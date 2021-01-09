За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 344 випадки, серед захворілих 14 дітей і 17 медиків, - Кличко. КАРТА
У Києві за минулу добу виявили 344 хворих на коронавірус, 15 осіб померли. Всього за період пандемії в столиці зафіксовано 2067 летальних випадків від вірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Як зазначив міський голова Києва, на сьогоднішній день в столиці вже 116 813 підтверджених випадків захворювання.
Так, захворіли: 188 жінок, у віці від 18 до 81 року, 142 чоловіки, у віці від 18 до 82 років, 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років. Захворіли також 17 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 23 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу 448 осіб. Всього коронавірус подолали 42 784 жителі столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 120, Печерському - 46 і в Дніпровському районі - 36 випадків.
"Дотримуйтесь правил безпеки! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.
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