Експерти ВООЗ дозволили збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer із чотирьох до шести тижнів
Дорадча група ВООЗ з питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Pfizer може бути збільшений з чотирьох до шести тижнів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AP.
"Рекомендація ВООЗ на підставі доступних клінічних даних полягає в тому, що інтервал щеплень (вакциною виробництва Pfizer / BioNTech. - Ред.) може бути збільшений до 42 днів", - йдеться в повідомленні.
У дорадчій групі додали, що рекомендації, що стосуються проміжку між першим та другим щепленнями, можуть змінитися в разі появи нових даних.
Зараз друге щеплення від коронавірусу рекомендується робити між 21-м і 28-м днями після введення першої дози.
У SAGE також попередили, що країни, які збільшать інтервал між першим та другим щепленнями, повинні бути впевнені в тому, що пацієнти будуть забезпечені другою дозою вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но даже при таких раскладах вылечатся не все...
У нас так вакцинировали минимум 86 человек в одном центре для людей, которьіе нуждаются в уходе, а потом 2 недели вьіяснилось, что тест у всех положительньій. Они пишут, что вообще более 100 человек заболели (пациентьі и персонал).
"Специалистьі" сказали, что одной дозьі оказалось недостаточно.
Хотя сначала орали, что прямо сразу формируются антитела и на короткий срок все действует.
А вот на длительное время - они еще не знают, надо изучить.
Зато колоть требуют.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760058/eclosion-covid-chsld-saint-antoine-******-vaccin
Еще "гадали", что, наверное, люди уже бьіли зараженьі. А почему, спрашивается, не сделать тест перед вакцинацией ?
Так не бьівает. Ето самьій верньій индикатор лжи.
Да, сказали, что нужно две. ОК.
Определили сроки. Хорошо.
Теперь - бац: новьіе.
А знаете почему ?
Вот в Канаде фишку придумали: вторую дозу не держать в резерве для тех, кому укололи первую, а вьіколоть все сразу, чтобьі побольше людей охватить. А остальное потом подвезут.
И сразу написали, что не успеют ни через три, ни через четьіре недели.
Товарищи с вакцинкой впали в панику. Их сразу =заверили=: с одной дозой вьі хорошо защищеньі. И второе рандеву переносят на несколько недель ...
Вот сразу и новьіе "рекомендации" подоспели.
Явно по просьбе таких же =передовьіх= товарищей (а то у нас визг до небес, что не успеваем за Израилем).
А научньіе основания - здесь вообще ни о чем. Как и здоровье людей вообще.
Деньги и политика.
Ну и - остальньіе интересьі.