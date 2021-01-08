Питання про імпічмент Дональда Трампа може бути винесено демократами на голосування наступного тижня, - CNN

Члени конгресу США від Демократичної партії готуються до проведення прискореної процедури оголошення імпічменту президенту Дональда Трампа. Це питання може бути винесено на голосування на наступному тижні.

Про це передає CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спікерка палати представників Ненсі Пелосі вже обговорила це питання зі своєю командою, і майже всі учасники наради висловилися за спробу імпічменту. Деякі демократи, проте, висловили незгоду з такими планами, попередивши, що частина електорату в їхніх виборчих округах може подумати, що подібний план - надмірно жорсткий.

Очікується, що пізніше в п'ятницю демократи з палати представників проведуть в повному складі обговорення теми імпічменту.

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Згідно з підтримуваним Пелосі планом, в цьому випадку голосування з питання імпічменту можна провести за спеціальною "швидкою" схемою - без проведення розслідування і без обговорення. Це мотивується тим, що конгресмени і так прекрасно розуміють, чому пропонується усунути Трампа від влади.

CNN підкреслює, що в сенаті без підтримки значної частини республіканців пропозиція про імпічмент не пройде. Поки що переважна більшість конгресменів від Республіканської партії виступає проти імпічменту Трампу.

Крім того, лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл може відмовитися розглянути це питання в пріоритетному порядку. В такому випадку в сенаті просто не встигнуть організувати голосування до 20 січня, коли до влади прийде наступна американська адміністрація.

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Демократи в конгресі закликають віцепрезидента США Майка Пенса, скориставшись однією з поправок до конституції, усунути Трампа від влади. Таке можливо, якщо віцепрезидент і найбільша частина високопоставлених членів адміністрації США приходять до висновку, що глава держави не здатний виконувати свої функції. Пенс поки ніяк не відреагував на подібні заклики.

Якщо Пенс не погодиться відстороняти Трампа, конгресмени від Демократичної партії погрожують почати процедуру оголошення імпічменту.

Демократи звинувачують Трампа в тому, що під час виступу перед демократами він де-факто підбурював їх до агресивних дій. В результаті група прихильників президента США раніше на цьому тижні прорвалася в будівлю конгресу, на кілька годин паралізувавши його роботу.