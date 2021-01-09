Оголосити Трампу імпічмент не вийде, - голова комітету судової системи Сенату США Грем

Голова комітету судової системи Сенату США Ліндсі Грем заявив, що будь-яка спроба оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу приречена на провал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-яка спроба оголосити президенту Трампу імпічмент не тільки не увінчається успіхом в Сенаті, але і створить небезпечний прецедент для майбутніх президентів", - написав Грем в твіттері.

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Після заворушень під час затвердження результатів президентських виборів серед демократів стали звучати заклики до усунення Трампа від влади. Цю ідею підтримали лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Обраний президент США Джо Байден поки не розглядає варіанти дострокового усунення чинного президента від влади. Його інавгурація призначена на 20 січня, Трамп оголосив, що не збирається приходити.