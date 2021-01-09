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Палац куратора купівлі "вишок Бойка" Кацуби продають за 16 млн доларів. ФОТО

Триповерховий маєток екснардепа від "Партії регіонів", куратора купівлі так званих "вишок Бойка" Сергія Кацуби продається за 16 млн дол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Андрей Осадчук ("Голос").

"Паралельні світи. Палац Кацуби продають за 16 млн доларів. Тут все прекрасно: і за що збудували, і в якому стилі, і що зараз спокійно продають, і що сподіваються, що хтось це купить..." - написав він.

Осадчук вказав лінк на матеріал "Радіо свободи" від 2014 року про маєток Кацуби в селі Хотянівка під Києвом.

На сайті продажу нерухомості це ж маєток виставлено на продаж за 16 мільйонів доларів.

Палац куратора купівлі вишок Бойка Кацуби продають за 16 млн доларів 01

Палац куратора купівлі вишок Бойка Кацуби продають за 16 млн доларів 02

продаж (2290) Кацуба Сергій (28) Осадчук Андрій (41)


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Топ коментарі
+43
Я давно кажу, що "українська" бидлоеліта краде такими темпами, у порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною. Якщо реалізувати тільки все накрадене нерухоме майно всіх депутатів, прокурорів, суддів та інших можновладців, то можна мінімум на 5 років мати профіцитний держбюджет. А якщо іще накласти арешт на всі інші активи (грошові кошти, цінні папери, коштовності тощо), то можна буде 5 років кредитувати МВФ.
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09.01.2021 00:52 Відповісти
+21
шутник !

Вовка с Ленкой недвижимость скинули и лыжи смазывают.... на Ростов или в Крым (в случае чего)
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09.01.2021 01:01 Відповісти
+21
Прокуроры и строят.
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09.01.2021 01:57 Відповісти
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А сам кацуба где? Присел? Или его теща этот особняк и "купит"?
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09.01.2021 00:47 Відповісти
3000 кв.м 10 комнат - это получается, в среднем одна комната 300 квадратных метра.
Я правильно понимаю?
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09.01.2021 00:48 Відповісти
та нема там 3000. 800-1000 десь. з усіма дворовими будівлями
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09.01.2021 01:02 Відповісти
Не надо судить только по НАЗЕМНОЙ части дома. Там 100 пудов ПОДВАЛ ( и может многоуровневый) под всей застройкой - а это еще мин. 800м2.
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09.01.2021 08:08 Відповісти
Подвал, это подвал, а не жилое помещение, будь там гаражи, сауны, бильярдные и комната переговоров
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09.01.2021 13:49 Відповісти
В таких домах только одна ПРИХОЖАЯ с АКВАРИУМОМ ДЛЯ БЕГЕМОТА может тянуть на 300-350м2, а каминные залы на все 500м2.
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09.01.2021 08:11 Відповісти
в загальну квадратуру ідуть кухня, кухня для прислуги, кухня для прислуги друга та подруги, ванні кімнати для худоби, критий іподром для поні
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09.01.2021 08:55 Відповісти
кажется ленка и кловка оманские без жилья все еще...?как вам такой вариант?)
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09.01.2021 00:50 Відповісти
шутник !

Вовка с Ленкой недвижимость скинули и лыжи смазывают.... на Ростов или в Крым (в случае чего)
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09.01.2021 01:01 Відповісти
в Украине их больше ничего не держит, кроме оставшихся 23% ЗЕбилов
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09.01.2021 01:02 Відповісти
есть еще земля обетованная...там можно затеряться среди себе подобных
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09.01.2021 01:13 Відповісти
Израилю не нужен этот геморрой.
Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет
только дача под Ростоффом
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09.01.2021 01:33 Відповісти
Да! зеля очень много своее метлой натрусил...та и продолжает трусить периодически. Та ладно бы натрусил, так еще и делов наделал. Такого нигде не прощают
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09.01.2021 05:38 Відповісти
И потому Нетаньяху назвал Зеленского "Иерусалимским Львом", который у них в легендах? Надеюсь, что это вы с сарказмом написали, потому как Вова выполняет задание евреев, о скупке ими всех земель нашего Причерноморья, для основания тут нового еврейского государства. Потому вдоль 50 км Западной границы земли продавать нельзя, но на морское побережье этого ограничения в новом законе нет.

Думайте
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09.01.2021 13:53 Відповісти
О чем мне думать? О том, что зеля шлимазл поцоватый? Так мне с самого начала уже не надо было думать, я и так все понимал...но отказывался верить! Был там один "пророк" (это я для евреев), который в уши вдувал - будете все бАгаты, я османа султана за бороду возьму и скажу - оставь Иерусалим (там в обморок падали люди)! И будем мы над миром праздновать и рабов себе забирать!
Ну так чем закончилось? А тем, что он зашел он к султану, а он ему - или принимаешь мусульманство или я тебе яйца отрежу! Пришлось принять . Там всякие самоубийства и все такое....но потом выдумали новую религию для иудеев (а их было около 5-ти)! Ну то такое!

Зачем ты меня стращаешь евреями? Я хоть слово про них сказал?
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09.01.2021 14:14 Відповісти
Вы читаете текст, но видимо думаете при этом о своём.
А я лишь написал о том, что Израиль Зеленского примет точно так же, как принял Дмитрия Табачника (и не его одного), который годами разваливал Украину, наше образование и чернил нашу историю. Ну при этом еще и воровал.
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09.01.2021 19:31 Відповісти
Как раз и наоборот! Просто мыслить нужно критически. А иногда и читать внимательно
"Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет" (с)

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09.01.2021 23:02 Відповісти
Я давно кажу, що "українська" бидлоеліта краде такими темпами, у порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною. Якщо реалізувати тільки все накрадене нерухоме майно всіх депутатів, прокурорів, суддів та інших можновладців, то можна мінімум на 5 років мати профіцитний держбюджет. А якщо іще накласти арешт на всі інші активи (грошові кошти, цінні папери, коштовності тощо), то можна буде 5 років кредитувати МВФ.
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09.01.2021 00:52 Відповісти
Очень интересная интерпретация : какой-то Кацуба - это куратор и организатор криминальных схем по вышкам, а Бойко, тогдашний министр энергетики - простая пешка-исполнитель...
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09.01.2021 00:54 Відповісти
БОЙКО - это ХИТРОЖОПЫЙ ЖИД, который всегда умел прятать концы в воду. Просто, по "скромному домику" его подручного КАЦУБЫ, можно четко понять, какого РАЗМЕРА ЧЕМОДАНЫ С БАКСАМИ стоят в ЗАКРОМАХ ОПА-ЖОПАвской ТВАРИ БОЙКО.
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09.01.2021 07:58 Відповісти
Собственно и упадок НПЗ начался с Бойко (сыну перекинул установку), а Беня его (НПЗ) добил!
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09.01.2021 11:14 Відповісти
Дворец куратора покупки "вышек Бойко" Кацубы продают за 16 млн долларов - Цензор.НЕТ 9171
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09.01.2021 00:55 Відповісти
а я б на цей будинок ловив би як на живця... Хто купить - у тюрягу на 50 років. АБО відкат в держбюджет - все бабло, що є... ВСЕ з нерухомістю включаючи яка є у родичів... У всіх повязаних з ним родичів. Залишити тільки 1 минімальну з.п. і надати квартиру площею в межах і площею відповідно до кількості проживаючих. А взагалі, якщо не доведе походження грошей - прибрати це падло з України.
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09.01.2021 01:03 Відповісти
а если купит иностранец?
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09.01.2021 11:09 Відповісти
..али бабушка-пенсионерка от нардепа,судьи,прокурора?
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09.01.2021 14:59 Відповісти
золота ціна йому 1 млн.уе
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09.01.2021 01:06 Відповісти
ради интереса посмотрел на гугл карту -поискал этот маеток в хотяновке
так рядом с этим маетком стоят не такого размаха,
но тоже приличные виллы - и на противоположном берегу тоже так себе нехило.
был бы нормальный прокурор -поездил по околицам киева -работы было бы ему уйма
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09.01.2021 01:36 Відповісти
Прокуроры и строят.
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09.01.2021 01:57 Відповісти
На рівні Бойка і вище прокурори продуктивно переслідують лише ворогів системи за наявності в неї консенсусу.
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09.01.2021 13:05 Відповісти
Зачем ему ездить, он там живет.
Око государево, твою мать...
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10.01.2021 02:07 Відповісти
Вышки та Бойки, а этот Кацуба так, на подхвате.
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09.01.2021 01:59 Відповісти
ДА ВЗОРВИТЕ ИХ !?)
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09.01.2021 02:45 Відповісти
Ні, ні, ні! Це ж майбутні дитсадочки для сиріток!
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09.01.2021 05:20 Відповісти
ЦАРСКИЕ СОКРОВИЩА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.01.2021 09:40 Відповісти
Дворец куратора покупки "вышек Бойко" Кацубы продают за 16 млн долларов - Цензор.НЕТ 7062
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09.01.2021 05:33 Відповісти
Зеленский с подругой как раз бездомные
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09.01.2021 06:23 Відповісти
Для ЗЕ-Четы этот домик МАЛОВАТ, но это может быть отличный подарок для МЕНДЕЛЬ - за ее преданную профессиональную работу и отличную ИГРУ НА ФЛЕЙТЕ по вечерам.
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09.01.2021 08:04 Відповісти
Одновременно с обрушением России, обрушится и Украина. Разборки будут ужасными. Я бы, на месте наших "можновладцив" и олигархов, уже начинал сваливать за кордон. Сейчас украинский народ сдерживает российская угроза и вялая поддержка США. В 2021 все изменится. Тикайте, подонки, пока не поздно.
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09.01.2021 08:03 Відповісти
Необов'язково всіх на ростов ,можна кучму повернути на 2-3дні щоб ці бандюки скоїли самогубство (кирпа та інші ) чи потрапили в авто аварію а може й голову комусь .
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09.01.2021 09:37 Відповісти
треба бти особливо "просунутим в гуглі" ,щоб виявити самогубство Кірпи...
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09.01.2021 20:55 Відповісти
Дурня. Україна вже дужа мало залежить від Росії. З якого лиха " обрушиться" .З горя? - Смішно. Біжінці?- так у нас же " хунта"," фашисти"," бендерівці".отож скрепні дєдивоевали" до нас нне побіжать - стрьомно.
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09.01.2021 10:31 Відповісти
На жаль, це не так
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09.01.2021 13:56 Відповісти
Якось зачепить, але так щоб обрушити, навряд чи.
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09.01.2021 11:35 Відповісти
...роскошь рядом с трущобами...никому и ничего этот перекос не напоминает ???...народ Украины не знает чем заплатить за коммуналку, а горстка обнаглевших ворюг при власти уже не знают как и куда вложить и упихнуть наворованное - очень похожая ситуация накануне большого шухера....
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09.01.2021 09:30 Відповісти
Как далеки они от народа...
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09.01.2021 09:36 Відповісти
Небуде народу будуть китайці, для цих злодіїв Україна тільки щоб грабувати .
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09.01.2021 09:39 Відповісти
а нам говорят что делать
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09.01.2021 09:43 Відповісти
А нанесені збитки державі по вишкам в повній мірі відшкодовані? Чи державі пох. головне бидло доїти?
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09.01.2021 09:57 Відповісти
Я б відкрив там майстерню з виробництва своїх конурентних зернодробарок-млинів, коренерізок, роторних безредукторних косарок, комбайнів та іншого...
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09.01.2021 10:38 Відповісти
А "пальнуть" бы по этому дворцу системой "Точка-У " !!
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09.01.2021 10:59 Відповісти
А смысл? Их у нас мало осталось, фронту нужнее.
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09.01.2021 13:57 Відповісти
Іде світова економічна криза, котра змінить всі звичні приоритети. І це на десятки років. Вкладати в нерухомість вже зараз безглуздо, тим паче в такий палац. Родове гніздо для себе для дітей-онуків? Не ті часи - всі хочуть жити окремо. Для понту?- років пїять і це минеться. Понти будуть посміховищем. Хіба що там здоровецький бункер, щоб пережити неминучу екологічну і геологічну світову катастрофу і прожити на пів року довше в цьому бункері , ніж "лохи",що лишились на поверхні.
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09.01.2021 11:06 Відповісти
зараз неходові навіть звичайні "особнячки" на 3 поверхи ,набудовані ,наприклад у Сокільниках поза Львовом
"жирні часи"України,здається минули..разом з пройо..ним кремлівською шмарою Тимошенко Звр(32-90 млрд.доларів)на російський газ...
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09.01.2021 21:03 Відповісти
Спочатку були "вишки Бойка"...Потім "вишки Кацуби"...А тепер "так названі вишки Бойка,куратором яких був Кацуба"...Отак карна справа бігає по колу,ніби і рухається,і ніби стоїть...
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09.01.2021 11:08 Відповісти
....у меня тоже есть ДВОРЕЦ в 60 кв.м , спальня ,комната , кухня ,прихожая и с\у !!! прекрасней нет ничего на СВЕТЕ !!! к дворцу прилагается полисадник и огород в 3 сот . ))))
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09.01.2021 11:36 Відповісти
а тут уже приходят бумаги с налоговой .кто имеет жилплощадь больше 60 кв плати налог .подать до 13 января .а как же эти организмы с налогами ?
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09.01.2021 13:20 Відповісти
Да ввести налог на дома, больше 600 кв.метров, по миллиону за год и цену на газ и электроэнергию как в Великобритании, а на воду, как в Саудовской Аравии. А для домов более 1000 метров, всё это в два раза дороже, а более 2000 метров, в 10 раз дороже. И подвести под это, как заботу об энергозбережении.

Всё просто. И прекратится строительство огромных дворцов.
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09.01.2021 14:00 Відповісти
читай что написал я 60 квадратов а не 600 . ))))
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10.01.2021 10:38 Відповісти
Разве я опротестовывал ваши слова?
Я написал, что по аналогии уже имеющегося закона (кстати, владельцы дома более 300 кв. м. платят в год налог 25 000 грн), надо взяться не только за налог на богатых, но важнее, на ОЧЕНЬ богатых, таких, как Ахметов, Бахматюк, Порошенко и прочие.
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10.01.2021 13:17 Відповісти
особливо зацікавило -дім з каміном )))))
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09.01.2021 20:53 Відповісти
А мені, особисто цікаво,може хто поясне,НАВІЩО ЦЕ ТВОРІННЯ,ЩО З НИМ РОБИТИ!!!!!!!!!!!!Ну нехай 600м і то забагато. В мене є багатенько знайомих в яких 2-о поверхові будинки,є такі,що живуть тільки на першому,є такі,що продати не можуть,а є і такі,що просто залишають бо не взмозі **прокормити**(це створіння не відносю до тих,що не зможуть прокормити). А взагалі підтримую думку про НАЛОГИ,тільки біда в тім,ЩО САМІ СОБІ НЕ ВВИДУТЬ!!!!!
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09.01.2021 21:04 Відповісти
Зазеркалье а не страна. И мы её построили, или просрали, или и то и другое одновременно. Нам такое удалось. Теперь вот кв. метры считаем не в своём доме. А надо патроны считать в своей винтовке!
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09.01.2021 22:03 Відповісти
 
 