На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС

За попередньою інформацією, на борту літака рейсу SJ182, що розбився в Індонезії, не було громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у твітері.

"За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, що зазнав катастрофи поблизу Джакарти", - написав він.

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Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що з літаком рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air втратили зв'язок авіадиспетчери в Індонезії невдовзі після вильоту лайнера зі столиці країни Джакарти.

Йдеться про літак серії Boeing 737-500.