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Новини Бюджет-2021
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Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров

Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров

Український кардіохірург, гендиректор Інституту серця Борис Тодуров заявив, що Верховна Рада порушила законодавство, коли приймала бюджет України на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Якщо відкласти всі емоції, є закон, за яким на медицину не може бути виділено менше 5%. А сьогодні виділяють 4%. Це порушення закону. Сьогодні будь-який лікар може подати в суд на Верховну Раду - і виграє. Не можна жити в державі, де Верховна Рада порушує закон. Аморально просто", – сказав він.

Тодуров зазначив, що в бюджеті на 2021 рік передбачили підвищення зарплати медикам на 9%.

"А інфляцію передбачено на рівні 7,5%, якщо ви знаєте. Тобто підвищення зарплати медикам не буде взагалі жодного – залишається 1,5%. Це насмішка. Навіть не знаю, як назвати м'якше, щоб нікого не образити. На інфекційні лікарні вистачить лише на перший квартал. Я не знаю, як вони будуть далі. Я не розумію", – додав лікар.

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Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада прийняла держбюджет України на 2021 рік. У документі передбачено фінансування МОЗ на рівні 159 189 000 000 грн. Порівняно з першим читанням ця цифра зросла на 3 900 000 000 грн. Однак, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, пропозиції відомства не врахували.

"Так, ми бачимо збільшення в абсолютних цифрах фінансування медицини, але збільшення це не означає мінімально достатнього", - пояснив він.

Автор: 

бюджет (3016) медицина (2136) Тодуров Борис (24)


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Топ коментарі
+18
Супрун требовала от удельных "князьков" от медицины перестать барыжить на материалах и лекарствах, выделяемых на больных за счет государства. Тодуров с Богомолец упирались как могли.
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09.01.2021 15:56 Відповісти
+16
Кстати, напомню для забывчивых. Тодуров -- это один из тех, кто орал "только не Супрун, только не Порошенко". Теперь плачится.
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09.01.2021 15:53 Відповісти
+12
У тодурова было больше всего претензий к Супрун. Уж сейчас он может быть довольным: в медицину пришла та же гоп-компания, что была при Богатырёвой. Снова процветает взяточничество и откат при гос.закупках.
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09.01.2021 15:56 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Очередная "победа" клоунов. Что-то их "победы" в последнее время посыпались, как из рога изобилия.
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09.01.2021 15:52 Відповісти
Час повільно рухається до виборів ,лохторат треба готувати до "чесних2 виборів !!!)))
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09.01.2021 16:00 Відповісти
Без денег тебе сейчас даже палец не забинтуют.
Объясните, куда пойдут эти 160 млрд? На что??
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09.01.2021 15:52 Відповісти
На фарммафию и зеленым по карманам.

По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров - Цензор.НЕТ 1758
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09.01.2021 15:54 Відповісти
Кстати, напомню для забывчивых. Тодуров -- это один из тех, кто орал "только не Супрун, только не Порошенко". Теперь плачится.
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09.01.2021 15:53 Відповісти
Супрун требовала от удельных "князьков" от медицины перестать барыжить на материалах и лекарствах, выделяемых на больных за счет государства. Тодуров с Богомолец упирались как могли.
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09.01.2021 15:56 Відповісти
Особенно по сердечным дел мастерам прошлась. Они все и их жены ФОПы Все операции через их родственников и друзей идут. Частично медикаменты из больниц продают частично покупают. У меня товарищ кардиохирург ? Миллионер
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09.01.2021 16:35 Відповісти
Тодуров живет как недоделанный олигарх. И тут Супрун такую кормушку рубала. Институт государственный, лечение оплачено государством, материалы и медикаменты дало государство, а операции платные и деньги в карман Тодурова и приближенных. А как он воевал против передачи стентов по областям.
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09.01.2021 18:52 Відповісти
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 3931
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09.01.2021 16:57 Відповісти
Кому и какие схемы обрубила Супрун
https://magazine.nv.ua/journal/3339-journal-no-05/komu-i-kakie-skhemy-obrubila-suprun.html
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09.01.2021 16:04 Відповісти
Тодуров пусть сначала вспомнит как Крысин у него в детском отделении кардиологии прятался и это при том что туда стояла очередь из пациентов!
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09.01.2021 20:04 Відповісти
Та да. Было и такое. За бабло он и Яныка бы хворым сделал. Гнида, которая сильно любит бабки.
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09.01.2021 20:09 Відповісти
У тодурова было больше всего претензий к Супрун. Уж сейчас он может быть довольным: в медицину пришла та же гоп-компания, что была при Богатырёвой. Снова процветает взяточничество и откат при гос.закупках.
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09.01.2021 15:56 Відповісти
Так Степанов и есть ставленник фарммафии, вернее один из.
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09.01.2021 16:02 Відповісти
В бюджеті нема грошей,на ГПУ,ОП,ВРУ,КМУ,НГ та т.п. гроши є ,а на мед.,пед, та таке інше нема !!!)))
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09.01.2021 15:57 Відповісти
Розвиток України , за кремлівським сценарієм триває та прогресує !!!)))
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09.01.2021 15:59 Відповісти
ну... у нас на отдельные статьи Конституции положили медиатр для рояля, а тут какой-то закон...
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09.01.2021 15:59 Відповісти
тодуров не в тємє. любой врач можєт только подать, а виграє тільки бандіт ахмєтов.
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09.01.2021 16:01 Відповісти
Будь-який громадянин має право мати право !!!)))
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09.01.2021 16:03 Відповісти
"любой врач может подать в суд на Верховную Раду - и выиграть"

Что выиграть?
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09.01.2021 16:03 Відповісти
Редкостная мразь этот тудоров...
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09.01.2021 16:23 Відповісти
Весна прийде - саджати будете. (с)
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09.01.2021 16:31 Відповісти
Осел стране дорого обходится. Не до врачей
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09.01.2021 16:31 Відповісти
Це той, хто в себе в клініці виховував медперсонал як треба ховати тітушок та спілкуватися з активістами?
Мало грошей ригівському вилупку?
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09.01.2021 16:36 Відповісти
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 4911
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09.01.2021 17:00 Відповісти
тодуров же агітував за Зе.
тепер хоче нам медвечука підсунути?
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09.01.2021 17:02 Відповісти
Многоходовочка. Но даже говно иногда говорит правду, когда нужно обосрать другое говно.
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09.01.2021 17:10 Відповісти
Ну вот, а зелешмоньки говорили что Супрун это доктор смерть. А кто-же тогда украинофобное монобольшинство и Зелибоба со своими людьми на ключевых должностях в правительстве?
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09.01.2021 17:08 Відповісти
НУ ТАК ДАВАЙ !!!
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09.01.2021 17:11 Відповісти
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 3964
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09.01.2021 17:18 Відповісти
В 2016-м тодуров задекларировал 174 тыс гривен зарплаты, и 11 млн грн сбережений. Еще кому-то нужны доказательства, что эта тварь грабит людей?!
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09.01.2021 17:19 Відповісти
еще на дворец его посмотрите... и поймете, где коррупцийное бабло спрятал...
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09.01.2021 23:57 Відповісти
По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров -- а на тот нарид что голосовал за тех кто сидит в верховной рады, можно подать в суд и выиграть ? 😂😂😂😂
То есть любой врач теперь может подать в суд на то как он голосовал ? 😂😂😂😂

Было действия у нарида Украины ? То есть голосование ? Теперь последствия для того самого нарида ? Кто этому нариду сегодня виноват ? Кто , если не он сам своим голосованием ? 🤗🤗🤗
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09.01.2021 17:27 Відповісти
Выдели на медицину из своих взяток и поборов и будет 5%... а не занимаешься фарисейством...
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09.01.2021 17:32 Відповісти
А согласно какому закону не менее 5% ?
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09.01.2021 17:44 Відповісти
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 6465
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09.01.2021 17:47 Відповісти
Вони ще вивчають мову, потім буде арифметика ( окрім особистої зарплатні ), бюджет для них іншомовне, незрозуміло.
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09.01.2021 18:04 Відповісти
Тодуров - чмо і корупціонер, продавав стенти, закуплені за державною програмою. Його місце - тюрма. ******, мені стент після інфаркту запропонував , який мав ставити безкоштовно, за 70 тис + реабілітація. Немає грошей - здохни. Тому думка цього негідника нічого не варта.
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09.01.2021 18:32 Відповісти
А во сколько обойдется простому врачу подача жалобы в суды Украины?Озвучте пожалуста,и чем ему эта жалоба аукнется?
А знаете за что я получил год условного?Так это за то что вмазал сынку прокурора.А причина была как всегда ментовская,почему не вызывали тогда еще милицию.А ответ что пока мы махались небыло времени искать телефонный аппарат никого даже неинтересовал. Во всех ******* МИЛИЦИИ и ПОЛИЦИИ есть одна отмазка,нас поздно вызвали и как всегда виновен тот кто вызвал их но позно.
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09.01.2021 18:46 Відповісти
зелох надеется что мвф опять его спасет, а как посылал его в опу...
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09.01.2021 18:53 Відповісти
Так Тодуров сознательно топил за Зеленых. За шо боролся, на то и напоролся. Жаль только порядочных врачей.
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09.01.2021 19:00 Відповісти
Серед лікарів хіба є порядочныє...?)))
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09.01.2021 19:34 Відповісти
Это тот Тодуров, который бабло собирал с пациентов?
Всё маловато будет?
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09.01.2021 19:00 Відповісти
Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров

===
Только врач? А, то дуров?
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09.01.2021 19:06 Відповісти
"любой врач..." а самому слабо? подай иск и выиграй дело.... подстрекать могут только провокаторы и подонки.
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09.01.2021 23:59 Відповісти
 
 