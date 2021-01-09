Літак Boeing із десятками пасажирів на борту зник із радарів в Індонезії. СПИСОК

В Індонезії 9 січня зник з радарів літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".

У соцмережах опублікували ймовірний список пасажирів.







За даними сервісу Flightradar, пасажирський літак Boeing 737-500, що вилетів з Джакарти (столиця Індонезії) пропав з радарів через кілька хвилин після зльоту.

За інформацією порталу, пунктом призначення повітряного судна, що належить компанії Sriwijaya Air, було місто Понтіанак. Лайнер міг втратити в висоті близько 3 тис. м після зльоту.

У міністерстві транспорту країни підкреслили, що відомості про втрату зв'язку з літаком є ​​достовірними.

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"Останній контакт був о 14:40", - зазначив президент державного аеронавігаційного агентства Індонезії AirNav Новие Ріянто в бесіді з виданням Republika.

Він також пообіцяв надати додаткову інформацію, як тільки вона з'явиться. Влада Індонезії ініціювала пошукову операцію.

За попередніми даними, на борту перебувають 56 пасажирів, в тому числі 46 дорослих, 7 дітей, 3 немовляти. Всього 63 людини.