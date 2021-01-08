Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю
Збірна Росії з біатлону оновила антирекорд за кількістю гонок поспіль без медалей.
Про це повідомляє "Газета.Ru", передає Цензор.НЕТ.
8 січня на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі відбулася чоловіча спринтерська гонка, найкращим серед росіян став Едуард Латіпов, який посів 11-те місце, пише видання.
Таким чином, Росія залишилася без медалей у 41-й гонці поспіль.
Останню нагороду в складі національної команди здобув Олександр Логінов, який завоював бронзу чемпіонату світу в гонці переслідування, яка відбулася 16 лютого 2020 року.
Топ коментарі
+33 mrSmith
показати весь коментар08.01.2021 18:30 Відповісти Посилання
+29 SANDY
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+23 Харьков Сумской
показати весь коментар08.01.2021 18:35 Відповісти Посилання
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- Фуфлыжники, - подумал Штирлиц.
Не зря этого трепла народ назвал *****м. Какая нация? Какой победитель? На каком уровне?
Нелюди - натура у них такая.
а пошерстить насчёт мельдония,и опа нет наград
Що Альоніщє, що Скабєїщє...