Жителів двох міст Китаю просять не виходити на вулиці через локальний спалах Covid-19

Влада Китаю просить жителів Шицзячжуану і Сінтаю (провінція Хебей) залишатися вдома упродовж найближчих семи днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Минулого тижня понад 300 осіб у цих двох містах отримали позитивні тести на Covid-19. За минулу добу в провінції виявили ще 14 нових випадків коронавірусу.

Крім цього, позитивний тест на Covid-19 за останній тиждень отримали ще 197 жителів провінції, у яких не було жодних симптомів захворювання. Агентство уточнює, що Китай не зараховує безсимптомні випадки до загальної кількості підтверджених.

Через локальний спалах коронавірусу в Шицзячжуані та Сінтаї заборонили масові зібрання. Влада вимагає від робітників із Хебея пред'явити підтвердження роботи в Пекіні і негативний тест на Covid-19 перед в'їздом.

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Від початку пандемії в Китаї коронавірусом інфікувалися 87 тис. 364 людини: 82 тис. 195 із них видужали, проте у 4 тис. 634 інфікованих Covid-19 призвів до летального результату.