+
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08.01.2021 20:26 Відповісти
Выздоровления! +
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08.01.2021 20:56 Відповісти
Здоровя воїнові, та най швидшого одужання.
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08.01.2021 21:14 Відповісти
Надо жить.+......Треба ще за Перемогу по 100гр разом випити....
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08.01.2021 22:15 Відповісти
Держись Игорек.
Я твой тезка... Воевал в Афгане. У меня также была онкология в 2013... 4-я стадия но другого типа... В институте рака сказали - ВСЕ! 2.00х1.500.. Я ласты свесил. Чумной ходил. НО, я верил, что смогу выжить! Я долго и очень тяжело лечился(капали в Киеве по протоколу, а все остальное - в Израиле). Кости и у меня торчали как у тебя. Болело ВСЕ!... ВСЕ! Вены на руках и ногах были черные и твердые как трубки пластмассовые. Ночами не спал вообще. Спал когда мог по 2-3 часа. Когда я не мог поднимать руки я крестился глазами и просил Бога продлить мне жизнь для того, что бы успеть доделать то, ЧТО НЕ УСПЕЛ... Я чудом выжил и живу... многое я доделал после того, чем очень доволен. Я готов предстать перед Богом и ответь за ВСЕ! Главное ты держись... держись зубами и когтями... сжимай кулаки, даже когда ты это не можешь уже сделать физически! Жми и не подпускай к себе смерть...Верь в то, что ты выживешь и в то, что ТЕБЕ ЭТО НАДО и ОН тебе поможет! Знай, я, как и многие в Украине - РЯДОМ С ТОБОЙ ВСЕГДА! Постарайся солдат выжить... поломай эту суку..., как ломал страх.... С такими как, я считал бы за честь и был бы счастлив пойти в свой последний бой.... Я бы с тобой пошел. Держу тебя за руку Брат. Держись.
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09.01.2021 00:45 Відповісти
Держись Игорек.
Я твой тезка... Воевал в Афгане. У меня также была онкология в 2013... 4-я стадия но другого типа... В институте рака сказали - ВСЕ! 2.00х1.500.. Я ласты свесил. Чумной ходил. НО, я верил, что смогу выжить! Я долго и очень тяжело лечился(капали в Киеве по протоколу, а все остальное - в Израиле). Кости и у меня торчали как у тебя. Болело ВСЕ!... ВСЕ! Вены на руках и ногах были черные и твердые как трубки пластмассовые. Ночами не спал вообще. Спал когда мог по 2-3 часа. Когда я не мог поднимать руки я крестился глазами и просил Бога продлить мне жизнь для того, что бы успеть доделать то, ЧТО НЕ УСПЕЛ... Я чудом выжил и живу... многое я доделал после того, чем очень доволен. Я готов предстать перед Богом и ответь за ВСЕ! Главное ты держись... держись зубами и когтями... сжимай кулаки, даже когда ты это не можешь уже сделать физически! Жми и не подпускай к себе смерть...Верь в то, что ты выживешь и в то, что ТЕБЕ ЭТО НАДО и ОН тебе поможет! Знай, я, как и многие в Украине - РЯДОМ С ТОБОЙ ВСЕГДА! Постарайся солдат выжить... поломай эту суку..., как ломал страх.... С такими как ты, я считал бы за честь и был бы счастлив пойти в свой последний бой.... Я бы с тобой пошел. Держу тебя за руку Брат. Держись.
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09.01.2021 00:48 Відповісти
Правильно пишите і підтримуєте, просто до сліз, дасть Бог і йому сили і терпіння, щоб побороти недугу...А Вам - здоров'я, Ви справжній Воїн.
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09.01.2021 10:41 Відповісти
Поддержал +800
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12.01.2021 00:12 Відповісти
+200 отправил. Если 10 тысяч человек отправят по 20 грн - это уже будет 200 000 грн. А если по 50 грн - то 500 000 грн. Распространяю статью по всем знакомым, кому только можно пишу. Размещаю в группах.
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12.01.2021 07:31 Відповісти
Тяжелая история,у меня бил страх болезни рак...и он бил страшнее за саму болезнь которая у меня проявлялась во симптомах.Благодарю Господа которий исцелил меня,но сначала простил мои грехи за коториє умер Исус Христос.Спасибо тебе за мужество.Рекомендую покаяться тебе,чтоби Бог мог включится за твою душу.Через Бога человек может обрести надежду,потому что в вашем случає кроме Господа и Его силе,самий мощний виход.Я слишал проповєдь християнскую,где человек бил онкохворий і Дякуючи Богу за все в житті і навіть за рак,була уздоровленна,чудним образом.Бог всі недуги вздоровляє 102 псалом,пише,может понадеяться на ето Слово Бож'є?!Молитва покаяння в грехах,которая спасла мою жизнь через Ісуса Христа,которий жив.Молитися вголос.Отець Небесний,прости всі мої гріхи,зміни мене,дай мені нове серце,Ісус христос ввійди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем,дякую Боже ,аміньНехай Бог явить милість свою в Ім'я Ісуса Христа,дякую Господи за доброту Твою,амінь
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12.01.2021 23:11 Відповісти
 
 