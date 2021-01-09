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Новини Хабарники
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Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря. ДОКУМЕНТ

Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря. ДОКУМЕНТ

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського райсуду Києва, якою було відсторонено від посади старшого оперуповноваженого Служби безпеки України (СБУ) Андрія Парасочку. Останньому наприкінці серпня 2020 року оголосили підозру у справі про вимагання й отримання 100 тисяч доларів хабаря. Того ж місяця суд відправив його під домашній арешт, а потім його відсторонили від служби.

Про це повідомляє "Слідство Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно П. обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, однак відсторонення останнього від посади скасовано ухвалою Київського апеляційного суду", — йдеться у відповіді ОГП від 29 грудня.

Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря 01
Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря 02

Парасочка, за версією слідства, розробив схему заволодіння коштами службовців "Банку Альянс" і залучив до неї київського прокурора Святослава Мазурика. На думку слідства, Мазурик спільно з Парасочкою склали неправдиві офіційні документи про початок досудового розслідування та підробили докази обвинувачення у кримінальному провадженні щодо службовців банку.

За інформацією видання, Мазурика в червні 2020 року затримали на гарячому співробітники ДБР, а сам він хвалився, що може вирішити практично будь-яке питання в Київському апеляційному суді. Дружина прокурора Наталія Мазурик працює в цьому суді головним фахівцем.

Також читайте: Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Старшого оперуповноваженого Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, 26-річного Андрія Парасочку викрили майже через 3 місяці після затримання Святослава Мазурика. Згодом його відправили під домашній арешт і відсторонили від посади.

хабар (4736) СБУ (12980) Апеляційний суд (401) Парасочка (1)


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Топ коментарі
+21
Ценный кадр, без него СБУ работать не сможет.
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09.01.2021 14:04 Відповісти
+15
мазурик и парасочка ) красивая пара! )
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09.01.2021 14:04 Відповісти
+15
А никто и на секунду не сомневался в "честности, справедливости" судей Украины! Уроды!
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09.01.2021 14:07 Відповісти
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как не отпустить человека с такой фамилией..
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09.01.2021 14:04 Відповісти
я поменял свое мнение..и вторая тоже шикарная))
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09.01.2021 14:05 Відповісти
мазурик и парасочка ,каждая по себе вызывает улыбку , а объединившись в преступное сообщество ,они стали просто шедевральными ...
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09.01.2021 17:23 Відповісти
мазурик и парасочка ) красивая пара! )
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09.01.2021 14:04 Відповісти
Парасочку парасят, а мазурика мазурят...
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09.01.2021 14:25 Відповісти
Только пока они мазурят и парасят народ Украины.
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09.01.2021 15:12 Відповісти
Так цей же вумний нарід їх і вибирає... То нехай і мазурять... Наріду ж мабуть це подобається...
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09.01.2021 16:06 Відповісти
вибирає їх не нарід і наріду то все дуже не подобається, просто нарід в цій країні ніхто і нарід "привчений", що від нього нічого не залежить. ось уже більше як два десятки років ненажерливий і нікчемний жидо-олігархічний елемент через купку керованої бидломаси тримає все в своїх руках. майже всіх силовиків, майже всіх депутатів, суддів, прокурорів.
і президентами, практично за всі роки незалежності, керували ті ж покидьки, доморощені гопо-олігархи, окрім хіба що "хитрого лиса" кравчука, бо хитрожопа кучма хоча і думав що то він керує країною а не купка новонароджених скоробагатьків в ярмулках, та час розставив усе по місцях і саме скоробагатьки окріпнувши і підкупивши всіх кого треба дали кучмі під зад, і ющ свого часу поняв те ж саме проте занадто пізно. про куклу-януковоща навіть не згадую, олігарха порошенка підвела банальна жадібність, хоч кілька дуже важливих і реальних речей для країни зробив саме він, про Зеленського, як дуже швидко зясувалось, варто згадувати лишень як про Вовочку - відомого персонажа-похуіста з анекдотів, на більше на жаль не потянув. очевидно, що так буде ще довго, принаймі у найближчі 3-5 років навряд чи щось зміниться. олігархи продовжують рулити. купують, продають, зливають або ж призначають, доять країну, природні ресурси, експлуатують народонаселення так, що царське самодержавіє відпочиває, через свої ЗМІ формують і повністю контролюють свідомість лохторату.
цікаво, чи зміниться для країни щось після 20 січня......... ???????
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09.01.2021 17:31 Відповісти
Ценный кадр, без него СБУ работать не сможет.
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09.01.2021 14:04 Відповісти
какие ж гарные фамилии в одном месте - Парасочка и Мазурик )))
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09.01.2021 14:04 Відповісти
В отделе кадров - Ваша фамилия - Пук. Как? Не Как, а Пук
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09.01.2021 14:19 Відповісти
И Мазурик под стать.
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09.01.2021 14:04 Відповісти
и что? в чем прикол? это как про репку выросла Репка Зеля большая пребольшая..а дальше вы знаете квартал-95 дергает дергает черт Баканов дергает дергает Богдан дергал задергал Ермак дергается Татаров дергается как припадочные все дергаются и... нулевая результативность...
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09.01.2021 14:05 Відповісти
янєлоха-геть.
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09.01.2021 14:05 Відповісти
Без взяточников наше СБУ никак. Хорошо хоть суд о державе болеет.
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09.01.2021 14:06 Відповісти
А никто и на секунду не сомневался в "честности, справедливости" судей Украины! Уроды!
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09.01.2021 14:07 Відповісти
мазуриком помню адольфович Ющенка обзывал.
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09.01.2021 14:07 Відповісти
ты всё напутал. То был ***** кабаев. А юля была при нем. И она ножками под узкой юбочкой переминалась с ехидным подхихихи... а адольфовича зарыли в Харькове, и пусть сидит, где закопали.
От же ж... как напутают, хоть стой, хоть ...
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09.01.2021 14:44 Відповісти
я и его имел ввиду. кабаева.
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10.01.2021 15:48 Відповісти
Та ні Владіміровіч називав, той що Пу
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09.01.2021 16:06 Відповісти
ЗЕнелох вєсняний саджатєель в вєчной нірванє
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09.01.2021 14:09 Відповісти
Бакашке такие нужны,будут писать тосты для днюх оппожоповцев на которые он бегает.
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09.01.2021 14:09 Відповісти
Потужно отреформированый зе-командой портновско-рыговский суд дает четкий сигнал обществу, что презедент в этой стране - лошара
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09.01.2021 14:11 Відповісти
Президенту за роль Лошары хорошо платят, так что ни такой он и Лошара.
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09.01.2021 14:15 Відповісти
Моя страна- банановая республика,как бы печально это не было осознавать...
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09.01.2021 14:13 Відповісти
Ну если вы сбушник или судья, то эта фраза звучит логично. Или мент. Или военный. Или прокурорский. Но если рабочий, крестьянин, ФОП, самозанятый, водила, айтишник или дворник, то нужно говорить их страна. Их страна - банановая республика. И для того, чтоб это положение вещей изменить, нужно у них страну забрать для начала. У олигархов и их аристократии.
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09.01.2021 14:28 Відповісти
я не лох , я ...вообще примат
Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс - Цензор.НЕТ 5555
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09.01.2021 14:14 Відповісти
Ну, полная дурня. Будет сидеть дома под арестом и "служить". Предложите ему еще конфетку....
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09.01.2021 14:16 Відповісти
SAVE, Parasotchka!!!
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09.01.2021 14:16 Відповісти
Же суи парасочка!
Хоть одно приятное решение... буду знать, к кому обратиться... а то, ****, бакансон - ну прям кристально честный, не подъехать...
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09.01.2021 14:47 Відповісти
такие кадры литинанту Бакланову самому нужны, не фиг разбрасываться, бо кагала 95 на все жирные дилянки уже не хватает
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09.01.2021 14:16 Відповісти
Канечно нужні, у 26 років розробити таку операцію. Далеко піде, може стати мінімум заступнком голови служби, а народиним депутатом так вже через три роки. У мене так було з одним лейтенантом, якого вигнали із міліції за профнепридатність. Так через п'ять років він вже був депутатом стотисячного міста від партії Регіонів.
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09.01.2021 16:12 Відповісти
Это наша действительность, этак, лет семь точно, да и раньше.
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09.01.2021 14:18 Відповісти
Кінець епохи бідності гідності!
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09.01.2021 14:21 Відповісти
Суд вернул на работу сотрудника СБУ Парасочку, отстраненного ранее по делу о взятке в $100 тыс - Цензор.НЕТ 304
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09.01.2021 14:21 Відповісти
Следующий майдан должен первым делом заняться судьями.
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09.01.2021 14:27 Відповісти
А почему не слишим нац корпус или для них 100 тыщ капусты это не деньги?
При Зе воровства и коррупции в сотни раз больше, но нет, не слышно борцов с свинарчуками
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09.01.2021 14:27 Відповісти
На цій державі уже можна ставити великий хрест.
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09.01.2021 14:28 Відповісти
так говорят кацапы ..отсосут ..есть еще порох в порохивныцях ))
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10.01.2021 16:07 Відповісти
нужниє, опитниє люді. зельоним ані нє памєшают
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09.01.2021 14:31 Відповісти
І з інфи "https://censor.net/n3216240", і з цієї інфи я не втямлю, чому цими злочинами займається ДБР, а не НАБУ? Чому ці проблеми з арештами не розглядає антикорупційний суд?
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09.01.2021 14:31 Відповісти
Кинули пацана...но потои отмазали. Теперь пацан - крепостной! Не мог он один такие схемы мутить в одиночку. Но зачем возвращать? Ну так, способный пацан...такого в "помойке" не найдешь!
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09.01.2021 14:34 Відповісти
Та не пацана кинули а г@№дона. І от з таких тварюк уся наша влада і суди складаються
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09.01.2021 16:08 Відповісти
Просто це буденні новини з глибинної країни.
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09.01.2021 14:35 Відповісти
эта Парашечка должен в зоне гнить с конфискацией а его просто отстранили а потом вернули. ***********
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09.01.2021 14:36 Відповісти
Страна UA відверто і нахабно розпалює ненависть до України..https://strana.ua/news/310956-azov-s-pomoshchju-facebook-verbuet-radikalov-po-vsemu-miru-.html
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09.01.2021 14:43 Відповісти
это на хлеб не намажэшь ..
мойсейчук
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09.01.2021 14:49 Відповісти
ПУКин приказал 3енелейсскому - -- ПООЩРЯть антиукраинсские СМИ
.
.
.
Это еще с 0мана.
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09.01.2021 14:55 Відповісти
Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря - Цензор.НЕТ 5321
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09.01.2021 15:14 Відповісти
СБУ, 26 лет, "старший оперуполномоченный", "контрразведывательная защита", взятка в 100к долларов, преступление в паре с прокурором и жена этого самого "прокурора" работающая в суде, 8-й год войны в стране... Сюрр какой-то, а по простонародному пис...ец
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09.01.2021 14:52 Відповісти
Це теж саме що й "брильянтові прокурори". Нічого не міняється.
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09.01.2021 15:10 Відповісти
Тут были претензии к нацкорпусу, типа молчат, а ло они у вас на работе, или вы им зарплату даете, а почему сами не оторвете задницу от дивана, все должны выходить на Банковую и вынести нах всю сволоту, а не ждать кого-то.
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09.01.2021 14:57 Відповісти
А з чим вийти? Ну давай я вийду з цвіточками, ти мене прикривати з рушницею вийдеш? Як мене ламати будуть відбивати почнеш? Чи ти є сучий провокатор?
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09.01.2021 16:13 Відповісти
Какие там претензии к этим мальчикам по вызову.Просто народ удивляется,как так,два года назад были пацаны самыми завзятым борцунами с коррупцией,а теперь как испарились.
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09.01.2021 16:19 Відповісти
такие люди очень нужны. их легче держать за .....йца. ими легче управлять.
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09.01.2021 14:58 Відповісти
По ихним меркам это "сущие копейки" Зачем человеку успешную карьеру портить. Премьер-министр же сказал профессиональных кадров не хватает
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09.01.2021 15:02 Відповісти
Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря - Цензор.НЕТ 2489
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09.01.2021 15:04 Відповісти
Кому-то ещё нужны дополнительные справки с печатью ( см. выше), что СБУ и судьи - это стадо бандитов, ворюг и ********** ( в плохом смысле)?
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09.01.2021 15:12 Відповісти
Эти 100 тысч на хлеб не намажешь .,..,, . МОйсейчук
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09.01.2021 15:13 Відповісти
Мазурик слово сдержал - порешал вопрос в аппеляционном суде. вот в чем весь прикол - в полной безнаказанности.
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09.01.2021 15:32 Відповісти
Раскрутить "клиента" на $ 100 000 да еще и получить их,- это круто! Это не какая-то там тысчонка баксов. Такому "ценному сотруднику" зенелейский непременно ко дню профессионального праздника либо "Героя" даст, либо "Ярослава Мудрого"! И непременно на Доску Почета!
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09.01.2021 15:34 Відповісти
в україні пройшло дві революції, але ні одна не була завершена. цікаво чи третя дійде логічного завершення?
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09.01.2021 19:04 Відповісти
Ни одна революция не будет завершена пока не перевешают всех врагов. Пример - октябрьский переворот большевиков. Вот у кого надо брать пример как делать революцию.
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09.01.2021 20:06 Відповісти
Не країна, а повний маразм.
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09.01.2021 19:45 Відповісти
Эта гнида далеко пойдет - в 26 лет уже старший оперуполномоченный СБУ.
Вот она достойная смена Баканову.
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09.01.2021 20:03 Відповісти
До чего же судьи подкупные, продажные, за бабло-мать родную посадят. Ну, а в этом случае, любого коррупционера оправдают и сделают невинным и на работу восстановят, лишь плати им побольше. Выходит - судьи это те же коррупционеры, которым место на нарах, а не на судебных тронах...
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09.01.2021 22:23 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПАРАСЮКА ПОСТАВИТЬ ГЛАВОЙ СБУ И ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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10.01.2021 07:34 Відповісти
какой гуманный суд ))
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10.01.2021 16:05 Відповісти
 
 