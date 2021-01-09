Оголосити Трампу імпічмент не вийде, - голова комітету судової системи Сенату США Грем
Голова комітету судової системи Сенату США Ліндсі Грем заявив, що будь-яка спроба оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу приречена на провал.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Будь-яка спроба оголосити президенту Трампу імпічмент не тільки не увінчається успіхом в Сенаті, але і створить небезпечний прецедент для майбутніх президентів", - написав Грем в твіттері.
Після заворушень під час затвердження результатів президентських виборів серед демократів стали звучати заклики до усунення Трампа від влади. Цю ідею підтримали лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі.
Обраний президент США Джо Байден поки не розглядає варіанти дострокового усунення чинного президента від влади. Його інавгурація призначена на 20 січня, Трамп оголосив, що не збирається приходити.
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Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
і усьо ето на фонє діскатєкі 80-х
https://mobile.twitter.com/ukrainke1 Інна Рогоза https://mobile.twitter.com/ukrainke1 @ukrainke1
Трамп с командой наблюдает за обытиями в Капитолии.
Трамп младший говорит: «Сейчас Т-минус 3 секунды и все должно начаться".
Они знали о штурме и ждали его. Спланировали.
https://mobile.twitter.com/ukrainke1/status/1347646387907866625
А Трамп ведет себя, как гопник на слете филателистов.