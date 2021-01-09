Гриценко дав пораду Зеленському після слів про Конгрес США: Не балакайте, краще дійте

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко прокоментував фразу президента Володимира Зеленського про те, що Конгрес США є "найстарішою і найдемократичнішою установою у світі".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Хоч як я поважаю Америку, але в Європі купа країн мають на багато сотень років довшу історію парламентаризму та демократії. Ми з вами це знаємо з курсу історії, а Зеленський і всі його єрмаки на Банковій не знають? Маючи до того ж університетські дипломи з міжнародних відносин", - написав Гриценко.

Він зазначив, що солодкими словами влада нічого не досягне, а словам Зеленського закордоном вже не вірять, але чекають дій.

"Тож не балакайте, до того ж дурниць, краще ефективно дійте", - підсумував Гриценко

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