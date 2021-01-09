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У Міноборони назвали фейком інформацію про те, що ЗСУ поставляють картопляне пюре з РФ

У Міноборони назвали фейком інформацію про те, що ЗСУ поставляють картопляне пюре з РФ

У Міністерстві оборони зазначають, що "картопля сушена" не входить до переліку продуктів, які використовуються для організації харчування особового складу Збройних сил України. Цим спростовується інформація, яка раніше з'явилася в ЗМІ про те, що українська армія споживає картопляне пюре виробництва Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця заява оприлюднена на сторінці Міністерства оборони в фейсбуці.

"Картопля сушена" не входить до переліку продуктів, що використовується для організації харчування особового складу ЗСУ. Відповідно, це стосується всього оголошеного ряду "сушених картопляних пластівців" (картопляного пюре) тощо", - пишуть у Міноборони.

Зазначається, що з 2021 року харчування всього особового складу ЗСУ організовано з використанням каталогу продуктів харчування. Це основа для організації якісного харчування військовослужбовців. Асортимент продуктів розширено до 409 найменувань. Він дає можливість кухарям готувати різноманітні та смачні страви.

"Так, багато питань потребують вирішення. Але рішення про перехід на каталог у ЗСУ остаточне і безповоротне. Сушені російські картопляні пластівці (картопляне пюре) для ЗСУ" - черговий випадок "інформаційної лапші", фейк", -

На початку січня ЗМІ з посиланням на слова директора ПМП "Вимал" Сергія Самоненка повідомляли, що українська армія нібито споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації. Цю інформацію в Міноборони назвали фейком й "інформаційної локшиною", - уточнили в Міноборони.

На спростування Міноборони Українська асоціація виробників картоплі заявила, що пан Самоненко говорив про ймовірний сценарій в найближчому майбутньому:

"Шановні наші захисники Батьківщини! Будь ласка, ознайомтеся з першоджерелом, звідки пішов нібито поширений нами фейк. Виступ директора ПМП "Вимал" Сергія Самоненка починається з 48 хвилини. Сергій Васильович говорив про найближче майбутнє і момент введення вами стандартів НАТО і про ймовірний сценарій розвитку подій. Ми підтверджуємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зверталося до УАВК з проханням надати інформацію про наявні в Україні потужності з виробництва картопляного пюре. За вашою вимогою поділимося наданим МЕРТ даними про збанкрутілих потужностях з виробництва картопляних пластівців і про проєкти, які планується реалізувати протягом наступних 3 років насамперед для задоволення потреб української армії. Нам щиро шкода, що комунікації між відомствами не дуже добре налагоджені". Повна заява УАВК.

На відео від 29 грудня Самоненкр, розповідаючи про ситуацію на ринку картопляних пластівців, каже наступне: "Тут ситуація ще гірша. З трьох виробничих потужностей зараз жодна з них не працює. Вся продукція, 100%, імпортується з-за кордону. У нас були мобілізаційні потужності - ... спиртавод, який мав  у воєнний час постачати картопляні пластівці для ЗСУ ... він припинив існування. Таким чином, можливо, Збройні сили України зараз забезпечуються картопляними пластівцями походженням з Російської Федерації".

У Міноборони назвали фейком інформацію про те, що ЗСУ поставляють картопляне пюре з РФ 01

Міноборони (7479) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+17
Це як з вакциною. Слідкуйте за руками. єрмаки-грушники такі щасливі, що "українці" зробили правильний вибір в 2019 році, що годі й мріяти
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09.01.2021 01:56 Відповісти
+13
А кто то думал, что реакция будет другая ?)
Не бывает дыма без огня.
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09.01.2021 02:09 Відповісти
+8
сейчас Украина полностью импортирует этот продукт из Брянской области РФ, где расположены 3 крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре.

В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ - Цензор.НЕТ 5990
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09.01.2021 02:16 Відповісти
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Це як з вакциною. Слідкуйте за руками. єрмаки-грушники такі щасливі, що "українці" зробили правильний вибір в 2019 році, що годі й мріяти
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09.01.2021 01:56 Відповісти
Коллаборанты , иуда Зельцман два года наживаются на войне ! Торговля на крови !
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09.01.2021 08:06 Відповісти
А кто то думал, что реакция будет другая ?)
Не бывает дыма без огня.
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09.01.2021 02:09 Відповісти
все правильно. Не из РФ, а из свинорашки
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09.01.2021 02:14 Відповісти
сейчас Украина полностью импортирует этот продукт из Брянской области РФ, где расположены 3 крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре.

В Минобороны назвали фейком информацию о том, что ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ - Цензор.НЕТ 5990
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09.01.2021 02:16 Відповісти
Если оправдываются - значить есть за что .. кАзлы *** ипаные вообще нюх потеряли !!!
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09.01.2021 02:18 Відповісти
Как вариант, покупают продукт у отечественного производителя,дальше МО и знать не положено,а он у какой то кипрской фирмы, которая купила картошку в Нидерландах ввезла на тер. рассеи и переработала как давальческое сырье, может еще сложнее все и фирм там 20 штук в цепочке
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09.01.2021 03:26 Відповісти
це раніше було 20 фірм у ланцюжку, а зараз вони вже не паряться, бо всі свої - хто їм заважатиме?
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09.01.2021 14:43 Відповісти
Что ожидать от пацанов на передке я, да и все, знают точно. Что можно еще ожидать от жирной братвы (минобороны) не знает никто...
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09.01.2021 04:05 Відповісти
"ассортимент продуктов - до 409 наименованиhttps://censor.net/ru/n3240778" - не министерство, а 5-звездочный мишилен какой то
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09.01.2021 04:08 Відповісти
слабоумное министерство перемирия не может даже закупить дешевую и качественную отечественную картоху. а пюре так вобще высшие технологии, без импорта никак не достать

ну тупые.
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09.01.2021 04:10 Відповісти
Если оптовая цена картошки в россиянии на треть дешевле местной, то зачем баловать местного производителя?
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09.01.2021 06:40 Відповісти
не на 1/3, а в 3 раза дешевле...
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09.01.2021 08:50 Відповісти
а якщо ти помажешся Новічком, то вони може ще й доплатять - то ж біжи, мажся
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09.01.2021 14:44 Відповісти
За гроши жалкие родиной приторговать горазд, скотина?
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09.01.2021 18:17 Відповісти
Я так понял что тут отметились експертьі в поставках, експертьі в сухпаях, армейские експертьі?
Не сотрясайте воздух, дебильі, если ни ухом, ни рьілом не знаете о чем речь
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09.01.2021 04:19 Відповісти
Сышьте, кацапчеги, шото плохо вас на Цензоре давить стали. Рука бойца колоть устала?
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09.01.2021 04:21 Відповісти
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев. Это к тому, можно ли верить этим зелёным крысам.
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09.01.2021 05:33 Відповісти
Навіть сама думка про таку ймовірність приводить в жах ... Два три хіміка з ФСБ можуть за один день без єдиного пострілу вивести з ладу половину ВСУ ..
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09.01.2021 05:50 Відповісти
Я не совсем понимаю логику мышления зелепузиков - а картошка что, была отравлена? Почему чиновников не смущает, что газ кацапский, нефтепродукты кацапские, топливо для АЭС кацапские, минеральные удобрения, электротехника тоже и даже э/энергия, а ведь это основные статьи доходов у рашки. Почему миллиарды долларов по этим статьям идут на пополнение рашкинского бюджета их не расстраивают, а тут вдруг такое беспокойство? Вряд ли картофельное пюре приносит много прибыли.
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09.01.2021 05:56 Відповісти
А меня смущает твой дремучий идиотизм
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09.01.2021 06:12 Відповісти
В чем твое смущение, Бастя? Что не можешь понять элементарных вещей? Боишься, что будут поставлять новичок под видом картошки? Или у тебя есть сомнение, что если бы было желание, то нагадить РФ могла бы давно и возможностей больше чем надо. Вот одна из них. Тут некоторые блогеры предлагали на полном серьезе подавать отравленную воду в Крым - это тебя не смущало? А то что Днепр берет начало в РФ и что они могут ее отравить где-нибудь на границе Беларуси и Украины это их не смущало, сколько бы городов тогда пострадало? И это куда проще , чем продавать сухой картофель. Можно, конечно, маразматически подозрительно ко всему относится, но совсем не обязательно выносить это на всеобщее обозрение. Ваша проблема в том, что вы не можете разделить одно это отношение к народу от другого, это отношение к властям
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09.01.2021 07:30 Відповісти
total idiot----
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09.01.2021 09:10 Відповісти
Кацапчег, картинка скорее обратная, как я наблюдал.
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09.01.2021 07:50 Відповісти
Опять байки от жены Армэна.
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09.01.2021 08:08 Відповісти
Хомяк хомячит ...
Офицер не обманет ...
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09.01.2021 06:12 Відповісти
так и хочица им свои щи с брюквой к нам засунуть! Я пан - барон! мине яйко падавай! епта
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09.01.2021 06:55 Відповісти
Какие щи? На весь супермаркет Ашан один сорт копченой колбасы и один сорт твердого сыра. Кацапскую картошку выкапывают прямо с землей и так и продают в супермаркете, единственная приемлемая для покупке картошка - французская, по цене устриц.
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09.01.2021 07:56 Відповісти
Нет там французской. Санкции.
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09.01.2021 08:24 Відповісти
гы какой сказочник
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09.01.2021 08:54 Відповісти
в мешках она уже очищенная идет, кто ж землю покупать будет в наше то время ...
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09.01.2021 08:55 Відповісти
З кацапами кордон треба було закрити ще у 2014 році,але щось пішло не так у сивочолого,ну а зелєбоба,то зелєбоба.
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09.01.2021 07:39 Відповісти
Ага, тепер розчаровані зебіли проголосують за Медведчука з Бойком, ті вже точно кордон закриють. 😂😂😂
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09.01.2021 07:54 Відповісти
Не знаю як зебіли,а от ви точно проголосуєте за Мертвенчука та Бойко.Ви так їх підтримуєте та піарите обсераючи виключно Зелєбобу))
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09.01.2021 07:59 Відповісти
Ви коли Пера обсерали, чомусь не думали за цей ефект. А вас попереджали!
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09.01.2021 11:00 Відповісти
Тобто ми не будемо переходити на стандарти НАТО,й значити москальську картоплю буде їсти пів-України,але не армія ?
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654647/ В першій половині сезону імпорт картоплі виріс у 700 разів ПОНЕДІЛОК, 9 ГРУДНЯ 2019, 14:06

це за півроку царювання слуг. І ніякий Біхус не виє,бо це ж не контрабанда,все законно.
І тепер головне питання : а неперероблену картоплю Міноборони в кого закуповує ???????
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09.01.2021 07:39 Відповісти
А коли саджають картоплю?У грудні?Чи селяни знала шо виграє зелєбоба і не стали саджати картопля у 2019 році?
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09.01.2021 07:43 Відповісти
Маленький штришок
28 червня 2020 :https://agropolit.com/news/17004-zelenskiy-poobitsyav-vzyati-pid-osobistiy-kontrol-rozvitok-vitchiznyanogo-kartoplyarstva Зеленський пообіцяв взяти під особистий контроль розвиток вітчизняного картоплярства
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/713348.html 29.12.2020 Картоплесховища України фактично порожні - УАВК

"У листопаді 2019 року було встановлено новий рекорд листопадового імпорту картоплі. За один місяць в країну було ввезено 46 тис. тонн картоплі.
І хоча в порівнянні з жовтнем обсяги імпорту знизилися в два рази, вони перевищували обсяги імпорту за листопад 2018 року в 15 тисяч разів.
"Ситуація залишається плачевною поки українська картопля псується в сховищах і дешевшає, російська картопля активно продається в мережах супермаркетів, на ринках, базарах і лотках...За оцінками аналітиків EastFruit, в жовтні-листопаді до половини всіх роздрібних продажів картоплі доводилося на імпортну продукцію, ввезену переважно з Російської Федерації."
ЧИЮ КАРТОПЛЮ ЇДЯТЬ УКРАЇНЦІ ?(і армія-теж)
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09.01.2021 07:48 Відповісти
Треба законодавчо закріпити,щоб в Україні всі саджали картоплю,ато селяни не бажають цього робити,садять ріпак та сояшник.
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09.01.2021 08:01 Відповісти
Не пишіть дурню. Це складне питання,але розібратись трохи можна.https://delo.ua/business/proizvoditeli-kartofelja-na-grani-bankrotstva-ch-375540/ Импорт картофеля в Украину вырос в 4 раза: почему мы перестали выращивать "второй хлеб"
Головне: виробництво картоплі в ЄС і Митному союзі дотується,захищається,складають плани і мінімізують експортні перепони.А з нашого МінАПК,яке з'єднують-роз'єднують-нуль ефекту.
Чому в рф є заборона з 2015-го на імпорт нашої картоплі,а у відповідь,чверть спожитої українцями картоплі-з рф ?
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09.01.2021 08:44 Відповісти
Звичайно, фейк!!!
Хто б сумнівався!
Тканина для наметів табірних постачається з РФії - фейк!!!
Паливо для заправки техніки постачається з РФії - також фейк!
Нехай скажуть, що 1/4 керівництва ЗСУ - етнічні рассєянці - знову фейк, - і ми точно повіримо!

А що ж нам лишається робити? 😁
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09.01.2021 08:04 Відповісти
Зелебыдло , читайте «вести» , «комсомольскую брехню «
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09.01.2021 08:15 Відповісти
* Чіпчи * пля !
.Той *клейстер * ..як на його казали ..ще при *софку * в деяких військових частинах вже не було .
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09.01.2021 08:30 Відповісти
*Чіпси * ...
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09.01.2021 08:30 Відповісти
Я понял почему мьі до сих пор не изгнали рашу с наших земель. Все, кто мог ето сделать, кто в состоянии дать пинка, окопались здесь в качестве експертов по чипсам и зраде-зрадной.
А армия, освобождение территорий... а ето все подождет...
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09.01.2021 09:27 Відповісти
Я член даної асоціації (уАВК) і можу стверджувати, що в Україні картопляне пюре не виробляється. Самоненко казав правду
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09.01.2021 09:57 Відповісти
Самоненко такой же дебил как и тьі.
Не входит картофельньій крахмал в рацион питания ВСУ. Ни в сухпаях, ни в стационарном питании.
Велком в армию, придурок, чтобьі убедиться
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09.01.2021 10:08 Відповісти
дада, в армии картоху не едят, одни стейки и лобстеры, ну и перепела в сметане
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09.01.2021 18:20 Відповісти
Еще в армию дебилов не берут и я знаю почему тьі не в ней.
Пользуясь случаем расскажи нам как из картофельного порошка лепят картофельньіе кубики в борщи и супьі.
Жду.
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09.01.2021 18:40 Відповісти
Запитання від УАВК. А чому в новині немає гіперпослання на Каталог продуктів харчування, щоб можна було ознайомитися з переліком із 409 продуктів?
Ще питання, яке випливає з загловку "ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ". Невже Самоненко звинуватив Міноборони в тому, що вони займаються перевалкою і перепродажем продукції?
Запитання по ліду до новини: "В Министерстве обороны отмечают, что "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины". А не личного составу? Чим годують представників НАТО в Україні? Для кого було придбано 2020 року 1300 т картопляного пюре з РФ?
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09.01.2021 11:55 Відповісти
Для тебя бьіло приобретено. И все 1300 тонн тебе в голову насрали
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09.01.2021 12:43 Відповісти
Цікаво, а є в України штаб партизанського руху, якщо немає, то здали території до РФ за понюшку тютюну для створення геополітичного проекту нової країни. На щастя їм добровольці завадили і всі плани пішли юзом.
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09.01.2021 12:31 Відповісти
Озверин наверное в картошке нашли?
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10.01.2021 10:48 Відповісти
 
 