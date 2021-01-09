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На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС

На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС

За попередньою інформацією, на борту літака рейсу SJ182, що розбився в Індонезії, не було громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у твітері.

"За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, що зазнав катастрофи поблизу Джакарти", - написав він.

Дивіться також: Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що з літаком рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air втратили зв'язок авіадиспетчери в Індонезії невдовзі після вильоту лайнера зі столиці країни Джакарти.

Йдеться про літак серії Boeing 737-500.

На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС 01

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Індонезія (150) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+5
Только что стукнула мысль в голову, - а наш "найвеличніший" не там сейчас отдыхает? У него в Карпатах как стартовая площадка для перемещения на Ближний Восток или в Африку, а может, и на Суматру. За наши-то денежки чего не попутешествовать?!! Только вот людям там сплошные убытки после его посещений...То стихийное бедствие, то катастрофа, то кто-то умрет... Короче, БЕДОНОСЕЦ!
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09.01.2021 16:59 Відповісти
+3
ублюдки не снимут рекламный гундосик
На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС - Цензор.НЕТ 322
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09.01.2021 17:22 Відповісти
+2
Є надія що московити були...
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09.01.2021 16:22 Відповісти
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Є надія що московити були...
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09.01.2021 16:22 Відповісти
Как Бубочка где-то отдыхает - так и авиакатастофа. Потому что он отдыхает практически всегда.
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09.01.2021 16:28 Відповісти
Только что стукнула мысль в голову, - а наш "найвеличніший" не там сейчас отдыхает? У него в Карпатах как стартовая площадка для перемещения на Ближний Восток или в Африку, а может, и на Суматру. За наши-то денежки чего не попутешествовать?!! Только вот людям там сплошные убытки после его посещений...То стихийное бедствие, то катастрофа, то кто-то умрет... Короче, БЕДОНОСЕЦ!
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09.01.2021 16:59 Відповісти
він особистим літаком переміщується.
не бомж же якийсь..
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09.01.2021 17:13 Відповісти
Ну як же, а хто рік тому літав на чартері з кацапем Ястржембськім!? ✈️
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09.01.2021 17:55 Відповісти
Повезло Индонезии, иначе зелупа бы их засудил как Иран за самолет МАУ.
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09.01.2021 17:20 Відповісти
после таких репараций и санкций Иран может и не выкарабкаться
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09.01.2021 18:40 Відповісти
ублюдки не снимут рекламный гундосик
На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС - Цензор.НЕТ 322
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09.01.2021 17:22 Відповісти
хоч десь наших заробітчан нема.
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09.01.2021 17:27 Відповісти
Дякувати БОГУ !!!
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09.01.2021 17:46 Відповісти
Співчуття родинам загиблих.
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09.01.2021 18:37 Відповісти
на борту летела оманская шлюха...пока скрывают...ленка уже в черном...
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09.01.2021 20:48 Відповісти
 
 