УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9661 відвідувач онлайн
Новини
5 172 38

Питання про імпічмент Дональда Трампа може бути винесено демократами на голосування наступного тижня, - CNN

Питання про імпічмент Дональда Трампа може бути винесено демократами на голосування наступного тижня, - CNN

Члени конгресу США від Демократичної партії готуються до проведення прискореної процедури оголошення імпічменту президенту Дональда Трампа. Це питання може бути винесено на голосування на наступному тижні.

Про це передає CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спікерка палати представників Ненсі Пелосі вже обговорила це питання зі своєю командою, і майже всі учасники наради висловилися за спробу імпічменту. Деякі демократи, проте, висловили незгоду з такими планами, попередивши, що частина електорату в їхніх виборчих округах може подумати, що подібний план - надмірно жорсткий.

Очікується, що пізніше в п'ятницю демократи з палати представників проведуть в повному складі обговорення теми імпічменту.

Також читайте: Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент

Згідно з підтримуваним Пелосі планом, в цьому випадку голосування з питання імпічменту можна провести за спеціальною "швидкою" схемою - без проведення розслідування і без обговорення. Це мотивується тим, що конгресмени і так прекрасно розуміють, чому пропонується усунути Трампа від влади.

CNN підкреслює, що в сенаті без підтримки значної частини республіканців пропозиція про імпічмент не пройде. Поки що переважна більшість конгресменів від Республіканської партії виступає проти імпічменту Трампу.

Крім того, лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл може відмовитися розглянути це питання в пріоритетному порядку. В такому випадку в сенаті просто не встигнуть організувати голосування до 20 січня, коли до влади прийде наступна американська адміністрація.

Також читайте: Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня

Демократи в конгресі закликають віцепрезидента США Майка Пенса, скориставшись однією з поправок до конституції, усунути Трампа від влади. Таке можливо, якщо віцепрезидент і найбільша частина високопоставлених членів адміністрації США приходять до висновку, що глава держави не здатний виконувати свої функції. Пенс поки ніяк не відреагував на подібні заклики.

Якщо Пенс не погодиться відстороняти Трампа, конгресмени від Демократичної партії погрожують почати процедуру оголошення імпічменту.

Демократи звинувачують Трампа в тому, що під час виступу перед демократами він де-факто підбурював їх до агресивних дій. В результаті група прихильників президента США раніше на цьому тижні прорвалася в будівлю конгресу, на кілька годин паралізувавши його роботу.

Автор: 

імпічмент (282) США (23410) Трамп Дональд (6129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
И войдет рыжая крыса в историю, как дважды импичнутая за одну каденцию.
показати весь коментар
08.01.2021 18:44 Відповісти
+8
Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN - Цензор.НЕТ 7280
показати весь коментар
08.01.2021 18:46 Відповісти
+7
А пуйло в бункере в трагической печали, спецоперация провалилась с треском, как бы ласты не склеил, дай Бог.
показати весь коментар
08.01.2021 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
доскакался.
показати весь коментар
08.01.2021 18:41 Відповісти
Плети лапти, х@йлообращенный Донни.
показати весь коментар
08.01.2021 18:42 Відповісти
Пора к ногтю эпатажного нарцисса
показати весь коментар
08.01.2021 18:42 Відповісти
И войдет рыжая крыса в историю, как дважды импичнутая за одну каденцию.
показати весь коментар
08.01.2021 18:44 Відповісти
Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN - Цензор.НЕТ 942
показати весь коментар
08.01.2021 18:44 Відповісти
скоро рижий даун заспіває про сорок пачок "верховини"...
і з начосом калісони...
показати весь коментар
08.01.2021 18:45 Відповісти
12 дней всего...осталось до отлета...нет! надо пенделем ускорить???? ))))
показати весь коментар
08.01.2021 18:45 Відповісти
Вопрос об импичменте Дональда Трампа может быть вынесен демократами на голосование на следующей неделе, - CNN - Цензор.НЕТ 7280
показати весь коментар
08.01.2021 18:46 Відповісти
***, воно повернулось з космосу!
показати весь коментар
08.01.2021 20:01 Відповісти
А пуйло в бункере в трагической печали, спецоперация провалилась с треском, как бы ласты не склеил, дай Бог.
показати весь коментар
08.01.2021 18:46 Відповісти
_Четыре года - четыре, Карл! - до плугов доходило что такое трумп и чьих оно будет... Невероятные тупицы. Это просто бесит!
показати весь коментар
08.01.2021 18:47 Відповісти
Ну мы собственно эти четыре года видели что власть оторвана в США от народа. События в Капитолии это доказали в который раз. Это очень плохо.
Может американцы забыли историю, но когда США решили отделиться, то их лозунгом было "налоги за представительство". А теперь представительство выглядит не ихним.
показати весь коментар
08.01.2021 18:51 Відповісти
Зато теперь имеют беспецедентную по масштабам хакерскую атаку на самые важные госструктуры и атаку на Капитолий тоже не без участия рашки.
показати весь коментар
08.01.2021 18:52 Відповісти
В США есть такая штука лоббизм. Зачем хакерские атаки, если можно просто купить политиков? Наши всякие олигархи тоже этим занимались. Янукович, Тимошенко, Ахметов, Коломойский.
показати весь коментар
08.01.2021 18:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477813 - "В США есть такая штука лоббизм. Зачем хакерские атаки...."

Некоторые сотрудники спецслужб свино-собак, обвиняемые в причастности к киберпреступлениям, кампаниям по дезинформации и т.п.:
Питання про імпічмент Дональда Трампа може бути винесено демократами на голосування наступного тижня, - CNN - Цензор.НЕТ 4829
показати весь коментар
08.01.2021 20:11 Відповісти
_Планы были весьма серьёзные, со взрывами в Конгрессе, введением трумпом ВП и диктатурой - либо расколом США. Уроды из спецслужб что отвечают за нацбезопасность мышей не ловят!
показати весь коментар
08.01.2021 18:57 Відповісти
Поведите нормальное расследование, вернее пусть этим занимается после 20 числа ФБР. А у Трампа к тому же вдогонку полно всего по налогам и прочему, за что он годами будет отбрехиваться. Спокойная жизнь ему уже не грозит. Цирк только устроите сейчас, без результата.
показати весь коментар
08.01.2021 18:51 Відповісти
Ему это нравится. Он любит быть в центре внимания.
показати весь коментар
08.01.2021 18:51 Відповісти
Не хотел цивилизованно уйти. Ну что же, ссаными тряпками на мороз, раз так хочет остаться в истории.
показати весь коментар
08.01.2021 18:52 Відповісти
"..он агетировал демократов..."
Так шо, демократы Капитолий штурмовали?
показати весь коментар
08.01.2021 21:03 Відповісти
Все казлы, а я Д*Артаньян. Шоубиз, сэр. В смысле, политика.
показати весь коментар
08.01.2021 21:13 Відповісти
Трампон может войти в историю как дважды герой советского союза, которому импичмент объявили.
показати весь коментар
08.01.2021 18:54 Відповісти
Какой смысл в этом импичменте, он и так уже на выходе
показати весь коментар
08.01.2021 18:56 Відповісти
видимо американцы не хотят этого клоуна видеть и дня на посту президента и импичмент заберет у него всякие преференции, как у бывшего презедента
показати весь коментар
08.01.2021 20:44 Відповісти
осталось только найти две трети голосов
показати весь коментар
08.01.2021 18:56 Відповісти
Расскажите что плохого он сделал для Украины
показати весь коментар
08.01.2021 18:58 Відповісти
А нас волнует то, что он сделал плохого для Америки, для мирового имиджа Америки. А вам это пофиг? Вы из тех, чья "хата скраю"?
показати весь коментар
08.01.2021 19:15 Відповісти
А как вы относитесь к Ассанжу, Сноудену? К тому что развездка Америки следила за Меркель? Это всё скандалы времен Обамы. Когда пишут об имидже Америки, который пострадал во время Трампа я каждый раз вспоминаю эти скандалы.
показати весь коментар
08.01.2021 21:36 Відповісти
Вот я вообще ничего не могу вспомнить подобного во времена Трампа. Чтобы какие-то были скандалы или имидж угрожал. Всё что мы видели это как демы четыре года пытались импичмитнуть Трампа и писали о нем всякое. Как вы думаете это влияло на имидж Америки?
показати весь коментар
08.01.2021 21:39 Відповісти
Кому вы тут все это рассказываете, смотрю я на 99% здешних комментаторов, которые просто обожают байдена, не зная за что и люто ненавидят Трампа, так же не зная за что, и вижу, что без мозгов, оказывается, можно жить и даже по клавишам стучать. Ой как же сильно они разочаруется, но от отсутствия мозгов, а соответственно и причинно-следственнвх связей тоже так и не поймут почему же всё так и произошло.
показати весь коментар
08.01.2021 23:30 Відповісти
Они не следят за американской политикой и просто цитируют новости. Я тоже не слежу, но у меня есть память и я помню какие-то события. Вот не мешало бы и остальным вспомнить что происходило при Обаме или при Буше. .
показати весь коментар
09.01.2021 00:11 Відповісти
Это левацкая ведьма сошла с ума
показати весь коментар
08.01.2021 19:36 Відповісти
Тю. Ему осталось десять дней в Б.Д.
Чего они так обо$рались ?
показати весь коментар
08.01.2021 23:18 Відповісти
У пелоськи вроде пропал ноутбук во время "штурма" Капитолия, так она и разобралась об импичменте во всё горло.
Ещё большой вопрос - почему некоторые новости о "штурме" появились за 5 часов до "штурма" Хотя, я ничего странного в этом не вижу.
показати весь коментар
08.01.2021 23:34 Відповісти
Поскольку в Штатах правит Конституция, штурм Капитолия - абсолютно бессмысленная с практической точки зрения затея. Единственное вразумительное объяснение: попытка дискредитации Трампа соросовской "антифой".
показати весь коментар
08.01.2021 23:37 Відповісти
 
 