Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров
Український кардіохірург, гендиректор Інституту серця Борис Тодуров заявив, що Верховна Рада порушила законодавство, коли приймала бюджет України на 2021 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".
"Якщо відкласти всі емоції, є закон, за яким на медицину не може бути виділено менше 5%. А сьогодні виділяють 4%. Це порушення закону. Сьогодні будь-який лікар може подати в суд на Верховну Раду - і виграє. Не можна жити в державі, де Верховна Рада порушує закон. Аморально просто", – сказав він.
Тодуров зазначив, що в бюджеті на 2021 рік передбачили підвищення зарплати медикам на 9%.
"А інфляцію передбачено на рівні 7,5%, якщо ви знаєте. Тобто підвищення зарплати медикам не буде взагалі жодного – залишається 1,5%. Це насмішка. Навіть не знаю, як назвати м'якше, щоб нікого не образити. На інфекційні лікарні вистачить лише на перший квартал. Я не знаю, як вони будуть далі. Я не розумію", – додав лікар.
Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада прийняла держбюджет України на 2021 рік. У документі передбачено фінансування МОЗ на рівні 159 189 000 000 грн. Порівняно з першим читанням ця цифра зросла на 3 900 000 000 грн. Однак, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, пропозиції відомства не врахували.
"Так, ми бачимо збільшення в абсолютних цифрах фінансування медицини, але збільшення це не означає мінімально достатнього", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Объясните, куда пойдут эти 160 млрд? На что??
https://magazine.nv.ua/journal/3339-journal-no-05/komu-i-kakie-skhemy-obrubila-suprun.html
Что выиграть?
Мало грошей ригівському вилупку?
тепер хоче нам медвечука підсунути?
То есть любой врач теперь может подать в суд на то как он голосовал ? 😂😂😂😂
Было действия у нарида Украины ? То есть голосование ? Теперь последствия для того самого нарида ? Кто этому нариду сегодня виноват ? Кто , если не он сам своим голосованием ? 🤗🤗🤗
А знаете за что я получил год условного?Так это за то что вмазал сынку прокурора.А причина была как всегда ментовская,почему не вызывали тогда еще милицию.А ответ что пока мы махались небыло времени искать телефонный аппарат никого даже неинтересовал. Во всех ******* МИЛИЦИИ и ПОЛИЦИИ есть одна отмазка,нас поздно вызвали и как всегда виновен тот кто вызвал их но позно.
Всё маловато будет?
===
Только врач? А, то дуров?