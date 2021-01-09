На "Кримській платформі" мають озвучити конкретні кроки щодо деокупації: посилення санкцій проти РФ і скорочення відносин із Росією, - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що за підсумками майбутнього саміту "Кримської платформи" мають озвучити конкретні кроки, які прискорять деокупацію півострова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії
"Крім заяв, мають озвучити конкретні кроки, які робитимуться цими державами, щоб російські війська справді покинули Крим. Треба зробити все, щоб "Кримська платформа" стала успішною і не закінчилася провалом", – зазначив Чубаров.
За його словами, ті іноземні держави, які підтримають платформу, мають виступити за посилення санкцій щодо Росії, зокрема за негайне ембарго на російські енергоносії.
"Або ж ці уряди можуть максимально скоротити будь-які взаємини з Росією, оскільки її дії загрожують і їхній безпеці, і їхнім народам. Я розумію, що це надзвичайно складно для окремих держав, що це пов'язано з економічними втратами, але треба ж якось зупинити російську загрозу, що розповзається над усім світом", – сказав голова Меджлісу.
Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.
Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентської співпраці; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність "Кримської платформи" буде започатковано на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.
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