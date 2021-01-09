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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто

Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто

Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що правоохоронці почали масово штрафувати підприємців за порушення карантинних правил.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна влада вчергове не почула думку тернополян. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени.

Навіть більше, у мене є інформація про те, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича.

 Я хочу заявити, що у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде. Я не маю права ризикувати людьми і містом. Ми всі стали заручниками нав'язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи.

 Знаю, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня", - написав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин у Тернополі можуть посилити в разі зростання кількості хворих на COVID-19, - мер Надал

Як повідомлялося, раніше мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що в місті спостерігається зменшення зростання захворюваності COVID-19, тому міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла рішення не вводити додаткові карантинні обмеження з 8 січня.

Пізніше Надал заявив, що в разі зростання кількості хворих місто "перейде в режим жорсткого карантину".

Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто 01

карантин (18172) Тернопіль (409) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Короче нагнули все же, запугиваниями и тд! Мрази во власти не хотят чтобы им перечили!
Народ им не нужен - у них свои интересы! Шакалы
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09.01.2021 15:14 Відповісти
+5
Щас в Украине 24 области, а ты хочешь чтобы было 24 ...НР???
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09.01.2021 15:31 Відповісти
+4
ось одна з причин, чому правоохоронні органи повінну бути місцевими і керуватися виключно місцевими органами самоврядування
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09.01.2021 15:25 Відповісти
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Короче нагнули все же, запугиваниями и тд! Мрази во власти не хотят чтобы им перечили!
Народ им не нужен - у них свои интересы! Шакалы
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09.01.2021 15:14 Відповісти
ось одна з причин, чому правоохоронні органи повінну бути місцевими і керуватися виключно місцевими органами самоврядування
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09.01.2021 15:25 Відповісти
Щас в Украине 24 области, а ты хочешь чтобы было 24 ...НР???
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09.01.2021 15:31 Відповісти
Тут немає нічого поганого. В часи СРСР міліція підпорядковувалась облвиконкому кожної області.
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09.01.2021 16:25 Відповісти
ну да, и раскрываемость была соответствующая и приговоры... людей годами в сизо морили
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09.01.2021 19:07 Відповісти
А сейчас разве намного лучше с этим моментом, чем при СССР???
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09.01.2021 20:51 Відповісти
конечно намного лучше, сейчас есть сразу доступ к своему адвокату, а раньше по первой инстанции был только государственный, плюс общественный резонанс за счет интернета и многих мэсенджеров, протоколирование не на бумагу а под видео и реальных понятых.
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09.01.2021 21:09 Відповісти
Та стало тих казочок
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09.01.2021 18:29 Відповісти
На Донбасі і в Криму вже керувалися і що з цього вийшло? Містечковість фореве.
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09.01.2021 15:54 Відповісти
Не керувалися вони місцевою владою, не вигадуй, вони тупо зрадили.
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09.01.2021 16:19 Відповісти
тобто кацапи тут нідочого?
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09.01.2021 16:51 Відповісти
Кацапи підтримали
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09.01.2021 18:30 Відповісти
https://censor.net/ua/user/467159 Ні в якому разі! Ще не вистачало, щоб місцеві князьки керували поліцією.
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10.01.2021 17:02 Відповісти
От цікаво, чому ніхто не оспорює в Конституційному суді законність введення локдауну без надзвичайного стану (як того вимагає Ст.64 конституції)... Як відповідальність за брехню в деклараціях, так депутати швидко вирішили скасувати для себе через КС, а як щось толкове зробити -то ніт!
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09.01.2021 15:16 Відповісти
А кто денех судьям заносить будет? Вы чтоле?
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09.01.2021 15:18 Відповісти
Наприклад, бізнес, який від лохдауну страждає...
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09.01.2021 16:38 Відповісти
ти впрів , ти на корупцію провокуєш ?
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09.01.2021 18:36 Відповісти
заедь в больницы где люди умирали от нехватки кислорода, бизнесмен ты доморощенный, все кто ведет свой бизнес и не дурак, умеют трансформировать свою работу
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09.01.2021 19:10 Відповісти
Кілька логічних питань:

1. Що заважає ввести локдаун по закону разом з надзвичайним станом?
2. Усі країни вводили локдаун, коли в них реально зашкалювала кількість хворих, а у нас (на папері, принаймні) їх менше виявляють, ніж місяць тому. То чому локдаун вводять зараз? Вони реально з логікою не дружать? Подивіться на Британію - скільки там хворих щодня.

3. Нафіга оце заклеювати відділи в супермаркетах? Навіть весною такої дурні не було! Пояснення міністра тупе! Що, шкарпетки і презервативи більше переносять ковід, ніж хліб?))))
4.Навіть у найжорсткіший локдаун у ЄС і США НЕ ЗАКРИВАЛИ МЕТРО! А у нас закрили навесні, коли хворих було по 100 на день.

Я не проти локдауну, але законного і адекватного обстановці!
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09.01.2021 19:44 Відповісти
я не коментирую тупую нынешнюю власть и ее действия, я ответил конкретно по поводу бизнеса и не более, если мне нужны будут батарейки я их куплю в ста метрах от дома в табачном киоске "Киссет", порошок в "поссаде", носки есть) я не пытаюсь ерничать, просто говорю о том, что в наше время это все не есть настолько глобальная проблема как жизни людей.
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09.01.2021 19:50 Відповісти
У нас нічого не зашкалює. Але локдаун і комендантську годину вели.
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10.01.2021 05:48 Відповісти
От, допустимо, перегорить лампочка... Чому я мушу замовляти її онлайн і платити 50 грн за доставку, якщо лампочка коштує 20 грн??? Чому я не можу купити її в Ашані?
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09.01.2021 19:46 Відповісти
а почему вы не можете эту лампочку купить через окошко в любом строительном маленьком магазинчике? а так же можете заказать в он лайн корзину в любом маркете и забрать ее самостоятельно. а почему не держать пару лампочек про запас? поймите, сейчас народ поделился на порохоботов, зелеботов, жопоблоковцев, но никто не думает как ему самому вылазить из этой жопы! а я об этом думаю уже последние 10 лет.
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09.01.2021 19:56 Відповісти
Та є в мене лампочки, я як приклад навожу... Навіщо закривати відділи магазину??
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09.01.2021 22:13 Відповісти
Тому що в Україні судова система тотально корумпована. Без власного інтересу судді навіть свою дупу не піднімуть з ліжка.
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09.01.2021 16:16 Відповісти
мєлкіх "дон"надал що тобі відстьогують прікрилі а герегам на тебе насрати вони в прійомную гідранта заносять
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09.01.2021 15:18 Відповісти
Изолтровать околотки, пусть люди сами расправятся с копами.
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09.01.2021 15:20 Відповісти
вы хотите жить в правовом государстве, или в местячковых недореспубликах)
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09.01.2021 19:12 Відповісти
Узбагойтесь. В таком "правовом" государстве (в вашем понимании) мы уже живём.
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09.01.2021 20:30 Відповісти
ну так порох же сделал судебную реформу, так что можете обращаться в суды (в моем пониманиии) и жить в правовом государстве.
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09.01.2021 20:50 Відповісти
Между прочим, вот государственныйгимн Франции: (с 1795 года до нашего времени)
Текст песни https://teksty-pesenok.ru/rus-marseleza/ Марсельеза - Марсельеза
Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры;
Ненавистен нам царский чертог!
Мы пойдем в ряды страждущих братий,
Мы к голодному люду пойдем;
С ним пошлем мы злодеям проклятья,
На борьбу мы его позовем:

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!

Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжелый твой труд.
Твоим потом жиреют обжоры;
Твой последний кусок они рвут.
Голодай, чтоб они пировали!
Голодай, чтоб в игре биржевой
Они совесть и честь продавали,
Чтоб ругались они над тобой!
...
И взойдет за кровавой зарею
Солнце правды и братства людей.
Купим мир мы последней борьбою:
Купим кровью мы счастье детей.
И настанет година свободы,
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,
И сольются в едино народы
В вольном царстве святого труда...

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!
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09.01.2021 22:16 Відповісти
І що?..Голодні позабирали в ситих,нажерлися,понаїдали тлусті пики і більше Марсельєзу не співають...
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10.01.2021 17:02 Відповісти
Ваша жизнь слишком коротка и незначительна, чтобы судить о подобных вещах.
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10.01.2021 19:28 Відповісти
можно только избранным -таким как лекхим богатыревой
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09.01.2021 15:20 Відповісти
Просто пердзеденту народ мешает дурака валять, а его хозяевам нагло воровать. Ну, а украинская полиция - вообще её существование сомнительно. Название есть - а по сути на службе у воров.
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09.01.2021 15:35 Відповісти
ну так у пороха не хватило яиц авакяна прижать с его сыночком, а у зели тем более
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09.01.2021 19:13 Відповісти
Ноет и ноет этот мэр, самый умный наверное...это не видел еще что в других странах, где комендантский час и днем можно выходить только в крайнем случае.
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09.01.2021 15:36 Відповісти
там люди отримують фін допомогу , а ми отримали підвищення тарифів
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09.01.2021 18:39 Відповісти
теж правда
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09.01.2021 18:41 Відповісти
так протестуйте против олигархов, которые тупо не платят налоги и в добавок получают помощь от государства!!! а при чем здесь ковид? казна пуста
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09.01.2021 19:15 Відповісти
приїдьте в Київ і долучайтесь до нас біля стелли на майдані ми там вже скоро місяць стоїмо
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09.01.2021 19:28 Відповісти
Назар, при всем уважение отвечу вам по простому, мне 37 лет, живу и родился в Харькове, здесь находятся такие рынки как Лоск, барабашка, довольно много заводов которые разворовали и поделили на много мелких производств. начал трудиться будучи студентом ХГЭУ со второго курса, по жизни никогда не жалуюсь и ни у кого ничего просить не буду. вы догадываетесь как работает в большей массе весь этот наш "бизнес"?) против кого мне протесты устраивать? я готов только против судейской власти, а против тех кого выбирает харьковская вата, или 73% одаренных, то уж извольте, мне действительно некогда. надеюсь вы меня правильно поймете.
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09.01.2021 19:43 Відповісти
надо фискализировать расходы , а не доходы , и ввести безналичную покупку товаров стоимостью свыше 6000гр , обязать налоговиков сверять расходы и доходы и ввести ответственность за покупки ,рыночная стоимость которых не соответствуют доходоам лица купившего товар, к примеру за каждую гривну потраченную на покупку товара , которая не соответствует доходу штраф 5000гр - вот ВАМ самая идеальная идея фискализации - если это примут и оно будет работать готов воевать до последнего вздоха, а в остальном , ну 30 лет уже всем некогда - ну ну
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09.01.2021 20:22 Відповісти
я ведь вам не спроста написал от куда я родом) по поводу фискализации я полностью согласен, учитывая децентрализацию власти, а именно гепа распределялся этими доходами, то многие адекватные представители бизнеса не хотели ему греть карман, посмотрим что будет дальше. налоги должны платить все, только убрать раз и навсегда ЕСВ, если захотите то можете вникнуть в эту тему, если не найдете до завтра, отпишитесь, я вам скину налоговый календарь, по которому все ФОПы на третей группе будут платить с нового года, думаю вы меня поймете.
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09.01.2021 20:56 Відповісти
Саша, я сам ФОП, я уже в курсе всего с сентября месяца.
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09.01.2021 21:12 Відповісти
просто я не знаю правильно ли это обсуждать на данном форуме, но все же. Занимаюсь сельхоз запчастями, зернопереработка, животноводство, з/ч к отечественной тракторной технике. в этом направлении нельзя делать наценку свыше 20%. так вот если взять сумму закупки на сумму 10000 грн, а продажу 12000, то вычесть 3%, Вычесть разницу ПДВ, вычесть ЕСВ по ФОП и вычесть налог на менеджеоа, то от куда мне брать хотя бы 5% на бонус менеджеру)))
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09.01.2021 21:26 Відповісти
я вас понимаю , в ювелирке тоже очень много подводных камней , но такое мы должны жить, зарабатывать и просвящать массы и т д - страна идет в регресс благодаря необразованности народу. Удачи вам, здоровья, процветания - на таких как вы держится страна, и извините , если где-то задел словом - не хотел, просто, очень душа болит.
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10.01.2021 08:05 Відповісти
это я вам привел пример не для сезона, а это с ноябрф и в лучшем случае до марта)
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09.01.2021 21:28 Відповісти
и Крым нам некогда было отстоять, и Донбас, а турки к примеру при попытке гос переворота , остановили уродов им было когда, есть когда Французам , а ВАМ некогда ...
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09.01.2021 20:25 Відповісти
я извиняюсь, а вы отстаивали Крым? об этом по подробней, пожалуйста... а про Донбас, извините. но мне не говорите, если не знаете...
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09.01.2021 20:59 Відповісти
если отстаивали - снимаю шляпу.
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09.01.2021 21:14 Відповісти
мне награды не нужны были никогда. у меня там родственников было много, я их просто вывозил в том момент, когда государство уже просто отказалось, я прошел свой совсем маленький путь, по сравнению с теми ребятами, с кем мне там пришлось повстречаться, затем пару раз ездил волонтерить, а потом в Харькове появилась на площади палатка "все заради перемоги" и мы уже туда свозили, в основном деньги, городские власти (гепа) не раз хотели ее снести, поджигали, вот тогда мы и начали ее охранять по ночам.
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09.01.2021 21:20 Відповісти
у меня жесткое плоскостопие , меня не взяли из-за этого в разведку , предлагали стройбат , но я не пошел, мы с вами одногодки , но и в текущей обороне я б не участвовал - быть пушечным мясом, лучше резать мокш , подавшись в партизаны, но факт остается фактом - вся страна спит и ждет, и лавочки Гепы по 3,5 ляма стоят в метро. Привет вам из Винницы.
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09.01.2021 21:20 Відповісти
Назар, Харьков, к сожалению ватный город, гепа всех крутил как хотел, а они и радовались, поэтому я вам и ответил по поводу отчислений налогов от мелкого бизнеса в нашем регионе, ну а там посмотрим, когда "совки" вымрут, может все и наладится, пока не знаю...
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09.01.2021 21:53 Відповісти
От мені потрібна була комп'ютерна мишка.В нас є магазинчик з дешевими цінами.Де різний товар продають.в тому числі і мишки.20 см від цієї клятої мишки стоїть товар,який дозволено продавати.Це як б..ть зрозуміти? Причому в магазинчиках з мобілками,є також мишки,але ціна дорога і вибір малий.І це ж не в нас придумали.Це повне світове ціленаправлене обмеження прав людей.Яке нічого спільного з вірусам немає.
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09.01.2021 15:40 Відповісти
интернетом пользоваться научились, а сервисами он лайн нет?
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09.01.2021 19:17 Відповісти
Надал, а чо ти переживаєш? Та в тебе - он, коаліція у обласній раді в складі 33 коаліціянтів з числа "https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=12pid102=100********=100**********=695rej=0pt00_t001f01=695.html політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 13 депутатів, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" - 12 депутатів, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" - 8 депутатів "! Ви же https://www.wz.lviv.ua/news/424991-u-nadzbruchchi-i-na-prykarpatti-svoboda-pobratalasia-z-********* цією коаліцією розподілили поміж собою свого голову Головка та заступників ! Та навіть голів комісій! Та ви ж елементарно можете зняти начальників міського і обласного УВС, і відправити нахер голову ОДА з з його комісією з питань техногено-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій!
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09.01.2021 15:40 Відповісти
Що за маячня? Місцева влада не має повноважень звільнити місцевих поліціянтів.
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09.01.2021 16:12 Відповісти
Мае, Голова громады голвна посада. А у полиции нет документа что их заснувала громада.
Они зарегестрованы на приватну особу. Значит вне конституции и вне закона. Только документ основаный на публичном праве от громады. У нас вся власть так зарегистрована.
Бандитское формирование значит.
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09.01.2021 16:47 Відповісти
идиот??? главу ОДА назначает през! все мусора в подчинение УМВС, не пиши чушь
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09.01.2021 19:19 Відповісти
так само місцева облрада може висловити недовіру голові ОДА. З приблизно такими же наслідками. Навіть більше того: обласний бюджет приймає і затверджує обласна рада. Їй нічого не вартує порізати оклади всім чиновникам ОДА.
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09.01.2021 19:32 Відповісти
бесполезно тратить время и обьяснять функции и права главы ОДА, загуглите и прочтите.
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09.01.2021 19:35 Відповісти
я вів мову про права облради, а не голови ОДА
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09.01.2021 23:59 Відповісти
Пусть сначала покажет кто засновал эту УМВС. По конституции может только голова громоды. А умвс может зарегестрироваться только як приватна особа без головы громады
Только в публичному прстори громады утворюются органы влады громады.КОНСТИТУЦИЯ
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09.01.2021 20:02 Відповісти
ну ты и сказочный персонаж, перестань приплитать сюда конституцию, стыдно за таких как ты... по твоей "лохике" и воинское руководство назначает громада, и фискалов, и СБУ))) ты очень тяжелый случай,
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09.01.2021 21:04 Відповісти
Фискалов да а сб за свой счет и на свое усмотрение в своих границах как в штатах или корпорации. Государству отстегивают 10% как в Японии или 20% как в Италии.
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09.01.2021 22:17 Відповісти
мають право висловити недовіру і вимагати від МВС зняти керівників. Аваков, щоправда, може шимка грати, мовляв, "а я йому довіряю" - але тоді вмикається місцева пропаганда штибу "мусора не люді" з усіма наслідками.
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09.01.2021 19:29 Відповісти
Так,він може зняти,може відправити...але навіщо?..В такому випадку вже до нього будуть претензіі,а так він дзявкнув - не буде в нас карантину - і дивиться,як пресують вчителів,школярів і власників ФОПів...Його власній свободівській сраці нічого не загрожує...
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09.01.2021 16:14 Відповісти
Авакян почуял запах денег,как и вся его банда,появилась возможность собирать массово взятки и выписывать себе премии за штрафы,пора гнать авакяшку на арарат.
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09.01.2021 15:42 Відповісти
Цю, забагато зайвих рухів. воно без цього має скільки хоче(((
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09.01.2021 15:47 Відповісти
пишите вроде бы все правильно, вот только кто имеет право отправить "мыныстра" на покой?)
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09.01.2021 19:20 Відповісти
Виродки!
Система ламає нормального мера. Влада в Україні тотально антинародна, а чорт авакян давно має бути у пеклі.
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09.01.2021 16:09 Відповісти
ну так а кто этим дибилам "ФОПам" мешал выступить против армяшки, который в край охренел? нет же, они же черти поперли против карантина) шах и мат, дыбилы всегда будут страдать)
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09.01.2021 19:23 Відповісти
Карантин така ж херня, як й авакян. Хто у зоні ризику, той хай сам йде на самоізоляцію. Не повинні люди з потужним імунітетом страждати через жменьку тих, хто у зоні ризику.
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09.01.2021 22:49 Відповісти
До речі, тільки дЕбіли пишуть "дЬІбильі".
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09.01.2021 22:52 Відповісти
Так чорту свобода,як шило у сраці,москворотого жида коробить від всього українського
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09.01.2021 16:22 Відповісти
интересно, что было бы, если б меры вытворяли что-либо подобное в Европе или США, как долго он был бы мером??
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09.01.2021 16:31 Відповісти
я понимаю что вы хотели сказать, но к сожалению мэров у нас выбирает громада, вот у меня в Харькове гепа отрицал ковид, сам от него же и сдох!!! но, ****, харьковская вата один хер за него голосовала, нет обьяснения, честно...
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09.01.2021 19:25 Відповісти
Зате державники можуть бути задоволені. У нас дійсно СИЛЬНА держава. Не будете коритись - державна сила прогуляється гумовим кийком по ваших спинах.
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09.01.2021 16:49 Відповісти
Согласно 117 статьи Конституции Украины, мэр Тернополя обязан выполнять постановления Кабинета Министров Украины.
Если мер Тернополя тупой дебил, то ежедневные штрафы по 17 тысяч гривень быстро вернут в русло законности всех бизнесменов города.
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09.01.2021 17:35 Відповісти
Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто - Цензор.НЕТ 5692 https://censor.net/ru/user/433945

Мае, Голова громады голвна посада. А у полиции нет документа что их заснувала громада.
Они зарегестрованы на приватну особу. Значит вне конституции и вне закона

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Вы тут и такое прочтёте,сюда же без справки принимают,главное побольше говнища.
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09.01.2021 17:45 Відповісти
Подібні обмеження можуть бути введені виключно після оголошення воєнного або надзвичайного стану. Їх оголосили? То про що мова? Кабмін порушує Конституцію, відповідно його рішення не тільки можна, а треба ігнорувати.
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09.01.2021 22:56 Відповісти
До речі, в Конституції прямим текстом написано, що треба ігнорувати незаконні дії влади.
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09.01.2021 22:57 Відповісти
полиция не знает законов, и делает то, что ей говорит начальник, а ему Аваков. очень опасная ситуация
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09.01.2021 18:08 Відповісти
вы не закончили мысль, вы против полиции, мэра, сабакова или карантина?
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09.01.2021 19:28 Відповісти
в ситуации с полицией и карантином я за самого себя, вместе с тем я считаю, что нужно усилить контроль за полицией со стороны гражданского общества, журналистов и территориальных общин.
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09.01.2021 20:45 Відповісти
полностью поддерживаю
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09.01.2021 20:47 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU3HY_ilYQHBrBIbmafnKjG08CdSqhQHJ3Wc3hyPzRzspaVyEulI7ePJD7OWWHyDCn0gPOMq84KdYshkhaRaF6rYtmyUJaS82nMdzD7B01heGW2GfMo_GggsN_ENKzehY8&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

Коротко про карантин

Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто - Цензор.НЕТ 4755
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09.01.2021 18:33 Відповісти
Все наливайки работают, никакого карантина😁😁😁😁😁
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09.01.2021 18:52 Відповісти
все вопросы к местной полиции и власти, а кто, бубочка, должен наливайки закрывать? вы же не в кацапстане живете, надеюсь...
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09.01.2021 19:30 Відповісти
У меня к нему нет претензий, он лучший президент!
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10.01.2021 20:46 Відповісти
Отключить воду ,свет,и тепло в мусарнях вполне в силах местной власти.ремонт, фуле
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09.01.2021 19:21 Відповісти
пусть отключают, я представляю как мэр и "ФОПы", охренеют, когда мусора вместо сидеть в райотделе пойдут греться по "представителям бизнеса")
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09.01.2021 19:32 Відповісти
от-от... приклад боротьби "мусора не люді", я вище зазначав...
Це, звичайно, не приведе до порозуміння еліт (а на місцевому рівні це дуже важливо); але, як крайній випадок - завжди мається на увазі.
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09.01.2021 19:35 Відповісти
Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто - Цензор.НЕТ 2884
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09.01.2021 21:07 Відповісти
Населення України справді дивне. Кричали-просили вжити =справжніх= заходів "боротьби" з вірусом, як на Заході.
А тепер критикують. Найктивніші прихильники, до речі, затихли щось.
Кляли і поливали брудом тих, хто писав про порушення прав людей.

Почекайте ще комендантської години.
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10.01.2021 05:14 Відповісти
 
 