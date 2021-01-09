П'яні відвідувачі ресторану в Кривому Розі побили патрульного за перевірку закладу щодо дотримання карантину

У ніч на 8 січня патрульні Кривого Рогу виявили ресторан, який працював усупереч посиленому карантину. Вони зайшли всередину, щоб з'ясувати, чому заклад працює, але наразилися на опір нетверезих відпочивальників.

Про це повідомив телеканал "Перший міський", інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 7 січня, близько 23:30 патрульні виявили заклад, який не мав би працювати через карантин. Тому патрульні зайшли всередину, щоб з'ясувати, чому ресторан ще працює.

Поява поліцейських не сподобалася двом нетверезим відпочивальникам. Вони накинулися на правоохоронців і затіяли з ними бійку. Одного з інспекторів сильно побили, його доставили в другу міську лікарню. За попередньою інформацією, у поліцейського закрита черепно-мозкова травма.

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