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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Україна залишилася єдиною країною, яка розслідує катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, заявляє заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

Про це Мамедов заявив сьогодні в ході церемонії відкриття в Києві скверу пам'яті загиблих в авіакатастрофі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.

"Загинуло 176 людей, із них – дев'ятеро членів екіпажу. Вони були висококваліфікованими професіоналами. І рейс цей дістався їм не випадково. Це один із найскладніших напрямків і аеропортів. Запевняю вас, що органи прокуратури і правопорядку України продовжують робити все, щоб встановити правду і притягнути до відповідальності винуватих", – підкреслив Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вшанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані: Влада має встановити винних і домогтися справедливості

За його словами, Україна хоче домогтися компенсацій всім, хто постраждав унаслідок цієї трагедії.

"Ми продовжуємо консультації із країнами, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі. Але, на жаль, сьогодні Україна одна залишилася розслідувати цю трагедію. Однак у нас досить великий досвід у розслідуванні таких подій. Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб встановити істину у цій справі. Безумовно, це не відшкодує вашої втрати, але ми маємо зробити все, щоб компенсувати її як із правового погляду, так і матеріально", – зазначив Мамедов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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Автор: 

ГПУ (4385) Іран (2068) МАУ (823) Мамедов Гюндуз (102)


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Топ коментарі
+25
Да неужели? А ведь говорила же вам Канада "Не лезьте сами без создания международной экспертной группы". Захотелось выпендриться? Теперь по уши в фекалиях.
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08.01.2021 19:10 Відповісти
+21
зеленые лузеры, как всегда, сидят в куче говна и недоумевают:
- А почему же мы здесь одни? - к сожалению...
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08.01.2021 19:10 Відповісти
+14
Они в своей голове уже победили еще весной 2020 года. Победун хренов

Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3492
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08.01.2021 19:18 Відповісти
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зеленые лузеры, как всегда, сидят в куче говна и недоумевают:
- А почему же мы здесь одни? - к сожалению...
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08.01.2021 19:10 Відповісти
та зеленскому пофик
подумаеш самолет он все украинское население укокошит
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09.01.2021 00:47 Відповісти
Да неужели? А ведь говорила же вам Канада "Не лезьте сами без создания международной экспертной группы". Захотелось выпендриться? Теперь по уши в фекалиях.
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08.01.2021 19:10 Відповісти
Узеленська шантрапа сама ж розумна, їх в Трускавці вчили. Куди тому Гарварду.
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08.01.2021 19:31 Відповісти
Кремлівський сценарій розвитку України не передбачає ніяких міжнародних експертних груп !!! Можлива лише група РФ-Україна-Іран і крапка !!!)))
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08.01.2021 19:35 Відповісти
Откуда такая информация? Под столом у Трюдо сидел, когда "Канада говорила"?
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08.01.2021 19:46 Відповісти
"Дело чести для украинской власти довести признанную ответственность Ирана до логического завершения, установить всех виновных и причастных к преступлению, разоблачить все обстоятельства этой трагедии и добиться достойных компенсаций семьям погибших", - убежден Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3240757
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08.01.2021 20:47 Відповісти
Чому Мамедов бреше, що тільки Україна розслідує? Канада розслідує і домагається покарання, а не лише компенсації. Бо Іран хоче заплатити за вбитих і по всьому.
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09.01.2021 06:16 Відповісти
Канада с остальными расследуют отдельно от Украины. "Величайший" здобув.
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09.01.2021 10:42 Відповісти
А вам надо все на блюдечке поднести?
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08.01.2021 19:11 Відповісти
Они в своей голове уже победили еще весной 2020 года. Победун хренов

Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3492
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08.01.2021 19:18 Відповісти
Ще одне чмо хоче зіштовхнути Україну з Західними союзниками (у даному випадку - з Канадою)!
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08.01.2021 19:11 Відповісти
Уже.
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08.01.2021 19:39 Відповісти
08.01.21 09:20 Иран будет привлечен к ответственности: Украина и еще четыре страны сделали совместное заявление в связи с крушением самолета МАУ, сбитого под Тегераном год назад.
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08.01.2021 19:12 Відповісти
Ну, Иран признал, мол случайно получилось. А шо хотят доказать потерпевшие? Или так-шо хотят ,шо б сказав Иран? . Или там просто перетирают цену вопроса?
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08.01.2021 20:45 Відповісти
не звезди
самолет штатовский поэтому из их NTSB обязательно участвуют в расследовании
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08.01.2021 19:13 Відповісти
КАК ОДНА ???.
.
Вы что ВСЕХ ПОСЛАЛИ, -
РАДИ - - - - ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО ?,,
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08.01.2021 19:13 Відповісти
какой у вас нахер "опыт" если в Украине разбилась тушка под донецком и там же сбили боинг. на этом все
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08.01.2021 19:14 Відповісти
в первом мы участвовали только на этапе сбора обломков
а ко второму нас вообще не пустили на этапе расследования причины падения
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08.01.2021 19:15 Відповісти
Потому, что отправляя первую группу "экспертов" бубочка наплевал на нормы и протоколы ИКАО. И подставил все заинтересованные страны. Трюдо тогда звонил и просил не лезть поперед всех. И шибко потом обиделся.
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08.01.2021 19:21 Відповісти
Такой беспомощно бестолковой украинская внешняя политика еще никогда не была, как при "победуне" бубочке.
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08.01.2021 19:19 Відповісти
Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 5563
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08.01.2021 19:40 Відповісти
кацапи ненавидять Зеленського більше за Порошенка 😁.
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08.01.2021 19:45 Відповісти
Хай ненавидят. Только от этого не оно и не они умнее не стали.
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08.01.2021 19:48 Відповісти
кацапи ненавидять Зеленського більше за Порошенка 😁.---------Все за кремлівським сценарієм ,Віслючок торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!!! Зараз кремлівський агітпроп зліпить з Бубочки затятого бандерівця !!!))))
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08.01.2021 20:06 Відповісти
Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий.Источник: https://censor.net/ru/n3240773

Это на основании этого опыта, вы сразу после этой трагедии, обвинили во всем экипаж?
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08.01.2021 19:19 Відповісти
Украина осталась единственной страной, которая расследует крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявляет заместитель генпрокурора Украины Гюндуз МамедовИсточник: https://censor.net/ru/n3240773
Хххххххххххххххххх
Чебурек, остальньіе страньі расследуют версию терракта и только зеленое гуано нам тут втирало, что причина техническая.
Немудрено что тьі вместе с пацанкой в одиночестве
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08.01.2021 19:19 Відповісти
Ну, екіпаж вже зробили Героями України,цікаво що героїчного вони вчинили ???)))
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08.01.2021 20:03 Відповісти
А ти що не в курсах,то гугл тобі на допомогу !!!)))
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08.01.2021 20:10 Відповісти
Извиняюсь, таки да. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/30/7278545/
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08.01.2021 20:46 Відповісти
Нажаль росия и теперь осталась оккупантом в крыму . ))
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08.01.2021 19:19 Відповісти
А чем твоя зебоба целый год занималась?тьфу,даже обещанные, им лично, компенсации зекретин людям так и не выплатил...
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08.01.2021 19:20 Відповісти
наверное это потому, что другие страны уже все давно расследовали и поняли.
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08.01.2021 19:28 Відповісти
Украина одна осталась расследовать эту трагедию, - Мамедов о катастрофе самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 1072
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08.01.2021 19:28 Відповісти
Тамагочи хренов. Устало оно, перетрудилось на коксовой ниве.
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08.01.2021 19:41 Відповісти
Судя по камере на шлёме, видосики будут...
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08.01.2021 19:51 Відповісти
Счасс ужэ птенцы ТАБАЧНИКА в МИНИСТЕРСТВЕ -- -- ДАЙТЕ ЗЕНЕЛЕЙССКОМУ ЕЩЕ 1000 дней
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08.01.2021 19:34 Відповісти
Не понимаю нахуа вообще украинская авиакомпания летала в ту жопу планеты. Летали бы в приличные страны, где гражданские самолеты не сбивают, а если и сбивают, то не морозятся.
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08.01.2021 19:35 Відповісти
Гюндуз Мамедов -" привлечь в ответственности виновных"
И кого этот чурка собрался привлекать? Диспетчера Карлоса? Какого-то солдата. нажавшего кнопку? Привлекать как? В украинскую тюрьму посадить? Вот такие мудаки прожирают миллионы и миллионы народных денег занимаясь херней.
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08.01.2021 19:38 Відповісти
вони думали, що раз авіакомпанія Ігоря Валерійовича, то і компенсацію за літак він отримає першим. Але літак в оренді і виплати за нього отримає страхова компания. Тому такий був жор.
Зе з командою вирішили компенсувати втрату літака з бюджету.Але формально до закінчення розслідування не можуть зробити. А Трюдо правий, спочатку компенсації потерпілим і сума як за літак взірваний каддафі над локербі.
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09.01.2021 01:03 Відповісти
ЗЕНЕЛЕЙССКИЙ!!..
ОТВЕТЬ - - БЕЗ ШЕСТИ ОТМАЗОК !!,,
,
ЗАЧЕМ ТЫ ЛЕТАЛ в ОМАН к ПАТРУШЕВУ , он жэ не простой отдыхающий...
ОН РАЗВЕДКА РФ ??.
И КАК ТЫ ВОЗВРАЩАЛСЯ в УКРАИНУ ...\ ??.


. ДОКУМЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ТЫ МРАЗЬ !!!!
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08.01.2021 19:39 Відповісти
Бо наш президент проводить таку політику
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08.01.2021 19:45 Відповісти
Лялька не здатна на самостійні дії ,вона лише роззявляє рота, за волею кремлівского ляльковода та за кремлівським сценарієм !!))
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08.01.2021 20:00 Відповісти
Ми ще і проти рашки одні зостанемось.
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08.01.2021 19:45 Відповісти
Швидше не проти Рашки ,а в Рашці опинемось !!! Головне "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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08.01.2021 19:56 Відповісти
Ага...Будемо споглядати задоволену ряху Зеленського на відпочинку.
Бо вкраїнці втомились від війни.
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08.01.2021 20:26 Відповісти
Это как ОДНА ??..
А 3э - - он что ВНЕ УКРАИНЫ ??
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08.01.2021 19:46 Відповісти
Один з перших "здобутків" ВАЗеленського, вщент знищена зовнішня політика України.
Результати.
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08.01.2021 19:50 Відповісти
" Украина осталась одна"потому,что "зе слуги" ,по указанию своего рашистского хазяина, Украину оставили одну
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08.01.2021 19:56 Відповісти
Розвиток України за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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08.01.2021 20:01 Відповісти
які все ж таки зебариги молодці: ніхто так не вміє об'єднати світ задля українських інтересів!
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08.01.2021 20:03 Відповісти
Значит Украина добилась чего хотела.Ведь самолет чтото вез про что никто не должен был знать.Ведь при загрузке самолета пасажирами на половину самолет задержали на 45 минут из за перегруза,но перегруза чем?Да и иранцам нафиг был нужен пасажирский самолет и скандал на весь мир если бы того нестоило?
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08.01.2021 20:04 Відповісти
Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 1719
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08.01.2021 20:28 Відповісти
Сквер памяти погибших в авиакатастрофе. Как-то даже звучит по дебильному.
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08.01.2021 20:54 Відповісти
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОСОЛЬСТВА В ИРАНЕ И ИРАНА В УКРАИНЕ !!!
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09.01.2021 00:15 Відповісти
Похоже свининой прокурор обкушались
Разве зепляти не заявляли, что двигателя
Негодные пиндосы подсунули ?
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09.01.2021 06:39 Відповісти
 
 