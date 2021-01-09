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Оголосити Трампу імпічмент не вийде, - голова комітету судової системи Сенату США Грем

Оголосити Трампу імпічмент не вийде, - голова комітету судової системи Сенату США Грем

Голова комітету судової системи Сенату США Ліндсі Грем заявив, що будь-яка спроба оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу приречена на провал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-яка спроба оголосити президенту Трампу імпічмент не тільки не увінчається успіхом в Сенаті, але і створить небезпечний прецедент для майбутніх президентів", - написав Грем в твіттері.

Також читайте: Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар

Після заворушень під час затвердження результатів президентських виборів серед демократів стали звучати заклики до усунення Трампа від влади. Цю ідею підтримали лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Обраний президент США Джо Байден поки не розглядає варіанти дострокового усунення чинного президента від влади. Його інавгурація призначена на 20 січня, Трамп оголосив, що не збирається приходити.

імпічмент (282) США (23417) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+24
импичмента не будет. но зато будет пожизненный срок чубатому за связи с кацапней.
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09.01.2021 01:33 Відповісти
+17
Трамп задумал быковать как путлер, но и итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и враль. Он подал иски в 8!!!! судов включая Верховный ( кстати там у него большинство) и все иски были отклонены как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций. Трам решил идти по путлеровскому пути- ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ- но США не Раша и конституцию там каждый день не пишут под себя. Рыжее позорище.
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09.01.2021 02:41 Відповісти
+9
Цікаво, а після епічного фейлу з "захватом" Капітолію Трамп вже встиг попити чайку з полонієм чи водички з "Новічком" від "дорогого друга путіна йухла"???
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09.01.2021 01:13 Відповісти
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импичмента не будет. но зато будет пожизненный срок чубатому за связи с кацапней.
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09.01.2021 01:33 Відповісти
лайкнул, но только не надо прическу "дохлая белка" чубом называть
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09.01.2021 02:05 Відповісти
Кремлёвский след. Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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09.01.2021 09:59 Відповісти
"ніпрафда! іво поцтавілі..!"
і усьо ето на фонє діскатєкі 80-х

https://mobile.twitter.com/ukrainke1 Інна Рогоза https://mobile.twitter.com/ukrainke1 @ukrainke1
Трамп с командой наблюдает за обытиями в Капитолии.
Трамп младший говорит: «Сейчас Т-минус 3 секунды и все должно начаться".
Они знали о штурме и ждали его. Спланировали.

https://mobile.twitter.com/ukrainke1/status/1347646387907866625
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09.01.2021 13:19 Відповісти
Заменят главу комитета и все будет ок.
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09.01.2021 02:03 Відповісти
Забрати у рижого клоуна ядерну кнопку і відправити на лижах кататись - так шкоди від усіх клоунів менше.
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09.01.2021 09:04 Відповісти
Кнопкой не так просто воспользоваться, там многоуровневая защита от неадекватов.
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09.01.2021 22:33 Відповісти
Походу все, кроме Трампа, стараются соблюсти приличия.

А Трамп ведет себя, как гопник на слете филателистов.
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09.01.2021 02:28 Відповісти
Трамп задумал быковать как путлер, но и итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и враль. Он подал иски в 8!!!! судов включая Верховный ( кстати там у него большинство) и все иски были отклонены как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций. Трам решил идти по путлеровскому пути- ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ- но США не Раша и конституцию там каждый день не пишут под себя. Рыжее позорище.
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09.01.2021 02:41 Відповісти
Бесплатный ваучер на гольф поля трампошки, Линдси Грэму придется упорно отрабатывать
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09.01.2021 04:12 Відповісти
Грэм - мерзавец и подельник виновного в госизмене и покушении на конституционный строй.
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09.01.2021 04:19 Відповісти
Постановочная срань по взаимной договоренности кукловодов. Глубинное государство не допустит чтобы кто-то из фунтов зашкалил надолго в своей популярности. Обосрать нужно всех. Потому и результаты почти всегда нос к носу. Это только у на с однотуровые и цирковые побеждают с космическим отрывом от конкурента. А если еще узаконить голосование по почте - почта роиси точно победит в один тур
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09.01.2021 05:49 Відповісти
Устои в США меняются и кардинально! Белое меньшинство сдает свои позиции и в скором времени сдаст их окончательно. Кто бы поверил в середине прошлого века, что белый полицейский будет стоять на коленях перед негром? Им даже запрещали учиться вместе с белыми. А еще это хотели перенести на весь остальной мир - помню в формуле один хотели, чтобы пилоты встали на одно колено, так встали далеко не все - с чего это вдруг, мы неграм ничего плохого не делали. Думаю, что США ждут глубокие преобразования или еще чего похуже.
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09.01.2021 06:06 Відповісти
Что хотел сказать,кацапчик?
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09.01.2021 07:08 Відповісти
шо-шо... Парад суверенитетов грядет в мордоре и скоро хутину кранты(все меньше его выпускают в люди) ... Скоро кокцапы заслушаются Лебединым озером.
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09.01.2021 08:25 Відповісти
А-а... Он меломан...
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09.01.2021 10:39 Відповісти
дядя Лапоть ты фашист ?
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09.01.2021 07:56 Відповісти
Бг-ггг... до каких думок доводит великодержавный раисшовинизм... Да здравствует парад суверенитетов в нарабсее и торжество паритета во взаимоотношениях... МОРДОРУ КАПУТ!!! не получилось при амерклоуне, получится при Байдене. АМИНЬ !!!
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09.01.2021 08:22 Відповісти
Линдси Грэм -бывший очень хороший друг трампа. После штурма Капитолия,он быстро "покритиковал" рыжего,и убежал из друзей,но видать ихняя дружба не прошла даром.
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09.01.2021 07:07 Відповісти
Штаны отстирал - и снова в позе лакея: "чего изволите?"
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09.01.2021 22:36 Відповісти
Уже арестован тот кретин,который закинул ноги на стол Н. Пелоси. Ему предъявили обвинения по четырем статьям! Думаю,что получит хороший срок.
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09.01.2021 07:20 Відповісти
В Алькатрасе ему будут часто закидывать ноги на стол.
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09.01.2021 22:38 Відповісти
Не нужен импичмент....За эти последние 10 дней Трамп или погибнет от "новичка", или наруководит на смертную казнь....Думаю,Иванка уже примеряет траурные туалеты и разучивает похоронную речь....На всякий случай...
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09.01.2021 07:45 Відповісти
Маня на развод подала и отсудит у него пол царства
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09.01.2021 07:46 Відповісти
А трампу, если выживет и поселится за решёткой, много и не надо....Только на гондоны и подарки своим сексуальным чернокожим сокамерникам....
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09.01.2021 08:21 Відповісти
Там от царства, если не уже, то вскоре останется пепелище.
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09.01.2021 22:41 Відповісти
Маланья - это лубянский сексот.
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09.01.2021 22:40 Відповісти
еще как получится ,у Демократов перевес в Конгрессе и Сенате
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09.01.2021 07:45 Відповісти
Там, здається, простої більшості не достатньо
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09.01.2021 09:18 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4314291-Twitter-navsehda-zablokyroval-*******-trampa Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
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09.01.2021 07:53 Відповісти
Лапти тут подымают тему фашизма , выделяя белых
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09.01.2021 07:59 Відповісти
не-а... ПРОСКРОМНИЧАЮТ, бо С. Бандера закадычных коммунофашистов отстреливал.
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09.01.2021 08:27 Відповісти
Единственная цель этого импичмента за неделю до передачи власти, это устранить возможность Трампу баллотироваться в 2024м году.
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09.01.2021 08:08 Відповісти
_Плюс лишение звания президента. И поспособствует уголовному преследованию мерзавца за госизмену!
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09.01.2021 08:15 Відповісти
Безкарність породжує нові злочини (доказано українською судовою системою).
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09.01.2021 08:26 Відповісти
НЕ понял в чем заключается "опасный прецедент"? Что каждый идиот, даже если он президент страны, должен отвечать перед законом за свои дела и слова?
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09.01.2021 12:46 Відповісти
Рудий Пес...ти вже купив квиток до ROSTOVA.
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09.01.2021 15:01 Відповісти
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