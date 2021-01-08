УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9661 відвідувач онлайн
Новини
12 811 63

Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю

Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю

Збірна Росії з біатлону оновила антирекорд за кількістю гонок поспіль без медалей.

Про це повідомляє "Газета.Ru", передає Цензор.НЕТ.

8 січня на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі відбулася чоловіча спринтерська гонка, найкращим серед росіян став Едуард Латіпов, який посів 11-те місце, пише видання.

Таким чином, Росія залишилася без медалей у 41-й гонці поспіль.

Також читайте: 33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли туди приїхали допінг-офіцери

Останню нагороду в складі національної команди здобув Олександр Логінов, який завоював бронзу чемпіонату світу в гонці переслідування, яка відбулася 16 лютого 2020 року.

Автор: 

біатлон (79) росія (66070) допінг-контроль (242)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Ну никакой связи не прослеживается!
показати весь коментар
08.01.2021 18:30 Відповісти
+29
зато, яких пєтухів з гівна вони вміють ліпити
показати весь коментар
08.01.2021 18:32 Відповісти
+23
И повсюду так - только ложь, обман и подвох.
Нелюди - натура у них такая.
показати весь коментар
08.01.2021 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну никакой связи не прослеживается!
показати весь коментар
08.01.2021 18:30 Відповісти
Хер проссышь - говорят о причинах неудач кацапские тренеры.
показати весь коментар
08.01.2021 18:53 Відповісти
Рождественскую гонку выиграли
показати весь коментар
08.01.2021 21:33 Відповісти
За стекломоем?
показати весь коментар
08.01.2021 21:45 Відповісти
Или за утренним рассолом.
показати весь коментар
08.01.2021 22:23 Відповісти
Ну что вы батенька, гонка с преследованием за боярой, национальный вид спорта на раиси
показати весь коментар
09.01.2021 06:38 Відповісти
Осьо якби у кацапів забрали лижі а дали пічку, як у Ємєлі, і щуку замість рушниці, то тоді ліниві уюкацапи може б щось і виграли.
показати весь коментар
08.01.2021 18:53 Відповісти
Штирлиц посмотрел в окно. За окном шли мужики в фуфайках и несли лыжи.
- Фуфлыжники, - подумал Штирлиц.
показати весь коментар
08.01.2021 19:04 Відповісти
зато, яких пєтухів з гівна вони вміють ліпити
показати весь коментар
08.01.2021 18:32 Відповісти
Без мельдония лыжи не едут
показати весь коментар
08.01.2021 18:32 Відповісти
Русофоби лижі та набої підмінюють!
показати весь коментар
08.01.2021 19:00 Відповісти
Ну что ж, где 41, там должно быть 141.
показати весь коментар
08.01.2021 18:33 Відповісти
лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место

Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю - Цензор.НЕТ 4386
показати весь коментар
08.01.2021 19:11 Відповісти
рашистським федерастам пофіг, як вигравати, аби расісюшка була в пєрдє
показати весь коментар
08.01.2021 18:35 Відповісти
Дык, ***** же говорил на олимпиаде в Сочи - «мы нация победитель на генном уровне.»
Не зря этого трепла народ назвал *****м. Какая нация? Какой победитель? На каком уровне?
показати весь коментар
08.01.2021 22:09 Відповісти
И повсюду так - только ложь, обман и подвох.
Нелюди - натура у них такая.
показати весь коментар
08.01.2021 18:35 Відповісти
Крокодил не ловится,не растет кокос.
показати весь коментар
08.01.2021 18:35 Відповісти
Вата без стекломоя и бояры ничего не может , ни украсть - ни покараулить ...
показати весь коментар
08.01.2021 18:36 Відповісти
ясен пень закинуться не дают ляптям) шарапова сразу ушла из спорта, поняв, что без мельдония ей не жить...
показати весь коментар
08.01.2021 18:36 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3240682/tennisistku_yastremskuyu_poyimali_na_dopinge_i_otstranili_ot_sorevnovaniyi
показати весь коментар
08.01.2021 21:30 Відповісти
Весь світ ненавидить москалів )
показати весь коментар
08.01.2021 18:36 Відповісти
Німці, он, спеціальний фонд создають, щоби обійти американські санкції з приводу СП-2, так ненавидять.
показати весь коментар
08.01.2021 19:15 Відповісти
створюють, напевно.
показати весь коментар
08.01.2021 19:23 Відповісти
Во всем виноват желтый снег, они его жрут
показати весь коментар
08.01.2021 18:37 Відповісти
Россия не может выиграть 41 гонку в биатлоне подряд после усиления допинг-контроля - Цензор.НЕТ 105
показати весь коментар
08.01.2021 18:39 Відповісти
Гонщики - мельдонщики
показати весь коментар
08.01.2021 18:40 Відповісти
так і у молодіжному хокеї уже встановлють рекорди - у 2 матчах на ЧС не змогли закинути жодної шайби )))
показати весь коментар
08.01.2021 18:40 Відповісти
Как это не смогли? После проигрыша от канадцев 5-0. Они смогли собраться и финнам уже проиграли 4-1)) А вы говорите жодної)
показати весь коментар
08.01.2021 18:45 Відповісти
ну так перед цим програли чехам в групі 2:0 і канадцям 5:0))) такого у них раніше ніколи не було))) хай звикають!
показати весь коментар
08.01.2021 18:55 Відповісти
Я фанат хоккея. До чего зрелищная игра (для меня по крайней мере). Нужно подтягивать его как-то в Украине. Вообще же мёртвый сейчас. Вон швейцарцы и немцы как прогрессируют. А американцы? Чемпионы! А где они были 20 лет назад!?
показати весь коментар
08.01.2021 19:02 Відповісти
на жаль , хокей не в пріоритеті тепер в Україні . У Канаді більше 3000 критих льодових арен , а в Україні якщо 15 набереться - буде добре. За те ми футбол краще граємо ніж Канада і США)))
показати весь коментар
08.01.2021 19:14 Відповісти
Футбол хоть жив и в общем-то здоров. Что в совковые времена(были лучше остальных республик совейских), что сейчас. Тоже самое и в боксе, кстати. В остальных спорт.дисциплинах совсем ни о чём. Даже если сравнивать с россией.
показати весь коментар
08.01.2021 19:23 Відповісти
ну чому...художня гімнастика, теніс, плавання...інколи наші вистрілюють, але це не надто популярні спортивні змагання.. ставку потрібно робити на футбол, хокей, теніс, баскетбол, бокс, біатлон... а якщо спонсорів підтянуть - в будь-якому змаганні будуть результати... було б бажання )))
показати весь коментар
08.01.2021 19:30 Відповісти
Была идея зажевать мельдоний мятным бубльгамом, чтобы не спалили - но в последнюю секунду передумали: если спалят, то еще и футбол отнимут.
показати весь коментар
09.01.2021 09:20 Відповісти
Большунова в лыжах надо бы тщательней проверить. Действительно ли такой талант? Или...
показати весь коментар
08.01.2021 18:40 Відповісти
та ну....прямо русофобия агалтелая...какая-то ))))
показати весь коментар
08.01.2021 18:41 Відповісти
Совпадение?
показати весь коментар
08.01.2021 18:43 Відповісти
Победы на олимпийских играх нужны были Путлеру для того, чтобы внушить своим монголоидным синособакам, что они высшая раса. После чего, благодаря это стадному чувству превосходства, подогретые геббельсовско-киселевско-соловьиной пропагандой свинособаки должны были рваться в бой за россию и отвоевывать просранные в 91-м зоны влияния. И если с помощью допинга и пропаганды Путлеру и удалось внушить свинособакам, что они арийцы, то вот со всем остальным у ***** не вышло. Рашисткий рейх забуксовал в Украине.
показати весь коментар
08.01.2021 18:49 Відповісти
какая была победа на олимпиаде в сочи,параша в перде
а пошерстить насчёт мельдония,и опа нет наград
показати весь коментар
08.01.2021 18:55 Відповісти
Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю - Цензор.НЕТ 1767
показати весь коментар
08.01.2021 19:03 Відповісти
Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю - Цензор.НЕТ 361
показати весь коментар
08.01.2021 19:07 Відповісти
одно лицо
показати весь коментар
08.01.2021 22:55 Відповісти
Лицо?
показати весь коментар
09.01.2021 06:41 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2021 12:27 Відповісти
Ой, кокая прєлєсть!
Що Альоніщє, що Скабєїщє...
показати весь коментар
09.01.2021 01:47 Відповісти
Зато Расея совершила немыслимое - провела Олимпийские зимние игры в субтропиках! Ну, африканцы, или кубинцы, если захотят , могут зимние игры и в тропиках провести!
показати весь коментар
08.01.2021 19:52 Відповісти
Удивительно. С чего бы это. ...Загадка....
показати весь коментар
08.01.2021 19:52 Відповісти
...лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место,Источник: https://censor.net/ru/n3240766. По результатам этой гонки капитан сборной Украины Дмитрий ********* занял 53 место, Артем Тищенко 69, Руслан Т каченко 73 и Тарас Лесюк 86 место.
показати весь коментар
08.01.2021 19:53 Відповісти
Как это, имея винтовку с патронами, и не выиграть? Совсем стрелять разучились.
показати весь коментар
08.01.2021 19:55 Відповісти
подейкують, що мордовська збірна без допінгу не в змозі навіть лижі донести до старту
показати весь коментар
08.01.2021 20:31 Відповісти
Вот так они все раньше выигрывали. Теперь вся Параша сосет!! Я сам из спорта при ссср был. И мы тоже жрали химию. У нас была кроткая фармакология рассчитанная на год и была длинная химия расчищаемая на 4-5 лет для подготовки к олимпиаде. Но это было 30 лет назад. Но мокши остались в 20 веке с своим подонком Путиным. Теперь все видно. Не уколишся не ляжешь под капельницу - не видать тебе медалей.Вот это Рузский не победимый спорт
показати весь коментар
08.01.2021 20:38 Відповісти
Сосут не то слово. 3 человека в первой двадцатке.
показати весь коментар
08.01.2021 21:39 Відповісти
По литроболу? То брехня. Там весь пьедестал кацапами забронирован.
показати весь коментар
08.01.2021 22:27 Відповісти
no meldoniy no win
показати весь коментар
08.01.2021 21:13 Відповісти
"МЕЛЬДОНИЯ МНЕ, МЕЛЬДОНИЯ. ПОЛЦАРСТВА ЗА МЕЛЬДОНИЙ я..."🤣😭🤣😭🤣
показати весь коментар
08.01.2021 22:54 Відповісти
РОССИЯ ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ СВОЮ ПЗДЛИВУЮ ВЛАСТЬ !!! ПОРА ПОКАЗАТЬ МИРОВОЙ ПРАВДИВЫЙ ОТВЕТ !!!
показати весь коментар
09.01.2021 00:33 Відповісти
Без допинга величие развеялось!
показати весь коментар
09.01.2021 00:57 Відповісти
Вони про ******** забули .
показати весь коментар
09.01.2021 01:45 Відповісти
Тепер у кацапів буде відсоток перемог вищим лише в жіночих командах...
показати весь коментар
09.01.2021 04:05 Відповісти
А российские комментаторы соревнований говорят, что уже 69 гонок россияне не могут выиграть. Без допинга, естественно.
показати весь коментар
09.01.2021 19:48 Відповісти
С поц мены ,,,, млять!!
показати весь коментар
13.02.2021 12:52 Відповісти
 
 