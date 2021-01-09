За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов

Якби в Україні не було введено посилені протиепідемічні заходи з 8 по 24 січня, то незабаром довелося б вводити ще більш жорсткий карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу в суботу.

"Головна мета будь-яких карантинних обмежень - це те, щоб людина якомога менше контактувала з іншими людьми і таким чином знижувався ризик інфікування COVID-19. Якби ми зараз не ввели посилені протиепідемічні заходи, то, згідно з нашими прогнозами, вже через кілька тижнів нам б довелося вводити дійсно більш жорсткий карантин з повною забороною деяких речей в країні, в тому числі, і з посиленими карантинними обмеженнями на вулицях", - сказав міністр.

Глава МОЗ нагадав, що період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду у людей, які потенційно заразилися під час новорічних свят.

"Під час святкувань відбулося активне переміщення населення на території України і за її межами. Люди відвідували родичів в регіонах, відпочивали в рекреаційних зонах - це санаторії, курорти. Через регіональні переміщення збільшився ризик поширення інфекції на всіх територіях. Як наслідок, ми прогнозуємо збільшення, іноді в деяких регіонах різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточуючих і складуть епідемічну небезпеку. Зараз головне завдання держави - не допустити наступної хвилі заражень від тих, хто вже заразився під час новорічних свят", - повідомив міністр.

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"За прогнозами, вже на цьому тижні почнеться зростання кількості захворювань. Ми не можемо допустити, щоб це була чергова, дуже сильна хвиля COVID-19", - додав Степанов.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня включно в Україні посилюються карантинні обмеження, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу.