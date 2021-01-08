Росія не може виграти 41 гонку в біатлоні поспіль після посилення допінг-контролю

Збірна Росії з біатлону оновила антирекорд за кількістю гонок поспіль без медалей.

Про це повідомляє "Газета.Ru", передає Цензор.НЕТ.

8 січня на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі відбулася чоловіча спринтерська гонка, найкращим серед росіян став Едуард Латіпов, який посів 11-те місце, пише видання.

Таким чином, Росія залишилася без медалей у 41-й гонці поспіль.

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Останню нагороду в складі національної команди здобув Олександр Логінов, який завоював бронзу чемпіонату світу в гонці переслідування, яка відбулася 16 лютого 2020 року.