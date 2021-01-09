На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС
За попередньою інформацією, на борту літака рейсу SJ182, що розбився в Індонезії, не було громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у твітері.
"За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, що зазнав катастрофи поблизу Джакарти", - написав він.
Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що з літаком рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air втратили зв'язок авіадиспетчери в Індонезії невдовзі після вильоту лайнера зі столиці країни Джакарти.
Йдеться про літак серії Boeing 737-500.
Топ коментарі
+5 Наталья Киенко
показати весь коментар09.01.2021 16:59 Відповісти Посилання
+3 Злой Карлик
показати весь коментар09.01.2021 17:22 Відповісти Посилання
+2 VOLODUMUR Б
показати весь коментар09.01.2021 16:22 Відповісти Посилання
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не бомж же якийсь..