Жителів двох міст Китаю просять не виходити на вулиці через локальний спалах Covid-19
Влада Китаю просить жителів Шицзячжуану і Сінтаю (провінція Хебей) залишатися вдома упродовж найближчих семи днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Минулого тижня понад 300 осіб у цих двох містах отримали позитивні тести на Covid-19. За минулу добу в провінції виявили ще 14 нових випадків коронавірусу.
Крім цього, позитивний тест на Covid-19 за останній тиждень отримали ще 197 жителів провінції, у яких не було жодних симптомів захворювання. Агентство уточнює, що Китай не зараховує безсимптомні випадки до загальної кількості підтверджених.
Через локальний спалах коронавірусу в Шицзячжуані та Сінтаї заборонили масові зібрання. Влада вимагає від робітників із Хебея пред'явити підтвердження роботи в Пекіні і негативний тест на Covid-19 перед в'їздом.
Від початку пандемії в Китаї коронавірусом інфікувалися 87 тис. 364 людини: 82 тис. 195 із них видужали, проте у 4 тис. 634 інфікованих Covid-19 призвів до летального результату.
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Но многих отправят на каникулы с 1 февраля. Также убедительно просят не покидать города. И оставаться дома. Где-то иностранным работникам грозят увольнением в связи с угрозой коронавируса.
Был я Шицзячжуане. Красивый , небольшой город. 3 млн. население. По меркам Китая - маленький совсем. Метро сейчас уже 3 ветки. Как в Киеве. Строят ещё 2.
Вообще метро в Китае обычно открывают линиями. Никто по 1 станции не открывает...
Нам партнеры передадут остатки пфайзер когда им уже не нужно будет...
Как всегда
Массовая вакцинация началась с 1 января. В основном с Пекина. Где в конце декабря опять начали находить больных.
В этих же городах всех проверили на тесты на неделю где-то. Но пока не вакцинируют всех подряд. Только категории кого нужно.
Обычный человек с рядовой работой не может вакцинироваться. Для китайцев - вакцина будет бесплатно. Для иностранцев наверняка за деньги.
Обычная цена теста на коронавирус по Китаю 120 юаней. Но когда вспышки идут - проверяют всех в срочном порядке бесплатно!
Я не поддерживаю их , но ты пишешь бред. Это 100% не способ их заработать. У них и так денег просто валом. Они легко купят Германию, если бы её выставили на рынке.
Попробуй нарушить карантин.
Здесь не хи-хи ха как в Украине. Отношение населения совсем другое. Если сказали сидеть дома. Значит будут сидеть. Ну из 100 человек 99 наверно пукнуть будут боятся.
и кстати, в Китае красножопые правят, так шо....
Эль мюрид высрал шо сами вирус и запустили, т.к. намечался кризис, ну, там он блаблабла, но логично.
За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек; летальних случаев - 19 668.
Мы - мастера спорта по борьбе с коронавирусом.