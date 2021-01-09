Спецмісія ОБСЄ із вечора 5-го по вечір 7-го січня зафіксувала 128 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - 5 668

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Їх виявили за період з вечора 5 по вечір 7 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Так, за даними спецмісії ОБСЄ, за період з вечора 5 по вечір 7 січня в Донецької області Місія зафіксувала 57 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 13 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень відбулися в південній частині н. п. Донецьк (непідконтрольний уряду) увечері 6 січня (постріли і черги зі стрілецької зброї), а також в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька) увечері 5 січня. За попередній звітний період зафіксовано 10 таких порушень.

За період з вечора 5 по вечір 7 січня в Луганській області Місія зафіксувала 71 порушення режиму припинення вогню (в тому числі 58 вибухів невизначеного походження) більшість з яких сталися в районах на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська) вдень 7 січня. За попередній звітний період зафіксовано 208 таких порушень.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала не менше 5 668 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях ( в тому числі 2 450 вибухів, 678 пролетілі невизначені боєприпаси, 63 спалахи дульного полум'я і 53 освітлювальні ракети, а також не менше 2 424 черги і постріли).