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Новини Коронавірус і карантин
6 802 95

За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов

За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов

Якби в Україні не було введено посилені протиепідемічні заходи з 8 по 24 січня, то незабаром довелося б вводити ще більш жорсткий карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу в суботу.

"Головна мета будь-яких карантинних обмежень - це те, щоб людина якомога менше контактувала з іншими людьми і таким чином знижувався ризик інфікування COVID-19. Якби ми зараз не ввели посилені протиепідемічні заходи, то, згідно з нашими прогнозами, вже через кілька тижнів нам б довелося вводити дійсно більш жорсткий карантин з повною забороною деяких речей в країні, в тому числі, і з посиленими карантинними обмеженнями на вулицях", - сказав міністр.

Глава МОЗ нагадав, що період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду у людей, які потенційно заразилися під час новорічних свят.

"Під час святкувань відбулося активне переміщення населення на території України і за її межами. Люди відвідували родичів в регіонах, відпочивали в рекреаційних зонах - це санаторії, курорти. Через регіональні переміщення збільшився ризик поширення інфекції на всіх територіях. Як наслідок, ми прогнозуємо збільшення, іноді в деяких регіонах різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточуючих і складуть епідемічну небезпеку. Зараз головне завдання держави - не допустити наступної хвилі заражень від тих, хто вже заразився під час новорічних свят", - повідомив міністр.

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"За прогнозами, вже на цьому тижні почнеться зростання кількості захворювань. Ми не можемо допустити, щоб це була чергова, дуже сильна хвиля COVID-19", - додав Степанов.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня включно в Україні посилюються карантинні обмеження, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу.

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
"Главная цель любых карантинных ограничений - это то, чтобы человек как можно меньше контактировал с другими людьми и таким образом снижался риск инфицирования COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3240833

По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9831
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09.01.2021 15:22 Відповісти
+21
По прогнозам,уже на этой неделе будет дана команда резко увеличить статистику заболеваний коронавирусом.Степанов. Так понятнее?!
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09.01.2021 15:25 Відповісти
+20
Тести закупили?
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09.01.2021 15:21 Відповісти
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09.01.2021 15:21 Відповісти
А как же. Даже проверили - у женщин в основном одна полоска, будем пробовать на мужчинах, потом сделаем выводы.
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09.01.2021 15:31 Відповісти
У бобочки народ сжал кулаки.... да степаша.. п..ша... ты наш...
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09.01.2021 15:35 Відповісти
Бедоносик гундосый уже наследил. Катался в Буковеле, ездил, и доездился: отель сгорел...
Наверное, без маски катался...
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09.01.2021 15:55 Відповісти
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5297
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09.01.2021 17:13 Відповісти
Сейчас пойдут плоды корпоративов и прочих гулянок.
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09.01.2021 15:35 Відповісти
А если не пойдут?
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09.01.2021 15:43 Відповісти
через 5-10 днів дасться знати.
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09.01.2021 16:30 Відповісти
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7617
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09.01.2021 17:13 Відповісти
Уже пошли, видел что творится в Буковеле???
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09.01.2021 17:22 Відповісти
Бартер на колготки не прокатил...
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09.01.2021 15:44 Відповісти
Схоже, лох-даун 25 числом не обмежиться...
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09.01.2021 18:17 Відповісти
"Главная цель любых карантинных ограничений - это то, чтобы человек как можно меньше контактировал с другими людьми и таким образом снижался риск инфицирования COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3240833

По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9831
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09.01.2021 15:22 Відповісти
Для фото с клоуном допускают исключительно его роста или ниже. Все, как у пуйла.
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09.01.2021 15:34 Відповісти
Все по ранжиру ,салу,мясу,жиру !!!)))
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09.01.2021 15:42 Відповісти
Табуретка
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09.01.2021 15:46 Відповісти
веревка
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09.01.2021 15:56 Відповісти
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3531
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09.01.2021 15:56 Відповісти
А шо это он марлечку на игральник напялил?
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09.01.2021 15:58 Відповісти
Рептилоид потому что, через клитор дышит.
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09.01.2021 17:17 Відповісти
Это Зе всегда так делает, после того случая, когда порохоботы намазали клавиши пианино бальзамом "Звездочка".
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09.01.2021 20:17 Відповісти
Мыло...
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09.01.2021 15:57 Відповісти
Він навіть пиняходи носить. Підбори по 15 сантиметрів.
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09.01.2021 16:14 Відповісти
А может кто выше карлика, просто приседают???
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09.01.2021 17:26 Відповісти
ТАК
ЗЯМА НЕ ЧЕЛОВЕК. ОН ГОНДОН
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09.01.2021 16:45 Відповісти
Ето не люди.
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09.01.2021 16:59 Відповісти
А можно чтобы этот Степанов хоть в выходные дни свой рот закрыл со своими страшилками
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09.01.2021 15:22 Відповісти
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 442
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09.01.2021 15:24 Відповісти
паскудний клоунавірус-19
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09.01.2021 16:32 Відповісти
Ви бачили в ЗЕбидла інтелект?
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09.01.2021 23:35 Відповісти
А если не начнется, то шо? А. Степанов?
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09.01.2021 15:24 Відповісти
Начнется. Просто будут делать тесты в более норм объеме. А не по брехливой статистике с заниженным количеством тестов .
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09.01.2021 15:27 Відповісти
Для Степанова - брехать, как дышать, до сих пор не понятно?
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09.01.2021 16:56 Відповісти
Те. Кому было не понятно- уже наголосовались по-приколу
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09.01.2021 18:59 Відповісти
"По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов" - якраз коли всі пасажири з Буковелю вернуться.
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09.01.2021 15:24 Відповісти
По прогнозам,уже на этой неделе будет дана команда резко увеличить статистику заболеваний коронавирусом.Степанов. Так понятнее?!
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09.01.2021 15:25 Відповісти
Після того, що ви влаштували в Буковелі нині - горіти вам в пеклі виродки
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09.01.2021 15:25 Відповісти
Главный санитар каркнув.
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09.01.2021 15:26 Відповісти
Він міністр!
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09.01.2021 15:28 Відповісти
у меня тапки министры, а президентом унитаз кличут.
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09.01.2021 15:36 Відповісти
це по прогнозам дурного санітара стіпанова, шоб оправдать непотрібний лохдаун.
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09.01.2021 15:28 Відповісти
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9775
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09.01.2021 15:28 Відповісти
Вава з'їш лимона і поверни обличчю людський вираз!
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09.01.2021 15:31 Відповісти
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 507
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09.01.2021 17:15 Відповісти
опухло з перепою, й обісцяло у Буковелі всі під'їзди.
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09.01.2021 15:37 Відповісти
А шо це за камери у нашего телепузика на голові? Мабуть єрмак слідкує, щоб далеко не втік і не вступав в контакт з ворожими елементами.
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09.01.2021 15:40 Відповісти
это вова-инопланетянин...
леня-космос уже был...
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09.01.2021 20:14 Відповісти
Степанов - "По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний....."

Обнести Буковель колючим дротом.
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09.01.2021 15:30 Відповісти
все в Буковель !
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7679
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09.01.2021 15:34 Відповісти
Сцуть в очі нам, не криючись
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09.01.2021 15:34 Відповісти
послухати степанову і до ворожки не ходи а на носу раждєствєнскі гаданія...
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09.01.2021 15:35 Відповісти
Неделя кончилась, а рост количества заболеваний не начался. Во вторник 5 января было выявлено 5334, в среду 6 января - 6911, а в субботу 9 января - 4846 заболевших Covid-19.
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09.01.2021 15:38 Відповісти
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7383

...
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09.01.2021 15:41 Відповісти
Это общеевропейский тренд: сначала анонс потом нагнетание паники. Эта зима будет трудной - ну вот как мы и говорили ситуация катастрофическая. Возможны мутации вируса - нашли мутацию у норок, британскую мутацию... Возможно вакцина сработает и с новым вирусом - вакцина работает, всё нормально. Если вы прочитали, услышали какой-нибудь пессимистический прогноз, знайте, это вопрос времени, всё так и будет.
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09.01.2021 15:43 Відповісти
...а іще виявилося, що барановірус не знає пощади навіть до мертвих і продовжує поширюватися в їхніх тілах. Во, ***!
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09.01.2021 18:19 Відповісти
Стєпан-холєра брехун. Карантин вже треба давно було ввести, але через те що карантин ввели тільки 8 січня, ми маємо вже десятки тисяч померлих від короновірусу.
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09.01.2021 15:43 Відповісти
- Ты где бегал черт малохольный?


По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1396
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09.01.2021 15:46 Відповісти
Авжеж, ви ж фыгляри крутите статистикою як хочете.
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09.01.2021 15:48 Відповісти
Вообще-то уже есть прослойка переболевших людей. Поэтому уже той экспоненты не будет. Но все равно переболело меньше половины.
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09.01.2021 15:50 Відповісти
по двух-недельной давности концертов "95 квартала" ориентируется.
как раз инкубационный период заканчивается.
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09.01.2021 15:50 Відповісти
...в 173 опять Путин нападаает. Все как по Турчинову, ....Вертеп прошел. но черти приуныли и не уехали)
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09.01.2021 15:51 Відповісти
ну да, гнусаве чмо в Буковелі натовпи створювало. чекайте всіх взад ))
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09.01.2021 15:51 Відповісти
Мудрый нарид!
Я только был в АТБ.
Разрешили торговать колготками, сигаретами и лампочками.
Бегите!
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09.01.2021 15:53 Відповісти
а батарейками разрешили?
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09.01.2021 16:00 Відповісти
Да, зато закрыли Новую Линию и стоит очередь на улице за заказами.
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09.01.2021 16:02 Відповісти
простите, а аптечный бизнес такой же выгодный как ритуальный?
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09.01.2021 16:21 Відповісти
Мне шариковые ручки не продали, редиски.
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09.01.2021 16:29 Відповісти
Запас шариковых ручек у Вас должен быть ещё в декабре. Вы надеялись, что карантина не будет? А грипп? Сказал степанов, что вас будут беречь. От эл.лампочек и прочих ненужных бытовых товаров.16 дней.
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09.01.2021 17:06 Відповісти
НЕ волнуйтесь..
Мы все прэ3эдэнты.. и лечить нас будут СООТВЕСТВЕННО !.


.
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09.01.2021 16:06 Відповісти
Где они понабирали таких министров дебилов.
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09.01.2021 16:18 Відповісти
А в эту шоблу криворагульную пойдут нормальные работать?
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09.01.2021 16:58 Відповісти
степанов а нах@й ты тогда сдался?
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09.01.2021 16:20 Відповісти
Кого-то этот Степашка напоминает своими ежедневными спичами, то ли вирусного "Киселева", то ли ковидного "Гебельса"..
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09.01.2021 16:25 Відповісти
А если не будет?то дорисуете статистику
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09.01.2021 16:45 Відповісти
Щас тебе еще с буковели зеленая толпа развезет по всей Украине.
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09.01.2021 16:55 Відповісти
Степашка - обьясни нам лучше вот это - "Вакцину против коронавируса китайской компании Sinovac будут закупать через фирму Лекхим, которую связывают с Раисой Богатыревой (министром здравоохранения времен президентства Януковича), так как это было требованием производителя."

Степанов считает, что его объяснение является убедительным?..
Китайцы выставили «странное» условие, но он решил согласиться на него.
Почему Украина вообще решила закупать вакцину из Китая, а не из какой-то нормальной страны?
Тем более, что эта китайская вакцина даже не закончила положенные испытания.
Да еще и китайцы выставляют какие-то условия…Очевидно, что Степанов прикидывается идиотом.
В связи с чем напрашиваются два очевидных вывода:
- Степановым должны по этому вопросу заняться правоохранительные органы;
- договор с китайцами нужно аннулироваться и заняться поиском поставщиков из западных стран, вакцины которых прошли все испытания.(с)
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09.01.2021 17:07 Відповісти
Степашка имеет непосредственное отношение к рыгопляди Багатыревой. Более тупой и циничной отмазки, о том, что производитель отказался продавать вакцину напрямую, а не через фирму прокладку рыгопляди Багатыревой я не слышал. На еврейском это называется ХУЦПА- цинизм высшей степени. Просто оно знает что ему за это ни чего не будет, поэтому и не особо отмазывается. Пройдет совсем немного время и многие (не все) зелесосы поймут что совсем не Супрун была доктор смерть.
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09.01.2021 17:26 Відповісти
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09.01.2021 17:30 Відповісти
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1981
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09.01.2021 17:48 Відповісти
Согласен, те же яйца только в профиль.
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09.01.2021 18:45 Відповісти
Чем сильнее карантин - тем больше больных?
Может нужно всех обязать прокатиться в поезде по 5 человек на место? И вирусу хана.
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09.01.2021 17:59 Відповісти
А если не начнется, нарисуете его?
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09.01.2021 18:48 Відповісти
начнут больше тестов делать. вот и повасится.
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09.01.2021 19:02 Відповісти
вся статистика что от степанова по коронавирусных, что от укрстата по количеству жителей и количеству смертей, что по рейтингам партий - ПОЛНАЯ ТУФТА!
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09.01.2021 19:49 Відповісти
Скандал с подпольной вакцинацией в Украине вышел на международный уровень - источник 9 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

По моим данным, этим уже заинтересовались израильские журналисты и силовики: там в ближайшее время выйдет программа расследования о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться.
Об этом https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4314357/ сообщает сегодня в блоге «Корреспондента» блогер этого издания Кирилл Киквидзе (он начал публиковаться на сайте с осени 2019 года).
Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку, и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет.
Возможно, именно реакция израильтян вынудила СБУ тоже возбудить уголовное дело по факту ввоза вакцины.
О подпольной вакцинации и ввозе вакцины ранее заявил бизнесмен Михаил Бродский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8.html Голдман при помощи Радуцкого проводит вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам - заявление для Зеленского и СБУ
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/pfizer-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3.html Pfizer не спасает от аморальности, или О диагнозе Зе-власти
Он требует, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку.
Телеграм-канал Shadow Anonymous сообщил, что вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова. Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам.
Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся!
По моим данным, среди уколовшихся и оказавшихся в пролете не только Шмыгаль и Иванчук, а также ряд других «слуг народа» и бизнесменов.
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09.01.2021 20:36 Відповісти
ЗЕбидлота, ви це зробили разом!
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09.01.2021 23:34 Відповісти
Степанова в отставку!!!! Уволить Степанова за профнепригодность и посадить за преступную халатность!!
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09.01.2021 20:48 Відповісти
Пороблено
@cgtr
· 5 чВлада США, Великобританії, Німеччини людям: - Ми вводимо локдаун, сидіть вдома! Люди: - Як? А жити на що? Влада: - Залишайтесь вдома, ось вам гроші!

Влада України людям: - Ми вводимо локдаун, сидіть вдома! Люди: - Як? А жити на що? Влада: - Залишайтесь вдома, ось вам штрафи!
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09.01.2021 21:45 Відповісти
Вам же чітко сказали ДВА роки вас будуть маринувать і кошмарить. А далі буде видно, що з вами приматами робити.....
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09.01.2021 21:52 Відповісти
А кому вы отвечали? Не понимаю почему в моей ленте ваши ответы мне если я ничего не писал в этой новости....
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09.01.2021 22:46 Відповісти
Ну, а как же не начаться, посмотри, что творится на Буковеле, где отдыхает уставший от видосиков и от брехни презик, как там соблюдается карантин? Толпы людей, как баранов без масок, без соблюдения дистанций. Всё это уже обеспечено, минимум на год.
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09.01.2021 23:00 Відповісти
Влада керує статистикою як махляр в наперстках, більше тестів-більше хворих, в статистику входять важко хворі, терпимі форми не регіструються бо люди посилають владу на#уй як я.
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09.01.2021 23:32 Відповісти
 
 