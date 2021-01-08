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Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар

Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар

Речниця Палати представників США Ненсі Пелосі обговорила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі, як не дати "нестабільному" президенту в останні дні перебування при владі почати військові дії або віддати наказ про ядерний удар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє телеканал CNN.

"Цього ранку я поговорила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі про доступні заходи обережності, щоб не дати нестабільному президенту ініціювати військові дії або наказати завдати ядерного удару, отримавши коди запуску", - наводить телеканал лист Пелосі.

Спікерка Палати представників попередила, що, якщо Трамп негайно не покине пост президента, Конгрес вживатиме заходів, щоб спробувати усунути його від влади.

CNN не уточнює, як Міллі відреагував на побоювання Пелосі.

Також читайте: Питання про імпічмент Дональда Трампа може бути винесено демократами на голосування наступного тижня, - CNN

Заклики до усунення Трампа від влади стали звучати серед демократів після заворушень під час затвердження результатів президентських виборів. За даними джерела CNN, поточну чернетку резолюції імпічменту підтримав 131 член Конгресу. Серед них - голова судового комітету Палати представників Джеррі Надлер і глава комітету з регламенту Палати представників Джеймс Макговерн.

Сам Байден поки не підтримує ідею дострокового відсторонення чинного президента від влади. Його інавгурація призначена на 20 січня. Трамп не збирається в ній брати участь, однак пообіцяв забезпечити впорядковану передачу влади.

Автор: 

США (23410) Трамп Дональд (6129) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+34
Спикер Палаты представителей США Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар - Цензор.НЕТ 2550
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08.01.2021 23:30 Відповісти
+29
Оці дві дівчина, прості помічниці в Сенаті- героїні Америки, коли аноністи ввірвалися в Сенат, вони моментально винесли і заховали оригінали документально оформлених голосів виборців,а що б було коли б їх, голоси, знайшли і знищили ?
Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар - Цензор.НЕТ 6988
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08.01.2021 23:57 Відповісти
+22
Ненси, высылай бригаду с рубашкой для Рыжего Клоуна !!!
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08.01.2021 23:26 Відповісти
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Та что же это таке, Бошировы и Петровы, что отлично знают английский, уже закончились?
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09.01.2021 00:35 Відповісти
Лишились тільки ті, що труси випрати вміють...
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09.01.2021 05:49 Відповісти
О, касаби з групи паддєржки рудого зашквареного дурня тут, як тут. Голосніше всіх вєщають ****** вухатв.
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09.01.2021 00:30 Відповісти
Пелоси уважуха и респект !!
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09.01.2021 00:30 Відповісти
....с момента президентства Томаса Джефферсона, который лично брал у него интервью для его первого поручения, и даже будучи немощным (он больше не мог ездить на лошади), он знал измену с первого взгляда. С военной отправкой он разместил солдат вокруг Капитолия и не оставил сомнений в том, что он сделает с любым жестоким злоумышленником, который попытается войти в здание, чтобы испортить избирательный подсчет.В 1861 году, как и в 2021 году, были важны сами документы. В среду во время беспорядков сообразительные сотрудники схватили ящики с избирательными удостоверениями. В 1861 году ящики также были сохранены, несмотря на то, что они были доверены человеку, который, скорее всего, выиграет от их уничтожения.
Скотт красочно предупредил, что любой такой злоумышленник будет «пристегнут к дулу двенадцатифунтовой пушки и выстрелен в окно Капитолия». Он добавил: «Я бы засыпал холмы Арлингтона фрагментами его тела»....
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09.01.2021 01:16 Відповісти
посколькку она спикер и на своей шкуре испытала этот ужас - планировался захват конгрессменов- она полностью осознает что такое трамп и его гопники!
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10.01.2021 00:26 Відповісти
посколькку она спикер и на своей шкуре испытала этот ужас - планировался захват конгрессменов- она полностью осознает что такое трамп и его гопники!
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10.01.2021 00:31 Відповісти
А еще и вилкой кого-нибудь может ткнуть
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09.01.2021 00:33 Відповісти
Какая то ***** в лаптях пургу несёт. Мышь потыканая. Кто бы про тебя знал если бы не Трамр.
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09.01.2021 00:39 Відповісти
пора спитати про діагноз Трампа у Семена Фішелевича.
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09.01.2021 00:47 Відповісти
Додік геть здурів разом зі своїми неадекватними прихильниками. Після погрому Капітолія цих падлюк треба допитати з пристрастю та забанити в усіх соціальних мережах, як і їхнього вошдя - недоумка.
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09.01.2021 01:03 Відповісти
Нестабильному президенту? Может, вернее, ********* дружку валодьи?
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09.01.2021 06:06 Відповісти
Обоє - рябоє
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09.01.2021 10:49 Відповісти
Хоче Бог покарати - відбирає розум.
Ну, з Рижим все ясно: не хоче полишати зручного крісла, тому готовий казна-що вичудити. Адекватність - то не про нього.
Але і цьотка не виглядає здоровою - погляд, як у Педобіра. Ядерний удар... треба ж! А рептилоїдів покликати на допомогу, на її переконання, Рижий ще не додумався?
Куди світ котиться...
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09.01.2021 01:29 Відповісти
. Ядерний удар... треба ж!

===
"Продвинутый", ЦЬОТКА права- надейся на лучшее, но готовься к худшему.
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09.01.2021 07:42 Відповісти
А то путицин нападе? К худшему цьотка уже готова мозги свои отдельно от тела похоронила.
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09.01.2021 09:43 Відповісти
Дай Боже, щоб так було.
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09.01.2021 11:42 Відповісти
Лучше перебдеть, чем потом отскребывать остатки умных комментаторов от стен. А Пелоси - молодец. И нечего хихикать от её внешности - ей уже за 80. Каким красавцем ты будешь в эти годы?
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09.01.2021 10:25 Відповісти
Та ну, яке там хіхікання. Ситуація ж бо паскудна - псих вчепився дупою в крісло і добровільно на дємбєль не збирається.
Я про те, що відносно тих, хто мають його замінити, також виникають певні сумніви. Після от таких заяв.
Стосовно зовнішності. Ми ж з Вами також не Алени Делони. І тут нічого не вдіємо. А погляд у неї направду моторошний. Чи то фото невдале. Хтозна.
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09.01.2021 11:39 Відповісти
тримп - клован, але НЕ божевільний!
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09.01.2021 02:12 Відповісти
А косоглазая Пелоси-рептилоид какая то @банутая.
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09.01.2021 04:26 Відповісти
Ты на ***** своего посмотри, какое оно **@нутое
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09.01.2021 06:07 Відповісти
эй там, за поребриком,на мамашку свою посмотри, хорек **************!
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09.01.2021 10:30 Відповісти
А хіба не буває божевільних клованів?
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09.01.2021 11:53 Відповісти
по Буковелю пущай *банет. 50 кт будет вполне достаточно
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09.01.2021 02:16 Відповісти
Ядерний удар , А шо так нєльзя? Не можна на найвищі посади допускати профанів без захисту влади від олігофренфів. Це закінчується, або війною, або пандемією!
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09.01.2021 06:31 Відповісти
А было бы прикольно, чтобы по москве, тегерану и пекину шандарахнул
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09.01.2021 06:32 Відповісти
Всім корисним ідіотам і тим, хто на зарплаті у фонду "відродження": в Америці щойно завершилася соціалістична революція глобалістів за допомогою небачених в історії фальсифікацій виборів, жорсткої цензури всіх консервативних користувачів у соцмережах, і нестримного обпльовування цінностей цивілізації, збудованої білою людиною. Тепер світом від імені глобалістів керуватимуть біоробот байден (його швидко відправлять в утіль) і колишня проститутка гаріс. Заваруху в Капітолії вже збираються використати для закручування гайок всередині США. Вчора цукерберги наїхали на незалежну платформу Parler: https://www.youtube.com/watch?v=y8wMRBoQH88 Правильно казав Трамп: They aren't after me, They're after you. I'm only in the way. Радійте, ідіоти. Невдовзі все це може прийти сюди. Уже приходить - через неіснуючу пандемію нас обмежують в правах і свободах.
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09.01.2021 07:12 Відповісти
Да, да, а еще в омерике за Байдена проголосовали и рептилоиды.

Болезный, ты слышишь топот копыт? Это бегут санитары с хвостами и рогами в твою палату № 6 и несут десятиведровую клизьму для тебя. Прячься под кроватку !!!
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09.01.2021 08:20 Відповісти
Шо ти можеш, чєловєк правільной національності, запропонувати у відповідь, окрім дурнуватої хуцпи?
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09.01.2021 08:52 Відповісти
Так ти ж, дупоголове й жереш ту хуцпу!
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09.01.2021 10:34 Відповісти
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09.01.2021 14:45 Відповісти
Нажимать на кнопочки (клавиши) - прямо таки любимая забава деток по разуму. Пелоси права: кнопочки лучше отобрать.
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09.01.2021 07:39 Відповісти
пелося - майбутній компаньйон чжоу байдена у ВІП-лікарні для дементивних альцгеймерів.
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09.01.2021 08:54 Відповісти
Ага, поруч з твоiм лiжком, лайножере!
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09.01.2021 10:35 Відповісти
старушке 80, старость не радость.
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09.01.2021 08:00 Відповісти
Дайте Трампу шмальнути ядерною ракетою по рашці
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09.01.2021 08:09 Відповісти
Ну если по мацкве, то лично я только ЗА !!!
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09.01.2021 08:15 Відповісти
Всіляка глобалістська мерзота шифрується під патріотів.
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09.01.2021 08:55 Відповісти
Ти, дупоголове, скiльки кiзяку з ранку викурило?
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09.01.2021 10:37 Відповісти
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09.01.2021 14:46 Відповісти
выборы - история как два древних деда не поделили Трон.
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09.01.2021 09:20 Відповісти
А что, этот американский клоун вполне способен на это
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09.01.2021 10:04 Відповісти
От этого самовлюбленного дебила все можно ожидать. Мировозрение Адольфа (Гитлера) - если гибну я, пусть гибнет весь мир. То же самое может сделать и российский недоросток.
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09.01.2021 10:37 Відповісти
У кремлевского чинарика больше возможностей и неадеквата это сделать, чем у трампампама!
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09.01.2021 10:40 Відповісти
Звідки взявся такий "світогляд" А.Гітлера? З яких закутків хворого мізку?
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09.01.2021 18:49 Відповісти
Старуха Шапокляк, и ума столько же
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09.01.2021 14:17 Відповісти
"Не дати зініціювати" військові дії чи ядерний удар може і удастся. Але як мав би відреагувати чинний на цей час президент США, коли такі дії саме в цей час спровокує хтось проти Америки? Наприклад, за "накруткою" з Москви чи Пекіна - Іран чи Півн. Корея?
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09.01.2021 18:55 Відповісти
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