Люди з COVID пізно звертаються до медиків, у лікарнях все більше "важких" пацієнтів, - Степанов
Українці менше проходять тестувань на COVID-19 і часто звертаються до лікаря вже коли їм стає гірше.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Настоящему времени".
"У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить істотно зменшилася. Наші лабораторні центри в деяких областях працюють тільки на 25-30% своєї потужності.
При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, перебувають вдома, звертаються тільки на п'ятий-сьомий день, якщо їх стан стає важчим.
Ми, звичайно, просимо за найменших симптомів будь-якого респіраторного захворювання відразу звертатися, щоб людину тестували: у нас є всі можливості робити велику кількість тестів, зокрема і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат", - зазначив він.
Глава МОЗ підкреслив, що в Україні готові 66 тисяч ліжок для хворих із COVID-19, заповнені сьогодні трохи більше 23 тисяч.
Ліжок з підведеним киснем, за його словами, вже понад 41 тисяча. Тобто заповненість - на третину.
Але водночас "збільшується кількість хворих з тяжкчим перебігом захворювання, в тому числі в реанімаціях", підкреслив Степанов.
Тому МОЗ просить, щоб люди якомога раніше зверталися до лікаря за медичною допомогою.
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Эта радиоточка просто ******* своими откровениями!
Не всем так взёт, конечно.
Вполне откровенно заявляю: ето чмо должно сдохнуть
Человек готов выложить любые деньги за свою жизнь. Особенно если ему внушить,шо его жизнь в опасности.
Где это можно за 15 минут тест сделать ?
Это кловану и его шмаре тесты так делают ?
Ст.13,14.142. для начала.
Сержант Пиночетенко ему давно верёвку намыленную припас.
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
Вас ещё за этот протокол посадят !!!!
Итог общая картина пандемии сильно искажена, реальный объем заболевших и переболевших в РАЗЫ больше. Вакцинация не панацея, ибо тем, которые переболели вакцинация временно противопоказана.
Как и та ***** в белом халате ворела что у меня ОРВИ..
Ага
Двусторонняя пневмония типичный ковид ПЦР плюс..капец
А
3потнрянных дня.не было температуры
.а потеря обоняния это не показатель....
Я до сих пор кашляю..слабость и на таблетках
Верните уже Супрун!