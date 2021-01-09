Прокуратура розслідує обстріл найманцями РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк"
У Донецькій області розпочато розслідування за фактом обстрілу представниками НВФ РФ бригади, що виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка - Торецьк".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Донецької обласної прокуратури в фейсбуці.
За даними відомства, під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 січня 2021 року, близько 11:00, в районі с. Південне Донецької області представниками незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів здійснено обстріл бригади, яка виконувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк".
Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, попри досягнуті домовленості, противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.
Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
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А вот почему за всё это время нет новой трубы в Торецк как-нибудь через Магдалиновку например , это конечно вопрос. И к пороху, и к зеле этот вопрос можно спросить ...
У меня например, есть предположение, что и тот и другой не исключают немалого процента вероятности того, что элдэнээры будут граничить не с линией разграничения, а с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями. Поэтому, как бы - а нафига тогда туда бабло вваливать?
но потом...
в грядущем...
То Зе-блани у політику бавляться, а 73% лохторату у долоньки плескають.
Это верхушка террикона шахты Гагарина в Горловке и эти "канавы" явно рукотворные. Так вот оттуда до географического центра(!) Торецка примерно 7,5 км (рабочая дистанция 120мм миномета). Ну а до дырок в водопроводе вообще - какие-нибудь сотни метров ...
Торецк вообще-то под контролем Украины.
А, ну да, там же
Спонсор этого п.здеца впопублок в симбиозе с слугами урода
Ну так чего ты тогда за тех простых работяг переживаешь? Не они ли за этих спонсоров голосили?