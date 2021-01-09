Біля Капітолію у Вашингтоні виявили пікап зі зброєю та саморобними бомбами

У США заарештували 70-річного власника пікапа, який виявили біля Капітолію із саморобними бомбами та зброєю.

Про це з посиланням на федеральну прокуратуру повідомив 8 січня телеканал NBC-2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

У машині на пасажирському сидінні знайшли штурмову гвинтівку M4 Carbine, магазин із набоями до неї і пістолет. У пікапі також були ємності з бензином та іншими речовинами, ганчірки і запальнички. Сапери вважають, що це 11 саморобних бомб, які в разі застосування матимуть "ефект напалму".

Поліція з'ясувала, що машину залишив 70-річний житель міста Фолквілль (штат Алабама) Лонні Лерой Коффман.

Його затримали і відправили під арешт. Наразі його звинувачують у носінні зброї без дозволу і зберіганні незареєстрованої зброї.

Виявлення пікапа зі зброєю і саморобними бомбами телеканал вважає "одним із найтривожніших" моментів, які супроводжували події на Капітолійському пагорбі 6 січня.

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Нагадаємо, цього дня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, президент США Дональд Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена. Протестувальники попрямували до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.