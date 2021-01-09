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Коронавірус продовжує розмножуватися в тілі людини навіть після її смерті, - дослідження

Коронавірус продовжує розмножуватися в тілі людини навіть після її смерті, - дослідження

Вірус SARS-CoV-2 продовжує розмножуватися в тілі людини навіть після її смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомили німецькі вчені з Гамбурзького університету, пише Le Monde.

Дослідники визначили, що в тілах померлих пацієнтів більш ніж через 35 годин все ще спостерігалася реплікація вірусу SARS-CoV-2.

"Для підтвердження початкового діагнозу і кількісної оцінки вірусного навантаження під час надходження тіл до медичного відділення університетської клініки були взяті мазки з носоглотки. Потім тіла зберігали при температурі +4 градуси ... В горлі пацієнтів, які померли від COVID-19, дослідники знайшли присутність вірусу , який розмножувався протягом 35 годин після смерті", – розповіли вчені.

Медики відзначили, що це доводить факт, що COVID-19 зберігає свою здатність заражати в тканинах померлих протягом тривалого періоду часу і на незмінно високому рівні. Вони закликали бути обережними з тілами померлих, щоб уникнути будь-якого ризику інфікування.

Як повідомлялося раніше, новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, може бути більш заразним, ніж попередня версія вірусу.

Також читайте: Учені у Великій Британії випробовують нові ліки, які можуть дати миттєвий імунітет до COVID-19

дослідження (613) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
а с каким упоением труп кернеса таскали!...)
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09.01.2021 12:39 Відповісти
+20
и в чем новость новости???? любая бактерия вирус остается опасной в любом теле... раскопайте чумные захоронения или захоронения оспы холеры проказы и получите ответку мигом...
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09.01.2021 12:35 Відповісти
+19
новость в том что нужно постоянно удерживать быдло в этом информационном поле.

И пока что это получилось только с третьей попытки после свиного и птичьего гриппа.
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09.01.2021 12:38 Відповісти
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"Для підтвердження початкового діагнозу і кількісної оцінки вірусного навантаження під час надходження тіл до медичного відділення університетської клініки були взяті мазки з носоглотки. Потім тіла зберігали при температурі +4 градуси .Джерело: https://censor.net/ua/n3240817


з "топіку",я теж зрозумів,що все-таки продовжувалось розмноження...
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09.01.2021 18:50 Відповісти
Не пугайся словом "титр", он не поймет о чем ты...
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09.01.2021 20:40 Відповісти
О, нємєцкіє "вчониє" вже про =відкриття= не кричать ? А чому цього разу гордо не повідомили на скількох десятках людей вони провели чергове "дослідження" ?
Бо разом з британськими вченими, вони то 25 чоловік дослідять, то 75 ... І бігом верещать на весь світ про свої "результати".
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09.01.2021 23:11 Відповісти
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