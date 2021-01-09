США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США є "найбільшим ворогом" його країни, і що він не очікує, що Вашингтон змінить свою політику щодо Пхеньяна - хто б не був президентом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пишеBBC.
Виступаючи на рідкісному з'їзді своєї правлячої Робочої партії, Кім Чен Ин також пообіцяв розширити арсенал ядерної зброї та військовий потенціал КНДР.
Кім зазначив, що Пхеньян не має наміру застосовувати свою ядерну зброю, якщо "ворожі сили" не планують застосувати її першими проти Північної Кореї.
За його словами, США є "найбільшою перешкодою для нашої революції і нашим найбільшим ворогом ... незалежно від того, хто перебуває при владі, справжній характер їх політики проти Північної Кореї ніколи не зміниться".
У його промові був викладений перелік бажаної зброї, включаючи балістичні ракети великої дальності, які можуть бути запущені з суші або моря та "надвеликі боєголовки".
За його словами, плани щодо створення атомного підводного човна майже завершені.
Його коментарі пролунали на тлі підготовки до вступу на посаду новообраного президента США Джо Байдена.
Аналітики вважають, що висловлювання лідера КНДР - це спроба здійснити тиск на нову адміністрацію США.
При цьому Кім Чен Ин раніше міг хвалитися теплими стосунками з президентом США Дональдом Трампом, який завершує свій термін, навіть якщо конкретного прогресу в переговорах щодо ядерної програми Північної Кореї не було.
Будь ласка, зачекайте...
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Ракеты то у них уже есть, а скоро будут и ядерные боеголовки.
Неплохой фильм
Где это видано, где это слыхано, чтобы глава тоталитарного режима признавал свои ошибки?
Покойник "рокит мэн"(С), смена состава в КНДР произошла, и для администрации США смена состава неблагоприятная, судя по этому заявлению группы северо-корейских товарищей, которые за "рокит мэном"(С) ховаются.
Так что пора ООН рис для КНДР готовить, а скоро опять ракетами бабахать начнут, и таки запуляют в цель какую-нибудь настоящую:
"В его речи был изложен перечень желаемой оружия, включая баллистические ракеты большой дальности, которые могут быть запущены с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".
По его словам, планы по созданию атомной подводной лодки почти завершены."
Источник: https://censor.net/ru/n3240826"
Это угроза, между прочим, чтобы и думать забыли КНДР трогать, зато гнали рис по линии ООН.
P.S. О том, что "рокит мэн"(С) покойник, в youtube корейские блогеры писали много раз и приводили массу доказательств.
...
Справа - пожертвованный Великим Руководителем Ким Чен Ыном старый поезд, на котором угнетённые южнокорейские пролетарии ездят гнуть спину на фабриках загнивающих корпораций Samsung, LG, Hyundai и Daewoo
https://youtu.be/yQLOIIeORhk Вся правда об Америке глазами КНДР (перевод kamikadze_d)
...
"Этих птиц съедят во вторник. Птицы вкусные" - десь я це вже чув... про снігурів... Мацковські та пхеньянські пропагандони явно діляться досвідом.
Все поверят.
Там очень лояльные зрители.
Сім'я з КНДР не могла навіть уявити, що десь у світі живуть без карток і пайків
Ось це і є приклад того, як калічить свідомість закрита від усього світу тоталітарна система...
И причем не только по государственным праздникам, а ежедневно!
Курица, еще ладно, можно поверить, но индейка это чересчур.
А курицу да, полковник Сандерс выдает по таким продуктовым карточкам...
знал? Британские тележурналисты Роб и Хизер побывали в Днепре в карантинном 2020 г.
https://youtu.be/BwFtOMTHlDw
(однобоко и места совсем уж ...вылизанные...но все же)))))
Щодо Кореї, залізниць та вірусів - знайшов на Тишлангу ось такий фільм, рекомендую. Досить жорсткий і навіть важкуватий... на тему поведінки людей в таких ситуаціях...
https://youtu.be/I-kOOlhHLjI Поезд в Пусан (Фильм 2016) Ужасы, боевик, триллер
У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан - единственного города, отразившего атаки вируса - придется бороться за выживание. 442 километра в пути. Добро пожаловать на борт и помните - в этой гонке недостаточно выжить, чтобы остаться человеком.
а про Днепр - порадовался тоже....
уже...подтвердил )))
Іноді буває таке, що оце віконце раптом вистрибує - і тиць не туди...
я кажу - мабудь був без свідомості, бо таке не можливо! але... так мені й треба! шо то було??
так шо...буває всяке! )))
І спочатку південні корейці самі відбилися... Тоді кндр покликала китайських іхтамнєтов на совєцьких танках... І тільки коли кндр взяли і сплюндрували Сеул, то Південна Корея звернулася в ООН за допомогою!
ща напросится на полезные санкции
А після періоду анархії та безвладдя москалі хлібом-сіллю зустрічатимуть солдатів НАТО (бо в тих гуманітарка, ****...)
@ruspolitika
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8 янв.
Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что Байден ответил, что не собирается его навещать.
Смотри эфиоп, будешь зал*паться, Китай КНДР натравит, КНДР опять бабахать ракетами начнет да таки и попадет куда-нибудь.
И как ни странно, даже с чисто гуманистической точки зрения, это будет правильно, тк во все африканские страны, в которых на данный момент идут войны, оружие попадает в основном из трех стран: рашки, китая и кндр.
"Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян не намерен применять свое ядерное оружие, если "враждебные силы" не планируют применить ее первыми против Северной Кореи" - довбойоп, зазбогойся, якщо буде треба, твій мікросовок і без ядерної зброї розкатають як мариновану собачатину, а тебе особисто підсмажать бетонобійною бімбою у будь-якому бункері.
"Ядерну зброю першими", ага. Це хто ж таку 🐷 підкладе Сеулу та усьому світові? Південнокорейський хайтек цивілізації поки що потрібен...
Зверніть увагу на equipment бійців Південної Кореї та зкріпне "обмундірованіє" комуняк.
У коментах, що характерно, кукурікають совкодрочери - "да, они в ушанках, зато у них БОЕВОЙ ДУХ!!!111!1 а такой камуфляж в корейских горах даже лучше!"
(е-е-е... ударним дронам виключно ***** на бойовий дух ватанів з калашами, а тепловізорам ще й на камуфляж *****, ліл )