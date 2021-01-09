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Новини
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Експерти ВООЗ дозволили збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer із чотирьох до шести тижнів

Експерти ВООЗ дозволили збільшити інтервал між дозами вакцини Pfizer із чотирьох до шести тижнів

Дорадча група ВООЗ з питань імунізації (SAGE) заявила, що інтервал між двома щепленнями від коронавірусу вакциною Pfizer може бути збільшений з чотирьох до шести тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AP.

"Рекомендація ВООЗ на підставі доступних клінічних даних полягає в тому, що інтервал щеплень (вакциною виробництва Pfizer / BioNTech. - Ред.) може бути збільшений до 42 днів", - йдеться в повідомленні.

У дорадчій групі додали, що рекомендації, що стосуються проміжку між першим та другим щепленнями, можуть змінитися в разі появи нових даних.

Зараз друге щеплення від коронавірусу рекомендується робити між 21-м і 28-м днями після введення першої дози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заможні країни скупили більшу частину вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

У SAGE також попередили, що країни, які збільшать інтервал між першим та другим щепленнями, повинні бути впевнені в тому, що пацієнти будуть забезпечені другою дозою вакцини.

вакцина (4419) ВООЗ (770)


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Топ коментарі
+7
Болезнь CLOUN 19 лечится исключительно повышением тарифов на все, повышением пенсионного возраста, налогов, и общим снижением уровня жизни и обнищанием населения.
Но даже при таких раскладах вылечатся не все...
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09.01.2021 00:32 Відповісти
+6
Яка універсальна вакцина !!!
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09.01.2021 00:24 Відповісти
+3
Та не.
У нас так вакцинировали минимум 86 человек в одном центре для людей, которьіе нуждаются в уходе, а потом 2 недели вьіяснилось, что тест у всех положительньій. Они пишут, что вообще более 100 человек заболели (пациентьі и персонал).
"Специалистьі" сказали, что одной дозьі оказалось недостаточно.
Хотя сначала орали, что прямо сразу формируются антитела и на короткий срок все действует.
А вот на длительное время - они еще не знают, надо изучить.
Зато колоть требуют.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760058/eclosion-covid-chsld-saint-antoine-******-vaccin

Еще "гадали", что, наверное, люди уже бьіли зараженьі. А почему, спрашивается, не сделать тест перед вакцинацией ?
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09.01.2021 00:37 Відповісти
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слышали, клиенты крадуцкого?) для вас новость
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09.01.2021 00:21 Відповісти
А нам шо з того? Ось як би вакцина від CLOUN-19, то да.
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09.01.2021 00:23 Відповісти
Болезнь CLOUN 19 лечится исключительно повышением тарифов на все, повышением пенсионного возраста, налогов, и общим снижением уровня жизни и обнищанием населения.
Но даже при таких раскладах вылечатся не все...
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09.01.2021 00:32 Відповісти
Дебілізм і ідіотізм, це невиліковні хвороби,це патологія і медицина тут безсила !!!)))
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09.01.2021 00:39 Відповісти
Да действенное средство, что бы люди не доживали до опасного возраста 60+.
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09.01.2021 11:00 Відповісти
Яка універсальна вакцина !!!
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09.01.2021 00:24 Відповісти
Новость неактуальная, - нам бы дождаться первой дозы....
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09.01.2021 00:27 Відповісти
Govoriat sto i odnoj ampuli dostatocno,vtoroj neobezatelno
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09.01.2021 00:27 Відповісти
Ще невідомо які будуть наслідки від цього.
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09.01.2021 00:31 Відповісти
Nejasno no nasi vraci soglaisilis pocti vse na ukol.Nasi vraci govoriat ocen xoroso ob pfizer
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09.01.2021 00:36 Відповісти
Таблэтки, дурик!
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09.01.2021 00:43 Відповісти
Та не.
У нас так вакцинировали минимум 86 человек в одном центре для людей, которьіе нуждаются в уходе, а потом 2 недели вьіяснилось, что тест у всех положительньій. Они пишут, что вообще более 100 человек заболели (пациентьі и персонал).
"Специалистьі" сказали, что одной дозьі оказалось недостаточно.
Хотя сначала орали, что прямо сразу формируются антитела и на короткий срок все действует.
А вот на длительное время - они еще не знают, надо изучить.
Зато колоть требуют.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1760058/eclosion-covid-chsld-saint-antoine-******-vaccin

Еще "гадали", что, наверное, люди уже бьіли зараженьі. А почему, спрашивается, не сделать тест перед вакцинацией ?
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09.01.2021 00:37 Відповісти
NU da togda znacit i vtoraja nuzna
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09.01.2021 00:46 Відповісти
Понимаете, у них все =рекомендации= меняются чуть ли не каждодневно.
Так не бьівает. Ето самьій верньій индикатор лжи.
Да, сказали, что нужно две. ОК.
Определили сроки. Хорошо.
Теперь - бац: новьіе.
А знаете почему ?
Вот в Канаде фишку придумали: вторую дозу не держать в резерве для тех, кому укололи первую, а вьіколоть все сразу, чтобьі побольше людей охватить. А остальное потом подвезут.
И сразу написали, что не успеют ни через три, ни через четьіре недели.
Товарищи с вакцинкой впали в панику. Их сразу =заверили=: с одной дозой вьі хорошо защищеньі. И второе рандеву переносят на несколько недель ...
Вот сразу и новьіе "рекомендации" подоспели.
Явно по просьбе таких же =передовьіх= товарищей (а то у нас визг до небес, что не успеваем за Израилем).
А научньіе основания - здесь вообще ни о чем. Как и здоровье людей вообще.
Деньги и политика.
Ну и - остальньіе интересьі.
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09.01.2021 01:02 Відповісти
А ви не думали що рекомендації до ванцини міняються із-за короткого часу дослідження і таким чином їх проводять. То у вас маски не захищають то вакцина не така, може досить звинувачувати весь світ у змові.
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09.01.2021 10:02 Відповісти
Что клиенты не успевают заработать? Во обогатится кто то.
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09.01.2021 00:30 Відповісти
а у парашников наоборот. есчо диды завещали "между первой дозой и второй - промежуток не большой" ))
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09.01.2021 00:38 Відповісти
А восьма на посошок ,це вже"птичья болезнь" перепил !!!!)))
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09.01.2021 00:42 Відповісти
Эксперты ВОЗ разрешили увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer с четырех до шести недель - Цензор.НЕТ 1390
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09.01.2021 00:42 Відповісти
Люди получают по 2-2,5 тыс.грн. Это реальный звиздец!!!! А вы нам про американские вакцины рассказываете по 18 баксов доза в закупке.. Дайте этим людям не сдохнуть, патриоты вы *******!!!!
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09.01.2021 00:44 Відповісти
это вы из лугандоской ботофермы вещаете?
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09.01.2021 00:55 Відповісти
нет.. а ты откуда такие выводы делаешь!? может тебе мозги на череп жмут!?. могу помочь..
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09.01.2021 01:04 Відповісти
експєрти воз, ідіть нй.
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09.01.2021 01:00 Відповісти
Потом через 6 недель еще одну и еще одну и так пока кони не двинем.
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09.01.2021 01:04 Відповісти
Есть такие из Торонто знакомые, кто просто уезжают из Канады. Вот одни переехали в Турцию. Стремно все...А мой отец пару месяцев назад спутником привился. Сказали, что надо вторую делать, но он вместо этого уехал в санаторий. Вот там его немного подкосило, но по приезду все прошло...антитела во всю хозяйничают...сказали что вторая не нужна. Вот так.
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09.01.2021 01:08 Відповісти
А у моего соседа в декабре такой случай был - он работает на скорой помощи водилой, а у них прививка обязаловка, так его предупредили, что скоро будут прививать и пить ни-ни, а тут жена дочку родила, ну и как тут не отметить. Договорился на работе на два дня отгула и на радостях пошел в разнос, пока жена в роддоме. На третий день выходит на работу ему диспетчер беги скорее на вакцинацию или к работе не допущу, а хрен ли делать пошел, там у них отдельный кабинет, укололи спутником, говорит хорошо что у него поднялась температура до 37,5 градусов домой отпустили, а то говорит как бы он сутки с такого бодуна работал и сам не знает. А вчера ко мне зашел за дрелью, так я его спросил как у него дела,а он мне что нормалек, антител в организме хватает и второй раз колоться не надо - слава богу говорит, прокатило.
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09.01.2021 05:24 Відповісти
Те, що зараз відбувається з епідемією Ковід схоже на те, що ми маємо справу з біологічною зброєю, або це дуже схоже на те, як вона діє в бойовій обстановці. До речі, така зброя якраз і застосовується по тилах противника, а не на передовій. Хтось знищує економіку світових лідерів.(с)
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09.01.2021 01:05 Відповісти
Дебільні рекомендації, якщо чесно. Мені здається, що у ВООЗ почали переймати досвід наших дурників - Степанова та Ляшка.
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09.01.2021 01:18 Відповісти
Навпаки - в ВОЗі першими почали, інші підхопили.
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09.01.2021 01:27 Відповісти
В Англії розгортається драматична ситуація з вакцинацією. Незважаючи на масові вакцинації сотень тисяч людей на протязі місяця, пандемія мала би пітина спад, але маємо різкий приріст по всіх показниках. та появу десятків нових штамів вірусу , які невідомо звідки взялися. Але пам'ятайте вакцина тут не винувата))))! https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/uk/ Коронавірус у Великій Британії - Статистика [08.01.2021] - Графіки (minfin.com.ua)
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09.01.2021 02:45 Відповісти
*****,где значок попкорн?
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09.01.2021 20:30 Відповісти
 
 