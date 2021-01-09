У Міноборони назвали фейком інформацію про те, що ЗСУ поставляють картопляне пюре з РФ

У Міністерстві оборони зазначають, що "картопля сушена" не входить до переліку продуктів, які використовуються для організації харчування особового складу Збройних сил України. Цим спростовується інформація, яка раніше з'явилася в ЗМІ про те, що українська армія споживає картопляне пюре виробництва Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця заява оприлюднена на сторінці Міністерства оборони в фейсбуці.

"Картопля сушена" не входить до переліку продуктів, що використовується для організації харчування особового складу ЗСУ. Відповідно, це стосується всього оголошеного ряду "сушених картопляних пластівців" (картопляного пюре) тощо", - пишуть у Міноборони.

Зазначається, що з 2021 року харчування всього особового складу ЗСУ організовано з використанням каталогу продуктів харчування. Це основа для організації якісного харчування військовослужбовців. Асортимент продуктів розширено до 409 найменувань. Він дає можливість кухарям готувати різноманітні та смачні страви.

"Так, багато питань потребують вирішення. Але рішення про перехід на каталог у ЗСУ остаточне і безповоротне. Сушені російські картопляні пластівці (картопляне пюре) для ЗСУ" - черговий випадок "інформаційної лапші", фейк", -

На початку січня ЗМІ з посиланням на слова директора ПМП "Вимал" Сергія Самоненка повідомляли, що українська армія нібито споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації. Цю інформацію в Міноборони назвали фейком й "інформаційної локшиною", - уточнили в Міноборони.

На спростування Міноборони Українська асоціація виробників картоплі заявила, що пан Самоненко говорив про ймовірний сценарій в найближчому майбутньому:

"Шановні наші захисники Батьківщини! Будь ласка, ознайомтеся з першоджерелом, звідки пішов нібито поширений нами фейк. Виступ директора ПМП "Вимал" Сергія Самоненка починається з 48 хвилини. Сергій Васильович говорив про найближче майбутнє і момент введення вами стандартів НАТО і про ймовірний сценарій розвитку подій. Ми підтверджуємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зверталося до УАВК з проханням надати інформацію про наявні в Україні потужності з виробництва картопляного пюре. За вашою вимогою поділимося наданим МЕРТ даними про збанкрутілих потужностях з виробництва картопляних пластівців і про проєкти, які планується реалізувати протягом наступних 3 років насамперед для задоволення потреб української армії. Нам щиро шкода, що комунікації між відомствами не дуже добре налагоджені". Повна заява УАВК.

На відео від 29 грудня Самоненкр, розповідаючи про ситуацію на ринку картопляних пластівців, каже наступне: "Тут ситуація ще гірша. З трьох виробничих потужностей зараз жодна з них не працює. Вся продукція, 100%, імпортується з-за кордону. У нас були мобілізаційні потужності - ... спиртавод, який мав у воєнний час постачати картопляні пластівці для ЗСУ ... він припинив існування. Таким чином, можливо, Збройні сили України зараз забезпечуються картопляними пластівцями походженням з Російської Федерації".