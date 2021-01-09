Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря. ДОКУМЕНТ

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського райсуду Києва, якою було відсторонено від посади старшого оперуповноваженого Служби безпеки України (СБУ) Андрія Парасочку. Останньому наприкінці серпня 2020 року оголосили підозру у справі про вимагання й отримання 100 тисяч доларів хабаря. Того ж місяця суд відправив його під домашній арешт, а потім його відсторонили від служби.

Про це повідомляє "Слідство Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно П. обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, однак відсторонення останнього від посади скасовано ухвалою Київського апеляційного суду", — йдеться у відповіді ОГП від 29 грудня.





Парасочка, за версією слідства, розробив схему заволодіння коштами службовців "Банку Альянс" і залучив до неї київського прокурора Святослава Мазурика. На думку слідства, Мазурик спільно з Парасочкою склали неправдиві офіційні документи про початок досудового розслідування та підробили докази обвинувачення у кримінальному провадженні щодо службовців банку.

За інформацією видання, Мазурика в червні 2020 року затримали на гарячому співробітники ДБР, а сам він хвалився, що може вирішити практично будь-яке питання в Київському апеляційному суді. Дружина прокурора Наталія Мазурик працює в цьому суді головним фахівцем.

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Старшого оперуповноваженого Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, 26-річного Андрія Парасочку викрили майже через 3 місяці після затримання Святослава Мазурика. Згодом його відправили під домашній арешт і відсторонили від посади.