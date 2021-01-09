Степанов про закупівлю вакцини Sinovac через фірму, "пов'язану з Богатирьовою": Це вимога виробника
Вакцину проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac будуть закуповувати через фірму "Лекхім", яку пов'язують з міністром охорони здоров'я часів Януковича Раїсою Богатирьовою, бо це було вимогою виробника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Настоящему времени" нинішній глава МОЗ Максим Степанов.
Журналіст попросив міністра прокоментувати заяву громадської організації "Пацієнти України" про те, що Степанов "фактично призначив" для закупівлі вакцини "компанію, пов'язану з Богатирьовою".
Міністр зі свого боку відповів, що це "заяви людей, яким потрібні заяви заради заяв":"Я думаю, практично всі люди зараз не тільки в Україні, але і у всьому світі знають і розуміють, що у нас будь-яка країна здійснює поставку тих вакцин, які пройшли відповідні елементи з безпеки і які можуть бути поставлені, тому що зараз в світі абсолютно колосальний дефіцит вакцин.
Те, що стосується підприємства "Лекхім", з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, що компанія Sinovac Biotech, яка хотіла здійснювати поставку в Україну через це фармпідприємство. Це далеко не маленьке фармацевтичне підприємство, яке, наскільки я розумію, давно співпрацює з компанією Sinovac Biotech, і це була умова китайської сторони, що свою поставку вони будуть здійснювати через це підприємство. Тому з ними уклали договір. Далі з іншими виробниками укладуть договори, відповідно, про ті чи інші кількості вакцин".
"Ці організації, в принципі, весь рік роблять якісь заяви, але жодного факту ніколи не підтверджувалося. Але заяви були завжди такі гучні. Вони живуть скандалом - буває. Кожен вибирає свій шлях", - зазначив Степанов.
Водночас міністр зазначив, що його абсолютно не бентежить флер навколо компанії "Лекхім": "А що таке" негативний фон "навколо цього підприємства? Це українське фармпідприємство, яке випускає лікарські засоби, які використовуються на території України. Ви вирішили, що у нас є "негативний фон", тому що якась організація щось там вигадала і заявила? Я навіть не розумію, на підставі чого він мене може бентежити".
Будь ласка, зачекайте...
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Трудовая деятельность "врача" Степанова:
В 1998 окончил медвуз
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов
Великий "медик" хренов!
Окончил научный лицей имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE Галилео Галилея в Потенце, тогда же занялся политикой, возглавив региональное отделение «Молодых левых» (https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_giovanile Sinistra giovanile ), молодёжной организации партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Левые демократы », в Базиликате. Позднее окончил Международный свободный университет социальных исследований (https://it.wikipedia.org/wiki/Libera_Universit%C3%A0_Internazionale_degli_Studi_Sociali_%22Guido_Carli%22 LUISS ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Риме , впоследствии получил докторскую степень, защитив работу по истории Средиземноморской Европы. Стал лидером «Молодых левых», в 2004 году вернулся в Потенцу и был избран в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8 коммунальный совет по списку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) левых демократов . В 2009 году назначен асессором по урбанистике, но предпочёл дальнейшему продвижению по государственной службе партийную карьеру.
В 1996 году окончил https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1 Экзетер-колледж https://en.wikipedia.org/wiki/Exeter_College,_Oxford [en] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Оксфордского университета со степенью в области политики, философии и экономикиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-1 [1] , позднее окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6) Колледж Христа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджского университета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-2 [2] .
С 2000 года занимался в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8 Банке Англии кредитованием жилищного строительства, в 2005 году возглавил аппарат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) теневого канцлера Казначейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6 Джорджа Осборна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-3 [3] .
В 1999 году Мэттью Хэнкок вступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Консервативную партию . 6 мая 2010 года избран в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Палату общин от избирательного округа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)&action=edit&redlink=1 Западный Суффолк https://en.wikipedia.org/wiki/West_Suffolk_(UK_Parliament_constituency) [en] . В 2012-2013 годах являлся парламентским помощником министра по делам бизнеса, инноваций и профессионального обучения, в 2013-2014 годах - младшим министром профобучения и предпринимательстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E#cite_note-4 [4] .
Начал свою политическую карьеру в 2006 году в Шведском социал-демократическом союзе молодёжи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%BB%D0%B5%D0%BD) Вестманланде . С 2007 по 2011 гг. был членом национального исполнительного совета молодёжной лиги, а в 2011 году был избран его председателем и оставался на этом посту вплоть до своего назначения министром народного здоровья, здравоохранения и спорта.
Вот как безнаказанность повлияла, на тех кто влез во власть 7 лет назад, и сей час там всё сидит.
"Ах, Рая Рая Рая, ты как цветок из рая..."©
Затем во всеуслышание:
"Ну чё пристали? Дело-то житейское. Может же ж и мне, как бывшему, кто потом из будущих от щедрот для поддержки штанов бюджетных бабулетей отсыплет".
богатырева, фирма-прокладка, китайцы.
та да 1+1 сложить никто кроме степанова не может, все дураки.
Неужели никто не скажет ему в глаза что он последняя мразь?
А не тільки 73%!
Точно так же они продают и газ, и бензин, и золото, и электричество...
Все откаты идут нужным Рашке людям через эти фирмы-прокладки.
За эти откаты Рашка покупает с потрохами политиков стран, в которые продает ресурсы.
На довіру
Скажи, Степанов, а г*вно в унитазе смывать мижно украинцам?
Разрешаешь?
P.S. Если кто еще скажет, что запрет купить носки, мусорные пакеты и стиральный порошок с презервативами относится к "пандемии", тому можно в дур. диспансер не ходить.
Где же ваш майдан, ЗЕлохи, если вам Степанов стиральный порошок и мыло с мусорными пакетами покупать в супермаркетах запрещает?
А если он вам в унитазе смывать запретит, согласитесь, терпилы?
"Лишь бы не Порох. Хуже уже не будет"(С)