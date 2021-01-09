Трамп відреагував на блокування свого аккаунта в Twitter: "Нас замовкнути не змусять!"
Відключення компанією Twitter особистого облікового запису Дональда Трампа не змусить його замовкнути, повідомив Білий дім, посилаючись на заяву президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Нас замовкнути не змусять!" - йдеться в заяві Трампа.
Він звинуватив Twitter в тому, що той орієнтується на "лівих радикалів" і повністю відмовився від принципу свободи слова.
За словами Трампа, він "передбачав, що таке трапиться", тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для доведення своєї інформації, а й планує створити власну новинну платформу.
Раніше Twitter оголосив про рішення безстроково заморозити особистий аккаунт президента США Дональда Трампа, бо вважав його публікації здатними спровокувати насильство.
За підсумками уважного аналізу недавніх публікацій користувача @realDonaldTrump і з огляду на контекст, в якому вони були зроблені, а також те, як їх інтерпретували на нашій платформі і за її межами, ми вирішили піти на безстроковий блокування облікового запису", - йдеться в повідомленні компанії.
У ньому пояснюється, що таке рішення продиктоване "ризиком подальшого підбурювання до насильства".
Раніше низка інших американських соцмереж прийняла схожі рішення. Невдоволення їх власників викликали недавні публікації Трампа, в яких він, як вважається, побічно закликав демонстрантів до насильницьких дій на нещодавній акції протесту у Вашингтоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/rs_ssw Сергій Савка https://mobile.twitter.com/rs_ssw @rs_ssw https://mobile.twitter.com/rs_ssw/status/1347845576126320640 1 ч
Вже увесь світ знає, що акаунти чинного (поки що) Президента США заблокували практично всі соцмережі (окрім кацапської тєлєги...).
Феноменальна подія? Ні! Насправді так працює демократія, просто реагує на загрози відповідним чином. Пропорційно до самої загрози! Чув, Голобородько?
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.