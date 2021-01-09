Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров

Український кардіохірург, гендиректор Інституту серця Борис Тодуров заявив, що Верховна Рада порушила законодавство, коли приймала бюджет України на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Якщо відкласти всі емоції, є закон, за яким на медицину не може бути виділено менше 5%. А сьогодні виділяють 4%. Це порушення закону. Сьогодні будь-який лікар може подати в суд на Верховну Раду - і виграє. Не можна жити в державі, де Верховна Рада порушує закон. Аморально просто", – сказав він.

Тодуров зазначив, що в бюджеті на 2021 рік передбачили підвищення зарплати медикам на 9%.

"А інфляцію передбачено на рівні 7,5%, якщо ви знаєте. Тобто підвищення зарплати медикам не буде взагалі жодного – залишається 1,5%. Це насмішка. Навіть не знаю, як назвати м'якше, щоб нікого не образити. На інфекційні лікарні вистачить лише на перший квартал. Я не знаю, як вони будуть далі. Я не розумію", – додав лікар.

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Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада прийняла держбюджет України на 2021 рік. У документі передбачено фінансування МОЗ на рівні 159 189 000 000 грн. Порівняно з першим читанням ця цифра зросла на 3 900 000 000 грн. Однак, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, пропозиції відомства не врахували.

"Так, ми бачимо збільшення в абсолютних цифрах фінансування медицини, але збільшення це не означає мінімально достатнього", - пояснив він.