Герой України Собко про виплати Тарану 750 тис. гривень: Уперше з 2014-го зарплати військовослужбовцям не підвищувалися, а інфляція забрала 2,5-3 тис. грн у кожного

Герой України полковник Сергій Собко прокоментував інформацію про грошове забезпечення глави Міноборони Андрія Тарана в 2020-му, який отримав понад 750 тис. грн за рік, зазначивши, що вперше з 2014-го підвищення грошового забезпечення військовослужбовців взагалі не було, а через інфляцію торік кожен військовослужбовець став отримувати на 2,5-3 тисячі грн менше.

Про це Собко написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем, то в 2020 році в обсязі місячного грошового забезпечення, її могли отримати значно вужча, ніж раніше, категорія військовослужбовців. А саме, ті військовослужбовці, що втратили близького родича (дружину, чоловіка, батьків, дітей), важко хворіли (онкологічне захворювання, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит В/С), а також в разі довготривалої реабілітації.

Раніше ж, в такому обсязі матеріальну допомогу могли отримати військовослужбовці і у випадку народження дитини, одруження, смерті рідних і близьких, хвороби рідних і близьких та інших причин на рішення командира частини".

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"До речі, за майже два останні роки, вперше з 2014 року, взагалі не було підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. На сьогодні воно найменше серед всіх країн Східної Європи.

Крім того, за цей період, вперше на моїй пам‘яті, не було взагалі премійовано особовий склад ні до 24 серпня, ні до 14 жовтня чи 6 грудня.

В середньому, кожен військовослужбовець став отримувати на 2,5-3 тисячі гривень менше порівнюючи навіть з початком минулого року, у зв‘язку з інфляцією", - додав він.

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Як повідомлялося раніше, міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав понад 750 тис. грн. Таким чином його середнє місячне грошове забезпечення (з урахуванням карантинних обмежень) становило близько 75 000 грн.