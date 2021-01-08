Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань

Канада разом з міжнародними партнерами наполегливо працює над притягненням до відповідальності винуватців збиття літака рейсу PS752 в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"З часу збиття літака рейсу PS752 пріоритетом Канади завжди було забезпечення родичів й близьких необхідною їм підтримкою. Ми продовжуємо працювати із іншими країнами, які постраждали, над притягненням Ірану до відповідальності та встановленням справедливості й прозорості для жертв цієї трагедії та їх родичів", - сказав Шампань.

Він додав, що уряд Канади "й надалі буде солідарним із родичами та близькими людей, які загинули унаслідок безглуздої трагедії рейсу PS752".

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Шампань також наголосив, що Канада на міжнародному рівні просуває низку ініціатив, покликаних не допустити повторення таких трагічних інцидентів у майбутньому. "Ніхто не повинен переживати муки, які випали на долю цих родин. Саме тому Канада працює із міжнародними партнерами у рамках ініціативи "Безпечніше небо" над захистом цивільних авіапасажирів від небезпек польотів через або поруч із зонами конфлікту", - підсумував міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.