Палац куратора купівлі "вишок Бойка" Кацуби продають за 16 млн доларів. ФОТО

Триповерховий маєток екснардепа від "Партії регіонів", куратора купівлі так званих "вишок Бойка" Сергія Кацуби продається за 16 млн дол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Андрей Осадчук ("Голос").

"Паралельні світи. Палац Кацуби продають за 16 млн доларів. Тут все прекрасно: і за що збудували, і в якому стилі, і що зараз спокійно продають, і що сподіваються, що хтось це купить..." - написав він.

Осадчук вказав лінк на матеріал "Радіо свободи" від 2014 року про маєток Кацуби в селі Хотянівка під Києвом.

На сайті продажу нерухомості це ж маєток виставлено на продаж за 16 мільйонів доларів.