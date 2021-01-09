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Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють

Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють

Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"У поліцію Лубенського району 9 січня, близько 16:00, надійшло повідомлення від жительки міста Лубни, що поблизу с. Єнківці стався вибух на газопроводі", - сказано в повідомленні на сайті поліції області.

Попередньо встановлено, що неподалік села Єнківці на відстані близько трьох кілометрів серед поля спостерігається горіння на місці, де залягає газопровід високого тиску.

"Про наявність постраждалих інформація відсутня. Поліція охороняє периметр пожежі, щоб ніхто з цивільних не потрапив у небезпечну зону і не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Обставини події з'ясовуються.

Дивіться також: Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія.

Автор: 

вибух (4525) газопровід (1550) Лубни (12) Нацполіція (15276) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+11
На хрен полицию по пустякам отвлекать? А вдруг в этот момент, кто-то в Эпицентре лампочку купит?
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09.01.2021 20:06 Відповісти
+10
Аваков і Гєращєнко мають "дєжурних" диверсантів, то Антоненко, Федина, Звіробій. Надька-міномьотчіца нє канаєт, табу!
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09.01.2021 19:59 Відповісти
+6
А то часом не Зєлєнскій до Полтави їхав? Бо Буковель вже горів.
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09.01.2021 19:46 Відповісти
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А то часом не Зєлєнскій до Полтави їхав? Бо Буковель вже горів.
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09.01.2021 19:46 Відповісти
В Буковеле перед самым Рождеством горел отель с туристами
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09.01.2021 19:57 Відповісти
Не,в Индонезии.😂
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09.01.2021 22:11 Відповісти
Хтось знає, там газогін проходить по землі чи під землею? Бо це принципово для розуміння вірогідності диверсії, якщо під землею, то це маловірогідно.
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09.01.2021 19:51 Відповісти
пожар произошел на газораспределительной станции , скорее всего по поверхности
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09.01.2021 19:55 Відповісти
Вони охороняються, скоріше службове недбальством, ніж диверсія.
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09.01.2021 19:56 Відповісти
На таких об'єктах людський фактор зведений до мінімуму, звичайне недбальство до аварії не призведе. Треба дивитися кому це вигідно.
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09.01.2021 20:11 Відповісти
Та кому, кацапам. Більш нікому.
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09.01.2021 20:57 Відповісти
Під землею. Метрів 30 труби вирвало...
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09.01.2021 22:48 Відповісти
то ли еще будет.......
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09.01.2021 19:59 Відповісти
Аваков і Гєращєнко мають "дєжурних" диверсантів, то Антоненко, Федина, Звіробій. Надька-міномьотчіца нє канаєт, табу!
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09.01.2021 19:59 Відповісти
Если был подрыв обязательно будет загиб кромки разрыва внутрь трубы
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09.01.2021 19:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/316264, загиб кромки разрыва внутрь трубы был бы, если бы не было взрыва газа, которым в месте взрыва должно разнести трубу.
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09.01.2021 20:08 Відповісти
не факт, как вариант детонатор и надрез для утечки.
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09.01.2021 20:09 Відповісти
надрез на стенке толщиной 27-32 мм?
трубы для СП вообще имеют толщину 55 мм
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10.01.2021 10:42 Відповісти
засверлить не проблема.
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11.01.2021 14:59 Відповісти
Причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть и не диверсия.
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09.01.2021 20:02 Відповісти
Ты еще скажи что и Эрику никто не убивал.
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09.01.2021 20:04 Відповісти
може і при Пороху вибухи на артсховищах були "па єстєствєнним прічінам"?
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09.01.2021 20:57 Відповісти
Я не спец по газу... А чи не почали відбір газу для опалення спритні селяни? Бо в нас на заводі умєльци 2 км провели труби для крадіжки дизпалива. Гучна справа була.
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09.01.2021 20:05 Відповісти
Это вряд ли. С магистральным давлением хаты по сносит(в другую область).
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09.01.2021 20:22 Відповісти
На хрен полицию по пустякам отвлекать? А вдруг в этот момент, кто-то в Эпицентре лампочку купит?
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09.01.2021 20:06 Відповісти
крутит
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09.01.2021 20:11 Відповісти
так перекройте газ чтобы не горело
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09.01.2021 20:08 Відповісти
ага, північний потік 1 та 2
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09.01.2021 20:59 Відповісти
Помітив що відразу після нового року багатократно збільшилась активність російських тролів, судячи з усього росія в рази збільшила їх бюджет. Боюсь інформаційна війна тепер сильно не на нашу користь.
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09.01.2021 20:10 Відповісти
Не бійся. Диванні війська України на сторожі.
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09.01.2021 20:30 Відповісти
оті диванні війська на ху№ла і працюють щосили
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09.01.2021 21:00 Відповісти
Може тому, що у нас все через жопу з якоюсь лякаючою постійністю?
А ми їм у відповідь тільки про якесь "духовне рабство"
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09.01.2021 22:19 Відповісти
Так вони свого часу "охороняли периметр" в Н-Богданівці, Балаклії, Калинівці. Поки не "згорів" весь артзапас ЗСУ...
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09.01.2021 20:14 Відповісти
Эти газопроводы строили в 1986 году когда я еще пацаном был,такие аварии будут продолжаться,так как все качали бабло с трубы а модернизация была только на бумаге.
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09.01.2021 20:16 Відповісти
Моя душа предчувствием полна...
Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють - Цензор.НЕТ 5155
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09.01.2021 20:20 Відповісти
Боширов и Петров работают не только с Новичком...
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09.01.2021 20:31 Відповісти
Христо Грозев...Запад недооценивает масштаб Кремлевской агентуры в Мире...
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09.01.2021 20:34 Відповісти
це діверсія свинособак ... і переконати в зворотьньому буде дуже складно ...
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09.01.2021 20:40 Відповісти
А ничего, что этим трубам с высоким давлением уже около 40 лет?

П.С. В Киеве теплотрассы тоже прорывает не мало...
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09.01.2021 20:54 Відповісти
То виходить, що вибухами газопроводів тепер займаються мєнти?. СБУ ж ніколи - вони малий бізнес кошмарять..
Все.. все через сраку..
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09.01.2021 20:41 Відповісти
Причем тут полиция?? Где СБУ ? 😁😁😁
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09.01.2021 20:42 Відповісти
здаётся мне что причины надо искать не под Лубнами, а под Лубянкой
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09.01.2021 22:05 Відповісти
Никто не сделает рекламу "Северному потоку-2" лучше нас украинцев, мля...
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09.01.2021 22:17 Відповісти
краще за вас, мордвинів, ніхто тупаками себе не виставить
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10.01.2021 04:22 Відповісти
Безумовно. Уренгой-Помари-Ужгород - стратегічний газогін в системі ГТС України для транзиту газу у Європу. Якщо ми не можемо забезпечити його цілісність, ремонт, охорону, - значить не можемо гарантувати безперебійність постачання газу Європейським країнам. А це - привід їм для пошуку альтернативних газогонів (різні "потоки", північний, турецький...)).
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10.01.2021 16:14 Відповісти
зебильная падаль выполнила очередной приказ из параши.
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09.01.2021 23:59 Відповісти
 
 