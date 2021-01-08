Один із затриманих під час штурму Капітолію попросив російськомовного перекладача, - The Washington Post
Перекладач на російську мову потрібен одному із затриманих під час штурму Конгресу США.
Про це пише газета The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Як пише видання, одному з декількох затриманих під час штурму Капітолію, що постали перед судом, потрібен був російськомовний перекладач і він заявив судді: "Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите".
Видання не наводить іншої інформації про російськомовного затриманого.
У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.
Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.
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русские не разведчики - они тридварасы
З ними тепер взагалі ніхто розмовляти не буде.
Узкіє своіх нє бросают.
А кидають черех йух.
Завжди.
И огурчик.
Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? Що взагалі білі робили серед блм???
2. Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? - БЛМ-протесты валили рейтинг Трампа, Так, определись: за кого они рУлят - "кацапські провокатори" : за трампа или против ?
3.А демократам нафіга? Вони і так виграли вибори... Потому что они их не выиграли, а смухлевали ( Если б это было не так - почему они не допустли юристов Трампа - в своём присутствии - осмотерть их выборные компы: все непонятки тогда б закончились за три часа) А для жуликов - старый , избитый, но надёжный способ: когда пригорает - кричать "Держи вора", отводя внимание от своего криминала... Не важно - смахлевали ли выборы в Штатах и обсирают Трампа, или не смогди убить Стерненко и роивлекли его за это к суду,,, У всех жуликов одни и те же приёмы.
А щодо фальсифікацій, то у це у Трампа весь адмінресурс був, а не у Байдена! І губернатор Джорджії республіканець, то як там могли мухлювати за демократів???? Більшість у верховному суді теж мав Трамп! Якби там хоч щось було, то верховний суд сказав би своє слово!
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
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. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ........
......, а не РЖУБЛЕЙ !!!.
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