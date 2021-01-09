Люди з COVID пізно звертаються до медиків, у лікарнях все більше "важких" пацієнтів, - Степанов

Українці менше проходять тестувань на COVID-19 і часто звертаються до лікаря вже коли їм стає гірше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Настоящему времени".

"У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить істотно зменшилася. Наші лабораторні центри в деяких областях працюють тільки на 25-30% своєї потужності.

При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, перебувають вдома, звертаються тільки на п'ятий-сьомий день, якщо їх стан стає важчим.

Ми, звичайно, просимо за найменших симптомів будь-якого респіраторного захворювання відразу звертатися, щоб людину тестували: у нас є всі можливості робити велику кількість тестів, зокрема і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат", - зазначив він.

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Глава МОЗ підкреслив, що в Україні готові 66 тисяч ліжок для хворих із COVID-19, заповнені сьогодні трохи більше 23 тисяч.

Ліжок з підведеним киснем, за його словами, вже понад 41 тисяча. Тобто заповненість - на третину.

Але водночас "збільшується кількість хворих з тяжкчим перебігом захворювання, в тому числі в реанімаціях", підкреслив Степанов.

Тому МОЗ просить, щоб люди якомога раніше зверталися до лікаря за медичною допомогою.