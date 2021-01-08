Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар
Речниця Палати представників США Ненсі Пелосі обговорила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі, як не дати "нестабільному" президенту в останні дні перебування при владі почати військові дії або віддати наказ про ядерний удар.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє телеканал CNN.
"Цього ранку я поговорила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі про доступні заходи обережності, щоб не дати нестабільному президенту ініціювати військові дії або наказати завдати ядерного удару, отримавши коди запуску", - наводить телеканал лист Пелосі.
Спікерка Палати представників попередила, що, якщо Трамп негайно не покине пост президента, Конгрес вживатиме заходів, щоб спробувати усунути його від влади.
CNN не уточнює, як Міллі відреагував на побоювання Пелосі.
Заклики до усунення Трампа від влади стали звучати серед демократів після заворушень під час затвердження результатів президентських виборів. За даними джерела CNN, поточну чернетку резолюції імпічменту підтримав 131 член Конгресу. Серед них - голова судового комітету Палати представників Джеррі Надлер і глава комітету з регламенту Палати представників Джеймс Макговерн.
Сам Байден поки не підтримує ідею дострокового відсторонення чинного президента від влади. Його інавгурація призначена на 20 січня. Трамп не збирається в ній брати участь, однак пообіцяв забезпечити впорядковану передачу влади.
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Скотт красочно предупредил, что любой такой злоумышленник будет «пристегнут к дулу двенадцатифунтовой пушки и выстрелен в окно Капитолия». Он добавил: «Я бы засыпал холмы Арлингтона фрагментами его тела»....
Ну, з Рижим все ясно: не хоче полишати зручного крісла, тому готовий казна-що вичудити. Адекватність - то не про нього.
Але і цьотка не виглядає здоровою - погляд, як у Педобіра. Ядерний удар... треба ж! А рептилоїдів покликати на допомогу, на її переконання, Рижий ще не додумався?
Куди світ котиться...
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"Продвинутый", ЦЬОТКА права- надейся на лучшее, но готовься к худшему.
Я про те, що відносно тих, хто мають його замінити, також виникають певні сумніви. Після от таких заяв.
Стосовно зовнішності. Ми ж з Вами також не Алени Делони. І тут нічого не вдіємо. А погляд у неї направду моторошний. Чи то фото невдале. Хтозна.
Болезный, ты слышишь топот копыт? Это бегут санитары с хвостами и рогами в твою палату № 6 и несут десятиведровую клизьму для тебя. Прячься под кроватку !!!