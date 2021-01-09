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Прокуратура розслідує обстріл найманцями РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк"

Прокуратура розслідує обстріл найманцями РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні

У Донецькій області розпочато розслідування за фактом обстрілу представниками НВФ РФ бригади, що виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка - Торецьк".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Донецької обласної прокуратури в фейсбуці.

За даними відомства, під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 січня 2021 року, близько 11:00, в районі с. Південне Донецької області представниками незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів здійснено обстріл бригади, яка виконувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк".

Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, попри досягнуті домовленості,  противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

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Прокуратура розслідує обстріл найманцями РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк 01

обстріл (29206) Донецька область (8816)


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Топ коментарі
+6
Шесть лет нам доказывают,что это ТЕХНИЧЕСКИ невозможно.За это время-с Марса,воду можно провести...
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09.01.2021 15:47 Відповісти
+5
перекрыть водопровод и всех делов-пусть с рашки воду им качают-
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09.01.2021 15:35 Відповісти
+4
и толку из этого?? Лучше разобрать такие вопросы : как они вообще вышли на дистанцию обстрела, чем занимается разведка, почему террористы не лежат в земле, почему губка боб не хочет быть мером Харькова ???
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09.01.2021 16:11 Відповісти
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перекрыть водопровод и всех делов-пусть с рашки воду им качают-
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09.01.2021 15:35 Відповісти
Карту купи . И мозгов немножко .
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09.01.2021 15:40 Відповісти
Послать туда бубочку, пусть им в глаза посмотрит, а не на лыжах катается!
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09.01.2021 21:55 Відповісти
Шесть лет нам доказывают,что это ТЕХНИЧЕСКИ невозможно.За это время-с Марса,воду можно провести...
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09.01.2021 15:47 Відповісти
По этому водопроводу идёт половина воды необходимой Мариуполю и идёт этот водопровод через Горловку и Донецк. Могли бы перекрыть, перекрыли бы еще в 14-ом.
А вот почему за всё это время нет новой трубы в Торецк как-нибудь через Магдалиновку например , это конечно вопрос. И к пороху, и к зеле этот вопрос можно спросить ...
У меня например, есть предположение, что и тот и другой не исключают немалого процента вероятности того, что элдэнээры будут граничить не с линией разграничения, а с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями. Поэтому, как бы - а нафига тогда туда бабло вваливать?
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09.01.2021 18:20 Відповісти
прокура расследует? И? Кого засудили? Кого посадили???
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09.01.2021 15:53 Відповісти
все виновные будут наказаны...
но потом...
в грядущем...
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09.01.2021 16:35 Відповісти
Иду как-то по Благбазе, покупаю чеснок и каперсы с артишоками... подходит толстая цыганка с утиным злбом, безедовыми глазами, в грязных разноцветных юбках, с немытыми волосами и говорит, дескать, позолоти ручку, расскажу, шо будет, шо ждет тебя. Я ей, мол, расскажи мне про мое прошлое... И шо ты думаешь? Как ветром сдуло. Про будущее кто угодно, даже прокурор нагадает...
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09.01.2021 16:42 Відповісти
Не звертайте увагу, панове!
То Зе-блани у політику бавляться, а 73% лохторату у долоньки плескають.
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09.01.2021 16:07 Відповісти
и толку из этого?? Лучше разобрать такие вопросы : как они вообще вышли на дистанцию обстрела, чем занимается разведка, почему террористы не лежат в земле, почему губка боб не хочет быть мером Харькова ???
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09.01.2021 16:11 Відповісти
"как они вообще вышли на дистанцию обстрела, чем занимается разведка"
Это верхушка террикона шахты Гагарина в Горловке и эти "канавы" явно рукотворные. Так вот оттуда до географического центра(!) Торецка примерно 7,5 км (рабочая дистанция 120мм миномета). Ну а до дырок в водопроводе вообще - какие-нибудь сотни метров ...
Прокуратура розслідує обстріл найманцями РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк" - Цензор.НЕТ 4149
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09.01.2021 18:43 Відповісти
Толку-то с этого возбуждения! Сепарусам плевать на договоренности, законы, угрозы! Их преступную деятельность на нашей земле может остановить только ПУЛЯ!!!
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09.01.2021 16:29 Відповісти
Когда эти сволочи прекратят прожирать миллионы народных денег??? Что там расследовать? Они тех наемников поймают что-ли и посадят? Нет и нет. Так зачем херней заниматься? Это все равно что годами заниматься расследованиями действий Наполеона или Тутанхамона.
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09.01.2021 17:13 Відповісти
Наши долбо.бы (тот кто принял решение о ремонте а не простые работяги) ремонтируют ими же перебитый водопровод, а те долбо.бы наших еще и обстреливают. Феерический п.здец. Спонсор этого п.здеца впопублок в симбиозе с слугами урода, а как же еще " там же наши люди".
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09.01.2021 17:16 Відповісти
а как же еще " там же наши люди".

Торецк вообще-то под контролем Украины.
А, ну да, там же
Спонсор этого п.здеца впопублок в симбиозе с слугами урода

Ну так чего ты тогда за тех простых работяг переживаешь? Не они ли за этих спонсоров голосили?
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09.01.2021 18:55 Відповісти
За шесть лет войны можно было построить и отдельные водоводы и в мариуполь и Торецк и другие города прифронтовой Украины!! А Донецк и всё ОРДЛО оставить вообще без воды из Днепра!! пусть у Пуйла тогда голова заболит как обеспечить ОРДЛО питьевой водой, как в Крыму!! Но нет же !! Мы им , в ОРДЛО , воду даём бесплатно и в неограниченных количествах!! Наш неуч зеленский ещё раз посмотрит в глаза Путину и сядет на свою еврейскую трусливую жопу, ни с чем!! Врага надо каждый день чем то удивлять и наказывать, а не падать на колени перед пуйлом!! Неужели Зеленскому и прочим его шестёркам не понятно , что Донбасс к нам уже не вернётся в ближайшие 25-30 лет!! И что ???? Все эти тридцать лет мы будет поить этих предателей и сепаратистов, бесплатно???...Вы , что там наверху лук ели или так ох......ли!! Газ им бесплатно, электричество бесплатно, воду бесплатно, нечестно заработанные пенсии пожалуйста. Так они в ОРДЛО, с помощью Украины, давно живут при коммунизме!! И на хрена тогда им Украина??? А???...
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10.01.2021 19:06 Відповісти
За шесть лет войны можно было построить и отдельные водоводы и в Мариуполь и Торецк и другие города прифронтовой Украины!! А Донецк и всё ОРДЛО оставить вообще без воды из Днепра!! пусть у Пуйла тогда голова заболит как обеспечить ОРДЛО питьевой водой! Как в Крыму!! Но нет же !! Мы им, в ОРДЛО , Газ бесплатно, электричество бесплатно, воду бесплатно, нечестно заработанные пенсии пожалуйста. Так они в ОРДЛО, с помощью Украины, давно живут при коммунизме!! И на хрена тогда им Украина??? А???...Врага надо каждый день чем то удивлять и наказывать, а не падать на колени перед пуйлом!! Неужели Зеленскому и прочим его шестёркам не понятно , что Донбасс к нам уже не вернётся в ближайшие 25-30 лет!! И что ???? Все эти тридцать лет мы будет поить и кормить этих предателей и сепаратистов, бесплатно???...Вы , что там наверху лук ели или так ох......ли!! А всему виной Огромнейшие, ворованые у народа Украины, заводы, шахты , фабрики, таких ворюг: как Ахметов, коломойский, фирташ, тарута, королевская, пинчук, Новинский и многие другие воры в Украине!! А Нет днепровсккой воды пеперстанут работать доменные печи и мартены! И не станет В ОРДЛО ни стали, ни угля, ни металлов, ни удобрений! И не будет , вообще как такового ДОНЕЦКА!! И возможно тогда они приползут в УКраину!!!!....
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10.01.2021 19:20 Відповісти
 
 