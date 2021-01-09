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Проблем із курсом гривні 2021-го у нас не буде, можливі лише невеликі спекулятивні коливання, - "слуга народу" Гетманцев

Проблем із курсом гривні 2021-го у нас не буде, можливі лише невеликі спекулятивні коливання, -

Курс долара в Україні в 2021 року не буде робити різких стрибків, можливі лише невеликі спекулятивні коливання.

Такий прогноз озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про прогноз курсу гривні на цей рік, то жодних підстав говорити про карколомні зміни в курсі валют у нас немає. У нас достатньо нормальний платіжний баланс, у нас досить великі золотовалютні резерви НБУ, у нас невисока інфляція за наслідками минулого року – приблизно 4%. Ми ще не маємо звітів, але такий прогноз НБУ є", - заявив депутат.

За його словами, "проблем з курсом гривні у нас не буде".

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"Можливо, будуть певні спекулятивні коливання, але НБУ досить чітко на них реагує і шляхом валютних інтервенцій вгамує ці коливання", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, в держбюджеті України на 2021 рік закладено прогноз середньорічного курсу 29,1 грн за долар.

валюта (2437) гривня (1762) курс (1676) НБУ (10469) Гетманцев Данило (902)


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Топ коментарі
+9
у мендель уже пару твитов в черновиках заготовлено
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09.01.2021 11:49 Відповісти
+8
если так говорят слуги то однозначно будет......
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09.01.2021 11:35 Відповісти
+7
с курсом гривны не будет? но гривны прибудет - станок пашет круглосуточно...
(и это только для понтов говорится о замене поистершихся гривен на новые....
ну да ну да...гривна-две-пять истерлись, а пятисотки печатают)))))
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09.01.2021 11:37 Відповісти
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сервант фуфлыжника имеет право кукарекать
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09.01.2021 11:32 Відповісти
у мендель уже пару твитов в черновиках заготовлено
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09.01.2021 11:49 Відповісти
Это он надеется, что им транш от МВФ обломается. У них всегда надежды на лучшее, а получается как всегда.
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09.01.2021 11:34 Відповісти
Верю
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09.01.2021 11:34 Відповісти
Особливо про спекулятивні коливання. 😊Навіть знаю, хто ці зелені спекулянти.
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09.01.2021 11:41 Відповісти
не будет гривни- не будет и проблем с её курсом, - таковы планы.
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09.01.2021 11:34 Відповісти
******* золотовалютні резерви України не покривають диру в бюджеті в розмірі ₴300млрд, які треба віддати МВФ та іншим кредиторам в поточному році.
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09.01.2021 11:35 Відповісти
https://lb.ua/economics/2021/01/06/474709_mvf_nazvav_sumu_borgu_yaku_ukraina_maie.html Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив графік погашення Україною боргу перед організацією на 2021-2036 роки.
Загалом Україна має повернути до 2036 року 8,06 мільярда SDR, це близько 11,69 млрд доларів.
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09.01.2021 11:47 Відповісти
а тут можна розвернуто, чому ЗВР не покривають ці ₴300млрд ?
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09.01.2021 11:48 Відповісти
если так говорят слуги то однозначно будет......
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09.01.2021 11:35 Відповісти
Чекаємо на чергове покращення життя !!! Розвиток України ,за кремлівським сценарієм ,триває і прогресує !!!)))
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09.01.2021 11:36 Відповісти
Сейчас 28.3, средний 29.1, значит будет за 30. Стабильный такой курс.
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09.01.2021 11:37 Відповісти
30++++++!!!!))))
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09.01.2021 11:40 Відповісти
с курсом гривны не будет? но гривны прибудет - станок пашет круглосуточно...
(и это только для понтов говорится о замене поистершихся гривен на новые....
ну да ну да...гривна-две-пять истерлись, а пятисотки печатают)))))
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09.01.2021 11:37 Відповісти
Недавно банкомат выдал мне нульсовые пятисотки.*****,печатный станок работает полным ходом.
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09.01.2021 12:57 Відповісти
Дивно,у народа проблеми з тарифами,а в керманичів проблем нема !!!)))
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09.01.2021 11:43 Відповісти
Плесень такая наивная, думает что кто то серъезно воспринимает её бред
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09.01.2021 11:43 Відповісти
Наївна не пліснява,наївний 73% -овий лохторат !!!)))
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09.01.2021 11:46 Відповісти
Подожди, не спеши. Сначала надо дождаться 286 знаков мендельши в твите
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09.01.2021 11:45 Відповісти
Ето тем, кто закупиться $€£ собрался
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09.01.2021 11:48 Відповісти
та тут все просто-меньше плати населению,которое бежит отоварить полученное.
и больше плати приближенным.которые наличку в оборот не сбрасывают.
и оппа-инфляция в норме,курс не угрожает
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09.01.2021 11:45 Відповісти
С курсом гривны не будет.
А вот с курсом доллара будут проблемы
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09.01.2021 11:47 Відповісти
Я так считаю - если власть поднимает тарифы без существенного подъёма доходов населения , то это власть антинародная , грабительская и воровская , и её нужно сносить сразу же , не дожидаясь перитонита .
И Порошенко сволочь , и Мертветчук с Бойком твари , и Зеленский такая же **** .
Систему менять нужно , не презиков . Презики ничего не решают , система рулит .
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09.01.2021 11:49 Відповісти
То де ці 73% -ові сметуни!!! )))
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09.01.2021 11:53 Відповісти
Зетварыны уже столько напечатали гривны, что доллар должен стоить 50 грн. мин.
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09.01.2021 11:54 Відповісти
Падение с 8 до 25 тоже было спекулятивным.
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09.01.2021 11:57 Відповісти
ще один "фінансист" з луб'янки
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09.01.2021 12:02 Відповісти
З *уянки, мудак.
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09.01.2021 12:58 Відповісти
русофіли підведуть Україну під монастир
здогадусь який
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09.01.2021 12:01 Відповісти
Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет/ Главное для гетманцевых кодлана Коломойского-вовремя смыться. Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин.24 октября 2019 г.
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09.01.2021 12:02 Відповісти
Средний и малый бизнес убиты.
Промпроизводство падает.
Экономика убита.
ВВП в жопе.

Но проблем с курсом гривны не будет. Гривна будет отлично держаться на соплях Гетмацева
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09.01.2021 12:04 Відповісти
Та що ж ви, суки, творите - сказав народ і скупив усі макарони (майже за Жванецьким)
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09.01.2021 12:04 Відповісти
Закупаем баксы, панове.
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09.01.2021 12:04 Відповісти
Значит будет так как говорил Жванецкий.
Если чиновник говорит что курс будет стабильными, значит все будет наоборот.
Все в обменники, товарищи!
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09.01.2021 12:09 Відповісти
Проблем с курсом гривни в 2021 году у нас не будет

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А у нас?
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09.01.2021 12:09 Відповісти
ваше мнение очень ценно для нас
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09.01.2021 12:27 Відповісти
Проблім з курсом гривні не буде, казали вони. Можливі лише спекуляції, казали вони.
...
Висновок: тре' купувати надійні баблозаври із вічнозеленими президентами 💵💵💵
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09.01.2021 12:35 Відповісти
Этого мудака слушать, себя не уважать. Зеленая слизь уже и тарифы снизила, клоун нам как обещал, аж слюна летела, зарплаты как в Европе сделали, теперь курсом убаюкивают. Еще год - два с такими как Гетманцев, и Гондурас покажется раем.
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09.01.2021 12:46 Відповісти
А чому ти хвилюєшся? У тебе там єври.
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09.01.2021 12:55 Відповісти
А у нас.
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09.01.2021 13:00 Відповісти
Хитрожопый путинец - у экономиста не должно быть в лексиконе таких выражений как "небольшие колебания" и "головокружительные изменения",говори, крыса, языком цифр - такой то коридор от и до и не больше,и дальше - я,как автор всех экономических законов,даю гарантию,если курс превысит такой то уровень, обещаю прыгнуть под поезд,без всяких оправданий.
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09.01.2021 13:03 Відповісти
А у нас?
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09.01.2021 15:16 Відповісти
Чесно-чесно. А якщо будуть - компенсуєш? Гетманцев - це той звіздобол, який під іздешом що треба боротися з тіньовою економікою, мріє оподаткувати все житло громадян і змусити всіх громадян звітуватися.
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09.01.2021 15:55 Відповісти
Дивився я цю передачу. На запитання: "Чому не виконані обіцянки про зниження тарифів для людей?", воно цинічно і відверто РЖАЛО. Нахабна пика...
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09.01.2021 17:37 Відповісти
 
 