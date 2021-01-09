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Біля Капітолію у Вашингтоні виявили пікап зі зброєю та саморобними бомбами

Біля Капітолію у Вашингтоні виявили пікап зі зброєю та саморобними бомбами

У США заарештували 70-річного власника пікапа, який виявили біля Капітолію із саморобними бомбами та зброєю.

Про це з посиланням на федеральну прокуратуру повідомив 8 січня телеканал NBC-2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

У машині на пасажирському сидінні знайшли штурмову гвинтівку M4 Carbine, магазин із набоями до неї і пістолет. У пікапі також були ємності з бензином та іншими речовинами, ганчірки і запальнички. Сапери вважають, що це 11 саморобних бомб, які в разі застосування матимуть "ефект напалму".

Поліція з'ясувала, що машину залишив 70-річний житель міста Фолквілль (штат Алабама) Лонні Лерой Коффман.

Його затримали і відправили під арешт. Наразі його звинувачують у носінні зброї без дозволу і зберіганні незареєстрованої зброї.

Виявлення пікапа зі зброєю і саморобними бомбами телеканал вважає "одним із найтривожніших" моментів, які супроводжували події на Капітолійському пагорбі 6 січня.

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Нагадаємо, цього дня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, президент США Дональд Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена. Протестувальники попрямували до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.

Автор: 

зброя (7535) США (23417)


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Топ коментарі
+23
Болгарский сотрудник Билингкет Христо Грозев сказал,что Мир явно недооценивать масштаб агентуры Мавзолейных хмырей Путлера....,трудно не согласиться с Христо Грозевым...
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09.01.2021 20:38 Відповісти
+21
антимайдан...
бо майдан боролся,шоб чивакуню снять,а эти-шоб чюбчика оставить
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09.01.2021 20:39 Відповісти
+15
ну так в Крыму все начиналось
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09.01.2021 20:30 Відповісти
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кацапскі свині забули
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09.01.2021 22:36 Відповісти
трамп - дурне, але сцикло, що може його врятувати. в будь-якому разі ***** його підставило та зганьбило на віки вічні.
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09.01.2021 22:52 Відповісти
На канале Марка Фейгина закончился роскошный эфир с Юрием Швецом:
планировалось взять конгрессменов в заложники. И дальше диктовать свои условия. Нацгвардия "откликнулась"- для защиты Капитолия прибыло всего 300 человек без оружия. Нападавшие должны были по плану их победить. Но многое пошло не так.
Классический госпереворот.
Трамп на грани нервного срыва.
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09.01.2021 23:29 Відповісти
Фантазії.
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10.01.2021 11:16 Відповісти
Біля Капітолію у Вашингтоні виявили пікап зі зброєю та саморобними бомбами - Цензор.НЕТ 4504
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09.01.2021 23:37 Відповісти
В пикапе должна была быть еще визитка Яроша, но кацапы не не успели ее на английский перевести)
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10.01.2021 11:06 Відповісти
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