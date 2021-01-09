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Трамп відреагував на блокування свого аккаунта в Twitter: "Нас замовкнути не змусять!"

Трамп відреагував на блокування свого аккаунта в Twitter:

Відключення компанією Twitter особистого облікового запису Дональда Трампа не змусить його замовкнути, повідомив Білий дім, посилаючись на заяву президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нас замовкнути не змусять!" - йдеться в заяві Трампа.

Він звинуватив Twitter в тому, що той орієнтується на "лівих радикалів" і повністю відмовився від принципу свободи слова.

За словами Трампа, він "передбачав, що таке трапиться", тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для доведення своєї інформації, а й планує створити власну новинну платформу.

Раніше Twitter оголосив про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт президента США Дональда Трампа, бо вважав його публікації здатними спровокувати насильство.

За підсумками уважного аналізу недавніх публікацій користувача @realDonaldTrump і з огляду на контекст, в якому вони були зроблені, а також те, як їх інтерпретували на нашій платформі і за її межами, ми вирішили піти на безстроковий блокування облікового запису", - йдеться в повідомленні компанії.

У ньому пояснюється, що таке рішення продиктоване "ризиком подальшого підбурювання до насильства".

Раніше низка інших американських соцмереж прийняла схожі рішення. Невдоволення їх власників викликали недавні публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на нещодавній акції протесту у Вашингтоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця Палати представників США Пелосі побоюється, що Трамп ініціює військові дії або ядерний удар

США (23417) Twitter (291) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+42
Такий же упоротий як і наш кловун.
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09.01.2021 08:44 Відповісти
+23
Герої року: ***** обнульонний, Лука і Трампомпон.
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09.01.2021 08:45 Відповісти
+21
А избиратели Трампа с рогами и наши зедебилы как две капли.
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09.01.2021 08:58 Відповісти
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Та схоже що гамівну сорочку вже наділи і дозволили тільки плюватися.
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09.01.2021 19:10 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(U.S._state) Georgia , - южный штат никогда не голосовавший за демократов и тот понял - казла нужно убирать... - абздец и точка.
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09.01.2021 12:45 Відповісти
в 2000 там тоже демократ выиграл
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09.01.2021 14:48 Відповісти
Маша Петрова?
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09.01.2021 20:35 Відповісти
У прокурора заговоригь, Донни. ДБЛ БЛД.
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09.01.2021 12:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/rs_ssw

https://mobile.twitter.com/rs_ssw Сергій Савка https://mobile.twitter.com/rs_ssw @rs_ssw https://mobile.twitter.com/rs_ssw/status/1347845576126320640 1 ч

Вже увесь світ знає, що акаунти чинного (поки що) Президента США заблокували практично всі соцмережі (окрім кацапської тєлєги...).
Феноменальна подія? Ні! Насправді так працює демократія, просто реагує на загрози відповідним чином. Пропорційно до самої загрози! Чув, Голобородько?
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09.01.2021 13:31 Відповісти
Этим всем они только усиливают Трампа и его сторонников. Ничем хорошим это не закончится. Миру писда. (с)
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09.01.2021 13:53 Відповісти
Запутавшись в своих политических проблемах америка утратит влияние на другие страны. Надо объяснять что это по кайфу путину, ассаду, ирану и северокарейцам и прочим ? Помоему призрак большой задницы от этого тоже очевиден и не понимает этого только глупец?! (с)
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09.01.2021 13:55 Відповісти
Дупа тока для пида рассии наступает, а так усё путем.
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09.01.2021 14:33 Відповісти
Иаскалям ниста и єто гут)))
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09.01.2021 15:55 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера . Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Волков», «Лосев», «Медведев» -«Соколов», «Коршунов», «Грачёв» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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09.01.2021 18:39 Відповісти
Закрой рот, дурак, ты уже все сказал...
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09.01.2021 15:19 Відповісти
НАС ЭТО ЕГО ДЕТЕЙ И ЖЕНУ !?)
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09.01.2021 17:32 Відповісти
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