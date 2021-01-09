Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря. ДОКУМЕНТ
Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського райсуду Києва, якою було відсторонено від посади старшого оперуповноваженого Служби безпеки України (СБУ) Андрія Парасочку. Останньому наприкінці серпня 2020 року оголосили підозру у справі про вимагання й отримання 100 тисяч доларів хабаря. Того ж місяця суд відправив його під домашній арешт, а потім його відсторонили від служби.
Про це повідомляє "Слідство Інфо", передає Цензор.НЕТ.
"Стосовно П. обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, однак відсторонення останнього від посади скасовано ухвалою Київського апеляційного суду", — йдеться у відповіді ОГП від 29 грудня.
Парасочка, за версією слідства, розробив схему заволодіння коштами службовців "Банку Альянс" і залучив до неї київського прокурора Святослава Мазурика. На думку слідства, Мазурик спільно з Парасочкою склали неправдиві офіційні документи про початок досудового розслідування та підробили докази обвинувачення у кримінальному провадженні щодо службовців банку.
За інформацією видання, Мазурика в червні 2020 року затримали на гарячому співробітники ДБР, а сам він хвалився, що може вирішити практично будь-яке питання в Київському апеляційному суді. Дружина прокурора Наталія Мазурик працює в цьому суді головним фахівцем.
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Старшого оперуповноваженого Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, 26-річного Андрія Парасочку викрили майже через 3 місяці після затримання Святослава Мазурика. Згодом його відправили під домашній арешт і відсторонили від посади.
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і президентами, практично за всі роки незалежності, керували ті ж покидьки, доморощені гопо-олігархи, окрім хіба що "хитрого лиса" кравчука, бо хитрожопа кучма хоча і думав що то він керує країною а не купка новонароджених скоробагатьків в ярмулках, та час розставив усе по місцях і саме скоробагатьки окріпнувши і підкупивши всіх кого треба дали кучмі під зад, і ющ свого часу поняв те ж саме проте занадто пізно. про куклу-януковоща навіть не згадую, олігарха порошенка підвела банальна жадібність, хоч кілька дуже важливих і реальних речей для країни зробив саме він, про Зеленського, як дуже швидко зясувалось, варто згадувати лишень як про Вовочку - відомого персонажа-похуіста з анекдотів, на більше на жаль не потянув. очевидно, що так буде ще довго, принаймі у найближчі 3-5 років навряд чи щось зміниться. олігархи продовжують рулити. купують, продають, зливають або ж призначають, доять країну, природні ресурси, експлуатують народонаселення так, що царське самодержавіє відпочиває, через свої ЗМІ формують і повністю контролюють свідомість лохторату.
цікаво, чи зміниться для країни щось після 20 січня......... ???????
От же ж... как напутают, хоть стой, хоть ...
Хоть одно приятное решение... буду знать, к кому обратиться... а то, ****, бакансон - ну прям кристально честный, не подъехать...
бідностігідності!
При Зе воровства и коррупции в сотни раз больше, но нет, не слышно борцов с свинарчуками
мойсейчук
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Это еще с 0мана.
Вот она достойная смена Баканову.