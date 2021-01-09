У Міноборони назвали фейком інформацію про те, що ЗСУ поставляють картопляне пюре з РФ
У Міністерстві оборони зазначають, що "картопля сушена" не входить до переліку продуктів, які використовуються для організації харчування особового складу Збройних сил України. Цим спростовується інформація, яка раніше з'явилася в ЗМІ про те, що українська армія споживає картопляне пюре виробництва Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця заява оприлюднена на сторінці Міністерства оборони в фейсбуці.
"Картопля сушена" не входить до переліку продуктів, що використовується для організації харчування особового складу ЗСУ. Відповідно, це стосується всього оголошеного ряду "сушених картопляних пластівців" (картопляного пюре) тощо", - пишуть у Міноборони.
Зазначається, що з 2021 року харчування всього особового складу ЗСУ організовано з використанням каталогу продуктів харчування. Це основа для організації якісного харчування військовослужбовців. Асортимент продуктів розширено до 409 найменувань. Він дає можливість кухарям готувати різноманітні та смачні страви.
"Так, багато питань потребують вирішення. Але рішення про перехід на каталог у ЗСУ остаточне і безповоротне. Сушені російські картопляні пластівці (картопляне пюре) для ЗСУ" - черговий випадок "інформаційної лапші", фейк", -
На початку січня ЗМІ з посиланням на слова директора ПМП "Вимал" Сергія Самоненка повідомляли, що українська армія нібито споживає картопляне пюре виробництва Російської Федерації. Цю інформацію в Міноборони назвали фейком й "інформаційної локшиною", - уточнили в Міноборони.
На спростування Міноборони Українська асоціація виробників картоплі заявила, що пан Самоненко говорив про ймовірний сценарій в найближчому майбутньому:
"Шановні наші захисники Батьківщини! Будь ласка, ознайомтеся з першоджерелом, звідки пішов нібито поширений нами фейк. Виступ директора ПМП "Вимал" Сергія Самоненка починається з 48 хвилини. Сергій Васильович говорив про найближче майбутнє і момент введення вами стандартів НАТО і про ймовірний сценарій розвитку подій. Ми підтверджуємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зверталося до УАВК з проханням надати інформацію про наявні в Україні потужності з виробництва картопляного пюре. За вашою вимогою поділимося наданим МЕРТ даними про збанкрутілих потужностях з виробництва картопляних пластівців і про проєкти, які планується реалізувати протягом наступних 3 років насамперед для задоволення потреб української армії. Нам щиро шкода, що комунікації між відомствами не дуже добре налагоджені". Повна заява УАВК.
На відео від 29 грудня Самоненкр, розповідаючи про ситуацію на ринку картопляних пластівців, каже наступне: "Тут ситуація ще гірша. З трьох виробничих потужностей зараз жодна з них не працює. Вся продукція, 100%, імпортується з-за кордону. У нас були мобілізаційні потужності - ... спиртавод, який мав у воєнний час постачати картопляні пластівці для ЗСУ ... він припинив існування. Таким чином, можливо, Збройні сили України зараз забезпечуються картопляними пластівцями походженням з Російської Федерації".
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ну тупые.
Не сотрясайте воздух, дебильі, если ни ухом, ни рьілом не знаете о чем речь
Офицер не обманет ...
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/9/654647/ В першій половині сезону імпорт картоплі виріс у 700 разів ПОНЕДІЛОК, 9 ГРУДНЯ 2019, 14:06
це за півроку царювання слуг. І ніякий Біхус не виє,бо це ж не контрабанда,все законно.
І тепер головне питання : а неперероблену картоплю Міноборони в кого закуповує ???????
28 червня 2020 :https://agropolit.com/news/17004-zelenskiy-poobitsyav-vzyati-pid-osobistiy-kontrol-rozvitok-vitchiznyanogo-kartoplyarstva Зеленський пообіцяв взяти під особистий контроль розвиток вітчизняного картоплярства
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/713348.html 29.12.2020 Картоплесховища України фактично порожні - УАВК
"У листопаді 2019 року було встановлено новий рекорд листопадового імпорту картоплі. За один місяць в країну було ввезено 46 тис. тонн картоплі.
І хоча в порівнянні з жовтнем обсяги імпорту знизилися в два рази, вони перевищували обсяги імпорту за листопад 2018 року в 15 тисяч разів.
"Ситуація залишається плачевною поки українська картопля псується в сховищах і дешевшає, російська картопля активно продається в мережах супермаркетів, на ринках, базарах і лотках...За оцінками аналітиків EastFruit, в жовтні-листопаді до половини всіх роздрібних продажів картоплі доводилося на імпортну продукцію, ввезену переважно з Російської Федерації."
ЧИЮ КАРТОПЛЮ ЇДЯТЬ УКРАЇНЦІ ?(і армія-теж)
Головне: виробництво картоплі в ЄС і Митному союзі дотується,захищається,складають плани і мінімізують експортні перепони.А з нашого МінАПК,яке з'єднують-роз'єднують-нуль ефекту.
Чому в рф є заборона з 2015-го на імпорт нашої картоплі,а у відповідь,чверть спожитої українцями картоплі-з рф ?
Хто б сумнівався!
Тканина для наметів табірних постачається з РФії - фейк!!!
Паливо для заправки техніки постачається з РФії - також фейк!
Нехай скажуть, що 1/4 керівництва ЗСУ - етнічні рассєянці - знову фейк, - і ми точно повіримо!
А що ж нам лишається робити? 😁
.Той *клейстер * ..як на його казали ..ще при *софку * в деяких військових частинах вже не було .
А армия, освобождение территорий... а ето все подождет...
Не входит картофельньій крахмал в рацион питания ВСУ. Ни в сухпаях, ни в стационарном питании.
Велком в армию, придурок, чтобьі убедиться
Пользуясь случаем расскажи нам как из картофельного порошка лепят картофельньіе кубики в борщи и супьі.
Жду.
Ще питання, яке випливає з загловку "ВСУ поставляют картофельное пюре из РФ". Невже Самоненко звинуватив Міноборони в тому, що вони займаються перевалкою і перепродажем продукції?
Запитання по ліду до новини: "В Министерстве обороны отмечают, что "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава Вооруженных сил Украины". А не личного составу? Чим годують представників НАТО в Україні? Для кого було придбано 2020 року 1300 т картопляного пюре з РФ?