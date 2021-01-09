Експерти ВООЗ дозволили збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer із чотирьох до шести тижнів

Дорадча група ВООЗ з питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Pfizer може бути збільшений з чотирьох до шести тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AP.

"Рекомендація ВООЗ на підставі доступних клінічних даних полягає в тому, що інтервал щеплень (вакциною виробництва Pfizer / BioNTech. - Ред.) може бути збільшений до 42 днів", - йдеться в повідомленні.

У дорадчій групі додали, що рекомендації, що стосуються проміжку між першим та другим щепленнями, можуть змінитися в разі появи нових даних.

Зараз друге щеплення від коронавірусу рекомендується робити між 21-м і 28-м днями після введення першої дози.

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У SAGE також попередили, що країни, які збільшать інтервал між першим та другим щепленнями, повинні бути впевнені в тому, що пацієнти будуть забезпечені другою дозою вакцини.