Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію
Новообраний президент США Джо Байден підтримав рішення президента США Дональда Трампа не відвідувати інавгурацію Байдена, яка призначена на 20 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Добре, що він не приходить", - заявив Байден репортерам у штаті Делавер.
"Він перевершив мої найгірші думки щодо нього. Він ганьба для країни, він зганьбив нас в цілому світі. Не гідний, не гідний обіймати цю посаду", - продовжив Байден. Він також назвав Трампа одним із найбільш некомпетентних президентів в історії США.
Під час виборчої кампанії Трамп називав Байдена найгіршим кандидатом у президенти в історії США. Трамп також часто застосовує до Байдена образливі прізвиська, називає його "сплячим Джо" тощо.
У п‘ятницю Трамп написав у Twitter . "Усім, хто питав - я не прийду на інавгурацію 20 січня", - йдеться в його повідомленні.
Віцепрезидент США Майк Пенс "все ще не вирішив, чи буде присутнім", повідомила пресслужба високопосадовця журналістам. Деякі ЗМІ, з посиланням на джерела в оточенні Пенса, вказують, що віцепрезидент планує відвідати церемонію.
У п'ятницю президент США на своїй сторінці у Twitter подякував тим, хто голосував за нього.
"75 мільйонів американських патріотів, які голосували за мене, ідеї "Америка передусім" та "Повернемо Америці велич", матимуть велетенський голос і у далекому майбутньому. Їх не будуть зневажати, чи несправедливо до них ставитись жодним чином!!!" - написав Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
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Відчувається присутність в Капітоліі русиншвайн 😀
И гнилые базары авторства }{уйла у ХАМа с Трампом 1:1.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159026068308953?__xts__%5B0%5D=68.ARCVyHrc0HWV6tyswqH_9YdfblTHppq4OwKGNqC5O0ISNP5oJWXBIGhIqbvPkp3oNbbtgZ8LwE7-DlXZqGy4zAGxPM4se8IksRR0qMTHC-ns6lpr4Qqy7EydJ_m8aYXukNUO74qFBiKCgXesYiINFQR9aLdg_4QyF2Wh-*************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-R 19 ч. ·
Ну і на завершення "американського Різдвяного вертепу" - відео "від виконавців", "простих американських шахтьоров і тракторістов": "Что-то пошло нє так", - скаржиться (кураторам?) "рускоговорящій патріот" (с) (ов, це ж скільки їх розповзлося по світу, що тепер і в США?))) з нашийною цепурою, цілком би вартою міністерського поста в уряді Вашингтонської Народної Республіки)), - він-то з своїми людьми все зробив по прейскуранту, "взялі Капітолій", а от Трамп - підвів, не впорався...))
Стилістично це премило, як Різдвяна казка з поконаними чортами, рекомендую. (Лінк на відео даю в коментарі, бо фізіономія "американського рускоговорящого патріота" навпростець "від Ломброзо", не хочу, щоб блимала в стрічці!))
Виглядає, що в США таки планувалась "русская зима", чи пак Crisis за Безменовим (з "громадянською війною" - https://www.youtube.com/watch?v=KLdDmeyMJls&t=2s&ab_channel=Marlsa ), за гебешним підручником, - а Трамп узяв та й "обманул, ничего не крикнул" (с). І якщо він тепер стане "сотруднічать со слєдствієм" - ой як може виявитись цікаво (для нас) - і нецікаво для кремлівських...))
Не такий уже й кепський початок року, якщо вдуматись...
https://mobile.twitter.com/sergey_prach Сергій Прач @sergey_prach
https://mobile.twitter.com/sergey_prach https://mobile.twitter.com/sergey_prach
Ух тиж іопушкі-горобушкі, Миротворець вирахував наших сепарів при штурму Капітолію
Один з них інтерівський (пика зліва) оперейтор Куніцкій
Подібні процеси рано чи пізно починають призводити до руйнування навіть найсильнішого, ************* держави. Відмова від популізму має стати добровільним вибором політичної еліти й суспільства в будь-якій цивілізованій країні - від Сполучених Штатів, які в шоку та жаху прощаються з Трампом, до України, яка поки ще не попрощалася з Володимиром Зеленським, але теж буде прощатися з ним в шоку та жаху. Альтернатива відмови від популізму - це державний крах і незліченні страждання мільйонів людей, як противників, так і прихильників цієї огидної гри. https://bykvu.com/ua/mysli/noch-populyzma-yly-ruyny-olympa-trampa/ Віталій Портников, журналіст, колумніст, спеціально для порталу "Букви"
і усьо ето на фонє діскатєкі 80-х
https://mobile.twitter.com/ukrainke1 Інна Рогоза https://mobile.twitter.com/ukrainke1 @ukrainke1
Трамп с командой наблюдает за обытиями в Капитолии.
Трамп младший говорит: «Сейчас Т-минус 3 секунды и все должно начаться".
Они знали о штурме и ждали его. Спланировали.
https://mobile.twitter.com/ukrainke1/status/1347646387907866625
Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили
его же с самого начала видно было на просвет...
если мы не умеем видеть на два шага вперед - никакие мы не шахматисты.
де головы? о чем думают?
Слава Богу, что американцы сделали правильный выбор в 2020 году и послали эту рыжую крысу на три буквы!
https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/posts/1717065868476543?__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
ІДЕНТИГРАФ НЕ ПОМИЛЯЄТЬСЯ
Дописувач ФБ Роман Мірою звернув увагу на одне з фото під Капітолієм у США. Каже, що чуйка в нього на сепарів. Так і написав: "Сподвижники, у меня чуйка на сепаров !! Капитолий штурмовали боевики ЛДНР !!Я то думаю где я видел этого бандюка?! В донецком аэропорте!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=*NK-R #ЗайцевРоманВолодимирович https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZMf1mr6uwweUeGRQzLaV2u94OT0E1qOIrnUfW4Os1EbWASTVs84fOI-**********************************************************************************************&__tn__=*NK-R #Миротворец Дубинин Сергей Олегович, 03.05.1981 г.р., зарег. в г. Луганск, кв. Мирный, 10/99.
Видеооператор телеканала «Интер».
І таки він не помилився.
Ми порівняли фото цього тіла з фото одного крєндєля через Нейроідентиграф і виявилося, що таки так: Роман не помилився. Чуйка в нього - що треба. Можемо брати в наш колектив в якості експерта-фізіогноміста.
Тепер справа за тим, щоб тіло повністю встановити, розібратися, чи сєпарське це тіло і, якщо так, то забити до Чистилища.
В день инаугурации у него будут месячные.