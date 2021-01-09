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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про закупівлю вакцини Sinovac через фірму, "пов'язану з Богатирьовою": Це вимога виробника

Степанов про закупівлю вакцини Sinovac через фірму,

Вакцину проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac будуть закуповувати через фірму "Лекхім", яку пов'язують з міністром охорони здоров'я часів Януковича Раїсою Богатирьовою, бо це було вимогою виробника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Настоящему времени" нинішній глава МОЗ Максим Степанов.

Журналіст попросив міністра прокоментувати заяву громадської організації "Пацієнти України" про те, що Степанов "фактично призначив" для закупівлі вакцини "компанію, пов'язану з Богатирьовою".

Міністр зі свого боку відповів, що це "заяви людей, яким потрібні заяви заради заяв":"Я думаю, практично всі люди зараз не тільки в Україні, але і у всьому світі знають і розуміють, що у нас будь-яка країна здійснює поставку тих вакцин, які пройшли відповідні елементи з безпеки і які можуть бути поставлені, тому що зараз в світі абсолютно колосальний дефіцит вакцин.

Те, що стосується підприємства "Лекхім", з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, що компанія Sinovac Biotech, яка хотіла здійснювати поставку в Україну через це фармпідприємство. Це далеко не маленьке фармацевтичне підприємство, яке, наскільки я розумію, давно співпрацює з компанією Sinovac Biotech, і це була умова китайської сторони, що свою поставку вони будуть здійснювати через це підприємство. Тому з ними уклали договір. Далі з іншими виробниками укладуть договори, відповідно, про ті чи інші кількості вакцин".

Також читайте: Данілов: Компанія "Біолік" була пов'язана з Богатирьовою, обладнання для виробництва вакцини від COVID-19 там немає

"Ці організації, в принципі, весь рік роблять якісь заяви, але жодного факту ніколи не підтверджувалося. Але заяви були завжди такі гучні. Вони живуть скандалом - буває. Кожен вибирає свій шлях", - зазначив Степанов.

Водночас міністр зазначив, що його абсолютно не бентежить флер навколо компанії "Лекхім": "А що таке" негативний фон "навколо цього підприємства? Це українське фармпідприємство, яке випускає лікарські засоби, які використовуються на території України. Ви вирішили, що у нас є "негативний фон", тому що якась організація щось там вигадала і заявила? Я навіть не розумію, на підставі чого він мене може бентежити".

Богатирьова Раїса (183) вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+104
Выссались в глаза украинцам.
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09.01.2021 11:49 Відповісти
+80
Степанов пояснил, почему вакцину Sinovac будут закупать через "связанное с Богатыревой" предприятие: Это требование производителя - Цензор.НЕТ 7091
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09.01.2021 11:56 Відповісти
+75
Степанов пояснил, почему вакцину Sinovac будут закупать через "связанное с Богатыревой" предприятие: Это требование производителя - Цензор.НЕТ 999
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09.01.2021 11:57 Відповісти
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Евросоюз договорился о закупке дополнительных 300 млн доз вакцины от коронавируса консорциума Pfizer и BioNTech, их общее количество достигнет 600 млн единиц, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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09.01.2021 14:42 Відповісти
Це генно-модифіковані препарати,які підуть прямим ходом в ядра клітин живих людей! Катастрофа в скорому майбутньому очевидна.
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09.01.2021 15:06 Відповісти
Степанов про закупівлю вакцини Sinovac через "пов'язану з Богатирьовою" фірмою: Ця вимога виробника - Цензор.НЕТ 6885
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09.01.2021 15:22 Відповісти
Таке відверте Гівно, як Степанов, ще треба пошукати
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09.01.2021 15:24 Відповісти
До министра здравоохранения этот тип нигде в медицине не работал. Медицинской практики ноль! Закончить медвуз в 1998г и за 22 года ни разу не поработать врачом, это полная дисквалификация как медика.
Трудовая деятельность "врача" Степанова:
В 1998 окончил медвуз
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов
Великий "медик" хренов!
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10.01.2021 07:23 Відповісти
Роберто Сперанца - итальянский политик, член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Демократической партии (до 2017 года), лидер партийной фракции в Палате депутатов Италии (2013-2015), секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5 левой социал-демократической партии «Первая статья - Демократическое и прогрессивное движение» (с 2017). Министр здравоохранения Италии (с 2019).

Окончил научный лицей имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE Галилео Галилея в Потенце, тогда же занялся политикой, возглавив региональное отделение «Молодых левых» (https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_giovanile Sinistra giovanile ), молодёжной организации партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Левые демократы », в Базиликате. Позднее окончил Международный свободный университет социальных исследований (https://it.wikipedia.org/wiki/Libera_Universit%C3%A0_Internazionale_degli_Studi_Sociali_%22Guido_Carli%22 LUISS ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Риме , впоследствии получил докторскую степень, защитив работу по истории Средиземноморской Европы. Стал лидером «Молодых левых», в 2004 году вернулся в Потенцу и был избран в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8 коммунальный совет по списку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) левых демократов . В 2009 году назначен асессором по урбанистике, но предпочёл дальнейшему продвижению по государственной службе партийную карьеру.
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10.01.2021 10:30 Відповісти
Мэттью Джон Дэвид Хэнкок - британский политик, генеральный казначей и министр Кабинета во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 втором правительстве Кэмерона (2015-2016). Министр здравоохранения (с 2018).

В 1996 году окончил https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1 Экзетер-колледж https://en.wikipedia.org/wiki/Exeter_College,_Oxford [en] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Оксфордского университета со степенью в области политики, философии и экономикиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-1 [1] , позднее окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6) Колледж Христа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджского университета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-2 [2] .
С 2000 года занимался в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8 Банке Англии кредитованием жилищного строительства, в 2005 году возглавил аппарат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) теневого канцлера Казначейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6 Джорджа Осборна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-3 [3] .
В 1999 году Мэттью Хэнкок вступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Консервативную партию . 6 мая 2010 года избран в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Палату общин от избирательного округа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)&action=edit&redlink=1 Западный Суффолк https://en.wikipedia.org/wiki/West_Suffolk_(UK_Parliament_constituency) [en] . В 2012-2013 годах являлся парламентским помощником министра по делам бизнеса, инноваций и профессионального обучения, в 2013-2014 годах - младшим министром профобучения и предпринимательстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-4 [4] .
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10.01.2021 10:33 Відповісти
Габриэль Викстрём - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F шведский политический деятель, член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 Социал-демократической партии Швеции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 министр народного здоровья, здравоохранения и спорта Швеции с https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 3 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года .
Начал свою политическую карьеру в 2006 году в Шведском социал-демократическом союзе молодёжи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%BB%D0%B5%D0%BD) Вестманланде . С 2007 по 2011 гг. был членом национального исполнительного совета молодёжной лиги, а в 2011 году был избран его председателем и оставался на этом посту вплоть до своего назначения министром народного здоровья, здравоохранения и спорта.
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10.01.2021 10:39 Відповісти
Не совсем сравнимо. Беда в том, что на вершине нашей власти не просматриваются настоящие государственные деятели (типа Ганди, Черчилля, Де Голя, Валенсы, Ден Сяо Пина и т.п), там только воровитые политиканствующие типы, зачастую, при случае, прикупившие вузовские дипломы и являющиеся членами или прислужниками нашей Мафии. Из-за них одна из самых развитых стран Союза за треть столетия превратилась в нищего просящего подаяние.
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10.01.2021 18:38 Відповісти
а от цікаво було б зробити запит до Sinovac'у, через якусь оф. структуру - прокуратуру, набу, сбу і т.п., а чи була у них така вимога...
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09.01.2021 15:26 Відповісти
Дебил - не понимаешь? Посмотри и сравни цены на медпрепараты у нас и за границей. Что непонятно?
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09.01.2021 15:37 Відповісти
синовак- это спутник в в Китайском исполнении+ откат! Не расстраивайтесь!
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09.01.2021 15:42 Відповісти
))))))))
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09.01.2021 15:43 Відповісти
ось ніяк не можу згадать, чим богатирьова наводняля Україну за своєї влади
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09.01.2021 15:51 Відповісти
Я вам нагадаю. Прививками , які, як потім виявилось були не якісні, навіть шкідливі , і потім писали ,що цим займався її син а потім це зам"яли і забули
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10.01.2021 00:39 Відповісти
так просто у кациков не прятались во времена Петра
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10.01.2021 11:25 Відповісти
Як все гарно у Степанова склалося: не укладали договір на постачання поки працювало уповноважене державне підприємство ДП "Медичні закупівлі України", створене Уляною. Зараз Степанов успішно завалив це підприємство, і тут же підійшов час закупляти вакцину через прокладку на 40% дорожче. Совпадєніє?
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09.01.2021 15:53 Відповісти
Именно по этому ни с кем не было заключено договора! Фирмы производители не пачкаются на откатах, это их имидж мировой подрывает! Украинским властям они сказали НЕТ! Или честно, как всем странам или нахрен. Но у наших чиновников руки отсохнут если они не чего в карман не положат, они не исправимы, всех положат, но выгоду получат.
Вот как безнаказанность повлияла, на тех кто влез во власть 7 лет назад, и сей час там всё сидит.
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09.01.2021 15:53 Відповісти
А ти період яника -зека не рахуєш, що камазами долари вивозили,чи більше рахувати не вмієш?
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10.01.2021 10:03 Відповісти
що камазами долари вивозили,-это миф для лохов. Художественное выражение, понятное массам управляемой толпы. Но если рисовать понятными образами, то при Яныке-камазами, при Порошенко- вагонами, при Зе--??? навенно вагонами+ откат тележка, то что для ..
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10.01.2021 21:49 Відповісти
Степанов тихонечко себе под нос:
"Ах, Рая Рая Рая, ты как цветок из рая..."©
Затем во всеуслышание:
"Ну чё пристали? Дело-то житейское. Может же ж и мне, как бывшему, кто потом из будущих от щедрот для поддержки штанов бюджетных бабулетей отсыплет".
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09.01.2021 15:58 Відповісти
Что за бред, Степанов? Так не покупайте у них ничего. Чем дальше в лес, тем больше маразма. Потом выясниться, что это была не китайская вакцина, а вакцина Sputnik V. А Степанов картинно разведет руками, ну мы же не знали...
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09.01.2021 16:02 Відповісти
Мне также непонятно, как можно проводить сделку такого уровня, с чужими деньгами, полностью не контролируя все ее этапы? Вы чего там вообще уже с ума сошли? Пусть продают сами себе, если не хотят с вами работать. А то получается, что хвост крутит собакой. Стпанов, ты ж сторона которая платит деньги!
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09.01.2021 17:58 Відповісти
Степанов - сторона, которая ворует деньги!
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09.01.2021 18:16 Відповісти
каждий імеєт права на ашібку
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09.01.2021 18:40 Відповісти
Со слов Степанова в Украине нет больше фирм способных поставлять вакцину, только замешанная в коррупции Синовак Богатыревой. Интересно какой откат получит наше правительство за возможность Богатыревым выкачать из страны лишние сотни миллионов. Или это нынешняя власть, при падении рейтинга, дает регионалам заработать в обмен за совместное голосование в ВР. Выходит за Зе команда оказалась не такой уж честной как вначале себя превозносила. Не зря набрали в советники и министерства все окружение Януковича. Те научат как "правильно" жить.
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09.01.2021 16:07 Відповісти
ВОРИ!
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09.01.2021 16:09 Відповісти
Цьому бандитському клоуну вже виробники диктують що і через кого купувати для країни - такого немає вже навіть в бананових республіках!!! Господи яка ж це ГАНЬБА!!!
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09.01.2021 16:41 Відповісти
Никто ничего не диктует. Боже, какой болван...
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09.01.2021 17:04 Відповісти
Згинь нечисть кацапська!
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09.01.2021 17:15 Відповісти
карупція.. карупція.. каруууупція !!!
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09.01.2021 17:07 Відповісти
Степанов про закупівлю вакцини Sinovac через фірму, "пов'язану з Богатирьовою": Це вимога виробника - Цензор.НЕТ 7569
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09.01.2021 17:12 Відповісти
удмуртская ******** - вид лапши
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09.01.2021 17:34 Відповісти
Мерзкая земразь. Ваша работа зебилы.
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09.01.2021 17:43 Відповісти
дурачка из себя строит, как будто никто ничего не понимает.
богатырева, фирма-прокладка, китайцы.
та да 1+1 сложить никто кроме степанова не может, все дураки.
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09.01.2021 17:43 Відповісти
вот и Богатірева прорезалась- то-то ее не было слышно более года - плела свою паутину. Уже всплывала ее фамилия из уст Данилова, и вот опять...
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09.01.2021 22:41 Відповісти
они на все смотрят сквозь пальцы... и даже не хотят ничего делать... даже плохую мину при плохой игре. (( Вопрос Степанову: если ты так устал от жизни и своей должности, если ничего не можешь сделать, почему ты не уходишь? может пошел бы ты, Степанов, на х..й?!
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09.01.2021 18:08 Відповісти
Пришлось перечитать статью . Ну не поверила с первого раза.
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09.01.2021 18:48 Відповісти
Мне вот интересно следующее: ето животное чуть ли не ежедневно устраивает брифинги и несет такую пургу, что в нормальной стране его бьі уже в дурку определили. Интересно вот что. Неужели никто из журналистов, слушающих его бредни и потом скармливающих их нам, не поднимется и не скажет "Степанов, не гони пургу, мерзавец тьі етакий"!
Неужели никто не скажет ему в глаза что он последняя мразь?
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09.01.2021 18:56 Відповісти
Як взагалі можливо перевірити, що за бурду тобі вакцинують? Може, це буде просто вода, ну, типу, плацебо? А вже про те, китайська вона чи російська, да какая разніца? Мене більше лякає, як би після вакцинації расейською бурдою не перетворитися на зайвохромосомного кацапа - оце лихо...
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09.01.2021 19:00 Відповісти
Ничего не поделаешь...Когда местные туземцы не способны ничего сами сделать и выпустить на мировой рынок, приходится покупать всякое дерьмо по всему миру...Мудрый Нарід- Мля...
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09.01.2021 19:03 Відповісти
Степанов-лицо не отягощенное интеллектом...
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09.01.2021 19:05 Відповісти
Зато говна в нем полно.
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09.01.2021 19:21 Відповісти
Степанов скажи что по короновирусу в Буковеле?
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09.01.2021 19:16 Відповісти
Степанов брехло! он с бандой Яныка работает и денег хочет для нее заработать!
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09.01.2021 19:48 Відповісти
Ну шо ти брешеш гниднику!
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09.01.2021 19:54 Відповісти
квартальное 3,14здючье не забывет про енахеровское 3,14здючье?
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09.01.2021 20:03 Відповісти
Потім на ці міліони будуть купляти голоси виборців за Бойка чи Медвичука
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09.01.2021 20:46 Відповісти
а сами китайцы знают,что они "заказывали" саму эту фирмочку-посредника???
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09.01.2021 20:46 Відповісти
За ідіотів нас всіх рахують!

А не тільки 73%!
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09.01.2021 21:44 Відповісти
Типичная СХЕМА которую Рашка использует уже больше 100 лет.
Точно так же они продают и газ, и бензин, и золото, и электричество...
Все откаты идут нужным Рашке людям через эти фирмы-прокладки.
За эти откаты Рашка покупает с потрохами политиков стран, в которые продает ресурсы.
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09.01.2021 22:12 Відповісти
Це що єдиний виробник на планеті? І яке право має виробник диктувати державі порядок закупівлі? Це все дурня. Корумпований жидок відкрив на жінку "прокладку" і через неї буде "гнати" ліки в Україну і "смакувати" відкати та націнки. Я дуже з великою підозрою ставлюсь до всього що приходить з Одеси. Віками там одна єдина ідеологія - "гешефт" і одна "життєва мудрість" - "нє обманєшь нє продаш". Мистецтво розкрадання і брехні доведено там до абсолюту і перетворано на Чесноту - "умєніє жіть" (за чужий рахунок). Згадайте Підрахуя, Труханова, та всіх Гурвіців, "таможєнніков" і "садомазомитців". Вони вже палять своїх дітей та студентів і мітуючи "безгосподарність". Але це ж Одесса-мама і у кожної "безгосподарності", тобто гешефту, є свій "тато"...
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09.01.2021 22:56 Відповісти
Бред какой-то. Обычно покупатель определяет контору-посредник, а не производитель
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09.01.2021 23:14 Відповісти
Гроші не свої. Діти теж Люди? та їм якраз люди і заважають. То ж за людські кошти -знищити людей. Самоё-то
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10.01.2021 00:40 Відповісти
мразь зебильная.
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10.01.2021 00:46 Відповісти
Гроші не свої. Діти теж Люди? та їм якраз люди і заважають. То ж за людські кошти -знищити людей. Самоё-то От тут народ буде єдиним. А МОЗ пройде тест
На довіру
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10.01.2021 00:46 Відповісти
"Спутник" то есть попутчик в мир иной.
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10.01.2021 01:18 Відповісти
МРАЗИ !!!
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10.01.2021 05:35 Відповісти
Эй, Степанов, носки купить нельзя, презервативы купить нельзя, мусорные пакеты купить нельзя, понятно, эти товары заражены вирусом прямо при производстве.
Скажи, Степанов, а г*вно в унитазе смывать мижно украинцам?
Разрешаешь?

P.S. Если кто еще скажет, что запрет купить носки, мусорные пакеты и стиральный порошок с презервативами относится к "пандемии", тому можно в дур. диспансер не ходить.
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10.01.2021 05:47 Відповісти
Эй, лохторат "бубочки", Супрун снесли за гораздо меньшие (микроскопические) нарушения, как вам "втирал" телевизор.
Где же ваш майдан, ЗЕлохи, если вам Степанов стиральный порошок и мыло с мусорными пакетами покупать в супермаркетах запрещает?
А если он вам в унитазе смывать запретит, согласитесь, терпилы?
"Лишь бы не Порох. Хуже уже не будет"(С)
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10.01.2021 05:55 Відповісти
теперь понятно почему Супрун уехала... все страны покупают на прямую и только у нас у производителя есть какое-то требование к людям януковоща... Завтра сам янык будет нам файзер толкать, будет ещё и такое требование
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10.01.2021 06:49 Відповісти
це ВІДМИВАННЯ ВКРАДЕНИХ державних грошей, а не "вимога виробника"!!!!
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10.01.2021 09:58 Відповісти
Степанов брехун!
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10.01.2021 10:46 Відповісти
да пошли вы нах... зелупы .колите ту вакцину сами себе в передоз ..легше будет в Польше или Литве купить ...
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10.01.2021 11:32 Відповісти
Пусть Степанов покажет официальное письмо Sinovac с названным им условием о посреднике. Торговые компании могут иметь агентов, которые за комиссионное вознаграждение 3-5% занимаются организацией продаж и поиском клиентов. Но тогда производитель прямо и открыто официально об этом заявляет, что наш диллер в данном регионе - такая-то компания. И производитель не опасается собственных налоговых органов, которые в случае уклонения от уплаты налогов в Китае могут прижать за яйца. Но первое впечатление: "требование" Sinovak о посреднике - это глупая отмазка коррупционера. Который, судя по биографии приведенной выше в комментариях, неплохо жил в каденцию януковича.
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10.01.2021 12:55 Відповісти
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