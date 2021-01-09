УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 080 5

За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 344 випадки, серед захворілих 14 дітей і 17 медиків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 344 хворих на коронавірус, 15 осіб померли. Всього за період пандемії в столиці зафіксовано 2067 летальних випадків від вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як зазначив міський голова Києва, на сьогоднішній день в столиці вже 116 813 підтверджених випадків захворювання.

Так, захворіли: 188 жінок, у віці від 18 до 81 року, 142 чоловіки, у віці від 18 до 82 років, 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років. Захворіли також 17 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 23 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 448 осіб. Всього коронавірус подолали 42 784 жителі столиці.

Також читайте: Степанов про "Супутник-V": На сьогодні ми не розглядаємо використання російської вакцини в плані вакцинації

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 120, Печерському - 46 і в Дніпровському районі - 36 випадків.

"Дотримуйтесь правил безпеки! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.

За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 344 випадки, серед захворілих 14 дітей і 17 медиків, - Кличко 01
За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 344 випадки, серед захворілих 14 дітей і 17 медиків, - Кличко 02

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо значит во время ввести лохдаун.
показати весь коментар
09.01.2021 10:52 Відповісти
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 2301
показати весь коментар
09.01.2021 10:52 Відповісти
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 344 случая, среди заболевших 14 детей и 17 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 4433
показати весь коментар
09.01.2021 11:05 Відповісти
З початку вакцинації кожен померлий на совісті зе-команди.
показати весь коментар
09.01.2021 10:54 Відповісти
смысл в этой карте? а мы за это гавно платим...
показати весь коментар
09.01.2021 11:43 Відповісти
 
 