Гриценко дав пораду Зеленському після слів про Конгрес США: Не балакайте, краще дійте
Ексміністр оборони Анатолій Гриценко прокоментував фразу президента Володимира Зеленського про те, що Конгрес США є "найстарішою і найдемократичнішою установою у світі".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Хоч як я поважаю Америку, але в Європі купа країн мають на багато сотень років довшу історію парламентаризму та демократії. Ми з вами це знаємо з курсу історії, а Зеленський і всі його єрмаки на Банковій не знають? Маючи до того ж університетські дипломи з міжнародних відносин", - написав Гриценко.
Він зазначив, що солодкими словами влада нічого не досягне, а словам Зеленського закордоном вже не вірять, але чекають дій.
"Тож не балакайте, до того ж дурниць, краще ефективно дійте", - підсумував Гриценко
Будь ласка, зачекайте...
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ужели...
та шото ЛАЙКІВ мало .. тищи давай .. планшетиків у жи - ди - ягнят .. завше було ..
Источник: https://censor.net/ru/n3240839
Это типа совет что бы оно чаще по клавишам рояля стучало своим обрезанным огрызком?
Такие вот пироги, малята...