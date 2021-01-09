Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню від початку доби, у ЗСУ без втрат

Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку суботи, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Тільки в обідній час було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське ворог відкривав вогонь у бік українських позицій з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Крім того, неподалік н.п. Водяне, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - зазначили в штабі ООС.