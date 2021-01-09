Мер Тернополя Надал незадоволений діями поліції: Масово штрафують бізнес, нас змушують закрити місто
Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що правоохоронці почали масово штрафувати підприємців за порушення карантинних правил.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Центральна влада вчергове не почула думку тернополян. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени.
Навіть більше, у мене є інформація про те, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича.
Я хочу заявити, що у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде. Я не маю права ризикувати людьми і містом. Ми всі стали заручниками нав'язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи.
Знаю, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня", - написав мер.
Як повідомлялося, раніше мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що в місті спостерігається зменшення зростання захворюваності COVID-19, тому міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла рішення не вводити додаткові карантинні обмеження з 8 січня.
Пізніше Надал заявив, що в разі зростання кількості хворих місто "перейде в режим жорсткого карантину".
Будь ласка, зачекайте...
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Народ им не нужен - у них свои интересы! Шакалы
1. Що заважає ввести локдаун по закону разом з надзвичайним станом?
2. Усі країни вводили локдаун, коли в них реально зашкалювала кількість хворих, а у нас (на папері, принаймні) їх менше виявляють, ніж місяць тому. То чому локдаун вводять зараз? Вони реально з логікою не дружать? Подивіться на Британію - скільки там хворих щодня.
3. Нафіга оце заклеювати відділи в супермаркетах? Навіть весною такої дурні не було! Пояснення міністра тупе! Що, шкарпетки і презервативи більше переносять ковід, ніж хліб?))))
4.Навіть у найжорсткіший локдаун у ЄС і США НЕ ЗАКРИВАЛИ МЕТРО! А у нас закрили навесні, коли хворих було по 100 на день.
Я не проти локдауну, але законного і адекватного обстановці!
Текст песни https://teksty-pesenok.ru/rus-marseleza/ Марсельеза - Марсельеза
Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры;
Ненавистен нам царский чертог!
Мы пойдем в ряды страждущих братий,
Мы к голодному люду пойдем;
С ним пошлем мы злодеям проклятья,
На борьбу мы его позовем:
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!
Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжелый твой труд.
Твоим потом жиреют обжоры;
Твой последний кусок они рвут.
Голодай, чтоб они пировали!
Голодай, чтоб в игре биржевой
Они совесть и честь продавали,
Чтоб ругались они над тобой!
...
И взойдет за кровавой зарею
Солнце правды и братства людей.
Купим мир мы последней борьбою:
Купим кровью мы счастье детей.
И настанет година свободы,
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,
И сольются в едино народы
В вольном царстве святого труда...
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся крик мести народной!
Вперед!
Они зарегестрованы на приватну особу. Значит вне конституции и вне закона. Только документ основаный на публичном праве от громады. У нас вся власть так зарегистрована.
Бандитское формирование значит.
Только в публичному прстори громады утворюются органы влады громады.КОНСТИТУЦИЯ
Система ламає нормального мера. Влада в Україні тотально антинародна, а чорт авакян давно має бути у пеклі.
Если мер Тернополя тупой дебил, то ежедневные штрафы по 17 тысяч гривень быстро вернут в русло законности всех бизнесменов города.
Мае, Голова громады голвна посада. А у полиции нет документа что их заснувала громада.
Они зарегестрованы на приватну особу. Значит вне конституции и вне закона
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Вы тут и такое прочтёте,сюда же без справки принимают,главное побольше говнища.
Коротко про карантин
Це, звичайно, не приведе до порозуміння еліт (а на місцевому рівні це дуже важливо); але, як крайній випадок - завжди мається на увазі.
А тепер критикують. Найктивніші прихильники, до речі, затихли щось.
Кляли і поливали брудом тих, хто писав про порушення прав людей.
Почекайте ще комендантської години.