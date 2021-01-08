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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці від початку доби 7 разів зривали режим припинення вогню, - штаб ООС

Російські найманці від початку доби 7 разів зривали режим припинення вогню, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, втрат в лавах Збройних сил України немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС в фейсбуці.

За даними штабу, вранці у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі 120-мм мінометів, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також - великокаліберних кулеметів. А поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

"У відповідь на обстріли противника наші захисники дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - підкреслюється в повідомленні.

Також читайте: Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС

Крім того, як нагадали в штабі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета неподалік Південного у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи по відновленню водопостачання, що було сплановано на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв роботи було припинено. Сторонами було повторно вжиті заходи щодо дотримання режиму тиші. О 12.00 відновлювальні роботи продовжились. Однак, незважаючи на домовленості, близько 14.00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи було негайно припинено, робочу бригаду виведено із зони робіт.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили в штабі.

Автор: 

обстріл (29195) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
при Порохе, помнится, территории освобождали. При клоуне их отдают. Это ваша "адекватна відповідь"?
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08.01.2021 20:21 Відповісти
+8
не стреляйте, зеленый козлик(или козел) отдыхает и он не видит ваших глаз.
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08.01.2021 20:16 Відповісти
+6
Мертвое море знаете? - Порох убил
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08.01.2021 20:44 Відповісти
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не стреляйте, зеленый козлик(или козел) отдыхает и он не видит ваших глаз.
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08.01.2021 20:16 Відповісти
при Порохе, помнится, территории освобождали. При клоуне их отдают. Это ваша "адекватна відповідь"?
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08.01.2021 20:21 Відповісти
оцінку відповіді , як адекватної дав штаб ООС , якому не довіряти я не бачу підстав .
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08.01.2021 20:25 Відповісти
Напрасно. Основания есть.
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08.01.2021 20:26 Відповісти
А я небачу підстав довіряти цим пропогандонам з прес-служби !!))
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08.01.2021 20:28 Відповісти
Довіряти їм не можна! Але я не вірю що їм не насипали поки не утухли!
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08.01.2021 20:34 Відповісти
Адекватна ,це коли на 120 калібр відповідают 120-им!! Я не певен,що нашим, ці штабні курви дозволяи гатити 120-им !!!))
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08.01.2021 20:38 Відповісти
Адекватный ответ (приведу в пример Израиль), это когда на обстрел 2-3 колхозными ракетами, отвечают авиаударом, сбрасывая с 2-3 Ф-16 по 5-6 тонн бомб (с каждого).
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08.01.2021 20:42 Відповісти
Цілком згоден,тим більш на власній землі ,якимось зайдам !!)))
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08.01.2021 20:49 Відповісти
Подивись лінію розмежування, потім звідки вони наступають а потім будеш філософствувати
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08.01.2021 22:46 Відповісти
Насипають
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08.01.2021 22:47 Відповісти
120 прицільна дальність 5 км. Якщо ти за 3 км від центра Ясинуватої, Горлівки околиць то куди насипати??? По мирняку так званому?
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08.01.2021 22:51 Відповісти
Що ,Костя, самоліквідуєшься ??Схвалюю,з тобою ще не все втрачено !!!)))
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08.01.2021 20:35 Відповісти
Може в тебе щось з очима? чи з головою?
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08.01.2021 20:45 Відповісти
Найадекватніша буде коли зелена пліснява передаси владу в Україні зажопінцям !!!))))
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08.01.2021 20:25 Відповісти
Вы и сюда Пороха приплели. Просто любопытства для...Есть что-то, к чему Порох непричастен?
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08.01.2021 20:33 Відповісти
Мертвое море знаете? - Порох убил
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08.01.2021 20:44 Відповісти
Думаю, что не только это. Большой взрыв не обошелся без Порошенко. Его рук дело.
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08.01.2021 20:50 Відповісти
Салам алейкум ,Мурзо!! Віка та здоров"я ,тобі і твоїй родині!! -------Ну ось такий він Порох,невгамовний ,скрізь встигає нагадити !!)))
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08.01.2021 20:51 Відповісти
Ва-Алейкум Салям, Дмитро. Навзаем. Пэдра - ужас, летящий на крыльях ночи. Буууу
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08.01.2021 20:53 Відповісти
Це сценарій кремлівський і Віслючок,лялька кремлівського балагана, втілює його в життя !!!)))
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08.01.2021 20:33 Відповісти
Часи Оману даремно не пройшли ...
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08.01.2021 21:30 Відповісти
7 разів зривали-зривали але так і не змогли зірвати... Режим припинення продовжує діяти!!!
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08.01.2021 20:19 Відповісти
хатят лі рускіє вайни...
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08.01.2021 20:20 Відповісти
тиша - ознака згоди , чув цю "пісню" .
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08.01.2021 20:22 Відповісти
Історія Росіі,це море крові поневоленних народів !!)))
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08.01.2021 20:29 Відповісти
В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ(с)
-----------------
Ну хоть в этом молодцы.....надеюсь, что хлопцы хорошо проутюжили орков.......
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08.01.2021 20:21 Відповісти
Зе-главком ответил тройным ударом (7х3) - 21 раз спустился с горки.....
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08.01.2021 20:26 Відповісти
У Зели мир. Он в Буковеле развлекается вторую неделю.
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08.01.2021 20:26 Відповісти
І що цікаво ,там реально ніхто не стріляє,навіть не пріцільно !!!)))
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08.01.2021 20:30 Відповісти
"В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - подчеркивается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3240776Через несколько дней, начнут появляться сообщения о "небоевых" потерях?
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08.01.2021 20:27 Відповісти
Звучит как:
"Руский бандит семь раз лишил девственности жертву"...
Может ХВАТИТ тут втирать про "перемирие"?!!!
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08.01.2021 20:27 Відповісти
зато хитрый еврей катается на лыжах в карпатах ему насрать как там
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08.01.2021 20:43 Відповісти
Нам же Зеля давно объяснил.
Порох во всем виноват.
И Партия войны.
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08.01.2021 20:57 Відповісти
вот это цирк... на протяжении 1942 вермахт 1 240 000 000 раз нарушил перемирие но советские войска не поддавались на провокации
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08.01.2021 21:02 Відповісти
"срывали режим прекращения огня" нікого не мине відповідальність, навіть не сумнівайтесь, це розтріл українських солдат а не "сривалі рєжім прєкращєнія огня". Курви кляті
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08.01.2021 21:37 Відповісти
Байден прийде порядок наведе!
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08.01.2021 21:53 Відповісти
С нового года новые методички? Раньше было "провокационный обстрел", после Нового - "срывали режим прекращения огня"
============
Там что, соревнуются в кретинизме?
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08.01.2021 22:04 Відповісти
 
 