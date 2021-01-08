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Новини Коронавірус і карантин
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Є#лани. Таким буде результат, коли тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу, - Лерос про посилений карантин

Є#лани. Таким буде результат, коли тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу, - Лерос про посилений карантин

Позафракційний народний депутат, колишній нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос вважає, що правила посиленого карантину продиктовані бажанням уряду отримати хабар від великих торгових мереж.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є#лани. Такий вигляд має результат, коли ти тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу в справі, яка тобі не під силу. На перший погляд нічого складного й очікувано, але є#лани вважають, що в книгах і колготках коронавірус, тому 20 днів всі повинні побути квартирними Робінзон Крузо)

Якщо без жартів, то кварталівці діють за принципом "створи обмеження і до тебе прийдуть вирішувати проблему". Швидше за все, у такий спосіб, влада примушує до великого хабаря гіпермаркети типу Епіцентру і подібних. У країні, де править гірськолижний є#лан і його віцеларьочник, страждають усі.

Також читайте: "Моновлада перетворюється на монопосміховисько", - "слуга народу" Дубінський

P.S. Думаю, бізнес, який несе збитки, таки скинеться у фонд кварталівців і зміни внесуть, локдаун же інтелектуальний)", - написав він.

Є#лани. Таким буде результат, коли тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу, - Лерос про посилений карантин 01

Читайте также: "Моновласть превращается в монопосмешище", - "слуга народа" Дубинский

Автор: 

карантин (18172) Лерос Гео (383) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
https://ibigdan.livejournal.com/26112247.html Сим уведомляю, что сеть, которая расставит в своих магазинах возле опечатанных полок ростовые фигуры найвеличнішого Фуфлыжника, получит максимальный пиар от меня, от армии веселящихся "порохоботов", да вообще от всех - потому что этот избирательный кловндаун задолбал, не успев начаться.

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/15496001/15496001_original.jpg Е#аны. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине - Цензор.НЕТ 9911
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08.01.2021 22:47 Відповісти
+38
Е#аны. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине - Цензор.НЕТ 6681
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08.01.2021 22:55 Відповісти
+35
Ну что ж, все открыто и прозрачно. Теперь вопрос: что с этими е#ланами делать?
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08.01.2021 22:46 Відповісти
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09.01.2021 00:32 Відповісти
Таня занадто в точку рубає навідмах з фактами й абсолютно безгдоганними журналістськими викладенням - це не Лєрос випадковий вдруг , це давно й достовірно! Саме тому САМЕ НА НЕЇ дали команду ФАС!
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09.01.2021 00:37 Відповісти
К работающему Эпицентру добавились "почтовые операторы" Золотой век и Укрзолото. Быдлячая зевласть.
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09.01.2021 08:43 Відповісти
Горнолыжный еплан - этапяць!!!
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09.01.2021 00:44 Відповісти
Дивлячись на результат останніх виборів, презервативи не те шо не слід забороняти, їх потрібно роздавати - БЕЗКОШТОВНО ! (с)
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09.01.2021 01:46 Відповісти
Принудительно на голову надевать 73%, шоб их было видно всегда и издалека.
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09.01.2021 02:23 Відповісти
Инвестиционные няни на новый манер? А то пацаны без денег сидят!
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09.01.2021 05:47 Відповісти
"горнолыжный е#лан" - хорошо сказано.
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09.01.2021 06:08 Відповісти
"Слуги народу" Гео Лерос вважає, що правила посиленого карантину продиктовані бажанням уряду отримати хабар від великих торгових мереж. Хто заніс хабар в ОПУ може торгувати, всім іншім стоп-сигнал
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09.01.2021 06:35 Відповісти
Зеленский охметовская гнида
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09.01.2021 06:35 Відповісти
Уже не каломойская?
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09.01.2021 12:11 Відповісти
шо ни тема то всё больше и больше не голосовало за зебила ..
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09.01.2021 08:39 Відповісти
А я пам'ятаю ще ті, не давні, часи коли Лерос драв жопу за Зеленського, мовляв він, зелень, чесний і хоче все змінити, але поряд не порядні чинуші заважають. А зараз "У країні, де править гірськолижний є#лан..." Джерело: https://censor.net/ua/n3240783
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09.01.2021 08:46 Відповісти
логіка проглядається:- і "таможня дає добро" і "епицентр" на ходу.
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09.01.2021 09:08 Відповісти
Наверное что бы не закрыть Буковель. им бесплатные путевки дали.на зимние каникулы.пока в Украине локдаун.
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09.01.2021 09:47 Відповісти
"горнолыжный е#лан" - Казалось бы, всего два слова, но какая точная характеристика того, что 73 процентные идиоты избрали на нашу голову.
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09.01.2021 10:02 Відповісти
Є#лани. Таким буде результат, коли тупий злодійкуватий випадковий чиновник вирішив проявити ініціативу, - Лерос про посилений карантин - Цензор.НЕТ 593
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09.01.2021 10:43 Відповісти
Ничего нового Таня не открыла, это было понятно ещё месяц назад.
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09.01.2021 19:52 Відповісти
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