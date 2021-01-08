Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань
Канада разом з міжнародними партнерами наполегливо працює над притягненням до відповідальності винуватців збиття літака рейсу PS752 в Ірані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
"З часу збиття літака рейсу PS752 пріоритетом Канади завжди було забезпечення родичів й близьких необхідною їм підтримкою. Ми продовжуємо працювати із іншими країнами, які постраждали, над притягненням Ірану до відповідальності та встановленням справедливості й прозорості для жертв цієї трагедії та їх родичів", - сказав Шампань.
Він додав, що уряд Канади "й надалі буде солідарним із родичами та близькими людей, які загинули унаслідок безглуздої трагедії рейсу PS752".
Шампань також наголосив, що Канада на міжнародному рівні просуває низку ініціатив, покликаних не допустити повторення таких трагічних інцидентів у майбутньому. "Ніхто не повинен переживати муки, які випали на долю цих родин. Саме тому Канада працює із міжнародними партнерами у рамках ініціативи "Безпечніше небо" над захистом цивільних авіапасажирів від небезпек польотів через або поруч із зонами конфлікту", - підсумував міністр.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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