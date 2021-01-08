Є#лани. Таким буде результат, коли тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу, - Лерос про посилений карантин

Позафракційний народний депутат, колишній нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос вважає, що правила посиленого карантину продиктовані бажанням уряду отримати хабар від великих торгових мереж.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є#лани. Такий вигляд має результат, коли ти тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу в справі, яка тобі не під силу. На перший погляд нічого складного й очікувано, але є#лани вважають, що в книгах і колготках коронавірус, тому 20 днів всі повинні побути квартирними Робінзон Крузо)

Якщо без жартів, то кварталівці діють за принципом "створи обмеження і до тебе прийдуть вирішувати проблему". Швидше за все, у такий спосіб, влада примушує до великого хабаря гіпермаркети типу Епіцентру і подібних. У країні, де править гірськолижний є#лан і його віцеларьочник, страждають усі.

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P.S. Думаю, бізнес, який несе збитки, таки скинеться у фонд кварталівців і зміни внесуть, локдаун же інтелектуальний)", - написав він.

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