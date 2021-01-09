Проблем із курсом гривні 2021-го у нас не буде, можливі лише невеликі спекулятивні коливання, - "слуга народу" Гетманцев
Курс долара в Україні в 2021 року не буде робити різких стрибків, можливі лише невеликі спекулятивні коливання.
Такий прогноз озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про прогноз курсу гривні на цей рік, то жодних підстав говорити про карколомні зміни в курсі валют у нас немає. У нас достатньо нормальний платіжний баланс, у нас досить великі золотовалютні резерви НБУ, у нас невисока інфляція за наслідками минулого року – приблизно 4%. Ми ще не маємо звітів, але такий прогноз НБУ є", - заявив депутат.
За його словами, "проблем з курсом гривні у нас не буде".
"Можливо, будуть певні спекулятивні коливання, але НБУ досить чітко на них реагує і шляхом валютних інтервенцій вгамує ці коливання", - додав Гетманцев.
Нагадаємо, в держбюджеті України на 2021 рік закладено прогноз середньорічного курсу 29,1 грн за долар.
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Загалом Україна має повернути до 2036 року 8,06 мільярда SDR, це близько 11,69 млрд доларів.
(и это только для понтов говорится о замене поистершихся гривен на новые....
ну да ну да...гривна-две-пять истерлись, а пятисотки печатают)))))
и больше плати приближенным.которые наличку в оборот не сбрасывают.
и оппа-инфляция в норме,курс не угрожает
А вот с курсом доллара будут проблемы
И Порошенко сволочь , и Мертветчук с Бойком твари , и Зеленский такая же **** .
Систему менять нужно , не презиков . Презики ничего не решают , система рулит .
здогадусь який
Промпроизводство падает.
Экономика убита.
ВВП в жопе.
Но проблем с курсом гривны не будет. Гривна будет отлично держаться на соплях Гетмацева
Если чиновник говорит что курс будет стабильными, значит все будет наоборот.
Все в обменники, товарищи!
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А у нас?
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Висновок: тре' купувати надійні баблозаври із вічнозеленими президентами 💵💵💵