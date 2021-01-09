УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини
6 485 50

Люди з COVID пізно звертаються до медиків, у лікарнях все більше "важких" пацієнтів, - Степанов

Люди з COVID пізно звертаються до медиків, у лікарнях все більше

Українці менше проходять тестувань на COVID-19 і часто звертаються до лікаря вже коли їм стає гірше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Настоящему времени".

"У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить істотно зменшилася. Наші лабораторні центри в деяких областях працюють тільки на 25-30% своєї потужності.

При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, перебувають вдома, звертаються тільки на п'ятий-сьомий день, якщо їх стан стає важчим.

Ми, звичайно, просимо за найменших симптомів будь-якого респіраторного захворювання відразу звертатися, щоб людину тестували: у нас є всі можливості робити велику кількість тестів, зокрема і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат", - зазначив він.

Також читайте: За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961

Глава МОЗ підкреслив, що в Україні готові 66 тисяч ліжок для хворих із COVID-19, заповнені сьогодні трохи більше 23 тисяч.

Ліжок з підведеним киснем, за його словами, вже понад 41 тисяча. Тобто заповненість - на третину.

Але водночас  "збільшується кількість хворих з тяжкчим перебігом захворювання, в тому числі в реанімаціях", підкреслив Степанов.

Тому МОЗ просить, щоб люди якомога раніше зверталися до лікаря за медичною допомогою.

Степанов Максим (2198) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Что он гонит ? Людей, которые вполне себе своевременно обращаются к врачам, отшивают и заставляют лечиться дома, пока они не начнут конкретно задыхаться....
показати весь коментар
09.01.2021 00:58 Відповісти
+26
Так вы стоимость анализа сделайте равным минимальной зарплате - у вас вообще будет загруженность лабораторий 1%
показати весь коментар
09.01.2021 00:58 Відповісти
+23
Мля, когда пристрелят этого идиота?
Эта радиоточка просто ******* своими откровениями!
показати весь коментар
09.01.2021 01:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вы стоимость анализа сделайте равным минимальной зарплате - у вас вообще будет загруженность лабораторий 1%
показати весь коментар
09.01.2021 00:58 Відповісти
Вся моя семья сдавала тесты забесплатно по направлению от семейного врача.
показати весь коментар
09.01.2021 11:39 Відповісти
Что он гонит ? Людей, которые вполне себе своевременно обращаются к врачам, отшивают и заставляют лечиться дома, пока они не начнут конкретно задыхаться....
показати весь коментар
09.01.2021 00:58 Відповісти
Президент каже, що суми в платіжках за комуналку знизилися. Що епоха бідності закінчилася. А чим Степанов гірший? Він також нелох.
показати весь коментар
09.01.2021 06:48 Відповісти
що знизилось? звичайно, сидіти на державних коштах в Кончі класно, а за маленьку квартирку при плюсовому грудні заплатить 1200 грн за опалення це звичайно "зниження". Між іншим , а чому працюючим пенсіонерам не індексують пенсії, вони змушені працювать, щоб платити за це "зниження", а при Пороху підвищували всім. АУ,73 % - відгукніться...
показати весь коментар
09.01.2021 16:30 Відповісти
Ви праві на 200%, так і є - прийдеш раніше, відшиють, нема тяжких ознак, сиди дома, а коли вже тяжко, то і смертей багато при такій малій кількості захворівших, бо вже запізно... так і лікують людей простих...
показати весь коментар
09.01.2021 10:33 Відповісти
Лiкують?
показати весь коментар
09.01.2021 11:15 Відповісти
Дебіл, мля. Самі ж в рази зменшили кількість проведених щоденних тестів, а тепер ліпить горбатого до стінки.
показати весь коментар
09.01.2021 01:00 Відповісти
))) конгениально! степанов точно, который месяц даёт газу не снявшись с ручника.
показати весь коментар
09.01.2021 01:00 Відповісти
А сколько времени уходит на поиски мест, где можно купить лампочку или кондомов пачку? На тестирование времени уже и не остаётся.
показати весь коментар
09.01.2021 01:01 Відповісти
який секс , друже, Ковід))), але є межа безтурботності, адже снід не лікується
показати весь коментар
09.01.2021 07:38 Відповісти
У вас неверный ассоциативный ряд. Может человек хочет сувенир в виде нынешнего президента...
показати весь коментар
09.01.2021 11:17 Відповісти
Аптеки открыты
показати весь коментар
09.01.2021 08:13 Відповісти
Odnoj emu prostoj vopros gde vakcina(ne sputnik)?
показати весь коментар
09.01.2021 01:04 Відповісти
Мля, когда пристрелят этого идиота?
Эта радиоточка просто ******* своими откровениями!
показати весь коментар
09.01.2021 01:05 Відповісти
А ты падло попытайся хотя бы дозвониться до врача!
показати весь коментар
09.01.2021 01:12 Відповісти
Ніяких додзвонитися. Тільки запис на прийом до сімейного лікаря. У Сумах в сімейних лікарів на 2-3 дні черга заповнена. А дзвінків не положено.
показати весь коментар
09.01.2021 06:51 Відповісти
Друже, то не на підтримку того виродка, але свому сімейному я вчора дотелефонував, всі рекомендації вислухав, виконую - вже легше
показати весь коментар
09.01.2021 07:41 Відповісти
Со своим семейным по вайберу общаюсь. Отвечает даже в выходные.
Не всем так взёт, конечно.
показати весь коментар
09.01.2021 11:41 Відповісти
Вот так некепливают состояния и делают бизнес на человеческих жизнях. И это относится не только к МОЗ, но и всему кабмину, Верховной Раде, судам, НКРЭКУ. Это чистый капитализм ребятки, которому несрать на человека. Эра Золотого Тельца.
показати весь коментар
09.01.2021 01:13 Відповісти
Краснозадіми портянками потянуло с серпом и кувалдой! А Швеция, Канада, Финляндия и тд. - это какой капитализм ,грязный?
показати весь коментар
09.01.2021 12:46 Відповісти
да уж.. этих клоунов нам умом не понять никогда ...блдь..
показати весь коментар
09.01.2021 01:14 Відповісти
Вы 73% имеете ввиду?
показати весь коментар
09.01.2021 10:14 Відповісти
кста.. На даний момент в Европі лише 3 країни не вакцинуються: Молдова, Білорусь і Україна.
показати весь коментар
09.01.2021 01:28 Відповісти
Это теперь больные виновыта, что вы земрази стату смазываете и в тесты мутите, чтобы главная ЗеГнида спокойно видосики записывал? Теперь, когда уже скрывать не получается, все скинуть на больных.. Как там кстати 73% зебилов?
показати весь коментар
09.01.2021 01:50 Відповісти
Степанову пора звернутись до психіатра на заслужений відпочинок. А то буде пізно.
показати весь коментар
09.01.2021 03:33 Відповісти
Нет, степанова надо просто лишить его жизни.
Вполне откровенно заявляю: ето чмо должно сдохнуть
показати весь коментар
09.01.2021 04:29 Відповісти
Хороший бизнес- медецина.
Человек готов выложить любые деньги за свою жизнь. Особенно если ему внушить,шо его жизнь в опасности.
показати весь коментар
09.01.2021 05:08 Відповісти
Степанов - уе###ов
Где это можно за 15 минут тест сделать ?
Это кловану и его шмаре тесты так делают ?
показати весь коментар
09.01.2021 06:19 Відповісти
Зеленский охметовская гнида
показати весь коментар
09.01.2021 06:21 Відповісти
По конституции 96 года мы за 5 лет ( перехидни положення) должны были провести в селах, селещах, городах загальни збори , утворить громады переписав все рухоме и нерухоме майно (публична власнисть), составить реестр власникив (жителей) принять устав и обрать всю владу вполоть до прокуроров,судей,налоговой и ментов. Определить себе податки и отчислния на вверх. А главное посчитать частку каждого в публичной властности и получать из нее все социальные блага. Все это подтверждено Европейской Хартией самоуправления . Но нам ,,ЗАБЫЛИ" ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ. Вот и гавкаем то на луну то на степашку с клоуном. Бо дурни и бидни. Обсуждаем этот вопрос или дальше гавкаем?
Ст.13,14.142. для начала.
показати весь коментар
09.01.2021 07:26 Відповісти
Терять ему нечего, и он это знает.
Сержант Пиночетенко ему давно верёвку намыленную припас.

"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показати весь коментар
09.01.2021 08:10 Відповісти
Блин, так это ты, Степашка , такой протокол лечения утвердил « дома сидите и сбивайте температуру таблетками отечественного производителя»
Вас ещё за этот протокол посадят !!!!
показати весь коментар
09.01.2021 08:11 Відповісти
Нуууу не совсем так. Подавляющее большинство случаев люди уже переболели, т.е. кашель, потеря запаха, температура, резь в глазах и т.д. В том числе врачи просто не направляют на исследование, а только по просьбе и настаиванию. Более того сами врачи...ну вот наш семейный врач уже третий месяц на больничном и з них двенедели в реанимации( ну это для своих!).Если вам нужно за рубеж на работу, то такие справки стали уже предметом торга. Правильный анализ только в частных лабораториях, например Синево, стоит 450 грн. Это на антитела.
Итог общая картина пандемии сильно искажена, реальный объем заболевших и переболевших в РАЗЫ больше. Вакцинация не панацея, ибо тем, которые переболели вакцинация временно противопоказана.
показати весь коментар
09.01.2021 08:21 Відповісти
Минздрав уменьшает статистику в 5 раз
показати весь коментар
09.01.2021 09:07 Відповісти
Саме так. Ми взагалі ніколи свого сімейного не бачили. Перший просто помер, другой у відпустці. Просто приїхала знайома лікарка з приватної клініки, визначила імовірний ковіду в легкій формі, ліки-вітаміни і все. Толку то з того, що попертися у розплідники зарази (лікарні неприватні) і заразиться. Хочете вижити- Зелю в дупу з його статистикою і надіятися тільки на себе
показати весь коментар
09.01.2021 10:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1345616835409031169 Оговорка по Фрейду,или может и не оговорка
показати весь коментар
09.01.2021 08:44 Відповісти
Нет других болезней кроме ковида-19.
показати весь коментар
09.01.2021 09:11 Відповісти
От ****... Кількість тяжких зросла не через те, що люди не звертаються, а через те, що ви падли брешете. Різко зменшили кількість тестування, мотивуючи, що нема симптомів, навіть коли людина 100% контактна. А коли вже появляються ті симптоми, то часто вже запізно.
показати весь коментар
09.01.2021 09:48 Відповісти
Лживый ублюдок
показати весь коментар
09.01.2021 10:10 Відповісти
Степанов - лучший министр за последние 1,5 года! Он учит зебилов быть людьми.
показати весь коментар
09.01.2021 10:15 Відповісти
Он вообще не министр. Ему всё равно где работать, бездельник полнейший.
показати весь коментар
09.01.2021 19:37 Відповісти
"Люди поздно обращаются к врачам. Да потому,что никто не хочет с вами связываться, господа бизнесмены от медицины. Может в консерватории что-то подправить?
показати весь коментар
09.01.2021 10:58 Відповісти
Достойний брехун зекоманди.Моя теща захворіла,пішла до врача-послухав-відправив додому, через три дні стало гірше-через скандал зробили рентген(ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ,не хотіли направляти). Запалення легенів,на тест не направив,виписав ліки, Довелось дзвонити на гарячі лініїї,тільки як кіпіш підняли зробили тест-КОРНОВІРУС.Слава Богу вичухалась. Так доктор щей ображався-навіщо ви дзвонили іт.д !! 18 поліклініка на ХТЗ м.Харків
показати весь коментар
09.01.2021 11:22 Відповісти
В этом виноваты не только люди. Потому что у нас каждый поход в больницу это кара небесная. Но и сама наша "мед система" по выкачиванию как можно большего количества денег с пациентов ( у нас в этом соревнуются медицина, жкх и похоронные службы), качество мед обслуживания и его " профессионализм" и в связи с этим всем реальный страх перед обращением в больницу что тебя сначала " разденут" а потом еще и "залечат". И это факт. ( разговоры о чем то " бесплатном" в нашей стране, это только можно прочесть в конституции и услышать по телевизору.
показати весь коментар
09.01.2021 12:22 Відповісти
Ну и д-мо же ты!
показати весь коментар
09.01.2021 15:16 Відповісти
Брехло....
Как и та ***** в белом халате ворела что у меня ОРВИ..
Ага

Двусторонняя пневмония типичный ковид ПЦР плюс..капец
А
3потнрянных дня.не было температуры
.а потеря обоняния это не показатель....
Я до сих пор кашляю..слабость и на таблетках
показати весь коментар
09.01.2021 15:50 Відповісти
Люди обоащаются к врачам вовремя. А вот врачи думают ложить не ложить и почему то держат койки пустыми. Чинуш ложат сразу а простых, кто выживет тот выживет.
показати весь коментар
09.01.2021 16:32 Відповісти
Основная причина одна---участковый не приходит на вызов к такому. Не простая тема конечно эта. Точного то диагноза нет. Но опять противоречие---только врач может определить. Как быть? Скорая везёт в больницу. Там определили допустим сильную простуду. Но ковида вроде нет. Но в зоне побывал. Тупик. Срочно вакцинировать всех врачей, участковых в первую очередь. И пусть приходят по вызову как раньше. Ведь смешно стало----врач семейный, а в семью не приходит.
показати весь коментар
09.01.2021 18:48 Відповісти
Ну и брехло этот Степанов! Я в первый день обратился - не паникуйте, сбивайте температуру. Записала меня врач на анализ на ПЦР - вот уже полтора месяца никто не приехал и не позвонил. Пришлось потратить 1500 гривень на анализы мне и жене в частной лаборатории.
Верните уже Супрун!
показати весь коментар
09.01.2021 19:35 Відповісти
 
 