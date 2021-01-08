Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані
Україна залишилася єдиною країною, яка розслідує катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, заявляє заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.
Про це Мамедов заявив сьогодні в ході церемонії відкриття в Києві скверу пам'яті загиблих в авіакатастрофі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.
"Загинуло 176 людей, із них – дев'ятеро членів екіпажу. Вони були висококваліфікованими професіоналами. І рейс цей дістався їм не випадково. Це один із найскладніших напрямків і аеропортів. Запевняю вас, що органи прокуратури і правопорядку України продовжують робити все, щоб встановити правду і притягнути до відповідальності винуватих", – підкреслив Мамедов.
За його словами, Україна хоче домогтися компенсацій всім, хто постраждав унаслідок цієї трагедії.
"Ми продовжуємо консультації із країнами, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі. Але, на жаль, сьогодні Україна одна залишилася розслідувати цю трагедію. Однак у нас досить великий досвід у розслідуванні таких подій. Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб встановити істину у цій справі. Безумовно, це не відшкодує вашої втрати, але ми маємо зробити все, щоб компенсувати її як із правового погляду, так і матеріально", – зазначив Мамедов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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- А почему же мы здесь одни? - к сожалению...
подумаеш самолет он все украинское население укокошит
самолет штатовский поэтому из их NTSB обязательно участвуют в расследовании
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Вы что ВСЕХ ПОСЛАЛИ, -
РАДИ - - - - ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО ?,,
а ко второму нас вообще не пустили на этапе расследования причины падения
Это на основании этого опыта, вы сразу после этой трагедии, обвинили во всем экипаж?
Хххххххххххххххххх
Чебурек, остальньіе страньі расследуют версию терракта и только зеленое гуано нам тут втирало, что причина техническая.
Немудрено что тьі вместе с пацанкой в одиночестве
И кого этот чурка собрался привлекать? Диспетчера Карлоса? Какого-то солдата. нажавшего кнопку? Привлекать как? В украинскую тюрьму посадить? Вот такие мудаки прожирают миллионы и миллионы народных денег занимаясь херней.
Зе з командою вирішили компенсувати втрату літака з бюджету.Але формально до закінчення розслідування не можуть зробити. А Трюдо правий, спочатку компенсації потерпілим і сума як за літак взірваний каддафі над локербі.
ОТВЕТЬ - - БЕЗ ШЕСТИ ОТМАЗОК !!,,
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ЗАЧЕМ ТЫ ЛЕТАЛ в ОМАН к ПАТРУШЕВУ , он жэ не простой отдыхающий...
ОН РАЗВЕДКА РФ ??.
И КАК ТЫ ВОЗВРАЩАЛСЯ в УКРАИНУ ...\ ??.
. ДОКУМЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ТЫ МРАЗЬ !!!!
Бо вкраїнці втомились від війни.
А 3э - - он что ВНЕ УКРАИНЫ ??
Результати.
Разве зепляти не заявляли, что двигателя
Негодные пиндосы подсунули ?