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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі та обстріляв бригаду ремонтників. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу дев'ять разів порушив режим

За минулу добу, 8 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Переважну більшість обстрілів було здійснено збройними формуваннями РФ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в фейсбуці.

Так, за даними штабу, на Приазов’ї, неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь у бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Південного. Тут ворог відкрив провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де тривали ремонтні роботи з відновлення водопостачання на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв, робочу бригаду було негайно виведено із району обстрілу, роботи припинено.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк

Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Також повідомляється, що минулої доби, 8 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 82 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4630 транспортних засобів та 4271 особа. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялась 1 особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувала 241 особа, на підконтрольну Україні територію прибуло 262 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 54 і 28 осіб відповідно.

Ворог за добу девять разів порушив режим тиші на Донбасі та обстріляв бригаду ремонтників. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу девять разів порушив режим тиші на Донбасі та обстріляв бригаду ремонтників. Бойових втрат немає, - штаб ОС 02

обстріл (29206) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
А где-то в Буковели кому-то весело.
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09.01.2021 08:06 Відповісти
+6
О, как удобно придумали - пока нарком на лыжне - потери не боевые.
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09.01.2021 09:20 Відповісти
+6
провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия Источник: https://censor.net/ru/n3240795
========
Что можно сказать? Похоже зеленский создал шоу "Тупой и ещё тупее"
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09.01.2021 10:10 Відповісти
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А где-то в Буковели кому-то весело.
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09.01.2021 08:06 Відповісти
Лыжню главкому! Лыжню!.
П.С. Еще бы вазелином ему кто-то натёр.....
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09.01.2021 08:37 Відповісти
9 чи 129?
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09.01.2021 08:53 Відповісти
Сліпа місія ОБСЄ стала більш зрячою, ніж зелена влада воюючої країни.
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09.01.2021 11:23 Відповісти
О, как удобно придумали - пока нарком на лыжне - потери не боевые.
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09.01.2021 09:20 Відповісти
провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия Источник: https://censor.net/ru/n3240795
========
Что можно сказать? Похоже зеленский создал шоу "Тупой и ещё тупее"
показати весь коментар
09.01.2021 10:10 Відповісти
 
 