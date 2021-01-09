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Новини Коронавірус і карантин
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Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники. ВIДЕО

У мережі показали, як минав у Буковелі перший день "карантину зимових канікул".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з величезною кількістю людей і чергою на підйомник виклав блогер Сергій Наумович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі. ФОТО

У коментарях до ролика люди з критикою сприйняли побачене.

Перший день карантину зимових канікул у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники 01

Буковель (74) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+57
ну, так ты ж во втором туре за криваругульного гринпоца голосовал, то чем недоволен?
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09.01.2021 14:34 Відповісти
+48
Первый день "карантина зимних каникул" в Буковеле: толпы людей и очереди на подъемники - Цензор.НЕТ 6377
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09.01.2021 14:38 Відповісти
+43
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3619238021457623&id=100001143837087

Первый день "карантина зимних каникул" в Буковеле: толпы людей и очереди на подъемники - Цензор.НЕТ 7642
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09.01.2021 14:30 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Цікаво,до якої категорії країн українці відносять Україну? До розвинених,або "бананових"? Мабуть ті,в яких вистачає грошей на Буковель,точно вважають себе пупами цивілізації.☺
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09.01.2021 23:06 Відповісти
якщо в тебе не вистачає грошей на Буковель, то більше говорить про тебе ніж про Буковель. Туди їздило багато громадян з середніми або навіть невеликими статками.
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09.01.2021 23:31 Відповісти
Всё правильно.То есть как раз мелкий бизнес
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09.01.2021 23:53 Відповісти
нет, не только. Даже студенты ездили.
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10.01.2021 01:45 Відповісти
Средняя ЗП по Украине-13 тыс грив. Думаю мало кто сможет при такой ЗП отложить от 1 тыс в сутки на самую дешевую гостиницу(нормальная стоит 2 тыс) наименно Буковеле (а не в ближайших селах) ои от 800 грив на пол-дня катания(без учета аренды снаряжения) и думаю не менее 700 грив в сутки(нормальное питание полторы тыс будет стоить) на питание(именно на Буковеле). Тоесть от 2,5 тыс в сутки-это совсем не дешево для среднего уровня украинских доходов. Для Европы-это дешево. Буковель доступен не более 20% украинских граждан
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10.01.2021 13:50 Відповісти
во-1-х, на фото в статье изображена толпа катающихся но не написано что они живут в гостиницах именно в Буковеле. В самом Буковеле живет максимум 10%, основная масса - в селах вокруг, от Яремче до Ворохты. Там жилье стоит копейки, я найду тебе за 400 грн. с сутки на семью из 3 человек.
Во-2-х, Лыжи берут тоже по месту проживания, там стоит в 2-3 раза дешевле чем в Буковеле. Лыжный прокат же организует автобусы на Буковель и обратно, и так катаются 90% тех кого ты видишь на фотографиях.
В-3-х, питание в том же Микуличине или Татарове стоит тоже в 3-4 раза дешевле чем в Буковеле.
Так что никаких космических трат тут нет.
Конечно, если человек живет на 12 тыс.грн. то никто и не говорит что кассир из ЭКОмаркета должен иметь возможность ездить на лыжи, хочет нормально отдыхать - пусть ищет нормальную работу для начала.
Мы постоянно жили в Микуличине, и никакого дискомфорта - даже если живешь в Буковеле, то надо ехать до подъемника (под самими подъемниками жилья очень мало и оно по космической цене). Т.е. живешь в Буковеле - едешь 5 минут, живешь в Микуличине - едешь 25 минут. Дальше все одинаковое. И в Микуличине или там в Ворохте тебе в ресторане рады и в рот заглядывают, а в Буковеле в ресторане платишь в 3-4 раза выше и на тебя смотрят как на богатого лоха. Даже иностранцы живут в основном в селах а не в Буковеле, рядом с нами в Микуличине жила компания из 7 поляков например.
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10.01.2021 15:50 Відповісти
Саме смішне що ті виродки так само як рік тому із альп - розвезуть заразу знову по всій україні, по суті на локдаун можна забивати.
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09.01.2021 23:12 Відповісти
янелох, изыди нхй. чючело...баное.
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09.01.2021 23:12 Відповісти
Сейчас Президента Зеленского обвинят что эти без масок ходят.Дубинками их побить как в Индии надо . А то разораллись про димакратию всякую.
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10.01.2021 00:00 Відповісти
Минулого року ковід з Австрії та Італії нам навезли. В цьому році у нас буде свій, буковельський.
Зебіли, як вам ця хохмочка з лохдауном для лоходаунів?
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10.01.2021 00:15 Відповісти
мудрый НаРот после клоуна выберет бойка или мертветчука.
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10.01.2021 00:25 Відповісти
Не дай Бог!!
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10.01.2021 01:24 Відповісти
К сожалению. Посмотрите. Имея 73 процента дебилов клинических удивляться будет нечему.
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11.01.2021 08:22 Відповісти
100%. Таке враження що всі зебіли поступово ватаніють.
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10.01.2021 09:25 Відповісти
Они уже такие,если не хуже.
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11.01.2021 08:23 Відповісти
Там и Зеленский с Медведчуком где то бегают.
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10.01.2021 01:26 Відповісти
Это результат отсутствия власти в стране. Вернее наличия неадекватной власти.
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10.01.2021 03:55 Відповісти
Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 7376. .
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10.01.2021 06:07 Відповісти
Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 961
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10.01.2021 12:41 Відповісти
А вот ЭТО и есть его избЕратИль!
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10.01.2021 18:10 Відповісти
Так вот но какой, зелехторат...
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10.01.2021 19:38 Відповісти
Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 4842
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10.01.2021 22:05 Відповісти
зато на галапагосах никакого столпотворения.
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10.01.2021 07:19 Відповісти
Новая услуга в Буковели-20баксов за фото с ЗЕлей.
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10.01.2021 08:20 Відповісти
Країна дебілів і дегенератів, одні вибирають, а вибрані керують
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10.01.2021 10:26 Відповісти
А никого не смутило что клоун в такой толпе и без маски спокойно делает селфи не пойми с кем?
Может он тоже тайно вакцинировался и теперь ложит болт на всех?
Толи ещё будет, когда дело дойдет до дележки доз вакцин, если их, конечно, при клоуне успеют закупить.
Запасаемся попкорном.
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10.01.2021 10:27 Відповісти
Люююдииииии! Неужели еще не поняли, что эти карантины НИКОГДА!!! НИКОГДА не прекратятся! Это ж какая возможность ставить всех раком и молотить бабло! Наркота, проституция и оружие нервно курят в подворотнях, обзавидовавшись!
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10.01.2021 11:06 Відповісти
Прямоходящие маломыслящие двуногие ПРИМАТЫ покинули свои пещеры и вырвались на свободу. Ну чем не ПРИМАТЫ ????
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10.01.2021 11:33 Відповісти
Зелбо№оби !!!!!! Розкажіть за баригу Пороха. За "дєньги на вайне" ,офшори ,ліпєцкую фабріку.
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10.01.2021 11:51 Відповісти
нічого дивного, звичайна подія для лехторату, який через тиждень розповзеться по всій Україні, створуючи третью хвилю пандемії, як що я помиляюсь, то пандемії не існує і все це брехня та блюзнірство від уряду
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10.01.2021 11:59 Відповісти
Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 9117
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10.01.2021 12:23 Відповісти
Вся полиция в Тернополе штрафует мелкий бизнес.
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10.01.2021 12:23 Відповісти
А у бедных пидпрыемцив с Буковеля нет денег купить кассовый аппарат
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10.01.2021 13:07 Відповісти
Десь на Галопогосах...Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 5345
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10.01.2021 13:09 Відповісти
вся ця херня з Буковелем і відпочинком
@ZelenskyyUa
вкинута для того, щоб ми її обговорювали, а не таємне вакцинування Слуг Урода американською вакциною.
мразота і мародери при владі.
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10.01.2021 16:21 Відповісти
Кому війна,а кому мати рідна...
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10.01.2021 16:31 Відповісти
Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 233
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10.01.2021 17:01 Відповісти
Решил смотаться не неделе
Соблесть локдаун в Буклвеле
Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 978
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10.01.2021 19:37 Відповісти
Элите не важно они уже вакцинацию прошли.
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10.01.2021 19:39 Відповісти
"Первый день "карантина зимних каникул" в Буковеле: толпы людей и очереди на подъемники." - все приехали на Зеленского посмотреть.
Перший день "карантину зимових канікул" у Буковелі: натовп людей і черги на підйомники - Цензор.НЕТ 1171
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10.01.2021 20:54 Відповісти
Чергу дуже просто зменшити...

В Буковелі відпочивальники скаржаться на небезпеку для туристів на підйомниках. Річ у тому, що на гірськолижному курорті можна тепер не тільки покататися, але і постріляти: у сотні метрів від підйомників розташовується тир. При цьому захисні щити, які обіцяли встановити для безпеки відвідувачів, так і не зробили.
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія », про цеhttps://www.rbc.ua/ukr/styler/bukovele-pryamo-spuske-otkryli-tir-turisty-1610272567.html повідомляє РБК-Україна.
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11.01.2021 10:13 Відповісти
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