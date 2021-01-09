Літак Boeing із десятками пасажирів на борту зник із радарів в Індонезії. СПИСОК
В Індонезії 9 січня зник з радарів літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24".
У соцмережах опублікували ймовірний список пасажирів.
За даними сервісу Flightradar, пасажирський літак Boeing 737-500, що вилетів з Джакарти (столиця Індонезії) пропав з радарів через кілька хвилин після зльоту.
За інформацією порталу, пунктом призначення повітряного судна, що належить компанії Sriwijaya Air, було місто Понтіанак. Лайнер міг втратити в висоті близько 3 тис. м після зльоту.
У міністерстві транспорту країни підкреслили, що відомості про втрату зв'язку з літаком є достовірними.
"Останній контакт був о 14:40", - зазначив президент державного аеронавігаційного агентства Індонезії AirNav Новие Ріянто в бесіді з виданням Republika.
Він також пообіцяв надати додаткову інформацію, як тільки вона з'явиться. Влада Індонезії ініціювала пошукову операцію.
За попередніми даними, на борту перебувають 56 пасажирів, в тому числі 46 дорослих, 7 дітей, 3 немовляти. Всього 63 людини.
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Что касается поста, к сожалению чудес не бывает, но поддерживаю - дай бог...
ВВС Индонезии: на борту разбившегося самолета находились 122 человека, читать умею даже дату крушения нашел.
Та дай Бог чтоб их было меньше!!!
пока не увижу новость на на CNN или там Fox - не поверю - пока глухо....
https://edition.cnn.com/profiles/kara-fox
звyчит как полполам поломался....
19го апреля вы лягли под кацапa...