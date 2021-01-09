Палац куратора купівлі "вишок Бойка" Кацуби продають за 16 млн доларів. ФОТО
Триповерховий маєток екснардепа від "Партії регіонів", куратора купівлі так званих "вишок Бойка" Сергія Кацуби продається за 16 млн дол.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Андрей Осадчук ("Голос").
"Паралельні світи. Палац Кацуби продають за 16 млн доларів. Тут все прекрасно: і за що збудували, і в якому стилі, і що зараз спокійно продають, і що сподіваються, що хтось це купить..." - написав він.
Осадчук вказав лінк на матеріал "Радіо свободи" від 2014 року про маєток Кацуби в селі Хотянівка під Києвом.
На сайті продажу нерухомості це ж маєток виставлено на продаж за 16 мільйонів доларів.
Топ коментарі
+43 Кардан_вал
показати весь коментар09.01.2021 00:52 Відповісти Посилання
+21 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.01.2021 01:01 Відповісти Посилання
+21 Storm UA
показати весь коментар09.01.2021 01:57 Відповісти Посилання
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Я правильно понимаю?
Вовка с Ленкой недвижимость скинули и лыжи смазывают.... на Ростов или в Крым (в случае чего)
Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет
только дача под Ростоффом
Думайте
Ну так чем закончилось? А тем, что он зашел он к султану, а он ему - или принимаешь мусульманство или я тебе яйца отрежу! Пришлось принять . Там всякие самоубийства и все такое....но потом выдумали новую религию для иудеев (а их было около 5-ти)! Ну то такое!
Зачем ты меня стращаешь евреями? Я хоть слово про них сказал?
А я лишь написал о том, что Израиль Зеленского примет точно так же, как принял Дмитрия Табачника (и не его одного), который годами разваливал Украину, наше образование и чернил нашу историю. Ну при этом еще и воровал.
"Вальцман вернется, он ЗЕльцмана и из Хайфы выковыряет" (с)
так рядом с этим маетком стоят не такого размаха,
но тоже приличные виллы - и на противоположном берегу тоже так себе нехило.
был бы нормальный прокурор -поездил по околицам киева -работы было бы ему уйма
Око государево, твою мать...
"жирні часи"України,здається минули..разом з пройо..ним кремлівською шмарою Тимошенко Звр(32-90 млрд.доларів)на російський газ...
Всё просто. И прекратится строительство огромных дворцов.
Я написал, что по аналогии уже имеющегося закона (кстати, владельцы дома более 300 кв. м. платят в год налог 25 000 грн), надо взяться не только за налог на богатых, но важнее, на ОЧЕНЬ богатых, таких, как Ахметов, Бахматюк, Порошенко и прочие.