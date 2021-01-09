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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961

За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 168 дітей і 176 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук"  повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовані 2411 осіб; летальних випадків - 80; видужали- 7961 осіб; здійснено тестувань за добу - 26 494 (в тому числі методом ПЛР - 18635, методом ІФА - 7859).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 110 015 осіб; одужали - 786 306 осіб; летальних випадків - 19 668; проведено ПЛР-тестів - 5 752 190.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) і Черкаській (353) областях.

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За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961 01
За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961 02
За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961 03

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Давно нужно было запретить к продаже носки и колготки ...
Чемпионы
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09.01.2021 08:27 Відповісти
+7
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961 - Цензор.НЕТ 2380
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09.01.2021 08:28 Відповісти
+5
Тяжело ему там, все о народе думает
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09.01.2021 08:36 Відповісти
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Давно нужно было запретить к продаже носки и колготки ...
Чемпионы
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09.01.2021 08:27 Відповісти
Теперь упор нужно делать на гигиену ног.
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09.01.2021 08:51 Відповісти
Ага, ни одна уважающая себя дама, не выйдет в люди в старых колготах. Следственно, до окончания карантина будет сидеть дома и не будет заражатся. Тоже касается и жендельменов, которые не пойдут старых носках и непостриженными на люди. Шах и мат порохоботы, бубочка всех обыграл.
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09.01.2021 09:33 Відповісти
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 80 человек, выявлены 4 846 новых случаев, выздоровели - 7961 - Цензор.НЕТ 2380
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09.01.2021 08:28 Відповісти
Цибулю треба було на мотузці прив'язати. Морква для їхнього прошарку не показовий продукт
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09.01.2021 08:43 Відповісти
А шо там як бубочька відпочіває на Карпатах?
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09.01.2021 08:32 Відповісти
Тяжело ему там, все о народе думает
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09.01.2021 08:36 Відповісти
Злые вы! Это ж бедный Голобородько слоняется по чужим углам, чтобы не платить возросшую коммуналку за свою хрущевку!
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09.01.2021 11:41 Відповісти
Брехня зелена
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09.01.2021 08:40 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1345616835409031169 Вот почему рассея всеми силами проталкивает свою"вакцину"
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09.01.2021 08:41 Відповісти
Зато какие хорошие дороги на кладбища
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09.01.2021 08:41 Відповісти
Вкрай обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Навіщо такий ризик? Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закоеи Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
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09.01.2021 08:43 Відповісти
Портянки не постирали?
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09.01.2021 09:01 Відповісти
Не, носки ковидные попались. Ведь, судя по нынешним ограничениям, основными распространителями ковида являются носки, труселя, электрические лампочки, тапочки и т.п.
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09.01.2021 09:29 Відповісти
Прооведи коронобесов уже не действуют вот и брешут. А что еще хуже творят ,чудеса' Все кто против ковида чудесным образом заболеаают. Секта она и в Украине секта.
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09.01.2021 09:31 Відповісти
Ковид затухает. А меры усиливаются... В стране локдаун, а президент - на лыжах...
Ющенко прокатал на лыжах газовые соглашения в рашей, теперь пошел этот покататься...
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09.01.2021 08:45 Відповісти
Ковид не затухает. Затухает борьба с ним. А ложь власти полыхает как никогда. Бороться с ковидом нечем, фонд раграблен.
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09.01.2021 10:45 Відповісти
Когда было 16+тыс заболевших и под триста умерших - это значит карантин не нужно вводить. А когда стало по 4тыс забовевших и 90 трупов - то карантин нужен! Каких вам еще не хватает доказательств того, что страной правят долбоепы?!
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09.01.2021 09:27 Відповісти
Вы меньше этим цифрам верьте - здоровее будете. Нынешняя власть только врать и обещать умеет. Добрых дел от них не ждите.
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09.01.2021 10:44 Відповісти
Ух, какая чудесная статистика. Да прекратите вы это тестирование! Представляете статистику после этого? Заболевший - 1, выздоровевших - 10 000. Весь мир к нам за чудодейственным средством в очередь станет. Пфайзер со стыда ваще закроется!
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09.01.2021 10:42 Відповісти
С такой статистикой ведь и в голову никому не придет спросить: А ГДЕ КОВИДНЫЙ ФОНД?
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09.01.2021 10:43 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961 - Цензор.НЕТ 9796
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09.01.2021 10:51 Відповісти
В Украине продолжает снижаться суточное количество заболевших, при этом, также заметно снижение количества проведенных за один день тестов.
Об этом свидетельствуют данные СНБО Украины:9 января - 26 494,
8 января - 20 192,
7 января - 24 438,
6 января - 52 968,
5 января - 39 286,
4 января - 13 128,
3 января - 14 576,
2 января - 17 930,
1 января - 20 132,
31 декабря - 38 547,
30 декабря - 52 746,
29 декабря - 43 585,
28 декабря - 25 332,
27 декабря - 24 978,
26 декабря - 31 482,
25 декабря - 58 874,
24 декабря - 66 358,
23 декабря - 61 445
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09.01.2021 11:32 Відповісти
наглая беспардонная ложь
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09.01.2021 15:09 Відповісти
Ці 80 померлих - вони не через КОВІД-19 померли, а через те, що в Україні немає Міністерства Охорони Здоров'я, а є лише Міністерство Поширення Фармакологічних Препаратів. І міністр оцього МПФП - громадянин Степанов - особисто відповідальний за смерть цих людей. Я і за смерть інших 16 000 померлих через його особисту тупість.
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09.01.2021 21:16 Відповісти
20 000 померлих - всі, абсолютно всі, на совісті Степанова і він повинен понести заслужене покарання. Адже всі ці померлі могли бути легко вилікувані аби була задіяна лазерна терапія, водні процедури - укутування для хворих на легені, та дихальна гімнастика з затримкою дихання. Нічого цього не зроблено!!! Тому, цей Степанов, міністр Міністерства з Поширення Фармакологічних Препаратів проводить геноцид українського народу!!!
ВВАЖАЮ, що Верховна Рада повинна негайно зібрати слідчу комісію і вивести на чисту воду цього негідника, який шкодить України.
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09.01.2021 21:43 Відповісти
 
 