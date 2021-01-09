Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто

Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що правоохоронці почали масово штрафувати підприємців за порушення карантинних правил.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна влада вчергове не почула думку тернополян. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени.

Навіть більше, у мене є інформація про те, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича.

Я хочу заявити, що у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде. Я не маю права ризикувати людьми і містом. Ми всі стали заручниками нав'язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи.

Знаю, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня", - написав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин у Тернополі можуть посилити в разі зростання кількості хворих на COVID-19, - мер Надал

Як повідомлялося, раніше мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що в місті спостерігається зменшення зростання захворюваності COVID-19, тому міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла рішення не вводити додаткові карантинні обмеження з 8 січня.

Пізніше Надал заявив, що в разі зростання кількості хворих місто "перейде в режим жорсткого карантину".