Один із затриманих під час штурму Капітолію попросив російськомовного перекладача, - The Washington Post

Перекладач на російську мову потрібен одному із затриманих під час штурму Конгресу США.

Про це пише газета The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, одному з декількох затриманих під час штурму Капітолію, що постали перед судом, потрібен був російськомовний перекладач і він заявив судді: "Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите".

Видання не наводить іншої інформації про російськомовного затриманого.

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

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Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.