За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов
Якби в Україні не було введено посилені протиепідемічні заходи з 8 по 24 січня, то незабаром довелося б вводити ще більш жорсткий карантин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу в суботу.
"Головна мета будь-яких карантинних обмежень - це те, щоб людина якомога менше контактувала з іншими людьми і таким чином знижувався ризик інфікування COVID-19. Якби ми зараз не ввели посилені протиепідемічні заходи, то, згідно з нашими прогнозами, вже через кілька тижнів нам б довелося вводити дійсно більш жорсткий карантин з повною забороною деяких речей в країні, в тому числі, і з посиленими карантинними обмеженнями на вулицях", - сказав міністр.
Глава МОЗ нагадав, що період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду у людей, які потенційно заразилися під час новорічних свят.
"Під час святкувань відбулося активне переміщення населення на території України і за її межами. Люди відвідували родичів в регіонах, відпочивали в рекреаційних зонах - це санаторії, курорти. Через регіональні переміщення збільшився ризик поширення інфекції на всіх територіях. Як наслідок, ми прогнозуємо збільшення, іноді в деяких регіонах різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточуючих і складуть епідемічну небезпеку. Зараз головне завдання держави - не допустити наступної хвилі заражень від тих, хто вже заразився під час новорічних свят", - повідомив міністр.
"За прогнозами, вже на цьому тижні почнеться зростання кількості захворювань. Ми не можемо допустити, щоб це була чергова, дуже сильна хвиля COVID-19", - додав Степанов.
Нагадаємо, з 8 до 24 січня включно в Україні посилюються карантинні обмеження, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу.
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Наверное, без маски катался...
ЗЯМА НЕ ЧЕЛОВЕК. ОН ГОНДОН
леня-космос уже был...
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как раз инкубационный период заканчивается.
Я только был в АТБ.
Разрешили торговать колготками, сигаретами и лампочками.
Бегите!
Мы все прэ3эдэнты.. и лечить нас будут СООТВЕСТВЕННО !.
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Степанов считает, что его объяснение является убедительным?..
Китайцы выставили «странное» условие, но он решил согласиться на него.
Почему Украина вообще решила закупать вакцину из Китая, а не из какой-то нормальной страны?
Тем более, что эта китайская вакцина даже не закончила положенные испытания.
Да еще и китайцы выставляют какие-то условия…Очевидно, что Степанов прикидывается идиотом.
В связи с чем напрашиваются два очевидных вывода:
- Степановым должны по этому вопросу заняться правоохранительные органы;
- договор с китайцами нужно аннулироваться и заняться поиском поставщиков из западных стран, вакцины которых прошли все испытания.(с)
Может нужно всех обязать прокатиться в поезде по 5 человек на место? И вирусу хана.
По моим данным, этим уже заинтересовались израильские журналисты и силовики: там в ближайшее время выйдет программа расследования о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться.
Об этом https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4314357/ сообщает сегодня в блоге «Корреспондента» блогер этого издания Кирилл Киквидзе (он начал публиковаться на сайте с осени 2019 года).
Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку, и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет.
Возможно, именно реакция израильтян вынудила СБУ тоже возбудить уголовное дело по факту ввоза вакцины.
О подпольной вакцинации и ввозе вакцины ранее заявил бизнесмен Михаил Бродский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8.html Голдман при помощи Радуцкого проводит вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам - заявление для Зеленского и СБУ
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/pfizer-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3.html Pfizer не спасает от аморальности, или О диагнозе Зе-власти
Он требует, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку.
Телеграм-канал Shadow Anonymous сообщил, что вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова. Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам.
Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся!
По моим данным, среди уколовшихся и оказавшихся в пролете не только Шмыгаль и Иванчук, а также ряд других «слуг народа» и бизнесменов.
@cgtr
· 5 чВлада США, Великобританії, Німеччини людям: - Ми вводимо локдаун, сидіть вдома! Люди: - Як? А жити на що? Влада: - Залишайтесь вдома, ось вам гроші!
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