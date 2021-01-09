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Новини Коронавірус і карантин
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П'яні відвідувачі ресторану в Кривому Розі побили патрульного за перевірку закладу щодо дотримання карантину

П'яні відвідувачі ресторану в Кривому Розі побили патрульного за перевірку закладу щодо дотримання карантину

У ніч на 8 січня патрульні Кривого Рогу виявили ресторан, який працював усупереч посиленому карантину. Вони зайшли всередину, щоб з'ясувати, чому заклад працює, але наразилися на опір нетверезих відпочивальників.

Про це повідомив телеканал "Перший міський", інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 7 січня, близько 23:30 патрульні виявили заклад, який не мав би працювати через карантин. Тому патрульні зайшли всередину, щоб з'ясувати, чому ресторан  ще працює.

Поява поліцейських не сподобалася двом нетверезим відпочивальникам. Вони накинулися на правоохоронців і затіяли з ними бійку. Одного з інспекторів сильно побили, його доставили в другу міську лікарню. За попередньою інформацією, у поліцейського закрита черепно-мозкова травма.

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Автор: 

карантин (18172) Кривий Ріг (1362) патрульна поліція (1443)


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Топ коментарі
+51
Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина - Цензор.НЕТ 3562
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09.01.2021 22:01 Відповісти
+45
Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина - Цензор.НЕТ 7356
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09.01.2021 22:01 Відповісти
+39
Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина - Цензор.НЕТ 3217
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09.01.2021 22:05 Відповісти
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Одного из инспекторов сильно избили, его доставили во вторую городскую больницу. По предварительной информации, у полицейского закрытая черепно-мозговая травма.Источник: https://censor.net/ru/n3240859

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Боюсь, что ягодки будут впереди.
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10.01.2021 00:55 Відповісти
3,14дор Аваков підставляє своїх підлеглих у всіх випадках.
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10.01.2021 01:13 Відповісти
Бедных? Да не такие они уже и бедные. Давить кучей одного человека они могут запросто, а у пьяного быдло по лицу получают. Им никто не даст американский регламент, у наших нет оружия.
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10.01.2021 14:45 Відповісти
Это что уже второго полицейского за сутки избили?
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10.01.2021 02:50 Відповісти
Сказки про избитых мусоров пишут, для того, что бы народу гайки завинтить посильнее.
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10.01.2021 10:04 Відповісти
Вот наш герой https://t.me/KRwZAKONE/475
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10.01.2021 05:46 Відповісти
Все понятно, без прокурора не обошлось
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10.01.2021 13:25 Відповісти
ТАК ОПЕЧАТАЙТЕ РЕСТОРАН И ТЯНИТЕ КАК ДЕЛО С ГОНГАДЗЕ !!!
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10.01.2021 07:43 Відповісти
Криворожское быдло у власти. Быкует... Жирует... Куражится...
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10.01.2021 08:11 Відповісти
А я бы не стоил доверять официальной версии пилиции. Как показывает практика за все время существования они ещё ни разу не сказали правду.
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10.01.2021 09:12 Відповісти
Совершенно верно. Просто Аваков готовится к сносу нашего Плуто, а рассказывая подобные сказки про избитых мусоров готовит почву для затягивания гаек людям.
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10.01.2021 10:06 Відповісти
Дуже сумно за патрульну поліцію імені Авакова-Деканоїдзе, підкріплення не було, оперів не було, бронежилети і каски погані, цілий наряд не справився з двома пияками в кабаку. У 90-ті поява одного опера в подібному закладі -і вся шушера, гопота і п"янота під столи ховалась, і жетонів тоді хлопці не мали, і пріусів японських, і шокерів не було, навіть не кожен опер мав кайданки, але кожного знали у фейс і боялись, і не насміхались. Напевно, то були колеги Гаранта з криворізької підворотні .... встид, сум і сором.
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10.01.2021 09:14 Відповісти
А Вы не думали почему не было подкрепления? Может потому что патрульные хотели «по-человечески» зарешать? А когда осознали плачевное состояние своей физической подготовки вызвали кучу бобиков?
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10.01.2021 10:15 Відповісти
Ковід вже як сказ уразив мозок в деяких відвідувачів.
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10.01.2021 09:17 Відповісти
ну так набрали девчат и вечно обиженных, в полицию для селфи, а теперь удивляются, - почему на них ху кладут.
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10.01.2021 11:54 Відповісти
Жирный боров из 95-го квартала бухал?))
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10.01.2021 12:52 Відповісти
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