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На "Кримській платформі" мають озвучити конкретні кроки щодо деокупації: посилення санкцій проти РФ і скорочення відносин із Росією, - Чубаров

На

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що за підсумками майбутнього саміту "Кримської платформи" мають озвучити конкретні кроки, які прискорять деокупацію півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії

"Крім заяв, мають озвучити конкретні кроки, які робитимуться цими державами, щоб російські війська справді покинули Крим. Треба зробити все, щоб "Кримська платформа" стала успішною і не закінчилася провалом", – зазначив Чубаров.

За його словами, ті іноземні держави, які підтримають платформу, мають виступити за посилення санкцій щодо Росії, зокрема за негайне ембарго на російські енергоносії.

"Або ж ці уряди можуть максимально скоротити будь-які взаємини з Росією, оскільки її дії загрожують і їхній безпеці, і їхнім народам. Я розумію, що це надзвичайно складно для окремих держав, що це пов'язано з економічними втратами, але треба ж якось зупинити російську загрозу, що розповзається над усім світом", – сказав голова Меджлісу.

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Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентської співпраці; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність "Кримської платформи" буде започатковано на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.

Автор: 

Чубаров Рефат (565) деокупація (950) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+9
Ну и кто по мнению Чубарова сегодня готов отказаться от энергоносителей, ради Крыма?...К чему эта болтовня? Пример Северного потока 2 какбе показателен. Тем более мы сами игнорируем санкции против РФ и продолжаем торговать с Крымом. Я посмотрю как наша недовласть закроет с мая по октябрь поездочки туда-сюда, это будет показательно
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09.01.2021 19:29 Відповісти
+7
На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношения с Россией, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6027
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09.01.2021 19:24 Відповісти
+3
Какое сокращение отношений, если ЗЕ-режим элеткроэнергию стал закупать в РФ и ВСУ кормит из рязанских закромов?
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09.01.2021 19:34 Відповісти
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На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношения с Россией, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6027
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09.01.2021 19:24 Відповісти
так подожди ,они еще с коленок не встали
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09.01.2021 19:27 Відповісти
Конгресс планирует в понедельник начать импичмент Трампу во второй раз
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09.01.2021 19:26 Відповісти
Ну и кто по мнению Чубарова сегодня готов отказаться от энергоносителей, ради Крыма?...К чему эта болтовня? Пример Северного потока 2 какбе показателен. Тем более мы сами игнорируем санкции против РФ и продолжаем торговать с Крымом. Я посмотрю как наша недовласть закроет с мая по октябрь поездочки туда-сюда, это будет показательно
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09.01.2021 19:29 Відповісти
Рефат просто доведи хоть один раз что то до логического конца.
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09.01.2021 19:32 Відповісти
Так званих "Донбасяу" з окупації виїхало півтора мільйона,скільки татар,окрім Чубарова та Джамільова не стали отримувати росіянські аусвайси,і не прийняли окупації Крима росіянськими свинособаками?
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09.01.2021 19:33 Відповісти
А чого їм рипатися? Вони з одної рашки в іншу переїхали, а Україну навіть не помітили по дорозі.
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09.01.2021 19:47 Відповісти
Какое сокращение отношений, если ЗЕ-режим элеткроэнергию стал закупать в РФ и ВСУ кормит из рязанских закромов?
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09.01.2021 19:34 Відповісти
Так це Зелєбоба почав торгувати з кацапами,а до нього навіть кордони були закриті наглухо,от козел цей Зелєбоба))
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09.01.2021 20:11 Відповісти
Мудакам, голосовавшим за криворожское ватное быдло, давали слово?
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09.01.2021 22:28 Відповісти
Крымская платформа - это канахфеты такие ити что это ?
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09.01.2021 19:40 Відповісти
а может в мае этого года , с "маленьких шагов Чубарова" таки начнётся большой "марш на Крым" ...
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09.01.2021 19:40 Відповісти
Шаги?Этот урод захотел играть в политику,есть только один шаг или два.Один историческое обмен Крыма на историческое возвращение земель Украине по р.Дон что звучит в оригинальном Гимне Украины или признание кацапией современных границ територий после развала СССР а не на всякий писк крымских татаров которые и палец об палец не ударили за свои земли в крыму которые получили за дарма и ни один из них не освобождает Украину на нулевке,все только сетуют на тяжелую жизнь.
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09.01.2021 19:41 Відповісти
Вова шо ты гонишь ?
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09.01.2021 19:42 Відповісти
Возможно гоню и херню.Но укажите мне Крымских татаров в борьбе из окупантами.Их больше всего видно при делении Крыма после его освобождения с третованием к Украине а не при борьбе из окупантом и жалостливым пищанием об арестам и хрен знает за что.
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09.01.2021 19:51 Відповісти
Так вот оно откровение, ниспосланное свыше! Надо усиливать санкции - прямо озарение! Так и хочется спросить - а чем, по твоему, все эти годы занимались западные страны?? И чем ты конкретно помог им в этом?
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09.01.2021 19:42 Відповісти
Вони намагалися обійтися мінімальними втратами для себе від тих санкцій- так доступно пояснив?
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09.01.2021 19:45 Відповісти
Це відносно "провалів" у зовнішній політиці України.
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09.01.2021 19:43 Відповісти
Чубаров о проблемах шаманизма в предгорьях Ай-Петри:
"Нам, татарам, один хрен - что чай пить, что самовар пинать - лишь бы вспотеть!"©
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09.01.2021 19:45 Відповісти
Мавзоленое быдло заставило Мир смотреть другими глазами на Мировую политику....,,,ссср сдох,сдохнет и РАБссия...вопрос времени...,а Северный поток то просто дерьмо...,так сказать начало процесса...
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09.01.2021 19:47 Відповісти
Не забывайте что этот остров из 1 января 2021 года стал собственностью кацапских олигархов а не Великобританией.
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09.01.2021 19:57 Відповісти
Бывший работник Госдепа США Алексей Собченко создал свой видеоблог в Ютьюбе.Первые интервью взял у Марка Солонина и Виктора Суворова.
Подпишитесь на Алексея Собченко,поддержите его сайт...
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09.01.2021 19:52 Відповісти
С 1 января 2021 года начал действовать новый военный союз Британия Украина,,,,детали договора держатся в секрете...,но кое что я узнал...,но Мавзолнйным Хмырям это будет неинтересно... Байрактаров Британия поставлять не будет...
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09.01.2021 19:55 Відповісти
Да какой тут секрет,вакцинация кацапской вакциной которую никто в мире не признает и не будет пускать к себе из этой вакцинацией.А это значит что все биометрические паспорта украинцев опустят в биотуалет.
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09.01.2021 20:01 Відповісти
Поздно пить Боржоми... Договор подписан,не парься...
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09.01.2021 20:05 Відповісти
Крым был в составе Украины Автономной Республикой,сейчас Крым стал убежищем для Мавзолейных Негодяев из ФСБ,ГРУ,СВР и прочих генералитетов кремлевского Вермахта...
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09.01.2021 20:01 Відповісти
Не думаю,Крым стал непотопляемым ,,авианосцем,,контролитующим черноморский регион и средиземый регион и они ради этого готовы пожертвовать миллионами и сотнями миллионов граждан ради достижения их цели тем более если самоуничтожение поддерживает само население.А Вы думаете почему так активно кацапы начали заселять своими отбросами так сказать ,,лучшие земли,,курортных раенов?
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09.01.2021 20:08 Відповісти
Также подписан Договор с Турцией Эрдогана в военной сфере...,причем Большой Договор....
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09.01.2021 20:08 Відповісти
Чубаров считает, что крымская платформа будет как-бы денежным фондом для меджлиса. А он в нем казначеем.
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09.01.2021 20:10 Відповісти
от ЗЕослов ничего хорошего как то ждать уже и не приходится даже упоротым ЗЕдротам...
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09.01.2021 20:14 Відповісти
Просто денег сейчас нет...все ушло на Белорусь и Армению...
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09.01.2021 20:16 Відповісти
Байден "вылечит" РАБссию очень простым способом но не санкциями,то уже вчерашний день...
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09.01.2021 20:20 Відповісти
Если мне память не изменяет то именно Независимая Украина возвратила крымских татар на свою родину.Так почему они не защищают свою територию с оружием а руках как сепаратисты на востоке Украины а только клянчают чтобы кто-то снова надал им територию на шару.Так воюйте за свою землю и тогда Украина будет иметь международное право засылать вам гунконвои как и кацапы и Украина будет иметь возможность торговаться за вас как и кацапия за восток Украины.
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09.01.2021 20:22 Відповісти
Репарации за Крым будут миллиардными...,это будет похоже на Репарации Кайзеровской Германии как проигравшей стороне в 1 Мировой войне и Германия платила бабло Франции и Британии...
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09.01.2021 20:25 Відповісти
Вспомнился диалог из какого-то фильма с Брюсом Ли
- Я обещал убить тебя.
- Это очень легко - обещать.
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09.01.2021 20:37 Відповісти
И наконец-то всем пенсию по 1500 евро. Кроме как из репараций не получается. Мечтать и верить в мечты мы умеем.
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09.01.2021 20:43 Відповісти
 
 