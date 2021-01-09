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Новини Коронавірус і карантин
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Угорщина продовжила локдаун до лютого. Чинними залишаються й комендантська година, й обмеження в роботі шкіл та ресторанів

Угорщина продовжила локдаун до лютого. Чинними залишаються й комендантська година, й обмеження в роботі шкіл та ресторанів

Оперативний штаб при уряді Угорщини вирішив продовжити локдаун до 1 лютого 2021 року. Заходи вжиті для запобігання поширенню коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, передає 444.hu.

За його словами, на сьогодні в країні вакциновано близько 80 000 осіб, що є недостатньою кількістю. Тому локдаун продовжено до 1 лютого. Це означає, що чинними залишаються комендантська година з 20:00 до 05:00, а також обмеження в роботі шкіл та ресторанів.

"Я волію мати успішну систему стримування, і поки вакцини не вистачає, ми підтримуємо ці обмеження і звикаємо до життя, яким можна жити в таких умовах", - зазначив Орбан.

Зазначимо, локдаун в Угорщині ввели з 11 листопада, після чого продовжили в грудні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина продовжує переговори з Росією про закупівлю вакцин проти COVID-19, хоча раніше відмовилася від закупівель. При цьому в Євросоюзі незадоволені, що Будапешт веде двосторонні переговори з Москвою.

За кілька днів до цього Орбан зазначав, що Угорщина навряд чи буде використовувати російську COVID-вакцину.

Угорщина (2337) карантин (18172) Віктор Орбан (573) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+3
ой..им так никто и не рассказал про "карантин выходного дня", "интеллектуальный карантин" и.... "карантинные каникулы"?... ну как жеж так ????
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09.01.2021 10:35 Відповісти
+2
Тренируют быдло сидеть в стойле.
У нас при коронавирусе нельзя носки покупать, а у них после 22:00 нельзя из квартиры выходить.
А быдло ест.
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09.01.2021 10:27 Відповісти
+2
а що так? не зайшов ******* кацапський спутнік?
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09.01.2021 10:42 Відповісти
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Тренируют быдло сидеть в стойле.
У нас при коронавирусе нельзя носки покупать, а у них после 22:00 нельзя из квартиры выходить.
А быдло ест.
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09.01.2021 10:27 Відповісти
Не гніви бога. Якщо вдягнути на одну ногу 2 дірявих шкарпеток, майже напевно дірка перекриється. Збирай краще бабло на китайську вакцину.
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09.01.2021 10:35 Відповісти
Разумные люди штопают носки или покупают новые, а не методом тыка мостят как надеть несколько носков ...

"Человек мыслящий" ищет оптимальное решение - а не засовывает голову в песок или сидит в подвале.

Не думаю я что у власти дураки (точнее - их к власти поставили не дураки) - значит у них другие цели.
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09.01.2021 10:45 Відповісти
ой..им так никто и не рассказал про "карантин выходного дня", "интеллектуальный карантин" и.... "карантинные каникулы"?... ну как жеж так ????
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09.01.2021 10:35 Відповісти
У мадяр хоть вакцинируются, а в Украине вакцина доступна только друганам зеленского и мажорам. Все остальные будут сами разгребать короновирус и за свой счет
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09.01.2021 10:40 Відповісти
нифига - Спутником проколют и китайским дерьмом за бешеные бабки купленным.
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09.01.2021 10:47 Відповісти
а що так? не зайшов ******* кацапський спутнік?
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09.01.2021 10:42 Відповісти
Венгрия продлила локдаун до февраля. В силе остаются и комендантский час, и ограничения в работе школ и ресторанов - Цензор.НЕТ 3869
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09.01.2021 10:43 Відповісти
- А схемы электрогитар для чипирования антиваксеров у Вас есть?
- Нет, все выкупил Билл Гейтс!
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09.01.2021 12:08 Відповісти
Это правда. с 8 вечера до 5 утра комендантский час. Я сейчас тут работаю. Одного нашего словила полиция, выписали штраф- 15000 форинтов. Второй шёл без маски(ну как обычно наши люди кладут на предписания), тормознули и выписали штраф 30000 форинтов( 100$)
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09.01.2021 11:17 Відповісти
То есть, они сидят на карантине два месяца? И где результаты?
Ничего не понимаю.
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09.01.2021 11:23 Відповісти
несмотря на то ,что хунгары занимают 38 место в рейтинге по распространенности ковид,у них на сегодня 340,459 заболевших(+2,716 за последние сутки),10,554 умерших(+114 за сутки),1,094 смертей на миллион населения,которого всего 9,6 млн
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09.01.2021 11:33 Відповісти
Кто-то может объяснить, почему запрещено покупать колготки и носки?
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09.01.2021 11:38 Відповісти
ПОРА ЗАНЯТЬСЯ ЗАЧИСТКОЙ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СЕПАРАТИСТОВ-КОНТРАБАНДИСТОВ !!!
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09.01.2021 17:31 Відповісти
 
 