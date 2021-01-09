Трамп відреагував на блокування свого аккаунта в Twitter: "Нас замовкнути не змусять!"

Відключення компанією Twitter особистого облікового запису Дональда Трампа не змусить його замовкнути, повідомив Білий дім, посилаючись на заяву президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нас замовкнути не змусять!" - йдеться в заяві Трампа.

Він звинуватив Twitter в тому, що той орієнтується на "лівих радикалів" і повністю відмовився від принципу свободи слова.

За словами Трампа, він "передбачав, що таке трапиться", тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для доведення своєї інформації, а й планує створити власну новинну платформу.

Раніше Twitter оголосив про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт президента США Дональда Трампа, бо вважав його публікації здатними спровокувати насильство.

За підсумками уважного аналізу недавніх публікацій користувача @realDonaldTrump і з огляду на контекст, в якому вони були зроблені, а також те, як їх інтерпретували на нашій платформі і за її межами, ми вирішили піти на безстроковий блокування облікового запису", - йдеться в повідомленні компанії.

У ньому пояснюється, що таке рішення продиктоване "ризиком подальшого підбурювання до насильства".

Раніше низка інших американських соцмереж прийняла схожі рішення. Невдоволення їх власників викликали недавні публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на нещодавній акції протесту у Вашингтоні.

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