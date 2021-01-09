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Німеччина має відмовитися від подвійних стандартів у питанні історичної пам'яті, - посол України Мельник

Німеччина має відмовитися від подвійних стандартів у питанні історичної пам'яті, - посол України Мельник

Подвійні стандарти в підходах до вшанування пам’яті жертв нацистського режиму є хибними, як і намагання декого посварити Україну та Польщу в цьому питанні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив посол України у ФРН Андрій Мельник, коментуючи статтю у впливовому німецькому журналі DerSpiegel.

"Доводиться констатувати, що вибірковий підхід Бундестагу до надзвичайно чутливих питань історичної пам‘яті несе у собі великі небезпеки. Адже у багатьох складається враження, що до жертв Другої світової війни на практиці можна застосовувати подвійні стандарти, що одні нації, мовляв, заслуговують на окремий меморіал, а інші - ні. Цього за жодних обставин не можна допустити", - зазначив Мельник.

Україна, запевнив дипломат, всіляко вітає наміри німецького політикуму і суспільства продовжити опрацювання темних сторінок історії, насамперед злочинів нацизму у Східній Європі. Адже той факт, що Третій рейх лише в Україні знищив понад 8 мільйонів її жителів, і досі залишається практично невідомим для широких кіл німецької громадськості, заявив він.

Відтак, зазначив посол, у Києві з великим оптимізмом сприйняли історичне рішення Бундестагу від 9 жовтня 2020 року про спорудження у німецькій столиці "Центру документації, просвіти та пам‘яті жертв Другої світової війни й нацистської окупації", який слугуватиме вшануванню також і мільйонів українських жертв гітлеризму (навіть якщо будівництво, згідно з оцінками німецької сторони, може тривати близько 30 років).

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Водночас 30 жовтня минулого року німецький парламент ухвалив ще одне важливе рішення - про створення окремого пам‘ятника польським жертвам війни.

"Переконаний, що наші польські друзі, які під час німецької окупації втратили майже 6 млн своїх співвітчизників, давно заслужили на достойне вшанування цих величезних жертв. Саме тому ми сердечно радіємо за наших польських братів і сестер, за те, що їхні багаторічні зусилля у Берліні увінчалися успіхом, і вже невдовзі у столиці Німеччини постане цей монумент", - сказав український посол.

Водночас він висловив "велике розчарування" тим, що депутати Бундестагу відмовилися підтримати ініціативу Києва щодо такого ж гідного вшанування 8 мільйонів українських жертв нацизму, серед них - понад 5 млн мирних мешканців, включно з 1,5 млн українських євреїв, та встановити їм у Берліні такий же меморіальний комплекс.

Українська сторона, за словами Мельника, продовжуватиме наполягати на справді рівноправному підході до вшанування жертв нацистської окупації.

Дипломат ще раз закликав Бундестаг переглянути свою позицію та ухвалити єдино правильне справедливе рішення - про спорудження у Берліні вже незабаром гідного меморіалу жителям України, які були замордовані Третім рейхом. Це, переконаний він, стане визначальним кроком на шляху історичного примирення.

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У статті від 9 січня Der Spiegel звертається до теми "суперечки навколо вшанування пам’яті". У ній видання, зокрема, наводить позицію українського посла, який у своєму листі до депутатів Бундестагу восени минулого року закликав їх відкласти голосування. Наразі Мельник покладає надію на новий склад Бундестагу, йдеться у статті. "Тема репарацій не є закритою. Ми ніколи не порушували це питання, і я сподіваюсь, що воно ніколи не стоятиме на порядку денному", - зауважив Мельник.

Автор статті звертає увагу на те, що тема спорудження меморіалу обтяжує відносини посла Андрія Мельника з його польським колегою Андржеєм Пржилєбскі. Останній у "повчальному листі" на адресу посла України Мельника закинув українцям колабораціонізм із нацистами. Мельник у відповідь назвав цей лист "безсоромним" та "зайвим доказом того, що польська сторона очевидно намагається монополізувати себе як головну жертву Другої світової війни". Мельник поділився змістом цього листа з депутатами Бундестагу.

Автор: 

Друга світова війна (302) Німеччина (7484) пам’ять (1190) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+18
Стандарт ,,Северный поток-2,, Курва Германия.
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09.01.2021 21:31 Відповісти
+17
Мы должны исповедывать принцип: не верь, не бойся, и не проси.
В ответ мы должны соорудить в Киеве, Львове и др.городах монументы жертв НЕМЕЦКОЙ АГРЕССИИ 1918, 1941-44 годов. И пошли они нах.
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09.01.2021 21:38 Відповісти
+12
Про шо ви,у Німеччини та Кацапії ше дійсний Пакт Молотова Рибентропа,по розділу Європи.
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09.01.2021 21:42 Відповісти
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Германие виднее. Я там уже 30 лет нахожусь, в Украину не собираюсь возращаться.
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09.01.2021 23:31 Відповісти
Ну и слава богу что ты таки свалил, еще бы вата вся отсюда на парашку отчалила и тогда можно было бы страну строить.
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10.01.2021 00:22 Відповісти
Поляки дуже активно замазують свою історію співпраці з Гітлером, шляхом переведення стрілок на бандерівців, які дійсно воювали з гітлерівцями, а поляки активно доносили на українців. І це триває досі. Багаточисельні архівні документи вказують на польску колаборацію з фашистами.
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09.01.2021 23:48 Відповісти
Разница не в том, сотрудничали или нет, а в том, героизируют ли таких людей, которые сотрудничали.
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11.01.2021 11:13 Відповісти
Ще й як героїзують свого Пілсудського, який накреслив плани співробітництва з фашистами. І якого гітлерівці дуже вшановували на похоронах. А Бандеру тримали в Освєнцімі, де поляки забили його брата , а москалі закатували всю його родину. Москалі також героїзують символіку Власова повісили собі на кремлі.
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11.01.2021 23:40 Відповісти
Мельник правильно сделал, что поделился содержанием письма с Бундесом от польского ущербного и злобного посла.
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10.01.2021 00:08 Відповісти
О какой памяти можно говорить с этими ху..й..ловскими шлюхами - губерния параши.
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10.01.2021 00:09 Відповісти
Натуральними колаборантами можна вважати тільки ВЛАСОВЦІВ... Росія ніколи не була частиною німецьких, державних утворень, але мільйони росіян перейшло на бік Рейху....

Чи можна Східну Галичину(Західну Україну), Західну Галичину(південь Польщі) разом з польським Краковом, Словаччину, Хорватію,Угорщину, Румунію називати колаборантами, якщо до 1918 року вони були гармонійною частиною НІМЕЦЬКОГО СВІТУ(тобто декілька століть належали до австрійської імперії Габсбургів)??? Якщо 2 світову, розцінювати як продовження 1 світової, то ніякої колаборації українців не відбулося... Наприклад ті ж самі українські січові стрільці(УСС), у 1 світову, лежали у тих самих окопах , що і молодий Гітлер....тому у 2 світову, створення СС Галичини у складі Вермахту, було природнім і зрозумілим явищем...на відміну від російських РОНА, РОА і т.д.

PS. Краків, весь південь Малопольщі або тепер частина Підкарпатського воєводства, при австрійцях називалися ЗАХІДНА або НОВА ГАЛИЧИНА... Цю територію традиційно населяють ГУРАЛІ (гірський субетнос поляків)...
У 2 світову, 90% гуралів підтримало Рейх...був створений Гуральський, добровольчий легіон СС...
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10.01.2021 01:45 Відповісти
Хто запевнив що задля того аби Крим не окупували кацапи треба не провокувати кацапські війська без нашивок ? Це жабожери, які в 1940 здали свою столицю без бою і 4 роки спокійно жили в оккупації, аж поки десантом не висадилися американо-британська армія. І фріци, які задля величі побудували фабрики смерті знищили 60 млн людей. Боягузи і агресори задля того аби мати кілька мільярдів евро завдяки транзиту газу, можуть пожертвувати якимись там голодранцями на дальніх кордонах.
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10.01.2021 06:06 Відповісти
Германия не требует, но наблюдает!
Отношение стран к фашизму. Если есть наказание за лояльное отношение или пособничество фашистам в ВОВ - правильные страны.
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10.01.2021 08:21 Відповісти
Поляки всі 5 років окупації працювали на Рейх, промисловість, с-господарство, інфраструктура, порти, залізниці.... все. А представляються так, ніби не покладаючи рук тільки "боролися, боролися і боролися" з нацистами. СИДІЛИ В ДУПІ І СЛУЖИЛИ І ПРАЦЮВАЛИ.Як, доречі і Франція - обісралася в 1940 - му і пахала на Рейх, аж іскри йшли! А зараз записалися в "пабєдітєлі!". (Кажуть, що ф-л Кейтель, котрий пілписував Акт Капітуляції Німеччини, побачивши навпроти за столом французького офіцера, від здивування чуть не випустив ручку, вигукнувши:, "що, і французи нас теж перемогли?"А Українці, котрі у складі ЧА перемогли Вермахт, бачте - "колаборанти"...
Багато хто , у зв"язку з цими вихилясами "пабєдітєлєй" схиляється зараз до думки, що краще б у тій війні перемогла Німеччина.
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10.01.2021 12:42 Відповісти
Поляки ще ті фашисти, які колаборували з Гітлером разом захопили Тешинську область Чехословаччини і анексували частину її території Україна на цей час не мала своєї держави тому не була субєктом міжнародних відносин на відміну від Польщі. Тому колаборанство українців є неможливим, а польске колаборанство з фашистами є очевидним
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10.01.2021 16:25 Відповісти
Поляки такі ж мерзотники стосовно України, як і кацапи, румуни, мадяри. Просто наразі вони бояться Московщини і їм вигідно "підтримувати" Україну, як БУФЕР перед московською навалою. У випадку зміни обстановки - якийсь польський "ріббентроп" (чи румунський, чи мадярський...) уже давно готовий до зустрічі з черговим московським "молотовим".
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11.01.2021 10:42 Відповісти
http://www.vox-populi.com.ua/literaturna-storinka/kolaboranti-avtor-spicer-vasil?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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10.01.2021 16:35 Відповісти
Німеччина має відмовитися від подвійних стандартів у питанні історичної пам'яті, - посол України Мельник - Цензор.НЕТ 6794 Поляки топчуть чехословацький герб
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10.01.2021 16:36 Відповісти
Шановні панове.
Я за правду і справедливість. Для початку ви побудуйте меморіал жертвам бандерівських репресій, а лиш потім у вас буде моральне право вказувати німцям.
Боротьба за історичну правду це боротьба за майбутнє.
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10.01.2021 18:35 Відповісти
,, Бандерівські '' репресії були виключно під керівництовм НКВД. Матеріалів достатньо є про такі спецгрути НКВД.
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11.01.2021 23:58 Відповісти
Долой двойные стандарты: давно пора Адольфу поставить памятник как защитнику Европы от русни, без него не пол, а вся Европа была бы в оккупации у лишнехромосомных и не полвека, а целый век!
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10.01.2021 20:05 Відповісти

Мені прикро за УКРАЇНЦІВ... пане посол Мельник!
Мої батьки були насильно загнані в рабство в нацистську Германію в м. Дюссельдорф і з 1942 року по 1945 були каторжанами на плотині та окопах і їм "виплатила" Германія аж 700 Євро.
Люди, прислухайтесь до себе, ось факт - за три роки рабської каторги, знущання холод і голод, вони німці компенсували аж 700 Євро... а як іншим народам компенсовано?
Також я не можу зрозуміти, як так - 8 0 0 0 0 0 0 українців як найменше, знищено і ця держава зараз жирує в центрі Європи і ніяких наслідків за наші жертви для них немає ?
Всі держави за свій народ відстояли, а де ж наша влада, я не до Зеленьського, там вада велика, я до вас пане посол, вас назначено від Імені України не цвайн сосіска + драй бір а відстоювати нас!
Молодці в Ізраїлі... це приклад як любити і служити своєму народу!
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10.01.2021 22:10 Відповісти
Допоки українці не заставлять заплатити москалів за ГУЛАГИ, то нема чого виставляти претензії німцям.
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12.01.2021 00:00 Відповісти
Німеччина має відмовитися від подвійних стандартів у питанні історичної пам'яті, - посол України Мельник - Цензор.НЕТ 8732
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12.01.2021 00:05 Відповісти
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