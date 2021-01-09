Степанов пояснив, що в Україні не локдаун, а жорсткий карантин, відповів на критику про "заборонені товари" і підказав, де купувати сигарети

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні з 8 січня введений не локдаун, а посилені карантинні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив під час традиційного брифінгу в суботу.

"Минула перша доба, відколи в Україні запроваджені посилені карантинні обмеження. Хочу зазначити, що це не локдаун, як його зараз називають. Це жорсткий карантин. Локдаун має певні ознаки - це практично повна зупинка всіх бізнесів, усіх процесів у країні. Країни Європи зараз масово зачиняються саме на локдаун і суворі обмеження, які не дозволяють навіть виходити з домівок без попереднього запису. Однак лише в Україні карантинні обмеження сприймаються деякими так званими експертами, політичними діячами, деякими верствами населення як такий собі квест під назвою "обійти заборону", - зазначив Степанов.

За його словами, в "жодній європейській країні не було такої лояльності з боку влади і водночас такого нехтування і зневажання встановлених обмежень І в жодній країні так активно не точилися обговорення щодо доцільності дій влади під час пандемі".

Він підкреслив, що ці карантинні обмеження були вигадані президентом України, прем'єр-міністром або міністром охорони здоров'я, вони були розроблені з урахуванням думки провідних українських лікарів-епідеміологів та інфекціоністів, а також з огляду на міжнародний досвід.

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"Коли ми вводимо певні карантинні обмеження, ми враховуємо закони епідеміології, які, навіть при бажанні, неможливо обійти ... І саме з епідеміологічної точки зору ми і вводимо карантинні обмеження", - сказав Степанов.

Водночас, коментуючи публікації щодо заборони реалізації певних категорій товарів у період посилених карантинних обмежень, Степанов зауважив: "Ні, COVID-19 не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках чи батарейках порівняно з кормами для тварин чи насінням. Логіка тут зовсім в іншому, і вона абсолютно очевидна і, знов-таки, грунтується на законах епідеміології".

Він додав, що, наприклад, з 100 відвідувачів супермаркету тільки 40 йдуть за продуктами або засобами гігієни. Таким чином, заборона на продаж побутової техніки, одягу та іграшок відразу значно скоротить кількість контактів, оскільки такі товари будуть більше купувати через інтернет.

Степанов також нагадав, що відповідна постанова Кабінету Міністрів не передбачає припинення торгівлі у кіосках, оскільки там не відбувається приймання відвідувачів.

"Що стосується реалізації сигарет - ще одне питання, яким дуже стурбоване населення. Їх ви можете з легкістю придбати в кіосках. Постанова не передбачає призупинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і сигаретами, і батарейками", - заявив Степанов.