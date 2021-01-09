УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
54 221 108

Герой України Собко про виплати Тарану 750 тис. гривень: Уперше з 2014-го зарплати військовослужбовцям не підвищувалися, а інфляція забрала 2,5-3 тис. грн у кожного

Герой України Собко про виплати Тарану 750 тис. гривень: Уперше з 2014-го зарплати військовослужбовцям не підвищувалися, а інфляція забрала 2,5-3 тис. грн у кожного

Герой України полковник Сергій Собко прокоментував інформацію про грошове забезпечення глави Міноборони Андрія Тарана в 2020-му, який отримав понад 750 тис. грн за рік, зазначивши, що вперше з 2014-го підвищення грошового забезпечення військовослужбовців взагалі не було, а через інфляцію торік кожен військовослужбовець став отримувати на 2,5-3 тисячі грн менше.

Про це Собко написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем, то в 2020 році в обсязі місячного грошового забезпечення, її могли отримати значно вужча, ніж раніше, категорія військовослужбовців. А саме, ті військовослужбовці, що втратили близького родича (дружину, чоловіка, батьків, дітей), важко хворіли (онкологічне захворювання, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит В/С), а також в разі довготривалої реабілітації.

Раніше ж, в такому обсязі матеріальну допомогу могли отримати військовослужбовці і у випадку народження дитини, одруження, смерті рідних і близьких, хвороби рідних і близьких та інших причин на рішення командира частини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран

"До речі, за майже два останні роки, вперше з 2014 року, взагалі не було підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. На сьогодні воно найменше серед всіх країн Східної Європи.

Крім того, за цей період, вперше на моїй пам‘яті, не було взагалі премійовано особовий склад ні до 24 серпня, ні до 14 жовтня чи 6 грудня.

В середньому, кожен військовослужбовець став отримувати на 2,5-3 тисячі гривень менше порівнюючи навіть з початком минулого року, у зв‘язку з інфляцією", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Таран за 2020 год получил 753,1 тыс. грн, только матпомощь составила 75 тыс. грн

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав понад 750 тис. грн. Таким чином його середнє місячне грошове забезпечення (з урахуванням карантинних обмежень) становило близько 75 000 грн.

Герой України Собко про виплати Тарану 750 тис. гривень: Уперше з 2014-го зарплати військовослужбовцям не підвищувалися, а інфляція забрала 2,5-3 тис. грн у кожного 01

Міноборони (7479) Собко (8) зарплата (2260) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Неужели прозрели? Клоуна кто выбрал? Не нравилось новое обмундирование,наконец то за 30 лет нормальное питание для всех,достойные зарплаты ,которые поднимались каждые 6 месяцев,лекарства в востановленых госпиталях,ну и пенсии которые были увеличены в 3 раза.Все было плохо! ?Да же читать противно это нытье!
показати весь коментар
09.01.2021 09:56 Відповісти
+15
Что же, в ВСУ тоже большинство проголосовало за тупого ватного клоуна Бени, а теперь пожинают плоды. И это только начало, скоро будет экономический коллапс, которым непременно воспользуется рашка и прихватит себе Украину до границ западных областей.
Жрите, вопившие "хуже не будет!"
показати весь коментар
09.01.2021 09:51 Відповісти
+15
Все предатели сейчас получают повышенные зарплаты, премии и пенсии, и /или безнаказанно воруют, чтобы укрепить их в их намерениях.
показати весь коментар
09.01.2021 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Напомнить за кого "сонечки" проголосовали? При Порохе им плохо жилось. Но "барыгу" скинули, олигархов прогнали, выбрали "патриота". Кушай, те.
показати весь коментар
09.01.2021 13:06 Відповісти
Ну шо Вы хотите пришла власть яныка. Все только для себя и машины и дома и выплаты доплаты и все мало мало мало.
показати весь коментар
09.01.2021 16:28 Відповісти
Может с точки зрения "подъедающегося" и "прохлаждающегося" в окопах вояки зарплата Тарана и выглядит как-то существенно, но Коболев, Витренко, этот с "Укрпочты", некоторые члены наблюдательных советов со своих зарплат и премий вполне могли бы нанять того же Тарана швейцаром или жопоподтиральщиком.
показати весь коментар
09.01.2021 16:39 Відповісти
Да он, как мо,воюющей Державы, и на эту"скромную"зарплату не наработал..
показати весь коментар
09.01.2021 18:07 Відповісти
а Бутусов все советует и советует,
а Таран все есть и есть.....
показати весь коментар
09.01.2021 17:52 Відповісти
маємо те лайно що маємо, тоб-то за що гАлАсували дебіли.
показати весь коментар
09.01.2021 20:34 Відповісти
750 тыс.в год для министра обороны-Это ху.ня.Гнида коболев в день больше получает,а судьи и прочие твари?!
показати весь коментар
09.01.2021 22:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 