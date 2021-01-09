Прокуратура розслідує обстріл найманцями РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк"

У Донецькій області розпочато розслідування за фактом обстрілу представниками НВФ РФ бригади, що виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка - Торецьк".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Донецької обласної прокуратури в фейсбуці.

За даними відомства, під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 січня 2021 року, близько 11:00, в районі с. Південне Донецької області представниками незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів здійснено обстріл бригади, яка виконувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк".

Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, попри досягнуті домовленості, противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

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