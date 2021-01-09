Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють

Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"У поліцію Лубенського району 9 січня, близько 16:00, надійшло повідомлення від жительки міста Лубни, що поблизу с. Єнківці стався вибух на газопроводі", - сказано в повідомленні на сайті поліції області.

Попередньо встановлено, що неподалік села Єнківці на відстані близько трьох кілометрів серед поля спостерігається горіння на місці, де залягає газопровід високого тиску.

"Про наявність постраждалих інформація відсутня. Поліція охороняє периметр пожежі, щоб ніхто з цивільних не потрапив у небезпечну зону і не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Обставини події з'ясовуються.

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Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія.