УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13044 відвідувача онлайн
Новини
7 094 93

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США є "найбільшим ворогом" його країни, і що він не очікує, що Вашингтон змінить свою політику щодо Пхеньяна - хто б не був президентом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пишеBBC.

Виступаючи на рідкісному з'їзді своєї правлячої Робочої партії, Кім Чен Ин також пообіцяв розширити арсенал ядерної зброї та військовий потенціал КНДР.

Кім зазначив, що Пхеньян не має наміру застосовувати свою ядерну зброю, якщо "ворожі сили" не планують застосувати її першими проти Північної Кореї.

За його словами, США є "найбільшою перешкодою для нашої революції і нашим найбільшим ворогом ... незалежно від того, хто перебуває при владі, справжній характер їх політики проти Північної Кореї ніколи не зміниться".

У його промові був викладений перелік бажаної зброї, включаючи балістичні ракети великої дальності, які можуть бути запущені з суші або моря та "надвеликі боєголовки".

За його словами, плани щодо створення атомного підводного човна майже завершені.

Також читайте: Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит

Його коментарі пролунали на тлі підготовки до вступу на посаду новообраного президента США Джо Байдена.

Аналітики вважають, що висловлювання лідера КНДР - це спроба здійснити тиск на нову адміністрацію США.

При цьому Кім Чен Ин раніше міг хвалитися теплими стосунками з президентом США Дональдом Трампом, який завершує свій термін, навіть якщо конкретного прогресу в переговорах щодо ядерної програми Північної Кореї не було.

КНДР (1252) США (23417) ядерна зброя (1173) Кім Чен Ин (173)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Ну рило воно собі розширило непогано)
показати весь коментар
09.01.2021 14:06 Відповісти
+17
Судя по разнице уровня развития и уровня жизни между Северной Кореей ( КНДР) и Южной Кореей самый главный враг северных корейцев это коммунистический режим. Как тут не вспомнить как повезло японцам что СССР не досталась вся северная Япония под зону оккупации ( как планировалось), а то бы была какая нибудь ЯНДР сейчас... Капец одним словам. А вот корейцам с этим к сожалению не повезло.
показати весь коментар
09.01.2021 14:13 Відповісти
+12
Это семейное.
показати весь коментар
09.01.2021 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну рило воно собі розширило непогано)
показати весь коментар
09.01.2021 14:06 Відповісти
Это семейное.
показати весь коментар
09.01.2021 14:08 Відповісти
Кім Чен Ин обхом'ячує не тільки усю країну, але навіть молодшу сістрьонку...

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 8352
показати весь коментар
09.01.2021 17:59 Відповісти
Пухлик возвращается трясти ядерным арсеналом. Сейчас еще Аль-Каида, Талибан и муллы вылезут.
показати весь коментар
09.01.2021 14:07 Відповісти
Так муллы (то есть аятоллы) уже "вылезли", на днях "радостное" сообщение прошло, уран обогатили до 20%, то есть имеют уран оружейный.
Ракеты то у них уже есть, а скоро будут и ядерные боеголовки.
показати весь коментар
09.01.2021 14:59 Відповісти
У лаптєй амери теж вороги і вони на другому місці після бандерівської України.
показати весь коментар
09.01.2021 14:10 Відповісти
Давить надо не КНДР, а Рашку и Китай, чтобы им было не до Чучзэ, а без их помощи КНДР отсохнет и отвалится, как бородавка после ляптса.
показати весь коментар
09.01.2021 14:47 Відповісти
Вспомним уже классику https://www.youtube.com/watch?v=Nxn6aFylZgA&ab_channel=FirasIsmail
показати весь коментар
09.01.2021 14:10 Відповісти
этот жирный поц не понимает, что он и его корейский анклав, входят в тройку самых больших врагов человечества.
показати весь коментар
09.01.2021 14:12 Відповісти
Они ничего страшного не делали. Просто сидят себе, заставляют жрать свое население траву и Южной Кореи до сих пор приходится держать огромную армию на случай вторжения. Я иногда смотрю корейские фильмы и там постоянно тема солдат поднимается, так как служат все.
показати весь коментар
09.01.2021 14:13 Відповісти
Какие такие фильмы ты смотришь? Поделись! Там же мрак головного мозга наверное!
показати весь коментар
09.01.2021 14:51 Відповісти
Например, как там корейцы по аду путешествовали.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8:_%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
Неплохой фильм
показати весь коментар
09.01.2021 15:03 Відповісти
Кім - Чен - ин нічогісінько не вирішує , а вирішує гебістський кремль і ботоксний упирь !
показати весь коментар
09.01.2021 14:12 Відповісти
не, там больше Китай.
показати весь коментар
09.01.2021 14:24 Відповісти
КНДР - провинция Китая, "руками" КНДР Китай воевать будет, Южной Кореей прирастать и Японией.
показати весь коментар
09.01.2021 14:44 Відповісти
Более того, "рокит мэн"(С) мертв, ведь он на днях признался, что экономическая политика КНДР была провальной.
Где это видано, где это слыхано, чтобы глава тоталитарного режима признавал свои ошибки?
Покойник "рокит мэн"(С), смена состава в КНДР произошла, и для администрации США смена состава неблагоприятная, судя по этому заявлению группы северо-корейских товарищей, которые за "рокит мэном"(С) ховаются.
Так что пора ООН рис для КНДР готовить, а скоро опять ракетами бабахать начнут, и таки запуляют в цель какую-нибудь настоящую:
"В его речи был изложен перечень желаемой оружия, включая баллистические ракеты большой дальности, которые могут быть запущены с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".

По его словам, планы по созданию атомной подводной лодки почти завершены."
Источник: https://censor.net/ru/n3240826"

Это угроза, между прочим, чтобы и думать забыли КНДР трогать, зато гнали рис по линии ООН.

P.S. О том, что "рокит мэн"(С) покойник, в youtube корейские блогеры писали много раз и приводили массу доказательств.
показати весь коментар
09.01.2021 14:50 Відповісти
США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 4698

...
показати весь коментар
09.01.2021 14:12 Відповісти
тупо смотрит на предмет, не понимает, что ему дали в руки?
показати весь коментар
09.01.2021 14:17 Відповісти
)) то ли дело туркменбаши. он таким с велосипеда весь коканд уложит.
показати весь коментар
09.01.2021 14:30 Відповісти
Слева - сконструированная и лично собранная Великим Руководителем Ким Чен Ыном пригородная электричка, чтобы счасливые жители процветающего Пхеньяна с комфортом ездили на дачу полоть рис.
Справа - пожертвованный Великим Руководителем Ким Чен Ыном старый поезд, на котором угнетённые южнокорейские пролетарии ездят гнуть спину на фабриках загнивающих корпораций Samsung, LG, Hyundai и Daewoo США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 6797

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 1381
показати весь коментар
09.01.2021 17:11 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2021 17:15 Відповісти
А ось тут дійсно - обережно, моск!
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР (перевод kamikadze_d)
показати весь коментар
09.01.2021 17:25 Відповісти
Горячий снег нормальная тема!
показати весь коментар
09.01.2021 17:26 Відповісти
"Так выглядит жизнь в современной Америке... Бедные, замёрзшие, одинокие и гомосексуалисты" США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 4282
...
"Этих птиц съедят во вторник. Птицы вкусные" - десь я це вже чув... про снігурів... Мацковські та пхеньянські пропагандони явно діляться досвідом.
показати весь коментар
09.01.2021 17:41 Відповісти
Для того что бы крутить это видео в КНДР прокатит.
Все поверят.
Там очень лояльные зрители.
показати весь коментар
09.01.2021 18:10 Відповісти
Одна північнокорейська жінка, якій пощастило втекти з комуністичного "раю", розповіла південнокорейському соціологу, чому їхня сім'я вирішила втікати на Захід: почули про те, що в США у всіх пайки величезні, навіть у немовлят там за картками 800 гр. чистого рису на день.
Сім'я з КНДР не могла навіть уявити, що десь у світі живуть без карток і пайків

Ось це і є приклад того, як калічить свідомість закрита від усього світу тоталітарна система...
показати весь коментар
09.01.2021 18:20 Відповісти
Скажу больше, в США даже порция мяса положенна!
И причем не только по государственным праздникам, а ежедневно!
показати весь коментар
09.01.2021 19:47 Відповісти
А на День Благодарения ударники производства премируются индейкой
показати весь коментар
09.01.2021 19:59 Відповісти
Ну это уже явная пропаганда!
Курица, еще ладно, можно поверить, но индейка это чересчур.
показати весь коментар
09.01.2021 20:03 Відповісти
Дык не всем же, а только ударникам капиталистического труда! Надо адски гнуть спину на заводе имени генерала Моторса или на фабрике "Яблоко", чтобы вашингтонский обком премировал индейкой!
А курицу да, полковник Сандерс выдает по таким продуктовым карточкам...

США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 1332
показати весь коментар
09.01.2021 20:58 Відповісти
кстати (вернее совсем не кстати))) Британцы сняли фильм о Днепре для канала «Дискавери».
знал? Британские тележурналисты Роб и Хизер побывали в Днепре в карантинном 2020 г.
https://youtu.be/BwFtOMTHlDw

(однобоко и места совсем уж ...вылизанные...но все же)))))
показати весь коментар
09.01.2021 17:41 Відповісти
Дякую! Приємне відчуття за рідне місто
Щодо Кореї, залізниць та вірусів - знайшов на Тишлангу ось такий фільм, рекомендую. Досить жорсткий і навіть важкуватий... на тему поведінки людей в таких ситуаціях...
https://youtu.be/I-kOOlhHLjI Поезд в Пусан (Фильм 2016) Ужасы, боевик, триллер

У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан - единственного города, отразившего атаки вируса - придется бороться за выживание. 442 километра в пути. Добро пожаловать на борт и помните - в этой гонке недостаточно выжить, чтобы остаться человеком.
показати весь коментар
09.01.2021 17:49 Відповісти
ужастик потом посмотрю - настроение не то))) (все равно спасибо!)
а про Днепр - порадовался тоже....
показати весь коментар
09.01.2021 17:53 Відповісти
І так, я там щойно випадково тицьнув у вас на "відписатися" - одразу знову клікнув "підписатися"... прохання підтвердити підписку ))
показати весь коментар
09.01.2021 18:25 Відповісти
от отошел чайку попить...)))))
уже...подтвердил )))
показати весь коментар
09.01.2021 18:52 Відповісти
Дякую ))
Іноді буває таке, що оце віконце раптом вистрибує - і тиць не туди...
показати весь коментар
09.01.2021 18:56 Відповісти
мене колись забанили...кажу - за шо? тицнув під статею про загибель наших в АТО...????
я кажу - мабудь був без свідомості, бо таке не можливо! але... так мені й треба! шо то було??
так шо...буває всяке! )))
показати весь коментар
09.01.2021 19:03 Відповісти
2 часть вышла в 2020.
показати весь коментар
09.01.2021 18:26 Відповісти
Дякую, знайшов - буду дивитись...
показати весь коментар
09.01.2021 18:29 Відповісти
Судя по разнице уровня развития и уровня жизни между Северной Кореей ( КНДР) и Южной Кореей самый главный враг северных корейцев это коммунистический режим. Как тут не вспомнить как повезло японцам что СССР не досталась вся северная Япония под зону оккупации ( как планировалось), а то бы была какая нибудь ЯНДР сейчас... Капец одним словам. А вот корейцам с этим к сожалению не повезло.
показати весь коментар
09.01.2021 14:13 Відповісти
Дуже цікава історія створення Пн. Кореї. Там і КГБ, і іхтамнєти, і китайські танки без знаків розпізнавання...
показати весь коментар
09.01.2021 14:23 Відповісти
До речі, не всі знають, що на захист Південної Кореї стали не "яструби Пентагону", а ООН... І не одні американці були у силах ООН, а 20 різних країн (в т. ч. і СОЦІАЛІСТИЧНА Югославія лікарів послала)...

І спочатку південні корейці самі відбилися... Тоді кндр покликала китайських іхтамнєтов на совєцьких танках... І тільки коли кндр взяли і сплюндрували Сеул, то Південна Корея звернулася в ООН за допомогою!
показати весь коментар
09.01.2021 14:38 Відповісти
США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 5238
показати весь коментар
09.01.2021 15:31 Відповісти
Абсолютно вірно.
показати весь коментар
09.01.2021 20:12 Відповісти
Там ще Радбез ООН не міг проголосувати за введення миротворців через вето совєтів... Але там чи совєтський посол в пробці застряв, чи його спеціально виманили кудись - і проголосували резолюцію без делегації ссср
показати весь коментар
09.01.2021 14:54 Відповісти
Так он подружился со всякими. Единственный его враг это Китай и Иран. Трамп сам так говорил. Талибан дошел до того, что назвали Трампа единственным американским другом.
показати весь коментар
09.01.2021 14:15 Відповісти
Кстати, я уж вспомнил. Талибан искренне боится, что новая власть может снова сунуться в Афганистан. Так что смотрим, наблюдаем.
показати весь коментар
09.01.2021 14:16 Відповісти
и пухлый высунулся,пока в вашингтоне неразбериха .
ща напросится на полезные санкции
показати весь коментар
09.01.2021 14:14 Відповісти
Він така сама маріонетка як і зеленський. Там ноль ініціативи, лише дії по затвержденим кураторами доріжками.
показати весь коментар
09.01.2021 14:17 Відповісти
Для чего о нем писать, он просто Ы, кому он на х........... нужен.
показати весь коментар
09.01.2021 14:15 Відповісти
сша враг, тому що в опі кіма стирчить крємльовська звізда.
показати весь коментар
09.01.2021 14:16 Відповісти
Моль зрефлексувала на вимітання Трампа і заголосила ротом Кім Чен Ина.
США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 2137 США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 2990
показати весь коментар
09.01.2021 14:16 Відповісти
"А-тя-тя-тя-тя!" (с) Пістон
показати весь коментар
09.01.2021 18:08 Відповісти
После победы Байдена вся диктаторская антидемократическая мировая мразь сильно возбудилась. И это понятно, потому что нет у них больше крыши в Белом доме - ************** агента Трампа, который едва не пошатнул мировые демократические устои и не ввергнул мир в полный хаос и торжество диктатуры стран антидемократической коалиции "оси зла", во главе с рашистким рейхом.
показати весь коментар
09.01.2021 14:17 Відповісти
поки є "підписка" у вигляді комуняцкого Китаю - КНДР буде гавкати на Гамерику. Це надовго.
показати весь коментар
09.01.2021 14:22 Відповісти
Просто подивіться на ці обличча. Це еліта! Але в комуністичному режимі цілої країни їжі вистачає лише на одну морду. Всі інші, навіть еліта - не доїдають. Це дуже яскраво видно на цьому фото.

США - самый большой враг КНДР, - Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный и военный потенциал страны - Цензор.НЕТ 3798
показати весь коментар
09.01.2021 14:24 Відповісти
среди азиатов вообще мало толстых, у кима болезнь может какая
показати весь коментар
09.01.2021 14:56 Відповісти
Враги они и есть враги,а у нас все через опу,хотелось бы посмотреть на американцев если бы трамп построил завод в Севкорее,а его сынок бегал бы на вечеринки под названием корейские комуняки в Лондоне.
показати весь коментар
09.01.2021 14:24 Відповісти
Чи знімав пропагандитське кіно у Пхеньяні на гроші з бюджету кндр...
показати весь коментар
09.01.2021 14:29 Відповісти
Китай и Россия пообещали рсширить ядерный потенциал.
показати весь коментар
09.01.2021 14:29 Відповісти
Арменія теж думала що за нами раша, ми їх щас. А воно он як.
показати весь коментар
09.01.2021 15:18 Відповісти
И сейчас нерусское руководство России за них.
показати весь коментар
09.01.2021 15:26 Відповісти
Кацапи будуть розширювати арсенал міжконтинентальних ракет? Ок👌 От тільки при цьому НАТО буде розробляти вумні види зброї нових поколінь. І якщо дійде до воєнної операції, на зкріпоносців чекатиме неприємний пердімонокль вищого рівня. Це коли РАПТОМ вирубаються всі канали зв'язку, штаби не відповідають, нічого не працює, ніщо не може стартувати, у мікрофонах білий шум, статус пускових шахт ВЫВЕДЕНА ИЗ СТРОЯ... І що характерно, ядерних ударів при цьому майже не буде - все екологічно та з хірургічною майстерністю.
А після періоду анархії та безвладдя москалі хлібом-сіллю зустрічатимуть солдатів НАТО (бо в тих гуманітарка, ****...)
показати весь коментар
09.01.2021 16:52 Відповісти
Все вірно, але як показує практика в вигляді радянського союзу, до цього не дійде, зразу до останнього речення. Їм достатньо не дати гуманітирку зараз, в вигляді тезнологій тезніки і тд то вони зустрічатимуть і солдат нато і китаю і навіть України аби ттльки пожрати дали. Думаю раша підкормлює кндр і яо і просто жратвой, і без раші кндр не буде існувати в виглялі тоталітарної держави. Китай поки не досягнув першості в світі не дуже буде масу тянути за кндр і в'язуватися в війну проти світу. Імхо.
показати весь коментар
09.01.2021 19:34 Відповісти
До воєнної операції справа навряд чи дійде. Але якщо таки дійде, то це не буде війна за старою концепцію "повномасштабна ракетно-ядерна *******" (бо на Заході усі розуміють, що це буде армагедон, а не війна як така). Зроблять так, що усе розпочнеться і закінчиться за кілька хвилин, протягом яких московський ********* та командна система РВСН припинять фізичне існування. І навіть система "Периметр" (ака "Мертва рука") нічого не зробить - бо вона заточена на спрацьовування у випадку отримання інформації про ознаки ядерного нападу - сейсмічні удари, теплові спалахи та (головна умова) підвищення рівня радіоактивності по всій вялікоскрєпній... А тут замість ядерної - ефективна, екологічно чиста зброя нового типу.
показати весь коментар
09.01.2021 20:42 Відповісти
Так і є.
показати весь коментар
09.01.2021 22:11 Відповісти
А#уїтельний результат зовнішньополітичних дій рудого клована...
показати весь коментар
09.01.2021 14:37 Відповісти
Обзор прессы
@ruspolitika
·
8 янв.
Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что Байден ответил, что не собирается его навещать.
показати весь коментар
09.01.2021 14:40 Відповісти
и тут откуда не возьмись ,северо- корейский друг американского трампона ,вылез , в "рот зашибись"
показати весь коментар
09.01.2021 14:46 Відповісти
На 22 июня 1941 года США производили продуктов питания больше,чем весь остальной Мир вместе взятый...,а тушонкой Рузвельта кормили даже баранов в горных районах Памира и Тянь-Шаня...,не говоря о дохлом СССР....
показати весь коментар
09.01.2021 14:47 Відповісти
США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни - Цензор.НЕТ 3145
показати весь коментар
09.01.2021 14:52 Відповісти
Ну что, эфиоп ВОЗовский, ty по прежнему хочешь поехать в Yхань за доказательствами, что ковид - вирус лабараторный, чтобы китайские товарищи на деньги раскошелились, убытк ваши экономические компенсировать?
Смотри эфиоп, будешь зал*паться, Китай КНДР натравит, КНДР опять бабахать ракетами начнет да таки и попадет куда-нибудь.
показати весь коментар
09.01.2021 14:57 Відповісти
Странно, Донни даже еще не ушел, а уже все супер террарюги начинают Америке угрожать.
показати весь коментар
09.01.2021 15:22 Відповісти
При демократах знову будуть бомби підривати.При Трампі раз підірвав і туди було відправлено три авіаносці,що завжди означало війну.Ще щоб при демократах,не відновилися бойові дії на Сході України.Маю на увазі повномасштабні,як на початку вторгнення москалів.
показати весь коментар
09.01.2021 15:23 Відповісти
Понятно. что самый большой друг корейского вождя-панды - Рахапомойка..
показати весь коментар
09.01.2021 15:29 Відповісти
говорящий пончик
показати весь коментар
09.01.2021 15:34 Відповісти
Это он от голода опух!
показати весь коментар
09.01.2021 16:46 Відповісти
Экономическая блокада должна подействовать.
И как ни странно, даже с чисто гуманистической точки зрения, это будет правильно, тк во все африканские страны, в которых на данный момент идут войны, оружие попадает в основном из трех стран: рашки, китая и кндр.
показати весь коментар
09.01.2021 15:42 Відповісти
-Ин не може пережити, що ***** переплюнув його в токсичності
показати весь коментар
09.01.2021 16:02 Відповісти
чего собачка растявкалась? ********** кусают?
показати весь коментар
09.01.2021 16:13 Відповісти
О-по-по, Хом'як заверещав.
"Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян не намерен применять свое ядерное оружие, если "враждебные силы" не планируют применить ее первыми против Северной Кореи" - довбойоп, зазбогойся, якщо буде треба, твій мікросовок і без ядерної зброї розкатають як мариновану собачатину, а тебе особисто підсмажать бетонобійною бімбою у будь-якому бункері.
"Ядерну зброю першими", ага. Це хто ж таку 🐷 підкладе Сеулу та усьому світові? Південнокорейський хайтек цивілізації поки що потрібен...
показати весь коментар
09.01.2021 16:39 Відповісти
Шо, опять! Рис закончился!?
показати весь коментар
09.01.2021 16:44 Відповісти
Очередная,,победа,, трампа в очередной раз нассала ему на голову.
показати весь коментар
09.01.2021 16:53 Відповісти
ХЙНЯ В 5 РАЗ МЕНЬШЕ УКРАИНЫ !) ЗАДАВЯТ КАК КАЗЯВКУ !)
показати весь коментар
09.01.2021 17:15 Відповісти
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖАТЬ ПРОПУТИНСКИХ !!!
показати весь коментар
09.01.2021 17:16 Відповісти
https://youtu.be/wVtYwDPrtLM Встреча офицеров КНДР и Южной Кореи в демилитаризованной зоне

Зверніть увагу на equipment бійців Південної Кореї та зкріпне "обмундірованіє" комуняк.
У коментах, що характерно, кукурікають совкодрочери - "да, они в ушанках, зато у них БОЕВОЙ ДУХ!!!111!1 а такой камуфляж в корейских горах даже лучше!"
(е-е-е... ударним дронам виключно ***** на бойовий дух ватанів з калашами, а тепловізорам ще й на камуфляж *****, ліл )
показати весь коментар
09.01.2021 17:23 Відповісти
Та ясно что главный враг. Харчи видно кончились что тремпель 3 года назад через подставные фирмы выдал пуздру. чтоб не молол бред всю каденцию. А тут на тебе. А дедушка Байден врядли на туфту клюнет. Траву жрать прийдётся.
показати весь коментар
09.01.2021 19:12 Відповісти
Меня бы больше беспокоило, если бы он сказал, что США друг.
показати весь коментар
09.01.2021 19:34 Відповісти
В принципе 70 миллионов необразованных дебилов миру,увы не нужны,пару атомных бомб на них было бы гуманнее.ну или пусть резервация продолжает свое существование.ну там риса иногда подкидывать...но утилизировать все равно прийдется они даже китайцам не нужны.
показати весь коментар
09.01.2021 19:49 Відповісти
 
 