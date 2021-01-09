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Новини
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Диверсію не відкидаємо, - оператор ГТС про причини вибуху газопроводу під Лубнами

Диверсію не відкидаємо, - оператор ГТС про причини вибуху газопроводу під Лубнами

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія.

Про це йдеться на сторінці оператора ГТС України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За оперативною інформацією, 9 січня 2021 року о 15:50 сталася розгерметизація магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" у Полтавській області, неподалік Лубен", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами. ВIДЕО (оновлено)

Зазначається, що жертв і постраждалих унаслідок аварії немає.

"Ремонтні бригади працюють на місці інциденту, наразі аварію локалізовано. Небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів немає. ОГТСУ вживає всіх необхідних заходів, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхід, загрози для забезпечення газом приглеглих населених пунктів немає. Транзиту також нічого не загрожує", - підкреслили в пресслужбі оператора.

Там також додали, що розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, зокрема можливість диверсії.

Диверсію не відкидаємо, - оператор ГТС про причини вибуху газопроводу під Лубнами 01

Автор: 

вибух (4525) газопровід (1550) Оператор ГТС (549) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+18
Версия с диверсией будет отклонена, так как зебилам намекнут, что от такой недружественной позиции может сорваться нормандская встреча!
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09.01.2021 18:30 Відповісти
+13
А я впевнений що без "братів" не обійшлося!! І це вже не перший раз саме в Полтавській області!!
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09.01.2021 18:28 Відповісти
+9
как и по вагнеровцам
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09.01.2021 18:33 Відповісти
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- Я взорвал газопровод, воот ! (******** ********ыч *****)
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09.01.2021 18:25 Відповісти
Транзиту газа также ничего не угрожает, - говорится в сообщении.
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09.01.2021 18:30 Відповісти
Отлегло.Нельзя партнеров подводить.СП-2 пока не готов.😂
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09.01.2021 18:33 Відповісти
а Меня что то не попускает из за цен на Газ
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09.01.2021 18:35 Відповісти
Уренгой-Помари-Ужгород то стратегічний газогін ГТС України по транзиту газу в Європу. Така "аварія" - то привід звинуватити Україну в неможливості забезпечити стабільний транзит. Отже - необхідність альтернативних варіантів у т.ч і ПП -2...
А нам - копняк у сраку - потрібно гарантувати безпеку своїх стратегічних об"єктів. І, як приклад наведуть як горіли артсклади в Н-Богданівці, Балаклєї, Калинівці... стратегічний запас ЗСУ, між іншим...
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09.01.2021 19:20 Відповісти
та ладно - там проежаешь недалеко - такой смєлл газа всегда
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09.01.2021 18:26 Відповісти
А я впевнений що без "братів" не обійшлося!! І це вже не перший раз саме в Полтавській області!!
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09.01.2021 18:28 Відповісти
Перед тим Кацапія знизила транзит Україною на 30% і на ту саму величину збільшила через Турецький Поток.
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/06/853401-gazprom-yanvare-snizil-tranzit-gaza

Здається що можемо чекати ще на серію, а тоді Кацапія скаже що Україна не надійний транзитер, тож зніміть санкції з ПП-2, а то Європа замерзне.
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09.01.2021 18:56 Відповісти
Не выдумывай. У нас в Полтаве «брати» даже тачки свои с «бративскими» номерами боятся на ночь во дворах оставлять, бо палили неодноразово...
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09.01.2021 19:11 Відповісти
і шо це доводить?
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09.01.2021 19:15 Відповісти
Те, що народний гнів не варто списувати на примарних москалів, замість 73% зевлади довбойобів. Чому саме в Лубнах найвища вартість газу в країні попрете, що труба, з якої ця влада краде газ, проходить саме Лубнівським районом?
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09.01.2021 19:22 Відповісти
Бо при розрахунку вартості вважається, що газ по цій трубі йде в Польщу чи Словаччину, а потім звідти поертається назад на Полтавщину. А насправді газ не робить такий шлях, а прямо з Росії потрапляє в оселі жителів цих регіонів.
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09.01.2021 20:47 Відповісти
Версия с диверсией будет отклонена, так как зебилам намекнут, что от такой недружественной позиции может сорваться нормандская встреча!
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09.01.2021 18:30 Відповісти
как и по вагнеровцам
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09.01.2021 18:33 Відповісти
https://stihi.ru/2014/08/16/6445 Громче всех Держи вора кричит сам вор (Халида Шариф) ..
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10.01.2021 10:36 Відповісти
Не дивно, при таких тарифах де завгодно повинно вибухати.
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09.01.2021 18:37 Відповісти
Так не давно там же патєрпєлі трасу перекривали, бо газ їм дорогий, може це вони?
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09.01.2021 18:43 Відповісти
саша шо ты гонишь ?
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09.01.2021 18:46 Відповісти
А шо ? Як на Порошенка гонять. що він підірвав арсенали то їм можна, а це версія між іншим!
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09.01.2021 18:50 Відповісти
так то тонкий английский юмор
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09.01.2021 18:53 Відповісти
Та Штаты сами виноваты, что лугандонов в качестве беженцев пригрели.
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09.01.2021 19:24 Відповісти
просто каждого 5-го зажопошника взять в заложники и пусть взрывают
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09.01.2021 18:44 Відповісти
ну так простіше з людьми боротись . не має газу, нема проблем.А то казали,що самі труби вели......
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09.01.2021 18:54 Відповісти
В стране война. Правда ою этом власть предпочитает не думать. Организовать охрану магистальных проводов, стратегических мостов и узловых жд.бстанций-денюх не заработаешь.
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09.01.2021 18:55 Відповісти
красавцы.
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09.01.2021 19:00 Відповісти
Если вчера обстреляли рем-бригады что устраняли проблему водопровода Горловка---Торецк, то можно говорить всё что нужно, угодно. выгодно, и тд. Это война---все средства хороши. Так побеждают---а победителей не судят.
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09.01.2021 19:02 Відповісти
И насколько мне поднимут сейчас плату за доставку газа если я живу в 2-ух км от этой магистрали?Тем более что доставка мне за 2 км стоит больще чем транзит за 10 кубов газа за бгор 1000 кубов.
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09.01.2021 19:07 Відповісти
100 пудово кацапсячі лапті там побували! Диверсію не відкидаємо, - оператор ГТС про причини вибуху газопроводу під Лубнами - Цензор.НЕТ 4443
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09.01.2021 19:11 Відповісти
Сложите пазл..- протесты в Лубнах за цены на газ, снижение цен на газ в Лубнах для населения в трое !!!, и взрыв газопровода в г.Лубны...
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09.01.2021 19:22 Відповісти
" Диверсия не исключается" це ви кому розповідаєте? це основна версія. нажаль в нас ні розвідки, ні сбу, ні влади.
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09.01.2021 19:29 Відповісти
Чего ж диверсанты так далеко вглубь страны залезли, что поближе не было места - до границы быстро не доберешься, могут и схватить.
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09.01.2021 19:56 Відповісти
Ну так, в нас СБУ чим займається???
Бізнес кошмарить та патриотів саджати намагається???
Не на часі лейтенанту баканову займатись фєдєрашкіними діверсантами...
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09.01.2021 21:01 Відповісти
Приветик от Ахметова. Чтобы не забывали о важности угольной генерации.
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09.01.2021 23:13 Відповісти
 
 