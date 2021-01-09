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Новини
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Жителів двох міст Китаю просять не виходити на вулиці через локальний спалах Covid-19

Жителів двох міст Китаю просять не виходити на вулиці через локальний спалах Covid-19

Влада Китаю просить жителів Шицзячжуану і Сінтаю (провінція Хебей) залишатися вдома упродовж найближчих семи днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Минулого тижня понад 300 осіб у цих двох містах отримали позитивні тести на Covid-19. За минулу добу в провінції виявили ще 14 нових випадків коронавірусу.

Крім цього, позитивний тест на Covid-19 за останній тиждень отримали ще 197 жителів провінції, у яких не було жодних симптомів захворювання. Агентство уточнює, що Китай не зараховує безсимптомні випадки до загальної кількості підтверджених.

Через локальний спалах коронавірусу в Шицзячжуані та Сінтаї заборонили масові зібрання. Влада вимагає від робітників із Хебея пред'явити підтвердження роботи в Пекіні і негативний тест на Covid-19 перед в'їздом.

Читайте також: Китай не впускає в країну фахівців ВООЗ, що їдуть розслідувати причини виникнення коронавірусу, - Гебреєсус

Від початку пандемії в Китаї коронавірусом інфікувалися 87 тис. 364 людини: 82 тис. 195 із них видужали, проте у 4 тис. 634 інфікованих Covid-19 призвів до летального результату.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4703) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+11
Жителей двух городов Китая просят не выходить на улицы из-за локальной вспышки Covid-19 - Цензор.НЕТ 3204
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09.01.2021 20:06 Відповісти
+6
Жителей двух городов Китая просят не выходить на улицы из-за локальной вспышки Covid-19 - Цензор.НЕТ 9009
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09.01.2021 20:21 Відповісти
+4
А как же китайская вакцина, котоую пытается закупить НАША ВЛАСТЬ ДЛЯ НАС ?!
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09.01.2021 20:15 Відповісти
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Жителей двух городов Китая просят не выходить на улицы из-за локальной вспышки Covid-19 - Цензор.НЕТ 3204
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09.01.2021 20:06 Відповісти
"Не вірю!" (С)
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09.01.2021 20:07 Відповісти
апять?...
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09.01.2021 20:11 Відповісти
это те хто на похорона гепы приезжали. они ж тогда ещё не знали, шо в вечно живых трупах, вирус размножается с особой силой )
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09.01.2021 20:11 Відповісти
Возможно это какая то ирония - но вирусы НЕ размножаются, они даже практически НЕ живые. Они - инструкция по копированию себя клетками носителя, с системой доставки к оным клеткам. Мёртвое тело - может сохранять вирусы некоторое время, но не размножать их.
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09.01.2021 20:16 Відповісти
Жителей двух городов Китая просят не выходить на улицы из-за локальной вспышки Covid-19 - Цензор.НЕТ 9009
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09.01.2021 20:21 Відповісти
а когда китайский новый год?
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09.01.2021 20:14 Відповісти
12 лютого 2021 року новий рік за китайським стилем
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09.01.2021 20:50 Відповісти
11-17 февраля официально празднуют.
Но многих отправят на каникулы с 1 февраля. Также убедительно просят не покидать города. И оставаться дома. Где-то иностранным работникам грозят увольнением в связи с угрозой коронавируса.
Был я Шицзячжуане. Красивый , небольшой город. 3 млн. население. По меркам Китая - маленький совсем. Метро сейчас уже 3 ветки. Как в Киеве. Строят ещё 2.
Вообще метро в Китае обычно открывают линиями. Никто по 1 станции не открывает...
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10.01.2021 14:51 Відповісти
Ви ж бачили їхнє ******* будівництво, наче мурахи на мурашнику. Якщо всі ланки взаємодіють, то і результат є. В нас поки що так не можна, буде "велике крадівництво". Ті міста де не було метро, але дуже про нього мріяли будуть підтвердженням
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10.01.2021 18:21 Відповісти
А как же китайская вакцина, котоую пытается закупить НАША ВЛАСТЬ ДЛЯ НАС ?!
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09.01.2021 20:15 Відповісти
Не сцы...
Нам партнеры передадут остатки пфайзер когда им уже не нужно будет...
Как всегда
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10.01.2021 12:25 Відповісти
В Китае вакцинировали более 9 млн. По меркам Китая очень мало.
Массовая вакцинация началась с 1 января. В основном с Пекина. Где в конце декабря опять начали находить больных.

В этих же городах всех проверили на тесты на неделю где-то. Но пока не вакцинируют всех подряд. Только категории кого нужно.
Обычный человек с рядовой работой не может вакцинироваться. Для китайцев - вакцина будет бесплатно. Для иностранцев наверняка за деньги.
Обычная цена теста на коронавирус по Китаю 120 юаней. Но когда вспышки идут - проверяют всех в срочном порядке бесплатно!
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10.01.2021 14:55 Відповісти
Товариші китайці, головне під час пандемії - не мати можливості купити пальчикові батарейки.
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09.01.2021 20:17 Відповісти
хитрож,,,пые китаезы будут туфу с вирусней гонять до тех пор ,пока конкретно не заработают на масках ,измерителях температуры,експрес тестах ну и на помоях,которые они называют вакциной и которые совместно с ВОЗ должны быть реализованы в бедных странах, для очистки ихних бюджетов от денег.
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09.01.2021 20:18 Відповісти
Бред. Маски в Китае стоят копейки. Реально дёшево можно купить в интернете. Это смешной заработок в пределах государства.

Я не поддерживаю их , но ты пишешь бред. Это 100% не способ их заработать. У них и так денег просто валом. Они легко купят Германию, если бы её выставили на рынке.
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10.01.2021 15:03 Відповісти
тоесть Ты хочешь сказать,что Китай не продает продукцию связанную с короной и не зарабатывает на этом млрд баксов по всему миру? и продает в Украине в Италии,Франции той же Германии маски по -китайской себестоимости.?,Бредишь конкретно ,Никого ,никогда Китай не купит ,ибо он есть хозяин юаней,но хозяином баксов
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10.01.2021 15:52 Відповісти
но не хозяином баксов
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10.01.2021 16:07 Відповісти
В статистику не включают бессимптомных??? Китай це не Європа)
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09.01.2021 20:21 Відповісти
Все равно отсиживаться всем - можно и не включать. И вообще им плевать, шо там в Европах.
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09.01.2021 22:22 Відповісти
как-то они странно считают, раз в Бахрейне столько же зараженных чем в большем населением в тыщу раз Китае)
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09.01.2021 20:31 Відповісти
Согласен! Но в Китае очень жёсткий контроль. Если ты заболел. Тебя найдут очень быстро и заберут. Далеко не погуляешь.

Попробуй нарушить карантин.

Здесь не хи-хи ха как в Украине. Отношение населения совсем другое. Если сказали сидеть дома. Значит будут сидеть. Ну из 100 человек 99 наверно пукнуть будут боятся.
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10.01.2021 15:01 Відповісти
да х.з. как там - экономике не пришел кердык, и это при густоте жителей и их крикливости - а итальянцы, при вроде меньшей густоте, но тоже крикливости - обосрались и сели на бутылку.
и кстати, в Китае красножопые правят, так шо....
Эль мюрид высрал шо сами вирус и запустили, т.к. намечался кризис, ну, там он блаблабла, но логично.
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10.01.2021 16:13 Відповісти
Жителів двох міст Китаю просять не виходити на вулиці через локальний спалах Covid-19 - Цензор.НЕТ 8793
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09.01.2021 20:56 Відповісти
Мировой фейк
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09.01.2021 21:07 Відповісти
Конечно. Империалисты обманывают пролетариат.
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09.01.2021 22:32 Відповісти
Жителів двох міст Китаю просять не виходити на вулиці через локальний спалах Covid-19 - Цензор.НЕТ 9187
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09.01.2021 21:42 Відповісти
Шо опять??
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09.01.2021 22:54 Відповісти
С начала пандемии в Китае коронавирусом заразились 87 тыс. 364 человека, для 4 тыс. 634 закончилось летальным результатом.

За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек; летальних случаев - 19 668.
Мы - мастера спорта по борьбе с коронавирусом.
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10.01.2021 01:52 Відповісти
Китайцы по миру вакцины продают(так договорились с Турцией) а сами в жопе?
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10.01.2021 11:19 Відповісти
 
 