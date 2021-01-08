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П'яний чоловік розстріляв з автомата відвідувачів кафе на Рівненщині: є загиблий. ФОТО

П'яний чоловік розстріляв з автомата відвідувачів кафе на Рівненщині: є загиблий. ФОТО

У місті Дубно Рівненської області біля розважального закладу 34-річний місцевий житель влаштував стрілянину з автомата. Загинув 23-річний хлопець.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає Цензор.НЕТ.

Так, між двома компаніями на вулиці виникла бійка. Після бійки зловмисник сів у свій позашляховик. Через кілька хвилин повернувся і влаштував стрілянину. Куля влучила в 23-річного хлопця, який згодом помер.

За словами місцевих жителів, "швидка" дуже довго не приїжджала на виклик. Як виявилося згодом, загиблий - їхній колега, який вже кілька років також працював фельдшером у "кареті" медичної допомоги. Хлопець відпочивав у розважальному закладі напередодні локдауну.

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Після того, як зловмисник влучив у хлопця, він продовжив стріляти. Відпочивальники встигли втекти, тому ніхто більше не постраждав.

Потім чоловік вирішив втекти на автомобілі, однак, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у стіну. Згодом він покинув місце злочину пішки.

Пяний чоловік розстріляв з автомата відвідувачів кафе на Рівненщині: є загиблий 01

Автор: 

Нацполіція (15276) стрілянина (1794) вбивство (3112) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+46
Не згоден, оце п"яне бидло б розуміло б тоді, що і його можуть пристрелити .
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08.01.2021 18:49 Відповісти
+22
п'яне бидло не розуміє нічого...зовсім.
це як п'нка і авто
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08.01.2021 18:52 Відповісти
+20
От як нашому народу дозволяти зброю ?
Повбиають же одне одного.
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08.01.2021 18:46 Відповісти
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Это и случается из за того что у законопослушных граждан нет оружия.Если бы этот ублюдок знал что окружающие люди вооружены,он бы не поехал домой за оружием.
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08.01.2021 20:09 Відповісти
отдыхали в развлекательном заведении накануне локдауна.Источник: https://censor.net/ru/n3240768 Действительно, если бы народу разрешили огнестрелы, то можно было со своими стволами совершенно культурно отдыхать в развлекательных заведениях. А в условиях локдауна развлекательных заведений можно самому себе и гостям спокойно доставлять развлечения навынос и на дом с применением подручных приспособлений - ножей, топоров и садовых тяпок.
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08.01.2021 20:22 Відповісти
Зараз зьясується, що цей пьяний вбивця "видатний" волонтер, або "кіборг" на відпочинку та почнеться кампанія по піару та визволенню..., але інша - по дескридитації воїнів та волонтерів... Вбивця повинен сидіти за гратами не зважаючи на будь що...Щось Савченко Надія досі ходить на свободі та у Київі по рестораціях сидить з своїми родичами, фото викладає.."Героїня України"...вже забули, не кажучи про суддів...
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08.01.2021 20:51 Відповісти
депутат слуги народа?)))
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08.01.2021 21:10 Відповісти
вумат бухой полицейский вспомнил, как было с Сашком Билым
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08.01.2021 21:15 Відповісти
москворотим скрізь ввижається нацкорпус
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09.01.2021 09:40 Відповісти
Гаряча середньоазіатська кров.
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08.01.2021 21:58 Відповісти
Не горячая а гнилая
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08.01.2021 22:21 Відповісти
Так задержали, или нет?
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08.01.2021 22:24 Відповісти
А откуда в ******** автомат)? Скорая как всегда и везде приежают только на констатацию. А было бы право на оружие у людей - пристрелили бы ушлепка к МЯУХ.
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08.01.2021 22:42 Відповісти
А патамушта долбооп не простой смертный а мент , судья или прокурвор .А может быть не то и не другое , а скорее всего обычный бандит
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08.01.2021 23:00 Відповісти
Вот и я про то же. А были бы у людей стволы - пуле всеравно,мусор,прокурор или бандюк.
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09.01.2021 12:46 Відповісти
всё зло от водки
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08.01.2021 23:04 Відповісти
А АЛЕСАНДР МУЗЫЧКО ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛ !!! А ЕГО УБИЛИ ГОССЛУЖБЫ !!! ТАК КОГО УБИТЬ НАДО !?)
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09.01.2021 00:19 Відповісти
Как и в истории с Музычко, мы не имеем всей полноты информации. То, что тут представлено - версия полиции. И НИКОГДА нет версии другой стороны.
Я думаю, у Цензора нет ресурсов выезжать и на месте выслушивать позицию другой стороны... Поэтому комментировать это не имеет смысла.
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09.01.2021 08:50 Відповісти
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