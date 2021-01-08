Російські найманці від початку доби 7 разів зривали режим припинення вогню, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, втрат в лавах Збройних сил України немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС в фейсбуці.

За даними штабу, вранці у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі 120-мм мінометів, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також - великокаліберних кулеметів. А поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

"У відповідь на обстріли противника наші захисники дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - підкреслюється в повідомленні.

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Крім того, як нагадали в штабі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета неподалік Південного у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи по відновленню водопостачання, що було сплановано на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв роботи було припинено. Сторонами було повторно вжиті заходи щодо дотримання режиму тиші. О 12.00 відновлювальні роботи продовжились. Однак, незважаючи на домовленості, близько 14.00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи було негайно припинено, робочу бригаду виведено із зони робіт.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили в штабі.