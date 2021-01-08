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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань

Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань

Канада разом з міжнародними партнерами наполегливо працює над притягненням до відповідальності винуватців збиття літака рейсу PS752 в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"З часу збиття літака рейсу PS752 пріоритетом Канади завжди було забезпечення родичів й близьких необхідною їм підтримкою. Ми продовжуємо працювати із іншими країнами, які постраждали, над притягненням Ірану до відповідальності та встановленням справедливості й прозорості для жертв цієї трагедії та їх родичів", - сказав Шампань.

Він додав, що уряд Канади "й надалі буде солідарним із родичами та близькими людей, які загинули унаслідок безглуздої трагедії рейсу PS752".

Також читайте: Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Шампань також наголосив, що Канада на міжнародному рівні просуває низку ініціатив, покликаних не допустити повторення таких трагічних інцидентів у майбутньому. "Ніхто не повинен переживати муки, які випали на долю цих родин. Саме тому Канада працює із міжнародними партнерами у рамках ініціативи "Безпечніше небо" над захистом цивільних авіапасажирів від небезпек польотів через або поруч із зонами конфлікту", - підсумував міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

Іран (2069) Канада (2219) Шампань (25)


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Топ коментарі
+11
работайте, канадцы, зелени некогда мелочами заниматься, - на вас надежды больше.
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08.01.2021 20:31 Відповісти
+9
Зелень нынче в Буковеле. Они устамши, они отдыхают.
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08.01.2021 20:35 Відповісти
+7
какнада -работаєт, русня -стріляє, янєлох -на лижах відпочиває.
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08.01.2021 21:06 Відповісти
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работайте, канадцы, зелени некогда мелочами заниматься, - на вас надежды больше.
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08.01.2021 20:31 Відповісти
Зелень нынче в Буковеле. Они устамши, они отдыхают.
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08.01.2021 20:35 Відповісти
а украинский украинец Мамедов утверждает, що Україна залишилась сам на сам у справі по цьому літаку і трагедії... ой брешуть канадіці, ой брешуть про себе та спільноту
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08.01.2021 21:12 Відповісти
брешет гад.
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08.01.2021 21:18 Відповісти
за всю спільноту казати не можу і не буду.
за себе тільки - чую, бачу, переживаю дуже.
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08.01.2021 21:27 Відповісти
Зельцман зараз відосік замутить і Іран затремтить від жаху.....
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08.01.2021 21:26 Відповісти
Завжди поважав канадців. Тим паче там у мене є рідня.
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08.01.2021 20:36 Відповісти
Якщо за нас ніхто не "вирішуватиме" і нам ніхто не "допомагатиме" що з нами буде?
Де ж та Незалежність?!
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08.01.2021 20:37 Відповісти
с етой мыслью и надо идти голосовать, а не "хоть поржем"
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08.01.2021 20:41 Відповісти
Можно сказать так, за нас всэ выришуют, а насчет допомогы, можно поспорить.
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08.01.2021 20:49 Відповісти
ЗеМаразь тоже вся в работе и на карантине.

Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 8154
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08.01.2021 20:39 Відповісти
А почему шнобель не обрезанный??? Больно смотреть на дурака...
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08.01.2021 21:14 Відповісти
Побрился бы, что ли. Оно ему как корове седло, всеравно на мужика нормального не похож. Мужчина - это внутреннее состояние.🙂
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08.01.2021 21:14 Відповісти
Порношут и членограй , чтоб ты там башку себе проломил
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08.01.2021 21:28 Відповісти
А це обрізане чудо говорить до кого: Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию. Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий. Источник: https://censor.net/ru/n3240773
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08.01.2021 21:00 Відповісти
Наше зечмо устамши, работамши не покладая рук от зари до зари. Ныне отдыхает N-ный раз за год. Главное, не на Мальдивах раз в пятилетку, и не за личный счет. Свой жеш парень, разве жалко?
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08.01.2021 21:05 Відповісти
какнада -работаєт, русня -стріляє, янєлох -на лижах відпочиває.
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08.01.2021 21:06 Відповісти
аллах велик, аллах акбар
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08.01.2021 21:13 Відповісти
канадцы красавцы, вот еще в хоккей играть подучатсься - цены им не будет....
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08.01.2021 22:04 Відповісти
 
 