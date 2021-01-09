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Літак Boeing із десятками пасажирів на борту зник із радарів в Індонезії. СПИСОК

Літак Boeing із десятками пасажирів на борту зник із радарів в Індонезії. СПИСОК

В Індонезії 9 січня зник з радарів літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".

У соцмережах опублікували ймовірний список пасажирів.

Літак Boeing із десятками пасажирів на борту зник із радарів в Індонезії 01

За даними сервісу Flightradar, пасажирський літак Boeing 737-500, що вилетів з Джакарти (столиця Індонезії) пропав з радарів через кілька хвилин після зльоту.

За інформацією порталу, пунктом призначення повітряного судна, що належить компанії Sriwijaya Air, було місто Понтіанак. Лайнер міг втратити в висоті близько 3 тис. м після зльоту.

У міністерстві транспорту країни підкреслили, що відомості про втрату зв'язку з літаком є ​​достовірними.

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"Останній контакт був о 14:40", - зазначив президент державного аеронавігаційного агентства Індонезії AirNav Новие Ріянто в бесіді з виданням Republika.

Він також пообіцяв надати додаткову інформацію, як тільки вона з'явиться. Влада Індонезії ініціювала пошукову операцію.

За попередніми даними, на борту перебувають 56 пасажирів, в тому числі 46 дорослих, 7 дітей, 3 немовляти. Всього 63 людини.

авіакатастрофа (1101) Індонезія (150)


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Топ коментарі
+9
Жаль людей, дай бог чтобы живы оказались.
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09.01.2021 13:44 Відповісти
+6
В Индонезии есть российские системы ПВО? Если есть, то неудивительно. Год прошел без работы, истосковалась по любимым целям, гражданским самолётам
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09.01.2021 13:59 Відповісти
+6
Тільки Бог пишеться з великої літери...
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09.01.2021 14:08 Відповісти
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Капец. Начало года...
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09.01.2021 13:39 Відповісти
А какая разница для пассажиров, в начале или конце года рухнуть и разбиться?
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09.01.2021 13:41 Відповісти
конечно, лучше в конце... еще жить можно было почти год.
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09.01.2021 14:07 Відповісти
Ага...і добре подумати, а нахіба воно той перельот?...
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09.01.2021 14:11 Відповісти
Жаль людей, дай бог чтобы живы оказались.
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09.01.2021 13:44 Відповісти
Случайно подписался, вместо того чтоб лайк поставить)
Что касается поста, к сожалению чудес не бывает, но поддерживаю - дай бог...
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09.01.2021 13:47 Відповісти
Тільки Бог пишеться з великої літери...
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09.01.2021 14:08 Відповісти
чудес не бывает. с такой высоты упасть шансов ноль..
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09.01.2021 14:34 Відповісти
Некоторые источники пишут, что самолёт «упал» в море. На борту находилось 122 человека.
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09.01.2021 13:46 Відповісти
По предварительным данным, на борту находятся 56 пассажиров, в том числе 46 взрослых, 7 детей, 3 младенца. Всего 63 человека.Источник: https://censor.net/ru/n3240823
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09.01.2021 14:26 Відповісти
я читать умею, мне дублировать не нужно
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09.01.2021 14:57 Відповісти
между строк?
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09.01.2021 15:40 Відповісти
а вот Вы по всей видимости нет, печально...
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09.01.2021 15:00 Відповісти
1 ИЮЛ 2015, 07:12
ВВС Индонезии: на борту разбившегося самолета находились 122 человека, читать умею даже дату крушения нашел.
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09.01.2021 15:43 Відповісти
Из первых трех выбираем кто больше нравится - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9D%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+122+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=lnms&tbm=nws&tbs=qdr:d&sa=X&ved=2ahUKEwjnrMXkg4_uAhWPl4sKHRf4C84Q_AUoAnoECAMQBA&biw=1093&bih=466

Та дай Бог чтоб их было меньше!!!
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09.01.2021 16:12 Відповісти
Самолет Boeing с десятками пассажиров на борту пропал с радаров в Индонезии - Цензор.НЕТ 8295
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09.01.2021 13:47 Відповісти
все, кирдык боингу, две катастрофы - программное обеспечение, типа исправили, теперь третья. было бы у нас кое-где кое-что могли бы аны задвинуть, ну хотя бы попытаться.
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09.01.2021 13:57 Відповісти
Це не та модель, це старіший 737-500...
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09.01.2021 14:01 Відповісти
большинство скорее всего не сильно будут разбираться. а поскольку 737-х более 2000 это должно ощутимо ударить (как минимум цену на билеты должны снизить). и по "боингу" - тоже.
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09.01.2021 14:07 Відповісти
это 737-500, которые не выпускаются уже довольно давно. лет 20, или даже больше.
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09.01.2021 14:30 Відповісти
.. всё... сейчас индонезийцы кинуться покупать рассейские ГовноДжет-100...)))) Их наклепали уже 200 штук... ))) Там всё попроще... Ни программного обеспечения... ни доработок...ничего не надо...))) Стоят рядами под заборами..ждут индонезийцев. Да и за цену одного В-737 можно взять сразу ПЯТЬ!!! ГовноДжетов-100 .. и пару из них пустить сразу на запчасти. Выгода очевидная!!))).
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09.01.2021 15:14 Відповісти
В Индонезии есть российские системы ПВО? Если есть, то неудивительно. Год прошел без работы, истосковалась по любимым целям, гражданским самолётам
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09.01.2021 13:59 Відповісти
Зачем писать подобный вздор?
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09.01.2021 14:10 Відповісти
вероятная версия
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09.01.2021 14:16 Відповісти
В мире не так много режимов,которые отметились в сбивании специально гражданских самолетов. Кацапия и Иран например
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09.01.2021 17:00 Відповісти
https://ria.ru/20210109/samolet-1592393275.html Индонези я это где ?
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09.01.2021 13:59 Відповісти
на марсе.
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09.01.2021 14:09 Відповісти
это в школе
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09.01.2021 14:09 Відповісти
а школа это где ?
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09.01.2021 14:15 Відповісти
Самая большая мусульманская страна по населению...240 млн.чел.
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09.01.2021 15:12 Відповісти
Або вибух на борту, або так, як декілька років тому пілот-самогубець.
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09.01.2021 14:09 Відповісти
опять сбой в программе
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09.01.2021 14:13 Відповісти
а "буки" касапский все на месте??
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09.01.2021 14:13 Відповісти
Очевидцы крушения пассажирского Boeing 737-500 в Индонезии сообщили, что видели взрыв самолета
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09.01.2021 14:18 Відповісти
похоже взорвался в воздухе , потому что обломки разбросаны
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09.01.2021 14:19 Відповісти
Кацапы свои ЗРК там никому не продавали? Или, может, их корыта в том районе плавают?
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09.01.2021 14:24 Відповісти
пьяный лапоть с гранатой на борту
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09.01.2021 14:25 Відповісти
Індонезія це мусульмани, а там де мусліми там і теракти...
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09.01.2021 14:29 Відповісти
от тепер і поясніть пласкоземельникам, чому пасажирські літаки не літають над океанами по прямій...
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09.01.2021 14:30 Відповісти
земля круглая
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09.01.2021 14:44 Відповісти
ахххахахахахах
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09.01.2021 14:55 Відповісти
а коло на площині?
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09.01.2021 15:02 Відповісти
ЗЕ точно в Буковеле?Видели.
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09.01.2021 14:41 Відповісти
в Индонезии на рей садился
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09.01.2021 14:45 Відповісти
От такую то мать. Как будто Боинг кто то сглазил.
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09.01.2021 14:42 Відповісти
самый популярный пассажирский самолет. используется практически во всем мире. не удивительно что и аварий больше всего. Был бы Эйрбас самый популярный были бы с ним аварии чаще всего.
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09.01.2021 14:51 Відповісти
.. выпущено более 10 тысяч единиц варианта 737. В воздухе ОДНОВРЕМЕННО !! до 1500 единиц по всему миру. Самый массовый самолёт из пассажирских. Один из самых безаварийных самолётов в соотношении..**количестово-приншествия**!!!!
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09.01.2021 15:22 Відповісти
шо опять? та вы за....ли.....
пока не увижу новость на на CNN или там Fox - не поверю - пока глухо....
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09.01.2021 14:45 Відповісти
Indonesia's Sriwijaya Air plane loses contact after taking off from Jakarta
https://edition.cnn.com/profiles/kara-fox
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09.01.2021 14:47 Відповісти
та верю но странно - у нас нет пока таких новостей,,,,
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09.01.2021 14:49 Відповісти
зайди на сайт CNN уже есть новость об этом
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09.01.2021 14:53 Відповісти
ето ужасно на самом деле,,,
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09.01.2021 15:00 Відповісти
"The plane dropped 10,000 feet in less than a minute before disappearing from the radar"
звyчит как полполам поломался....
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09.01.2021 15:05 Відповісти
где ты видишь пополам - in half ?
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09.01.2021 15:16 Відповісти
you have nothing to talk about? you bored?
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09.01.2021 15:20 Відповісти
Nothing тo say? Shut up!
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09.01.2021 15:23 Відповісти
that was my proposition to you in the first place - shut your slinky mouth if have nothing to say.,.
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09.01.2021 15:28 Відповісти
go to korrespndent - there you are all - here - nothing.
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09.01.2021 15:34 Відповісти
шо забукался и заглох, придурок?
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09.01.2021 15:43 Відповісти
Один из очевидцев крушения самолета под Джакартой, местный рыбак, утверждает, что перед падением лайнер взорвался, после чего рухнул в море.
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09.01.2021 15:27 Відповісти
на вспоминалку - https://www.youtube.com/watch?v=hmKlGu3Im2c
19го апреля вы лягли под кацапa...
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09.01.2021 15:51 Відповісти
 
 