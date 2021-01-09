За добу через COVID-19 в Україні померли 80 осіб, виявлено 4 846 нових випадків, одужали - 7961

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 168 дітей і 176 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовані 2411 осіб; летальних випадків - 80; видужали- 7961 осіб; здійснено тестувань за добу - 26 494 (в тому числі методом ПЛР - 18635, методом ІФА - 7859).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 110 015 осіб; одужали - 786 306 осіб; летальних випадків - 19 668; проведено ПЛР-тестів - 5 752 190.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) і Черкаській (353) областях.

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