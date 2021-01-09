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Глава КС Тупицький орендував в Еміратах королівську віллу на 950 кв. м. вартістю понад 300 тис. грн на добу, - ЗМІ. ФОТО

Глава КС Тупицький орендував в Еміратах королівську віллу на 950 кв. м. вартістю понад 300 тис. грн на добу, - ЗМІ. ФОТО

Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький проводить вихідні на королівської віллі в Дубаї, добова оренда якої становить понад 300 тис. грн.

Про це повідомляє телеграм-канал "Картковий Офіс", передає Цензор.НЕТ.

"Королівська вілла в готелі Kempinski Palm Jumeirah, в якому сім'я (Тупицького. - Ред.) проводить вихідні, коштує більше ніж 300 000 гривень на добу, має 4 спальні і власний басейн", - йдеться в коментарі до знімків.

Глава КС Тупицький орендував в Еміратах королівську віллу на 950 кв. м. вартістю понад 300 тис. грн на добу, - ЗМІ 01
Глава КС Тупицький орендував в Еміратах королівську віллу на 950 кв. м. вартістю понад 300 тис. грн на добу, - ЗМІ 02
Глава КС Тупицький орендував в Еміратах королівську віллу на 950 кв. м. вартістю понад 300 тис. грн на добу, - ЗМІ 03

Раніше екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький з дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.

Також читайте: Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

Глава КС Тупицький орендував в Еміратах королівську віллу на 950 кв. м. вартістю понад 300 тис. грн на добу, - ЗМІ 04

Дубай (77) відпочинок (231) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+87
Панам нові тарифи на ЖКГ- а "слугам"-Дубаї та Монте-Карло! Господи! Просто бере відчай!
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09.01.2021 12:46 Відповісти
+61
Їб...ть.... Шкуру з нього здерти потрібно за мотивами відомої картини...
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09.01.2021 12:34 Відповісти
+46
Наколядував?
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09.01.2021 12:35 Відповісти
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"Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно".

Тупицький склав Присягу судді КС 15 травня 2013 року.
Таким чином бути Тупицькому суддею КС до 15 травня 2022 року, чи іще 1 рік 4 місяці і 5 днів
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10.01.2021 11:37 Відповісти
От подивимось кого призначить суддею КС через рік і 4 місяці замість Тупицького.
- Портнова?
- Чи може Юзіка?
А може Венедіктову ... Напевно її. От буде "гарна заміна"
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10.01.2021 11:44 Відповісти
Чому пожиттєво? Звідки Ви це взяли?
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-xii#:~:text=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94,%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%201481. "Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно".

У 22 році термін його повноважень спливає
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19.01.2021 10:55 Відповісти
Какая разница.,,. .
Его отдых на хлеб не намажэшь. Мосейчук
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10.01.2021 08:47 Відповісти
Ця вся хрень від того що ВОНИ знають - ніхто їм нічого не зробить бо немає жодного закону (тiльки на паперi), вiн (закон) ніколи не дiяв в Україні, тим більше що вони НАД законом, система правосуддя повністю корумпована і працює тільки на цю зграю що біля корита влади, та олiгархiв. Так було завжди i так буде ще багато рокiв , вірніше стільки скільки народ України буде миритися з цим і тупо мовчки оплачувати різним Тупицьким такий відпочинок, розкiшнi автiвки та iхнi *хати Тараса Шевченка* ..
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10.01.2021 08:55 Відповісти
для молодых демократий это в порядке вещей...
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10.01.2021 09:31 Відповісти
Из-за таких Тупицких Украина беднейшая страна Европы и одна из беднейших стран мира, население которой живет в позорной нищете и разбегается во все стороны. Страна с полностью разоренной экономикой. Страна реально потерявшая "Незалежнисть" и находящаяся под внешним управлением. Наконец страна в которой стыдно жить, несмотря на огромную к ней любовь и патриотизм большинства населения, которые несмотря ни на что продолжают жить в этой стране
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10.01.2021 09:35 Відповісти
І що ти що москалику верзеш? Скабєєва тобі нашепотіла тобі про "зовнішнє управління"?
Незалежнісь тобі не подобається?
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10.01.2021 11:27 Відповісти
Eutectic проснись. О внешнем управлении все говорят до высших постов Даже Крым сдали потому что по словам и о президента Турчинова ему "кураторы" запретили оказывать сопротивление "зеленым человечкам". А остальное по указке Сороса, МВФ и международных корпораций. Причем тут Скабеева?
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10.01.2021 11:45 Відповісти
Москальська маячня. І що тобі Сорос поганого зробив, чи МВФ (спеціальне агентство ООН).
Скабєва до того, що ти повторюєш кремлівську пропаганду
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10.01.2021 11:56 Відповісти
То, ти, москалику, іще неповносправний. Ляхів, москалів різали запорожці, а Сороса тоді не було.
Усе. ПНХ
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10.01.2021 18:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H8P5xgTp4GQ
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19.01.2021 13:57 Відповісти
Кому нужен этот Конституционный суд? В США их функции выполняет Верховный суд. Чтоб больше воровали и занимались коррупцией. Позорище
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10.01.2021 09:43 Відповісти
Хм. Я от думаю, що 300 тис. грн. на трьох на добу то багато для цієї категорії "людей". Та, ні.
https://prm.ua/peyzazhi-baseyn-i-povne-laksheri-za-bilsh-nizh-100-tisyach-grn-na-dobu-skilki-koshtuvav-prezidentskiy-lyuks-zelenskogo-v-omani/ От Зеленський в Оман злітав, так там вартість доби перебування була від 100 тис. - 200 тис. грн. на добу. Це на двох з дружиною.
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10.01.2021 11:19 Відповісти
Интересно, что и кому этот толстожопомордый главарь банды в красных мантиях хочет доказать, наняв номер за 300 тыс в сутки? Он - просто мешок с жидким вонючим гамном, таким был и таким и останется в любом случае!
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10.01.2021 11:56 Відповісти
При этом надо помнить, кто назначил этого "толстожопомордого главаря" в КС.
Такой же толстожопомордый главарь банды Янкунович.
А кто подсуетился, чтобы он стал главой КС? ОПУ ЗЄ...
Это вся одна гоп-кампания с общей ментальностью
Но иногда что-то идет не так
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10.01.2021 12:44 Відповісти
Хорошо! Толстожопомордый отдыхает в суперотеле! Вовочка - тоже не в шалаше с Ленкой, а расходы - бешеные! Только, наверное есть такие деньги и люди, что даже Тупицкий с его полумиллионым доходом может все оставить и уйти на "пожитєве грошове утримання", т.е. на пенсию! За какие заслуги? Уже сделанные, или еще предстоящие?
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10.01.2021 13:51 Відповісти
Не важно кто и кого назначил. Важно что у страны нет возможности контролировать ее высших чиновников и они ничего не боясь-просто творят беспредел. Почему у Тупицкого на второй день в доме не нашли килограм кокса и не отправили в тюрьму на 10 лет? Почему Тупицкому можно творить беспредел по отношению к государству Украина-а Украина не может ему ответить таким-же беспределом? Когда в Украине закончится эпоха розовых пони? Политика делается жесткими руками а не сладкими лозунгами Голобородько. Почему Российский олигарх Ходорковский за преступления и воровство 10 лет сидел под шконкой,а Украинский Коломойский за те-же преступления гуляет по улицам?
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10.01.2021 14:03 Відповісти
Как раз очень важно кто кого назначил. Тот кто назначил отвечает за это.
Одна шайка-лейка.
Колома назначил Бубу, Буба назначил Тупицкого и т.д.
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11.01.2021 13:13 Відповісти
Фото катающегося на лыжах президента Зеленского на фоне биг-борда «Конец эпохи бедности» и с надписью «А, как проходит локдаун у вас?» -
это лучший мэм, который приходилось сегодня увидеть на просторах интернет.


Зеленский и компания посадили украинцев под ключ по домам, введя абсолютно абсурдный карантин, а с другой стороны Зеленский на кураже отдыхает, да еще не где-нибудь, а на самом дорогом лыжном курорте, который, наверное, по стечению обстоятельств принадлежит Игорю Коломойскому.
Если быть точным, то 90% акций «Буковели» принадлежит именно этом одиозному олигарху.

Почему никто из советников Зюзи не посоветовал главе государства быть скромнее?
Почему они до сих пор верят в то, что образ «простого парня» победит голодные бунты?
Так нагло плевать в глаза своих избирателей и ржать им в лицо - это надо уметь.
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10.01.2021 12:29 Відповісти
А Лещенко слабо в Эмираты ? За деньги от Укрзалізниці? Все воры в управлении!
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10.01.2021 12:34 Відповісти
Не слабо, но пока еще остерегается слететь с нагретого места.
Где же он так сладко харчеваться будет?
Хотя этот проститут найдет где харчеваться при любой власти.
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10.01.2021 12:47 Відповісти
ШЕСТОЙ ОТДЫХ ЗА ГОД шестого президента страны, в перманентных кризисах…
Он же обещал заботиться о бедных
Так почему они платят еще больше, а получают еще меньше?
Нет, мы хорошо помним, что он нам «ничего не должен»,
но тогда и мы тоже ничего не должны актерам погорелого театра.
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10.01.2021 12:37 Відповісти
ТВАРЮКИ
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10.01.2021 13:26 Відповісти
В России Тупицкий сидел-бы в тюрьме или-бы поперхнулся Новичком. В Украине можно делать все что угодно. Именно поэтому прямые частные инвестиции США в Россию в 18 году составили 37 млрд долларов(а из остальных стран-400 млрд долларов),а в Украину США в том-же году инвестировали 500 млн(тоесть в 72 раза меньше). Благодаря Тупицким и Зеленским в Украине такой инвестиционный климат что от сюда бежит капиталл вместо того чтобы заходить в Украину и строить новые предприятия.
Пока вороватых чиновников не начнут ПРЕССОВАТЬ-кина не будет. В России посадили Министра экономики в тюрьму,самого большого олигарха посадили и отняли ранее украденные у народа активы,посадили некоторых губернаторов и высших милицейских начальников. Когда Украина будет действовать аналогично? Иначе кина не будет ,а будет дальнейшая деградация и развал страны
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10.01.2021 13:58 Відповісти
Ой, только не надо про Расею. Это слишком плохой пример. И сажают там тех,кто не угоден. Может и за воровство. Но "своилюди" могут воровать спокойно.
Такую же систему строят новые власти в Украине.
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11.01.2021 13:18 Відповісти
А тим часом десь далеко в Україні плаче завидющими сльозами і кусає лікті маленький Соєриг. "А що, так можна було? Зекономив на Мальдівах, а можна було шиканути в Еміратах?" Чесно накрадені гроші не пахнуть.
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20.01.2021 08:27 Відповісти
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