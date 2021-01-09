Степанов про закупівлю вакцини Sinovac через фірму, "пов'язану з Богатирьовою": Це вимога виробника

Вакцину проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac будуть закуповувати через фірму "Лекхім", яку пов'язують з міністром охорони здоров'я часів Януковича Раїсою Богатирьовою, бо це було вимогою виробника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Настоящему времени" нинішній глава МОЗ Максим Степанов.

Журналіст попросив міністра прокоментувати заяву громадської організації "Пацієнти України" про те, що Степанов "фактично призначив" для закупівлі вакцини "компанію, пов'язану з Богатирьовою".

Міністр зі свого боку відповів, що це "заяви людей, яким потрібні заяви заради заяв":"Я думаю, практично всі люди зараз не тільки в Україні, але і у всьому світі знають і розуміють, що у нас будь-яка країна здійснює поставку тих вакцин, які пройшли відповідні елементи з безпеки і які можуть бути поставлені, тому що зараз в світі абсолютно колосальний дефіцит вакцин.

Те, що стосується підприємства "Лекхім", з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, що компанія Sinovac Biotech, яка хотіла здійснювати поставку в Україну через це фармпідприємство. Це далеко не маленьке фармацевтичне підприємство, яке, наскільки я розумію, давно співпрацює з компанією Sinovac Biotech, і це була умова китайської сторони, що свою поставку вони будуть здійснювати через це підприємство. Тому з ними уклали договір. Далі з іншими виробниками укладуть договори, відповідно, про ті чи інші кількості вакцин".

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"Ці організації, в принципі, весь рік роблять якісь заяви, але жодного факту ніколи не підтверджувалося. Але заяви були завжди такі гучні. Вони живуть скандалом - буває. Кожен вибирає свій шлях", - зазначив Степанов.

Водночас міністр зазначив, що його абсолютно не бентежить флер навколо компанії "Лекхім": "А що таке" негативний фон "навколо цього підприємства? Це українське фармпідприємство, яке випускає лікарські засоби, які використовуються на території України. Ви вирішили, що у нас є "негативний фон", тому що якась організація щось там вигадала і заявила? Я навіть не розумію, на підставі чого він мене може бентежити".