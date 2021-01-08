Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Україна залишилася єдиною країною, яка розслідує катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, заявляє заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

Про це Мамедов заявив сьогодні в ході церемонії відкриття в Києві скверу пам'яті загиблих в авіакатастрофі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.

"Загинуло 176 людей, із них – дев'ятеро членів екіпажу. Вони були висококваліфікованими професіоналами. І рейс цей дістався їм не випадково. Це один із найскладніших напрямків і аеропортів. Запевняю вас, що органи прокуратури і правопорядку України продовжують робити все, щоб встановити правду і притягнути до відповідальності винуватих", – підкреслив Мамедов.

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За його словами, Україна хоче домогтися компенсацій всім, хто постраждав унаслідок цієї трагедії.



"Ми продовжуємо консультації із країнами, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі. Але, на жаль, сьогодні Україна одна залишилася розслідувати цю трагедію. Однак у нас досить великий досвід у розслідуванні таких подій. Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб встановити істину у цій справі. Безумовно, це не відшкодує вашої втрати, але ми маємо зробити все, щоб компенсувати її як із правового погляду, так і матеріально", – зазначив Мамедов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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