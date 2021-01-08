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Один із затриманих під час штурму Капітолію попросив російськомовного перекладача, - The Washington Post

Один із затриманих під час штурму Капітолію попросив російськомовного перекладача, - The Washington Post

Перекладач на російську мову потрібен одному із затриманих під час штурму Конгресу США.

Про це пише газета The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, одному з декількох затриманих під час штурму Капітолію, що постали перед судом, потрібен був російськомовний перекладач і він заявив судді: "Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите".

Видання не наводить іншої інформації про російськомовного затриманого.

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

Також читайте: Питання про імпічмент Дональда Трампа може бути винесено демократами на голосування наступного тижня, - CNN

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

Автор: 

протест (2402) росія (66070) США (23410)


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Топ коментарі
+80
Один из задержанных при штурме Капитолия попросил русскоговорящего переводчика, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7570
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08.01.2021 19:03 Відповісти
+73
наверное, еще пока не допрашивали.
не удивлюсь, если запоребориков там буде не меньше половины.
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08.01.2021 19:02 Відповісти
+47
Ах, как это мило.Вонючая русня в своем репертуаре. Штурмовать Капитолий у этой свинособаки хватило знания английского. А когда пришлось отвечать за свои действия - "мая твая понимай нету".
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08.01.2021 19:10 Відповісти
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Хватит дурачить народные массы (с)
русские не разведчики - они тридварасы
Один із затриманих під час штурму Капітолію попросив російськомовного перекладача, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7438
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08.01.2021 22:36 Відповісти
Интересно ему какие то службы яйца в мясорубку засунут для понимания английского языка?))
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08.01.2021 22:52 Відповісти
почему-то я не удивлен
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09.01.2021 00:08 Відповісти
Тю! Да бейте этого козломордого ногами по голове пока не заблеет по английски. А переводчика не забудьте на поминки пригласить, а то он и обидеться может.
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09.01.2021 02:50 Відповісти
Нічого страшного. В федеральній в`язниці буде вдосталь часу вивчати англійську.
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09.01.2021 05:44 Відповісти
краще там з нього нехай пєтушару зроблять !
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09.01.2021 14:03 Відповісти
Одне іншому не заважає
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10.01.2021 00:15 Відповісти
И там уже появились "ихтамнеты"! Прямо пандемия какая-то!
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09.01.2021 06:24 Відповісти
Так том там выходец из Молдавии.
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09.01.2021 08:02 Відповісти
S-кварк@UkroDill · 8h
З ними тепер взагалі ніхто розмовляти не буде.
Узкіє своіх нє бросают.
А кидають черех йух.
Завжди.
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09.01.2021 08:13 Відповісти
без золотоглавой ни что не проходит!!!
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09.01.2021 09:18 Відповісти
В штатах расеянской агентуры не счесть(но те владеют английским, ибо прошли длительную спецподготовку), не говоря уж о таких как это расеянское быдлочучело. На таких, как водится, и "опирается" агентура, продвигая идеи кремля в массы.
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09.01.2021 09:31 Відповісти
Ці тварюки розповзлися по всьому світу. Їх треба знищувати як пацюків.
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09.01.2021 09:55 Відповісти
Пацюк в порівнянні з кацапом тварина благородна. А кацап, де не появиться, там і всереться за свій "русский мир".
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09.01.2021 10:42 Відповісти
Не слід забувати. що кацапами керує хитровироблений "обраний" мафія-народ.
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09.01.2021 12:39 Відповісти
Оказались две молдаванки, мать и дочка.
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09.01.2021 11:25 Відповісти
Беда Америки в том,что они пускают к себе кацапов.Это никогда хорошо не заканчивается.
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09.01.2021 11:35 Відповісти
московия должна подохнуть в этом году!
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09.01.2021 11:41 Відповісти
Дав би Бог !
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09.01.2021 13:58 Відповісти
Штурмовавший Капитолий ватник попросил английского переводчика и флакончик стекломоя.
И огурчик.
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09.01.2021 11:51 Відповісти
ихтамнета поймали
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09.01.2021 13:01 Відповісти
Это местный тракторист
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09.01.2021 13:48 Відповісти
І тут "заблудившийся турист" виплив
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09.01.2021 13:57 Відповісти
"Один из задержанных при штурме Капитолия - без имени и фамилии... без фотки его документа (хоть какого-нибудь) ...без ссылки на полицейского офицера - попросил русскоговорящего переводчика милоси просим хавать утку от - The Washington Post, Кстати, когда язык неродной , половина эмигрантов (сколько бы лет они ни жили в стране) для общенияс Законом попросят передводчика на родной язык. Ведь речь идёт о свободе и язык должен быть совершенным..Чтоб всё правильно понять...Чтоб всё точно ответить... ведь любая неточность может решить: решетка или воля. Так что всё это - фуфло от The Washington Post. К примеру . республиканская сторона в своих СМИ сообщает, что полицейские программы опознавания в толпе штурмовавших Конгресс якобы трампистов засекли хучу терову лиц, творивших погромы летом под эгидой демократов и делают вывод что этот штурм очередная демократская провокация... Правда это или нет - но Трамп сразу попросил эту толпу уйти и не оказывать сопротивления полиции (призвал к Закону) в то время, как байден - когда его приспешники громили магазины и ссали белым в лицо - стрял на коленях перед гробом уголовника и не попросил ни одного своего губернатора утихомирить штат. Так что, друзья, меньше веры -больше думаем головой. Трам покуда лействующий президент. Он может объявиь ВП..ввести войска... военно полевым судом проверить те гребаные копьютеры...нафик ему эти ряженные в Конгрессе при таких -вполне себе официальных - возможностях ?! Смешно... А вот для демократов эта инсценировочка очень полезна для разводки лохов... Так не спешите разводиться
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09.01.2021 14:49 Відповісти
А демократам нафіга? Вони і так виграли вибори...
Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? Що взагалі білі робили серед блм???
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10.01.2021 00:18 Відповісти
1. Що взагалі білі робили серед блм??? - А ты в курсе, кто написал "Хижину дяди Тома" ? белые или небелые ?
2. Плюс, а хіба не може бути варіанту, що кацапські провокатори були і на блм-протестах і в Конгресі? - БЛМ-протесты валили рейтинг Трампа, Так, определись: за кого они рУлят - "кацапські провокатори" : за трампа или против ?
3.А демократам нафіга? Вони і так виграли вибори... Потому что они их не выиграли, а смухлевали ( Если б это было не так - почему они не допустли юристов Трампа - в своём присутствии - осмотерть их выборные компы: все непонятки тогда б закончились за три часа) А для жуликов - старый , избитый, но надёжный способ: когда пригорает - кричать "Держи вора", отводя внимание от своего криминала... Не важно - смахлевали ли выборы в Штатах и обсирают Трампа, или не смогди убить Стерненко и роивлекли его за это к суду,,, У всех жуликов одни и те же приёмы.
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10.01.2021 11:21 Відповісти
Кацапи не за Трампа і не за Байдена, а за бардак в США... За контрольований хаос!
А щодо фальсифікацій, то у це у Трампа весь адмінресурс був, а не у Байдена! І губернатор Джорджії республіканець, то як там могли мухлювати за демократів???? Більшість у верховному суді теж мав Трамп! Якби там хоч щось було, то верховний суд сказав би своє слово!
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10.01.2021 13:05 Відповісти
Вы живёте в УКраине... Вам самому не смешно раскладывать ситуацию со ссылкой на правильную, соотвествующую закону работу госинституций ?
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10.01.2021 13:09 Відповісти
Увесь світ визнав перемогу Байдена і навіть авторитетні республіканці типу Буша-молодшого і Міта Ромні закликали Трампа попуститися і не оспорювати вибори! Ну і ще раз питаю: як могли демократи без адмінресурсу фальсифікувати вибори у Джорджії чи Арізоні, де губернатор і вся влада - республіканські???
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10.01.2021 13:20 Відповісти
Вот хочу обсудить с Вами фразу из вашего поста "Кацапи не за Трампа і не за Байдена, а за бардак в США... За контрольований хаос!" Отлично! Тогда откуда уверенность, что они это с кем-то согласовывали, если они ни за того, ни за другого? Тут многие мусолят фейк , что "Трамп любит путина" ...Даааа !!! Офигенно он его любит. Санкции не только не отменил - добавил персональные по ближним к путину олигархам ( на языке дипломатии это называется "Убирайте путина, а то не будет вам финансового счастья") , ввёл санкции на поставку нефтеоорудования на рашские нефтерайоны... зарубил Северный поток... засставил евронатовцев вкладывать бабки и укрепил нАТО в Евроме..Ввёл в польшу соединения... Ввалил путину люлей в Сирии , а страна НАТО (которое усилил Трамп) Турция ввалила люлей и в СИрии и в Ливии... Продал Израилю две эскадрильи F 15..которые в Сирии деклассировали все системы раш ПВО, чем убили этот сектор рынка для рашки. Закрыл Иианскую ядерку...на которой рашка нехило грелась. Такая вот "любовь" . так что , если вы реально уверены, что "Кацапи не за Трампа і не за Байдена, а за бардак в США... За контрольований хаос!" - то они там ни у кого не спрашивали разрешений на свои провокации...Как не спрашивали у англичан и немцев , когда убивали-травили своих оппонентов на их территориях.... Вот так-то оно понятнее... без звона и пыли...
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11.01.2021 01:14 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ........
......, а не РЖУБЛЕЙ !!!.


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09.01.2021 15:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 1. А мне никакие аворитеты не заменяют собственного анализа. Я так же получал образование, опыт и так же не пальцем деланый, как и все эти Буши и Миты. 2. Если все были ЗА сжечь на костре Бруно - это докательство его вины или тупости этих "всех" ? В Украине вон то же "все 73%" проголосовали за кой-кого и нерадуются теперь. Вы, к примеру в курсе: почему Ганибал - после Канн - не добил Рим в самом Риме ? ПОтому что родной сенат не дал ему 30 000 солдат - кланы-соперники в СЕнате Карфагена не хотели чтоб у клана Ганнибалов поднялся рейтинг. Это ответ про Аризону Джоржию. В партии "слуг" всегда найдутся опзжисты типа дубино-бужанского. В любой партии не без пятых колонн. И я тоже повторяю вопрос: Вы живёте в УКраине... Вам самому не смешно раскладывать ситуацию со ссылкой на правильную, соотвествующую закону работу госинституций ? Коррупции пох: в какой стране действовать. А демократы - этои есть опзжп-пр Америки.
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10.01.2021 14:26 Відповісти
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