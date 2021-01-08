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Новини Коронавірус і карантин
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Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ

Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ

Під час посиленого карантину забороняється діяльність побутових магазинів, а з кіосків можна торгувати і кавою, і сигаретами, і батарейками, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Зокрема, забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним", - йдеться в повідомленні.

У той же час продаж інших груп товарів дозволяється тільки зі здійсненням адресної доставки замовлень.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують прийом відвідувачів в торгових площах, тоді як, наприклад, в кіосках прийом відвідувачів не передбачається.

"Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і сигаретами, і батарейками", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ пояснив, що таке рішення ухвалювалося, оскільки ризики інфікуватись на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні.

А відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах, на його думку, значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування.

Як наголосив заступник Міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, головною метою жорсткіших карантинних обмежень є зменшення мобільності людей та, як наслідок, запобігання інфікуванню коронавірусною хворобою.

Однак, за його словами, під час будь-яких карантинних обмежень існує низка життєво важливих товарів, які не можуть бути закуплені наперед, а отже не можуть бути обмеженими.

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"До попередніх карантинних обмежень, які застосовував Уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо", — зазначив Ляшко.

Головний державний санітарний лікар підкреслив, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за харчовим продуктом.

"Через це збільшувалася мобільність та порушувався принцип карантинних обмежень. До того ж це було порушенням конкурентних умов між різними формами торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини", — наголосив Ляшко.

Уточнюється, що стосується продажу тютюнових виробів в межах торгових площ супермаркетів, то вони не підпадають під заборону, оскільки серед кодів КВЕД, які затверджені додатком до постанови №1236 і визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під час карантину зимових канікул, торгівля тютюновими виробами відсутня.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин.

Автор: 

МОЗ (5401) торгівля (1343) локдаун (339)


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Топ коментарі
+9
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 438
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08.01.2021 18:35 Відповісти
+7
а мылом ?
альо, дебилы, где я буду покупать МЫЛО, чтоб усиленно мыть руки ?
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08.01.2021 18:21 Відповісти
+7
Як заборонені товари повязані з вірусом? Вони шо, заражені чи вірус ******* батарейки? Чи зетіпіли просто дібіли?
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08.01.2021 18:24 Відповісти
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Во время карантина забороненими товарами можна торгувати - так повідомили зеленовладі дебіли.
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08.01.2021 18:20 Відповісти
им бы мосхЪ курьячий для начала всунут в их типа кашерные головки ублюдки теперь я понимаю почему в Германии их на кол насаживала как шашлыки....сам бы их на шампур бы насадил начиная с Вовы ма(Осман)ланского...
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08.01.2021 19:34 Відповісти
а мылом ?
альо, дебилы, где я буду покупать МЫЛО, чтоб усиленно мыть руки ?
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08.01.2021 18:21 Відповісти
Во время усиленного карантина кофе, сигаретами и батарейками можно торговать из киосков, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3286
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08.01.2021 18:24 Відповісти
в епіцентрі! там все можна купити)) Скоро віслюк черговий літак буде зустрічати, тільки но лижі зніме.
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08.01.2021 18:31 Відповісти
Вам только разреши, потом будете требовать чтобы разрешили продавать веревки.
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08.01.2021 18:42 Відповісти
Як заборонені товари повязані з вірусом? Вони шо, заражені чи вірус ******* батарейки? Чи зетіпіли просто дібіли?
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08.01.2021 18:24 Відповісти
останні дослідження показали, що найбільше заражень відбувається через шкарпетки і колготи тільки в ЗЕпіцентрі можна купити стерильні речі
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08.01.2021 18:30 Відповісти
Цветочный киоск менты требовали закрыть, видела сама((
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08.01.2021 18:24 Відповісти
малый бизнес а сигаретные это уже большой
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08.01.2021 18:46 Відповісти
а другими хозтоварами нельзя торговать из киоска????
или только в епицентре они безвредны и.... легальны????
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08.01.2021 18:25 Відповісти
Молодец степанов, топчи это быдло в их же зеленую жижу.
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08.01.2021 18:27 Відповісти
уже молчу про базары и ярмарки на открытом воздухе...шо там за причина их закрывать????
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08.01.2021 18:29 Відповісти
Істеричкам сцуть в очі, а ті радіють, бо думають, шо рятують життя.
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08.01.2021 18:30 Відповісти
Лампочки-лед , я закупил заранее , а вот батарейки -- неуспел . Теперь придётца китайца выручать . ))
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08.01.2021 18:30 Відповісти
На осінь-бебі-бум
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5990
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08.01.2021 18:33 Відповісти
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 438
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08.01.2021 18:35 Відповісти
ааа ГАНДОНЫ?!!!
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08.01.2021 18:35 Відповісти
сиди дома, бл..ун !
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08.01.2021 18:44 Відповісти
По телевизору в Вечернем квартале.
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08.01.2021 18:46 Відповісти
Какое исключительное поле деятельности: сегодня разрешают продавать спички, завтра - носки, послезавтра - туалетную бумагу. Совковым управленцам, которые погоней за дефицитом занимали население, чтобы "дурные мысли в голову не лезли", - такая лафа и не снилась! Сами никакого отношения ни к носкам, ни к лампочкам не имеют, занимаются только разрешениями торговать. Креативненько.
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08.01.2021 18:37 Відповісти
зато они УСЛЫШАТ МНЕНИЕ НАРОДА !!!

Альо, на ЗЕбарже, вы еще не слышите мнение народа ?
Сказа бы я вам, но, забанят......... !!!!!!!!!!!!
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08.01.2021 18:46 Відповісти
Понадобилось сегодня мне десять гаечек М6, потратил пять гривен и полтора часа под магазином. Пока дождался на улице под магазином свободного подавца, затем минут 15 ждал пока он их нашел, затем дал ему деньги, затем дождался сдачи и счастливый , но мокрый от дождя я таки приобрёл несчастные 10 гаек. Так и хочется сказать словами коня лавруши ДИБИЛЫ ПЛЯТЬ!
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08.01.2021 18:42 Відповісти
надо было в Епицентр ехать, там бы ещё час их искали
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08.01.2021 18:48 Відповісти
Сначала так и было, подъехал в эпицентр , а там очередь, человек 100.
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08.01.2021 19:28 Відповісти
Почему наказали носки ? Просто они плохо работали с агентами НАБУ 😀😀😀
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08.01.2021 18:49 Відповісти
"...сигаретами и батарейками можно торговать ... - Минздрав"

пздц, добавить нечего...
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08.01.2021 18:54 Відповісти
Того, кто придумал, что колбасу и картошку продавать можно, а лампочки и носки в одном и том же супермаркете нет, срочно нужно выдвинуть на Шнобелевскую премию. А Степанова - в зоопарк, к мартышкам. Пусть они его интеллект слегка подтянут!
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08.01.2021 18:59 Відповісти
Документований доказ, що зєля дебіл, і в кабмін дебілів понабирав
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08.01.2021 19:01 Відповісти
- Да вы что... Они же там с голоду помрут.

- Перекиньте им котлеты через забор!
- А суп?

- А суп в речку выльем... Пусть пьют ниже по течению.
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08.01.2021 19:45 Відповісти
Під час посиленого карантину кавою, сигаретами і батарейками можна торгувати з кіосків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7803
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08.01.2021 20:01 Відповісти
Ти бач, на лижах катається, а на велосипеді ні..
А, просто він не лох якийсь.
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08.01.2021 22:52 Відповісти
Степашка включи мозги и объясни:" Почему в продуктовых магазинах АТБ запрещена торговля ручками,тетрадями,одноразовой посудой? Покупатель уже в магазине!! Набрал полную корзину продуктов, а вот сопутствующую мелочь купить нельзя!Понятно, что объяснение кассира о том, что дебилы у власти, не корректное опредиление. Но ведь под прикрытием дурости одних чинуш, другие- местные идиоты накручивают свои ноу хау стараясь блеснуть супердурью.
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08.01.2021 20:37 Відповісти
Степаша срочно издай приказ запрещающий ломаться обогревательным приборам, сантехнике, освещению. Понятно, что у вас в якутии унитаз заменяют обширные просторы среди ягеля, но как это не покажется для тебя диким украинцы не приучены ср.ть на улице. Или вы нас уже за людей не считаете!? Принуждая справлять нужду во время прогулок как собакам ?
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08.01.2021 20:49 Відповісти
Это мозгомор нации.
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08.01.2021 22:48 Відповісти
Степанов,скажи це Авакову щоб його підлеглі не виписували штрафи
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09.01.2021 09:52 Відповісти
 
 