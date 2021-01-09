Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію

Новообраний президент США Джо Байден підтримав рішення президента США Дональда Трампа не відвідувати інавгурацію Байдена, яка призначена на 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Добре, що він не приходить", - заявив Байден репортерам у штаті Делавер.

"Він перевершив мої найгірші думки щодо нього. Він ганьба для країни, він зганьбив нас в цілому світі. Не гідний, не гідний обіймати цю посаду", - продовжив Байден. Він також назвав Трампа одним із найбільш некомпетентних президентів в історії США.

Під час виборчої кампанії Трамп називав Байдена найгіршим кандидатом у президенти в історії США. Трамп також часто застосовує до Байдена образливі прізвиська, називає його "сплячим Джо" тощо.

У п‘ятницю Трамп написав у Twitter . "Усім, хто питав - я не прийду на інавгурацію 20 січня", - йдеться в його повідомленні.

Віцепрезидент США Майк Пенс "все ще не вирішив, чи буде присутнім", повідомила пресслужба високопосадовця журналістам. Деякі ЗМІ, з посиланням на джерела в оточенні Пенса, вказують, що віцепрезидент планує відвідати церемонію.

У п'ятницю президент США на своїй сторінці у Twitter подякував тим, хто голосував за нього.

"75 мільйонів американських патріотів, які голосували за мене, ідеї "Америка передусім" та "Повернемо Америці велич", матимуть велетенський голос і у далекому майбутньому. Їх не будуть зневажати, чи несправедливо до них ставитись жодним чином!!!" - написав Трамп.

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