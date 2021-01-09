Диверсію не відкидаємо, - оператор ГТС про причини вибуху газопроводу під Лубнами
Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія.
Про це йдеться на сторінці оператора ГТС України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За оперативною інформацією, 9 січня 2021 року о 15:50 сталася розгерметизація магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" у Полтавській області, неподалік Лубен", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв і постраждалих унаслідок аварії немає.
"Ремонтні бригади працюють на місці інциденту, наразі аварію локалізовано. Небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів немає. ОГТСУ вживає всіх необхідних заходів, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхід, загрози для забезпечення газом приглеглих населених пунктів немає. Транзиту також нічого не загрожує", - підкреслили в пресслужбі оператора.
Там також додали, що розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, зокрема можливість диверсії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А нам - копняк у сраку - потрібно гарантувати безпеку своїх стратегічних об"єктів. І, як приклад наведуть як горіли артсклади в Н-Богданівці, Балаклєї, Калинівці... стратегічний запас ЗСУ, між іншим...
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/06/853401-gazprom-yanvare-snizil-tranzit-gaza
Здається що можемо чекати ще на серію, а тоді Кацапія скаже що Україна не надійний транзитер, тож зніміть санкції з ПП-2, а то Європа замерзне.
Бізнес кошмарить та патриотів саджати намагається???
Не на часі лейтенанту баканову займатись фєдєрашкіними діверсантами...