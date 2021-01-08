П'яний чоловік розстріляв з автомата відвідувачів кафе на Рівненщині: є загиблий. ФОТО

У місті Дубно Рівненської області біля розважального закладу 34-річний місцевий житель влаштував стрілянину з автомата. Загинув 23-річний хлопець.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає Цензор.НЕТ.

Так, між двома компаніями на вулиці виникла бійка. Після бійки зловмисник сів у свій позашляховик. Через кілька хвилин повернувся і влаштував стрілянину. Куля влучила в 23-річного хлопця, який згодом помер.

За словами місцевих жителів, "швидка" дуже довго не приїжджала на виклик. Як виявилося згодом, загиблий - їхній колега, який вже кілька років також працював фельдшером у "кареті" медичної допомоги. Хлопець відпочивав у розважальному закладі напередодні локдауну.

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Після того, як зловмисник влучив у хлопця, він продовжив стріляти. Відпочивальники встигли втекти, тому ніхто більше не постраждав.

Потім чоловік вирішив втекти на автомобілі, однак, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у стіну. Згодом він покинув місце злочину пішки.